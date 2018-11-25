Курсы валют$ 66.24 (+0.069) 74.98 (-0.028)
Пенсионный советник
Москва: -2°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
14:00
Динамо МЕнисей
1:2
закончен
16:30
ОренбургУфа
1:0
закончен
19:00
АнжиРубин
1:1
закончен
Испания / Примера
15:00
ЭйбарРеал Мадрид
3:0
закончен
18:15
ВаленсияРайо Вальекано
3:0
закончен
20:30
УэскаЛеванте
2:2
закончен
22:45
Атлетико МБарселона
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
АугсбургАйнтрахт Ф
1:3
закончен
17:30
БаварияФортуна
3:3
закончен
17:30
ГертаХоффенхайм
3:3
закончен
17:30
МайнцБоруссия Д
1:2
закончен
17:30
ВольфсбургРБ Лейпциг
1:0
закончен
20:30
Шальке-04Нюрнберг
5:2
закончен
Англия / Премьер-лига
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
1:1
закончен
18:00
ЭвертонКардифф Сити
1:0
закончен
18:00
ФулхэмСаутгемптон
3:2
закончен
18:00
Манчестер ЮнайтедКристал Пэлас
0:0
закончен
18:00
УотфордЛиверпуль
0:3
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Сити
0:4
закончен
20:30
Тоттенхэм ХотспурЧелси
3:1
закончен
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖТулуза
1:0
закончен
22:00
КанМонако
0:1
закончен
22:00
ДижонБордо
0:0
закончен
22:00
НантАнже
1:1
закончен
22:00
РеймсГенгам
2:1
закончен
22:00
СтрасбургНим
0:1
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
РоторШинник
1:3
закончен
13:00
СибирьФакел
2:0
закончен
14:00
Нижний НовгородТомь
2:1
закончен
14:00
Спартак-2Химки
0:1
закончен
15:00
Авангард КЗенит-2
2:1
закончен
15:00
ЧертановоКраснодар-2
3:0
закончен
16:00
МордовияТюмень
1:1
закончен
16:00
АрмавирЛуч
1:1
закончен
17:00
ТамбовСКА-Хабаровск
3:2
закончен
17:00
СочиБалтика
4:1
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
МариупольВорскла
1:0
закончен
15:00
КарпатыДесна
0:2
закончен
Италия / Серия А
17:00
УдинезеРома
1:0
закончен
20:00
ЮвентусСПАЛ
2:0
закончен
22:30
Интер МФрозиноне
3:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистАк Барс
3:4
закончен
15:00
Металлург МгНефтехимик
4:3 (ОТ)
закончен
15:00
ТракторТорпедо
3:5
закончен
17:30
СеверстальДинамо М
1:2
закончен
17:30
ЦСКАСКА
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
3:5
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзКоламбус Блю Джекетс
4:2
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
4:1
закончен
03:00
Флорида ПантерзЧикаго Блэкхоукс
4:5 (ОТ)
закончен
03:00
Детройт Ред УингзБаффало Сэйбрз
2:3 (Б)
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
2:3
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсФиладельфия Флайерз
6:0
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзВиннипег Джетс
4:8
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшДаллас Старз
3:2
закончен
06:00
Лос-Анджелес КингзВанкувер Кэнакс
2:4
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
6:0
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Локомотив-Кубань
86:93
закончен
18:00
Зенит Зелена Гура
83:71
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Кливленд КавальерсХьюстон Рокетс
117:108
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерДенвер Наггетс
98:105
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзЧикаго Буллз
111:96
закончен
04:00
Вашингтон УизардсНью-Орлеан Пеликанс
124:114
закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
117:116
закончен
04:30
Милуоки БаксСан-Антонио Спёрс
135:129
закончен
04:30
Даллас МавериксБостон Селтикс
113:104
закончен
Шахматы / Матч за звание чемпиона мира. 11-я партия
18:00
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при Франции
21:00
Женщины, произвольная программа
1
Рика Кихира (Япония)
205,92
2
Маи Михара (Япония)
202,81
3
Бради Теннелл (США)
197,78
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
Спартак МКрылья Советов
3:1
закончен
16:30
КраснодарАрсенал
3:0
закончен
19:00
ЗенитРостов
не начался
Италия / Серия А
14:30
ПармаСассуоло
2:1
закончен
17:00
БолоньяФиорентина
0:0
2 тайм
17:00
ЭмполиАталанта
1:2
2 тайм
17:00
НаполиКьево
0:0
2 тайм
20:00
ЛациоМилан
не начался
22:30
ДженоаСампдория
не начался
Испания / Примера
14:00
Атлетик БХетафе
1:1
закончен
18:15
СевильяВальядолид
0:0
1 тайм
20:30
ЭспаньолЖирона
не начался
22:45
ВильярреалБетис
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
Олимпик ДЗаря
1:1
закончен
18:00
ЧерноморецАрсенал К
0:0
1 тайм
20:30
АлександрияДинамо К
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
БорнмутАрсенал
1:2
закончен
19:00
