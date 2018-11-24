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Трансляция
С конца
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'5
Гиголаев прошёл вперёд по левому флангу — Могилевец выбил у него мяч.
'3
Долгов в первой же атаке махачкалинцев оказался в офсайде.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Анжи» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.