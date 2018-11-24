Курсы валют$ 66.24 (+0.069) 74.98 (-0.028)
Пенсионный советник
Москва: -2°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
18:00
АхматЦСКА
0:2
закончен
20:30
Локомотив МУрал
1:2
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
БайерШтутгарт
2:0
закончен
Испания / Примера
23:00
ЛеганесАлавес
1:0
закончен
Франция / Лига 1
23:00
ЛионСент-Этьен
1:0
закончен
Украина / Премьер-лига
20:00
Шахтёр ДЛьвов
0:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралДинамо Мн
5:1
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСпартак
0:2
закончен
19:30
ЙокеритБарыс
1:2 (Б)
закончен
20:30
Динамо РАвангард
3:0
закончен
20:30
СлованВитязь
2:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
4:0
закончен
00:00
Миннесота УайлдВиннипег Джетс
4:2
закончен
00:00
Вашингтон КэпиталзДетройт Ред Уингз
3:1
закончен
00:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
3:4 (ОТ)
закончен
00:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
3:2 (ОТ)
закончен
00:00
Анахайм ДаксЭдмонтон Ойлерз
2:1 (ОТ)
закончен
02:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
2:0
закончен
03:00
Коламбус Блю ДжекетсТоронто Мэйпл Лифс
4:2
закончен
03:30
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
4:1
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго Блэкхоукс
4:2
закончен
03:30
Бостон БрюинзПиттсбург Пингвинз
2:1 (ОТ)
закончен
04:00
Даллас СтарзОттава Сенаторз
6:4
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзНэшвилл Предаторз
6:2
закончен
04:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
1:5
закончен
05:00
Сан-Хосе ШарксВанкувер Кэнакс
4:0
закончен
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Бруклин НетсМиннесота Тимбервулвз
102:112
закончен
23:30
Лос-Анджелес КлипперсМемфис Гриззлиз
112:107
закончен
03:00
Детройт ПистонсХьюстон Рокетс
116:111
закончен
03:30
Торонто РэпторсВашингтон Уизардс
125:107
закончен
03:30
Филадельфия СиксерсКливленд Кавальерс
112:121
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксНью-Орлеан Пеликанс
114:109
закончен
03:30
Атланта ХоуксБостон Селтикс
96:114
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерШарлотт Хорнетс
109:104
закончен
04:00
Чикаго БуллзМайами Хит
96:103
закончен
04:00
Индиана ПэйсерсСан-Антонио Спёрс
100:111
закончен
04:30
Милуоки БаксФиникс Санз
114:116
закончен
05:00
Денвер НаггетсОрландо Мэджик
112:87
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
90:83
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзПортленд Трэйл Блэйзерс
125:97
закончен
Евролига
20:45
Жальгирис Химки
83:84
закончен
22:30
Баскония Панатинаикос
86:77
закончен
22:30
Будучность ЦСКА
93:92
закончен
23:00
Барселона Олимпия Милан
90:80
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при Франции
20:35
Женщины, короткая программа
online
Россия / Премьер-Лига
14:00
Динамо МЕнисей
1:2
закончен
16:30
ОренбургУфа
1:0
закончен
19:00
АнжиРубин
0:0
1 тайм
Испания / Примера
15:00
ЭйбарРеал Мадрид
3:0
закончен
18:15
ВаленсияРайо Вальекано
1:0
перерыв
20:30
УэскаЛеванте
не начался
22:45
Атлетико МБарселона
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
АугсбургАйнтрахт Ф
0:3
2 тайм
17:30
БаварияФортуна
3:2
2 тайм
17:30
ГертаХоффенхайм
2:3
2 тайм
17:30
МайнцБоруссия Д
1:2
2 тайм
17:30
ВольфсбургРБ Лейпциг
1:0
2 тайм
20:30
Шальке-04Нюрнберг
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
1:0
2 тайм
18:00
ЭвертонКардифф Сити
0:0
2 тайм
18:00
ФулхэмСаутгемптон
2:2
2 тайм
18:00
Манчестер ЮнайтедКристал Пэлас
0:0
2 тайм
18:00
УотфордЛиверпуль
0:0
2 тайм
18:00
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Сити
0:3
2 тайм
20:30
Тоттенхэм ХотспурЧелси
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖТулуза
1:0
1 тайм
22:00
КанМонако
не начался
22:00
ДижонБордо
не начался
22:00
НантАнже
не начался
22:00
РеймсГенгам
не начался
22:00
СтрасбургНим
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
РоторШинник
1:3
закончен
13:00
СибирьФакел
2:0
закончен
14:00
Нижний НовгородТомь
2:1
закончен
14:00
Спартак-2Химки
0:1
закончен
15:00
Авангард КЗенит-2
2:1
закончен
15:00
ЧертановоКраснодар-2
3:0
закончен
16:00
МордовияТюмень
1:1
закончен
16:00
АрмавирЛуч
1:1
закончен
17:00
ТамбовСКА-Хабаровск
3:2
закончен
17:00
СочиБалтика
4:1
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
МариупольВорскла
1:0
закончен
15:00
КарпатыДесна
0:2
закончен
Италия / Серия А
17:00
УдинезеРома
1:0
закончен
20:00
ЮвентусСПАЛ
не начался
22:30
Интер МФрозиноне
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистАк Барс
3:4
закончен
15:00
Металлург МгНефтехимик
4:3 (ОТ)
закончен
15:00
ТракторТорпедо
3:5
закончен
17:30
СеверстальДинамо М
1:1
перерыв
17:30
ЦСКАСКА
1:1
3 период
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Флорида ПантерзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Детройт Ред УингзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВиннипег Джетс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшДаллас Старз
не начался
06:00
Лос-Анджелес КингзВанкувер Кэнакс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Локомотив-Кубань
86:93
закончен
18:00
Зенит Зелена Гура
58:43
3 четверть
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Кливленд КавальерсХьюстон Рокетс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерДенвер Наггетс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзЧикаго Буллз
не начался
04:00
Вашингтон УизардсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
не начался
04:30
Милуоки БаксСан-Антонио Спёрс
не начался
04:30
Даллас МавериксБостон Селтикс
не начался
Шахматы / Матч за звание чемпиона мира. 11-я партия
18:00
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
online
Фигурное катание / Этап Гран-при Франции
21:00
Женщины, произвольная программа
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
Спартак МКрылья Советов
не начался
16:30
КраснодарАрсенал
не начался
19:00
ЗенитРостов
не начался
Испания / Примера
14:00
Атлетик БХетафе
не начался
18:15
СевильяВальядолид
не начался
20:30
ЭспаньолЖирона
не начался
22:45
ВильярреалБетис
не начался
Италия / Серия А
14:30
ПармаСассуоло
не начался
17:00
БолоньяФиорентина
не начался
17:00
ЭмполиАталанта
не начался
17:00
НаполиКьево
не начался
20:00
ЛациоМилан
не начался
22:30
ДженоаСампдория
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
Олимпик ДЗаря
не начался
18:00
ЧерноморецАрсенал К
не начался
20:30
АлександрияДинамо К
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
БорнмутАрсенал
не начался
19:00
ВулверхэмптонХаддерсфилд Таун
не начался
Франция / Лига 1
17:00
МонпельеРенн
не начался
19:00
НиццаЛилль
не начался
23:00
АмьенМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ФрайбургВердер
не начался
20:00
Боруссия МГанновер-96
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарХК Сочи
не начался
14:30
Салават ЮлаевДинамо Мн
не начался
17:00
ЛокомотивБарыс
не начался
19:30
СлованАвангард
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Аризона КойотсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Джерси Дэвилз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзАнахайм Дакс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Автодор ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес ЛейкерсОрландо Мэджик
не начался
00:00
Детройт ПистонсФиникс Санз
не начался
02:00
Мемфис ГриззлизНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Торонто РэпторсМайами Хит
не начался
02:00
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
02:00
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Сакраменто КингзЮта Джаз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Анжи Рубин