ВулверхэмптонХаддерсфилд Таун
не начался
Франция / Лига 1
17:00
МонпельеРенн
2:2
2 тайм
19:00
НиццаЛилль
не начался
23:00
АмьенМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ФрайбургВердер
1:0
перерыв
20:00
Боруссия МГанновер-96
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарХК Сочи
3:0
закончен
14:30
Салават ЮлаевДинамо Мн
6:1
закончен
17:00
ЛокомотивБарыс
2:3
перерыв
19:30
СлованАвангард
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Аризона КойотсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Джерси Дэвилз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзАнахайм Дакс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Автодор ВЭФ
online
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес ЛейкерсОрландо Мэджик
не начался
00:00
Детройт ПистонсФиникс Санз
не начался
02:00
Мемфис ГриззлизНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Торонто РэпторсМайами Хит
не начался
02:00
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
02:00
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Сакраменто КингзЮта Джаз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Автоспорт / Гран-при Абу-Даби
16:10
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби «Формулы-1»
1
Льюис Хэмилтон
2
Себастьян Феттель
+2.581
3
Макс Ферстаппен
+12.706
закончен
Италия / Серия А
22:30
КальяриТорино
не начался
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадСельта
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
БёрнлиНьюкасл Юнайтед
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурСибирь
не начался
17:00
Металлург МгТорпедо
не начался
19:00
Ак БарсНефтехимик
не начался
19:30
Динамо МЙокерит
не начался
19:30
ЦСКАВитязь
не начался
21:30
Динамо РСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсОттава Сенаторз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Флорида ПантерзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБостон Брюинз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзКоламбус Блю Джекетс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсМилуоки Бакс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансБостон Селтикс
не начался
04:00
Чикаго БуллзСан-Антонио Спёрс
не начался
05:00
Юта ДжазИндиана Пэйсерс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзОрландо Мэджик
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Краснодар Арсенал

Обойтись без Кононова: «Арсенал» бьется с «Краснодаром». LIVE

Онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ «Краснодар» — «Арсенал»

«Краснодар» принимает тульский «Арсенал» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
15-й тур  |   25 ноября 16:30   |  закончен
Краснодар
3:0
Арсенал
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Вандерсон 40'
Каборе 41'
Игнатьев 48'
Сулейманов 76'
Каборе 88'
Джорджевич 4'
Беляев 45'
Бакаев 53'
Подробная статистика матча
Основные составы
39 (в)   Матвей Сафонов
6 (з)   Кристиан Рамирес
4 (з)   Александр Мартынович
5 (з)   Урош 
98 (з)   Сергей Петров
89 (п)   Дмитрий Стоцкий 73'
77 (п)   Шарль Каборе 41' 88'
33 (п)   Маурисио Перейра 71'
7 (н)    Вандерсон 40'
9 (н)    Ари
85 (н)   Иван Игнатьев 48'
36 (в)   Михаил Левашов
21 (з)   Виктор Альварес
5 (з)   Кадри Мохаммед
6 (з)   Максим Беляев 45'
8 (з)   Гиа Григалава
9 (п)   Кирилл Комбаров
78 (п)   Зелимхан Бакаев 71' 53'
70 (п)   Георги Костадинов
11 (п)   Сергей Ткачёв 64'
19 (п)   Резиуан Мирзов
18 (н)   Лука Джорджевич 4'
Запасной состав
66 (в)   Денис Адамов
88 (в)   Андрей Синицын
3 (з)   Йон Гудни
15 (з)   Николай Марков
8 (п)   Юрий Газинский 71'
70 (п)   Торнике Окриашвили
49 (п)   Роман Шишкин
20 (п)   Кристиан Куэва
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов 73' 76'
1 (в)   Артур Нигматуллин
50 (в)   Егор Шамов
14 (з)   Анри Хагуш
33 (з)   Артём Сокол
71 (з)   Александр Денисов
23 (п)   Игорь Горбатенко 64'
7 (п)   Кантемир Берхамов
22 (п)   Даниил Лесовой
10 (н)   Эванс Кангва 71'
17 (н)   Гурам Аджоев
45 (н)   Огнен Ожегович
80 (н)   Ярослав Ивакин
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'90+3
Матч окончен! «Краснодар» на своём поле разгромил «Арсенал» — 3:0. Туляки достойно провели первый тайм, но развалились после второго пропущенного мяча. У хозяев отличились Вандерсон, Игнатьев и Сулейманов. «Быки» закрепились на втором месте в РПЛ. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'90+2
«Краснодар» контролирует мяч на чужой половине поля. В спокойном темпе проходит концовка встречи.
