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Трансляция
С конца
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'34
Тугарев классно разыграл стеночку со Смоловым, но затем потерял мяч.
'31
'29
Кверквелия получил повреждение, медицинская пауза в матче.
'27
'25
'24
Очередной пас Тугарева в штрафную гостей пришёлся на соперника.
'22
Смолову закрыли доступ к воротам, помешав нанести удар, а дальнейший пас был перехвачен.
'20
Антон Миранчук, получивший чуть ранее жёлтую карточку, вновь грубо нарушил правила. Арбитр решил поговорить с Антоном во избежания скорого удаления.
'17
Фидлер вернулся в опорную зону и удачно сыграл на перехвате. Пока уральцы успевают в обороне.
'16
'15
Ильин придержал Тугарева, который секундой ранее классно разыграл стеночку с партнёром.
'14
Тугарева остановили с помощью нарушения. Только левым краем атакуют хозяева.
'11
Момент Эль-Кабира! Кверквелия и Чорлука не сумели отразить подачу, мяч добрался до Эль-Кабира, который с острого угла не попал в дальнюю девятку!
'9
Тугарев очень активен на старте встречи. Молодой форвард принимает участие почти в каждой атаке «Локо».
'8
Прошла скидка на Смолова, которому успели помешать пробить с лёта!
'7
Гилерме легко вышел на подачу с фланга. Все спокойно в штрафной «Локо».
'6
Тугарев проскочил соперника по лицевой и сильно прострелил! Мяч попал в Арояна и рикошетом полетел в ворота, но прямо в Годзюра.
'3
Кверквелия опасно пробил издали! Первый сейв Годзюра в матче уже на третьей минуте!
'2
«Локомотив» забрал мяч под контроль. Молодой Тугарев открылся слева, сделав подачу, но уральцы отбились.
'1
Игра началась! Погнали!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РФПЛ: «Локомотив» — «Урал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.