Бердыев в Дагестане: «Анжи» сражается с «Рубином». LIVE

Онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ «Анжи» — «Рубин»

В матче 15-го тура чемпионата России махачкалинский «Анжи» принимает казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
15-й тур  |   24 ноября 19:00   |  1 тайм
Анжи
0:0
Рубин
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Юрий Дюпин
3 (з)   Игорь Удалый
25 (з)   Иван Новосельцев
30 (з)   Евгений Гапон
17 (п)   Игорь Чайковский
10 (п)   Адлан Кацаев
29 (п)   Гаэль Ондуа
13 (п)   Роланд Гиголаев
24 (п)   Константин Савичев
5 (п)   Владислав Кулик
19 (н)   Павел Долгов
23 (в)   Иван Коновалов
14 (з)   Владимир Гранат
5 (з)   Филип Уремович
44 (з)   Сесар Навас
12 (з)   Игорь Калинин
3 (з)   Ибрагим Цаллагов
19 (з)   Хорен Байрамян
18 (п)   Павел Могилевец
15 (п)   Игорь Коновалов
20 (н)   Сердар Азмун
10 (н)   Дмитрий Полоз
Запасной состав
1 (в)   Александр Будаков
16 (в)   Владимир Сугробов
21 (з)   Дмитрий Белоруков
50 (з)   Никита Чистяков
57 (з)   Магомеднаби Ягьяев
4 (з)   Джон Чансельор
18 (н)   Апти Ахъядов
9 (н)   Андрес Понсе
21 (в)   Егор Бабурин
16 (в)   Тимур Акмурзин
50 (з)   Rail Abdullin
88 (п)   Руслан Камболов
97 (п)   Адиль Мухаметзянов
77 (п)   Реза Шекари
65 (н)   Артур Сагитов
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'5
Гиголаев прошёл вперёд по левому флангу — Могилевец выбил у него мяч.
'3
Долгов в первой же атаке махачкалинцев оказался в офсайде.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Анжи» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.