'90
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'90
Джорджевич из-за пределов штрафной пробил в угол! Сафонов в красивом броске выловил мяч.
'88
Удаление у «Краснодара». Кангва совершил рывок по центру, ушёл от двух соперников и получил по ногам от Каборе. Это вторая карточка для Шарля.
'86
Ари со штрафного целил в ближнюю девятку! Мяч попал в стенку и улетел на угловой.
'85
Костадинов возле собственной штрафной ударил по ноге Окриашвили. До ворот метров 20.
'84
Мирзов дошёл до лицевой и навесил на Джорджевича, который пробил головой в нижний угол! Сафонов выручил.
'82
Окриашвили сзади влетел в ногу Горбатенко. Пауза в игре.
'80
Окриашвили вышел вместо Вандерсона.
'80
Замена у «Краснодара».
'78
Момент! Сулейманов сделал скидку на Ари, тот аккуратно пытался перебросить Левашова — голкипер вытащил мяч из девятки!
'76
ГОЛ! Краснодарцы разыграли мяч в касание перед штрафной, Газинский классной передачей нашёл свободного Сулейманова, который пробил на исполнение точно в дальний угол!
'74
Туляки заработали стандарт на правом фланге. Комбаров навесил во вратарскую — мяч прилетел в руки Левашову.
'73
Сулейманов в игре.
'73
Стоцкий заменён.
'72
Опасно! Беляев пробил головой после навеса с углового — мяч прошёл рядом со штангой!
'71
Кангва появился на поле.
'71
Бакаев заменён у «Арсенала».
'71
Газинский вышел вместо Перейры.
'71
Замена у «Краснодара».
'69
Туляки провели атаку правым флангом, Сафонов уверенно справился с подачей Бакаева.
'67
Ари выиграл борьбу в штрафной, пробил низом и попал в Беляева.
'66
Скоростная атака прошла у «Краснодара»! Вандерсон получил передачу на ход, вошёл в штрафную и пробил низом — Левашов выручил, а Петров после добивания послал мяч на трибуну!
'65
Горбатенко вышел вместо Ткачёва.
'65
Замена у «Арсенала».
'63
Рамирес со штрафного пробил низом! Мяч после рикошета ушёл на угловой.
'62
Ари укрыл мяч корпусом и получил удар сзади по ногам от Мирзова. До ворот метров 27.
'60
Мартынович откликнулся на подачу и пробил головой с центра штрафной! Левашов на месте.
'59
«Арсенал» после пропущенного гола не может наладить контроль над мячом. Продолжают атаковать «быки».
'57
Игнатьев получил передачу от Ари, накрутил двух соперников и пробил с радиуса штрафной! Мяч рикошетом от Беляева улетел на угловой.
'55
Вандерсон накрутил защитника и сделал проникающую передачу в штрафную! Игнатьев не сумел принять мяч.
'53
Бакаев эмоционально высказал претензию к арбитру и получил «горчичник».
'50
Краснодарцы перекатывают мяч в центре поля без продвижения вперёд.
