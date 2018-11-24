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Аризона КойотсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Джерси Дэвилз
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04:00
Нэшвилл ПредаторзАнахайм Дакс
не начался
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Лос-Анджелес КингзЭдмонтон Ойлерз
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Детройт ПистонсФиникс Санз
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02:00
Мемфис ГриззлизНью-Йорк Никс
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02:00
Торонто РэпторсМайами Хит
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02:00
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02:00
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
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02:30
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05:00
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Динамо М Енисей

Постучались снизу: «Енисей» очень быстро забил «Динамо». LIVE

Онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ «Динамо» — «Енисей»

В матче 15-го тура чемпионата России московское «Динамо» принимает красноярский «Енисей», который располагается на последней строчке турнирной таблицы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
15-й тур  |   24 ноября 14:00   |  1 тайм
Динамо М
0:1
Енисей
Стадион «Арена Химки», Химки | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Комков 3'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антон Шунин
2 (з)   Григорий Морозов
24 (з)   Роман Евгеньев
3 (з)   Себастьян Хольмен
22 (п)    Жоаозиньо
5 (п)   Абдул Теттех
23 (п)   Антон Соснин
9 (п)   Мигел Кардозу
8 (н)   Кирилл Панченко
48 (н)   Евгений Луценко
7 (н)   Евгений Марков
55 (в)   Давид Юрченко
3 (з)   Дмитрий Ятченко
2 (з)   Валерий Кичин
63 (з)   Али Гаджибеков
26 (з)   Раде Дугалич 6'
8 (п)   Фегор Огуде
5 (п)   Павел Комолов
7 (п)   Александр Зотов
10 (н)   Михаил Комков 3'
11 (н)   Артур Саркисов
48 (н)   Александр Кутьин
Запасной состав
31 (в)   Игорь Лещук
4 (з)   Владимир Рыков
25 (з)   Алексей Козлов
11 (з)   Иван Темников
10 (п)   Фёдор Черных
19 (п)   Владимир Москвичев
78 (п)   Данил Липовой
1 (в)   Юрий Нестеренко
47 (в)   Михаил Филиппов
33 (з)   Петар Занев 6'
4 (з)   Шамиль Гасанов
27 (з)   Павел Рожков
14 (п)   Максим Семакин
15 (п)   Азим Фатуллаев
70 (п)   Энис Гавазай
9 (н)   Дарко Бодул
91 (н)   Марко Обрадович
Самоечитаемое
Трансляция
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'20
Преимущество перешло сейчас уже к хозяевам поля. Мяч в основном находится на половине поля «Енисея».
'18
Мигел Кардозу взял игру на себя на правом фланге атаки, сумев заработать угловой. Жоаозиньо навесил с угла поля на ближнюю штангу, где Огуде был первым на мяче.
'16
Жоаозиньо прошел вперед по левому флангу атаки, исполнил прострел низом во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Шунин.
'14
Кутьин забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной после длинной передачи из глубины поля.
'12
Еще один угловой заработали гости на левом фланге атаки. Однако, после подачи с угла поля в прыжке первым на мяче был один из защитников «Динамо».
'10
Угловой заработали и разыграли футболисты «Енисея» на левом фланге атаки. Мяч полетал над штрафной «Динамо», но до завершающего удара по воротам так и не дошло.
'8
Спокойно развивается у нас игра на стартовых минутах матча если не считать забитого гола. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'6
Вышел на поле Петар Занев.
'6
Вынужденная замена у «Енисея». Ушел с поля Дугалич.
'3
Гол! 0:1! Комков получил передачу на левом краю чужой штрафной, вышел на хорошую позицию и низом пробил, после чего мяч рикошетом от Хольмена залетел по неожиданной для вратаря траектории в сетку.
'2
Жоаозиньо получил пас на левом фланге атаки, исполнил подачу в центр чужой штрафной, где уверенно на перехвате сыграл один из соперников.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Динамо» — «Енисей». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.