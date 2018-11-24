- 692362 просмотра У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби
- 144386 просмотров СМИ Германии рассказали о «борщевичном бедствии» в России
- 121700 просмотров СК возбудил второе дело после самоубийства смоленской школьницы
- 120156 просмотров На 63-м году жизни скончался начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных...
- 106787 просмотров Каруана и Карлсен сыграли вничью в десятой партии матча за шахматную корону
- 90129 просмотров Госдума опять продлила заморозку накопительной части пенсии
- 81124 просмотра В ЦБ подготовили сценарий падения цен на нефть до $35 за баррель
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'20
Преимущество перешло сейчас уже к хозяевам поля. Мяч в основном находится на половине поля «Енисея».
'18
Мигел Кардозу взял игру на себя на правом фланге атаки, сумев заработать угловой. Жоаозиньо навесил с угла поля на ближнюю штангу, где Огуде был первым на мяче.
'16
Жоаозиньо прошел вперед по левому флангу атаки, исполнил прострел низом во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Шунин.
'14
Кутьин забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной после длинной передачи из глубины поля.
'12
Еще один угловой заработали гости на левом фланге атаки. Однако, после подачи с угла поля в прыжке первым на мяче был один из защитников «Динамо».
'10
Угловой заработали и разыграли футболисты «Енисея» на левом фланге атаки. Мяч полетал над штрафной «Динамо», но до завершающего удара по воротам так и не дошло.
'8
Спокойно развивается у нас игра на стартовых минутах матча если не считать забитого гола. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'6
'6
'3
'2
Жоаозиньо получил пас на левом фланге атаки, исполнил подачу в центр чужой штрафной, где уверенно на перехвате сыграл один из соперников.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Динамо» — «Енисей». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.