'48
ГОЛ! И в ответной атаке забил «Краснодар»! Ари из глубины сделал заброс к штрафной, Игнатьев принял мяч, продвинулся вперёд, финтом убрал Беляева и расстрелял ворота Левашова!
'47
Момент у «Арсенала»! Ткачёв вырезал подачу во вратарскую, Джорджевич оказался один перед воротами, но из убойной позиции пробил головой рядом со штангой!
'46
Стартовал второй тайм!
'45+2
Звучит свисток, отправляющий команды на перерыв. «Арсенал» сразу задал высокий темп и достаточно долго доминировал, но постепенно его игроки подустали, что помогло «Краснодару» перехватить инициативу. Хозяева своим шансом воспользовались и повели в счёте. Посмотрим, как сложится игра во втором тайме, а пока отдохнём.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'45
Беляев сыграл рукой, прерывая передачу Ари на Игнатьева.
'43
Опять Мирзов пал в штрафной «Краснодара», и снова это осталось без внимания Карасёва. Впрочем, не похоже, что там было нарушение правил.
'41
Каборе наказан за грубую игру против Григалавы в центре поля.
'40
ГОЛ! Долго давил «Арсенал», атаковал, а забил в итоге «Краснодар». Вандерсон получил мяч в центре штрафной после отличной передачи Петрова и в касание пробил низом в левый угол ворот мимо Левашова!
'38
Ари в штрафной обработал мяч после мягкой скидки Петрова справа и пробил низом — рядом со штангой! При этом русский бразилец подыграл себе рукой, останавливая мяч, но арбитр этого не заметил.
'37
Мирзов и Петров после фола со стороны Резиуана начали выяснять отношения, но Карасёв их успокоил устным внушением, без карточек.
'35
Ткачёв неточно пробил по воротам из-за пределов штрафной.
'33
Атака «Арсенала» левым флангом закончилась нарушением правил со стороны Бакаева.
'31
После второго углового Левашов выбил мяч кулаком куда подальше.
'30
Перейра с углового навесил к ближней штанге, мяч снова был выбит на лицевую.
'28
Ари выполнил навес к воротам, и Левашов после борьбы своего партнёра с Игнатьевым забрал его в руки.
'26
Ещё одна быстрая атака «Арсенала». Мохаммед Кадри сильно пробил по воротам со средней дистанции в её завершении — рядом с правой штангой просвистел мяч!
'24
Вновь заблокирован удар Мирзова из центра штрафной. Правда, на этот раз Резиуан в штрафную с мячом вошёл сам.
'22
Бакаев из-за штрафной пробил по воротам, целясь в дальний угол — рядом со штангой! Впрочем, Сафонов был рядом и контролировал полёт мяча.
'20
Перейра с правого фланга навесил в центр штрафной, где Игнатьев чуть-чуть не дотянулся до мяча!
'18
Мирзов при этом упал на газон, но арбитр показал, что нужно продолжать игру.
'18
Джорджевич на скорости ворвался в штрафную «Краснодара» после дальней передачи низом, почти от угла вратарской мягко навесил на Мирзова, а тот слишком долго обрабатывал мяч, и защитник помешал ему пробить!
'16
Мирзов в штрафной хотел обыграть соперника, но мяч у него выбили.
'14
Джорджевич в момент навеса Комбарова в штрафную из глубины поля был в офсайде.
'12
Комбаров навесил на ближнюю штангу, хозяева легко отбились.
'11
У Бакаева в штрафной выбили мяч за лицевую линию Угловой будет.
'10
«Арсенал» смело действует на первых минутах. Туляки не жмутся к воротам, а стараются атаковать.
'8
Комбаров проиграл позицию и сбил на фланге рвавшегося в атаку Рамиреса. Обошлось устным предупреждением от арбитра.
'7
Каборе из глубины сделал заброс к штрафной, но Игнатьев поспешил и оказался в офсайде.
'5
Джорджевич в борьбе за мяч выставил локоть и ударил по лицу Спайича. Жёлтая карточка.
'3
Ткачёв со стандарта забросил мяч в штрафную, но краснодарцы выиграли борьбу и выбили мяч далеко вперёд.
'1
Матч начался! Туляки разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.