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Вашингтон УизардсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
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Милуоки БаксСан-Антонио Спёрс
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04:30
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Приблизиться к лидеру: «Локомотив» бьется с «Уралом». LIVE

Онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ «Локомотив» — «Урал»

Московский «Локомотив» принимает екатеринбургский «Урал» в матче 15-го тура РПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
15-й тур  |   23 ноября 20:30   |  1 тайм
Локомотив
1:1
Урал
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Миранчук 15'
Смолов 26'
Ильин 25'
Кулаков 31'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
5 (з)   Бенедикт Хёведес
14 (з)   Ведран Чорлука
33 (з)   Соломон Кверквелия
31 (п)   Мацей Рыбусь
7 (п)   Гжегож Крыховяк
59 (п)   Алексей Миранчук
27 (п)   Игорь Денисов
11 (п)   Антон Миранчук 15'
67 (н)   Роман Тугарев
9 (н)   Фёдор Смолов 26'
31 (в)   Ярослав Годзюр
27 (з)   Михаил Меркулов
3 (з)   Вараздат Ароян
6 (з)   Грегор Балажиц
15 (п)   Денис Кулаков 31'
57 (п)   Артём Фидлер
17 (п)   Николай Димитров
14 (п)   Юрий Бавин
58 (п)   Отман Эль-Кабир
10 (н)   Эрик Бикфалви
11 (н)   Владимир Ильин 25'
Запасной состав
77 (в)   Антон Коченков
3 (з)   Брайан Идову
17 (з)   Тарас Михалик
28 (з)   Борис Ротенберг
84 (з)   Михаил Лысов
4 (п)   Мануэл Фернандеш
6 (п)   Дмитрий Баринов
8 (п)   Джефферсон Фарфан
20 (п)   Владислав Игнатьев
23 (п)   Дмитрий Тарасов
96 (п)   Рифат Жемалетдинов
24 (н)   Антонио Эдер
60 (в)   Владислав Полетаев
4 (з)   Сергей Брызгалов
5 (з)   Доминик Динга
7 (з)   Александр Данцев
18 (з)   Джамалдин Ходжаниязов
8 (п)   Алексей Евсеев
9 (п)   Георгий Чантурия
21 (п)   Марко Араторе
44 (п)   Андрей Егорычев
70 (п)   Илья Жигулёв
20 (н)   Андрей Панюков
79 (н)   Артём Юсупов
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'34
Тугарев классно разыграл стеночку со Смоловым, но затем потерял мяч.
'31
ГОЛ! Какой же сумасшедший гол забил Кулаков! Денис открылся на линии штрафной и пробил с лёта в дальний угол! Получился гол под копирку с мячом Павара на чемпионате мира.
'29
Кверквелия получил повреждение, медицинская пауза в матче.
'27
ГОЛ! Смолов и Алексей Миранчук провели атаку через центр! Федор получил мяч в штрафной, убрал соперника и пробил в дальний угол!
'25
Ильин позволил себе грубый фол на Игоре Денисове. Арбитру пришлось предупредить форварда.
'24
Очередной пас Тугарева в штрафную гостей пришёлся на соперника.
'22
Смолову закрыли доступ к воротам, помешав нанести удар, а дальнейший пас был перехвачен.
'20
Антон Миранчук, получивший чуть ранее жёлтую карточку, вновь грубо нарушил правила. Арбитр решил поговорить с Антоном во избежания скорого удаления.
'17
Фидлер вернулся в опорную зону и удачно сыграл на перехвате. Пока уральцы успевают в обороне.
'16
Жёлтая Антону Миранчуку! Отложенный штраф.
'15
Ильин придержал Тугарева, который секундой ранее классно разыграл стеночку с партнёром.
'14
Тугарева остановили с помощью нарушения. Только левым краем атакуют хозяева.
'11
Момент Эль-Кабира! Кверквелия и Чорлука не сумели отразить подачу, мяч добрался до Эль-Кабира, который с острого угла не попал в дальнюю девятку!
'9
Тугарев очень активен на старте встречи. Молодой форвард принимает участие почти в каждой атаке «Локо».
'8
Прошла скидка на Смолова, которому успели помешать пробить с лёта!
'7
Гилерме легко вышел на подачу с фланга. Все спокойно в штрафной «Локо».
'6
Тугарев проскочил соперника по лицевой и сильно прострелил! Мяч попал в Арояна и рикошетом полетел в ворота, но прямо в Годзюра.
'3
Кверквелия опасно пробил издали! Первый сейв Годзюра в матче уже на третьей минуте!
'2
«Локомотив» забрал мяч под контроль. Молодой Тугарев открылся слева, сделав подачу, но уральцы отбились.
'1
Игра началась! Погнали!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РФПЛ: «Локомотив» — «Урал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.