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Ахмат ЦСКА

На глазах у Кадырова: «Ахмат» проигрывает ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА

Грозненский «Ахмат» принимает московский ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
15-й тур  |   23 ноября 18:00   |  2 тайм
Ахмат
0:1
ЦСКА
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
О. Иванов 35'
Бистрович 5'
Магнуссон 57'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Евгений Городов
5 (з)   Магомед Мусалов
13 (з)   Милад Мохаммади
3 (з)   Заурбек Плиев
4 (з)   Уилкер Анхель
6 (п)   Михаил Гащенков
14 (п)    Раванелли
8 (п)   Идрисса Думбия
19 (п)   Олег Иванов 35'
11 (п)    Исмаэл
95 (н)   Магомед Митришев
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
42 (з)   Георгий Щенников
23 (з)   Хёрдур Магнуссон 57'
50 (з)   Родриго Бекао
14 (з)   Кирилл Набабкин
25 (п)   Кристиян Бистрович 5'
98 (п)   Иван Обляков
8 (п)   Никола Влашич
9 (н)   Фёдор Чалов
19 (н)   Такума Нисимура
Запасной состав
33 (в)   Виталий Гудиев
10 (п)   Халид Кадыров
59 (п)   Евгений Харин
70 (п)   Аюб Бацуев
9 (н)   Заур Садаев
17 (н)   Аблайе Мбенге
18 (н)   Беким Балай
1 (в)   Илья Помазун
22 (в)   Георгий Кырнац
3 (з)   Никита Чернов
15 (п)   Дмитрий Ефремов
20 (п)   Константин Кучаев
29 (п)   Яка Бийол
72 (п)   Астемир Гордюшенко
80 (п)   Хетаг Хосонов
75 (н)   Тимур 
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В створ:
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'69
Думбия в своей выпаде искал фол у чужой штрафной, но судья был рядом и криминала со стороны «армейцев» не заметил.
'68
Не прошла длинная передача Гащенкова в штрафную соперника — Акинфеев позволил мячу уйти за пределы поля.
'67
Набабкин на мгновение опередил Иванова в борьбе за мяч после паса от лицевой линии в центр штрафной ЦСКА!
'65
Магнуссону не дали ударить из-за штрафной, а подача с фланга получилась на голову защитнику «Ахмата».
'63
Добавили в активности грозненцы, но и москвичи к этому готовы.
'61
Мусалову не хватило поддержки от партнёров на правом фланге атаки «Ахмата».
'59
После корнера хозяев Исмаэл с лёта пробивал, но мяч не лёг на ногу хорошо — промах.
'57
ГОЛ! Обляков выполнил подачу от угла поля во вратарскую, а оттуда Магнуссон ударом головой расстрелял ворота!
'56
Фернандес скидывал головой мяч в центр чужой штрафной, но помогал себе при этом руками — фол в атаке.
'54
Раванелли убрал мяч под левую ногу и издали зарядил — мимо «армейской » цели получилось.
'52
Нисимура после скидки мяча от партнёра с лёта пробивал по воротам из-за штрафной — промах!
'51
Чалов проникающий пас в чужую штрафную делал, но и он к опасному моменту у ворот Городова не привёл.
'50
Раванелли с очередного дальнего стандарта мяч направил москвичам — на этот раз в руки Акинфеева.
'49
Митришев плохо обработал мяч при хорошей атаке хозяев через центр — «армейцы» остановили этот проход.
'47
Раванелли выполнил стандарт от бровки — Набабкин выбил головой мяч из своей штрафной.
'46
Второй тайм игры на «Ахмат-Арене» стартовал! Без замен в перерыве.
'45
Свисток рефери на перерыв прозвучал! Пока в нашей игре без забитых мячей.
'45
Влашич напомнил о себе после удара из-за штрафной — мяч отказался лететь в створ ворот «Ахмата».
'44
Чалов и Плиев боролись за мяч у штрафной площади хозяев, получив небольшие повреждения.
'43
Неудачно выполнил стандарт Обляков — мяч без лишних касаний покинул пределы поля. Городов неспешно готовит удар от ворот.
'41
Плиев в шикарном подкате на фланге обезмячил Чалова.
'39
Мохаммади не дали встретиться с мячом на левом краю чужой штрафной после заброса на него из центра поля.
'37
Думбия на широком шагу разогнал контратаку «Ахмата», но отпустил далеко от себя мяч, чем воспользовался Бекао, сыграв на перехвате.
'35
Иванов за грубую игру против Бистровича наказан жёлтой карточкой.
'34
Мохаммади со своего левого края выполнил подачу точно на ногу соперника — мяч покинул штрафную москвичей.
'33
Разгорелись страсти в центре поле в спокойном матче. Судья ограничился беседами с игроками.
'32
Атака грозненцев правым флангом остановлена свистком рефери — офсайд.
'31
ЦСКА долго владеет мячом, но всё это пока очень далеко от ворот соперника.
'29
В редкой по этой игре позиционной атаке «Ахмата» Думбия упал в чужой штрафной после борьбы за мяч с Фернандесом, но назначения пенальти не дождался.
'27
Мусалов получил мяч на правом углу чужой штрафной, чуть сместился в центр и низом пробил — Акинфеев на месте.
'26
Городов решился разогреться, выбежав за мячом за линию штрафной и выбив его в аут.
'25
Заброс мяча из глубины поля к штрафной гостей остался без адреса.
'23
Несколько подряд свистков арбитра, связанные с мелкими фолами.
'21
Раванелли издали решил ударить по воротам гостей — мимо цели.
'19
Быструю атаку с ходу провёл ЦСКА! Обляков с левого фланга вырезал мяч в центр штрафной, Чалов в касание пробил — выше ворот!
'18
Не получился пас на Влашича в чужую штрафную — Городов оказался первый на мяче.
'17
Досталось Иванову в челюсть после верховой борьбы за мяч против Бекао. Фол зафиксирован, но без карточки.
'16
Нисимура низом несильно из-за штрафной пробил — Городов в центре ворот мяч легко поймал.
'15
Рискованный пас Магнуссон отдавал назад на своего вратаря! Едва Митришев не перехватил мяч.
'13
Щенников остановил контратаку грозненцев, но за рамками правил.
'11
Три подряд корнера выполнили «армейцы». Подачи Облякова остались без угрозы воротам «Ахмата».
'10
Нисимура делал прострел от левого края штрафной — заработан угловой.
'9
Взаимные потери мяча от команд в центре поля наблюдаем сейчас.
'7
Нисимура в метре от штрафной площади соперника получил мяч и пробил по воротам — выше цели.
'5
Бистрович схватил за руку убегавшего Думбию — фол, потянувший на жёлтую карточку.
'5
Нисимура и Чалов в чужой штрафной на коротке отыгрались, Такума в итоге упал, но судья показал, что надо подниматься с прохладного газона.
'3
Первый угловой удар выполнили хозяева — гости отбились.
'2
Раванелли в центре поля подхватил мяч, добежал практически до вратарской соперника, но пробить ему в упор по воротам не дали!
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли москвичи.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РФПЛ: «Ахмат» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.