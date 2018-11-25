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Трансляция
С конца
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'90+3
Матч окончен! «Краснодар» на своём поле разгромил «Арсенал» — 3:0. Туляки достойно провели первый тайм, но развалились после второго пропущенного мяча. У хозяев отличились Вандерсон, Игнатьев и Сулейманов. «Быки» закрепились на втором месте в РПЛ. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'90+2
«Краснодар» контролирует мяч на чужой половине поля. В спокойном темпе проходит концовка встречи.
'90
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'90
Джорджевич из-за пределов штрафной пробил в угол! Сафонов в красивом броске выловил мяч.
'88
'86
Ари со штрафного целил в ближнюю девятку! Мяч попал в стенку и улетел на угловой.
'85
Костадинов возле собственной штрафной ударил по ноге Окриашвили. До ворот метров 20.
'84
Мирзов дошёл до лицевой и навесил на Джорджевича, который пробил головой в нижний угол! Сафонов выручил.
'82
Окриашвили сзади влетел в ногу Горбатенко. Пауза в игре.
'80
'80
'78
Момент! Сулейманов сделал скидку на Ари, тот аккуратно пытался перебросить Левашова — голкипер вытащил мяч из девятки!
'76
'74
Туляки заработали стандарт на правом фланге. Комбаров навесил во вратарскую — мяч прилетел в руки Левашову.
'73
'73
'72
Опасно! Беляев пробил головой после навеса с углового — мяч прошёл рядом со штангой!
'71
'71
'71
'71
'69
Туляки провели атаку правым флангом, Сафонов уверенно справился с подачей Бакаева.
'67
Ари выиграл борьбу в штрафной, пробил низом и попал в Беляева.
'66
Скоростная атака прошла у «Краснодара»! Вандерсон получил передачу на ход, вошёл в штрафную и пробил низом — Левашов выручил, а Петров после добивания послал мяч на трибуну!
'65
'65
'63
Рамирес со штрафного пробил низом! Мяч после рикошета ушёл на угловой.
'62
Ари укрыл мяч корпусом и получил удар сзади по ногам от Мирзова. До ворот метров 27.
'60
Мартынович откликнулся на подачу и пробил головой с центра штрафной! Левашов на месте.
'59
«Арсенал» после пропущенного гола не может наладить контроль над мячом. Продолжают атаковать «быки».
'57
Игнатьев получил передачу от Ари, накрутил двух соперников и пробил с радиуса штрафной! Мяч рикошетом от Беляева улетел на угловой.
'55
Вандерсон накрутил защитника и сделал проникающую передачу в штрафную! Игнатьев не сумел принять мяч.
'53
'50
Краснодарцы перекатывают мяч в центре поля без продвижения вперёд.
'48
'47
Момент у «Арсенала»! Ткачёв вырезал подачу во вратарскую, Джорджевич оказался один перед воротами, но из убойной позиции пробил головой рядом со штангой!
'46
Стартовал второй тайм!
'45+2
Звучит свисток, отправляющий команды на перерыв. «Арсенал» сразу задал высокий темп и достаточно долго доминировал, но постепенно его игроки подустали, что помогло «Краснодару» перехватить инициативу. Хозяева своим шансом воспользовались и повели в счёте. Посмотрим, как сложится игра во втором тайме, а пока отдохнём.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'45
'43
Опять Мирзов пал в штрафной «Краснодара», и снова это осталось без внимания Карасёва. Впрочем, не похоже, что там было нарушение правил.
'41
'40
'38
Ари в штрафной обработал мяч после мягкой скидки Петрова справа и пробил низом — рядом со штангой! При этом русский бразилец подыграл себе рукой, останавливая мяч, но арбитр этого не заметил.
'37
Мирзов и Петров после фола со стороны Резиуана начали выяснять отношения, но Карасёв их успокоил устным внушением, без карточек.
'35
Ткачёв неточно пробил по воротам из-за пределов штрафной.
'33
Атака «Арсенала» левым флангом закончилась нарушением правил со стороны Бакаева.
'31
После второго углового Левашов выбил мяч кулаком куда подальше.
'30
Перейра с углового навесил к ближней штанге, мяч снова был выбит на лицевую.
'28
Ари выполнил навес к воротам, и Левашов после борьбы своего партнёра с Игнатьевым забрал его в руки.
'26
Ещё одна быстрая атака «Арсенала». Мохаммед Кадри сильно пробил по воротам со средней дистанции в её завершении — рядом с правой штангой просвистел мяч!
'24
Вновь заблокирован удар Мирзова из центра штрафной. Правда, на этот раз Резиуан в штрафную с мячом вошёл сам.
'22
Бакаев из-за штрафной пробил по воротам, целясь в дальний угол — рядом со штангой! Впрочем, Сафонов был рядом и контролировал полёт мяча.
'20
Перейра с правого фланга навесил в центр штрафной, где Игнатьев чуть-чуть не дотянулся до мяча!
'18
Мирзов при этом упал на газон, но арбитр показал, что нужно продолжать игру.
'18
Джорджевич на скорости ворвался в штрафную «Краснодара» после дальней передачи низом, почти от угла вратарской мягко навесил на Мирзова, а тот слишком долго обрабатывал мяч, и защитник помешал ему пробить!
'16
Мирзов в штрафной хотел обыграть соперника, но мяч у него выбили.
'14
Джорджевич в момент навеса Комбарова в штрафную из глубины поля был в офсайде.
'12
Комбаров навесил на ближнюю штангу, хозяева легко отбились.
'11
У Бакаева в штрафной выбили мяч за лицевую линию Угловой будет.
'10
«Арсенал» смело действует на первых минутах. Туляки не жмутся к воротам, а стараются атаковать.
'8
Комбаров проиграл позицию и сбил на фланге рвавшегося в атаку Рамиреса. Обошлось устным предупреждением от арбитра.
'7
Каборе из глубины сделал заброс к штрафной, но Игнатьев поспешил и оказался в офсайде.
'5
'3
Ткачёв со стандарта забросил мяч в штрафную, но краснодарцы выиграли борьбу и выбили мяч далеко вперёд.
'1
Матч начался! Туляки разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.