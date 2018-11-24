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Трансляция
С конца
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'45+1
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. В равной борьбе прошёл первый тайм, было много борьбы на поле, командам не удалось создать остроту в атаке.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Ещё одно столкновение в центре поля, на этот раз Андрееву досталось в борьбе за мяч.
'40
Терехов выполнил подачу со штрафного, но Андреев нарушил правила в атаке.
'38
Круговой убежал в контратаку по флангу, но оренбуржцы спокойно справились с его подачей.
'36
Мячом чуть больше владеют хозяева — 51% на 49%. И по ударам в сторону ворот впереди «Оренбург» — 2:0.
'34
Попович рванул в атаку по флангу и навесил на ближнюю штангу — мяч прилетел в руки Беленову.
'32
'32
'29
Очередная подача Поповича не привела к опасному моменту — уфимцы вынесли мяч из штрафной.
'27
Гол забил «Оренбург»! Попович выполнил подачу с правого края, а Сутормин замкнул на дальней штанге! Но взятие ворот не засчитано — офсайд.
'25
Попович дважды грузил мяч с углового, но гости отбились без особы проблем.
'24
Сутормин вновь выполнил подачу! На этот раз Беленов в падении перевёл мяч на угловой.
'22
Сутормин рванул по флангу, но поторопился и сделал слишком сильную подачу.
'20
Продолжается перекатывание мяч в центре поля. Не рискуют команды.
'18
Сутормин получил повреждение в борьбе с Сысуевым. Пауза в игре возникла.
'16
Терехов на фланге накрутил соперника и сделал передачу в центр штрафной! Не дошёл мяч до Деспотовича.
'14
Уфимцы организовали контратаку. Игбун с Тереховым разыграли мяч в штрафной, но удар африканца был заблокирован.
'12
Живоглядов ускорился по флангу, дошёл до лицевой, но Терехов выбил мяч у соперника.
'10
Десять минут сыграно. По-прежнему много борьбы в центре и нет ударов по воротам.
'8
Атака «Оренбурга» левым флангом! Терехов прострелил в штрафную, но уфимцы выбили мяч.
'6
Уфимцы катают мяч в центре поля без продвижения вперёд. Нет свободных зон в обороне «Оренбурга».
'4
Андреев нарушил правила, подтолкнув в спину Сысуева. Не прошла атака у уфимцев.
'3
Неспешное начало, много борьбы в центре поля на первых минутах.
'1
Матч начался! Оренбуржцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.