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Трансляция
С конца
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'52
«Ростов» на чужой половине мяч контролирует. «Зенит» осознанно отдаёт территорию сопернику.
'50
Дзюба к центру поля вынужден приходить в поисках мяча.
'48
У Паршивлюка не получился сильным удар — Лунёв мяч легко поймал.
'47
Скопинцеву не дали пробить из пределов штрафной после фланговой передачи — всего лишь угловой для гостей.
'46
Второй тайм матча начался! Не пошли тренерские штабы команд на замены в перерыве.
'45
Михаил Вилков дал свисток на перерыв! Первый тайм игры за «Зенитом»! Дриусси стал автором пока единственного забитого мяча — 1:0 на табло.
'45
Ерохин сделал заброс в штрафную, вратарь «Ростова» вышел из ворот и мяч уверенно забрал в руки.
'44
Анюков завалил Скопинцева на газон. Судья предупредил капитана «Зенита», что в следующий раз полезет в кармашек за карточкой.
'43
Прошёл пас Мевли за спины защитникам «Ростова», Дзюба мяч в чужой штрафной принял и пробил — Песьяков вышел немного из ворот и мяч парировал!
'41
«Ростов» теперь уже строил свою контратаку через фланг, но успели хозяева вернуться в оборону.
'39
Мак в контратаке питерцев получил по ногам от соперника у самой бровки.
'37
«Зенит» устал играть у своих ворот без мяча. Теперь хозяева мячом больше владеют.
'35
'34
Гулиев исполнил штрафной дальний удар, мяч летел низом, но в створ «Зенита» не попал.
'33
Гости получили право на угловой. Юсупов на дальнюю штангу подавал, Зуев был уже готов замкнуть, но Анюков головой мяч выбил за лицевую линию!
'31
Активизировался «Ростов». Пусть «Зенит» и не прижат сильно к своим воротам, но и про свою атаку хозяева сейчас забыли.
'29
Второй опасный удар Гулиева! На этот мяч после выстрела Аяза прошёл чуть выше цели!
'28
Не прошла проникающая передача Юсупова в чужую штрафную на Зуева — Кузяев на перехвате сыграл здорово.
'27
Опасно! Одна из редких получившихся атак с ходу гостей завершилась ударом Гулиева из-за штрафной — рядом со штангой!
'26
Неспешно питерцы перекатывают мяч, а соперник терпеливо ждёт передач в свою штрафную площадь.
'24
Хозяева теперь принялись за долгий контроль мяча. Не прошёл заброс на Дриусси — чётко сыграл центр обороны «Ростова».
'22
Лучше у гостей стал держаться мяч, но пока это не помогает создавать остроту у ворот Лунёва.
'20
Только сейчас «Ростов» пробует, что-то придумать в позиционном нападении. Лунёв легко справился с дальним ударом.
'18
Неудачно ростовчане разыграли корнер — Гулиев потерял мяч.
'17
Паршивлюк после прострела с правого края штрафной заработал угловой для своей команды.
'16
Песьяков двинул кулаком по мячу после фланговой подачи Мака. Продолжают питерцы владеть игровым преимуществом.
'14
Мак от левого края штрафной крутил мяч под дальнюю штангу ворот — небольшой промах!
'12
'11
Длинный заброс мяча в штрафную гостей в расчёте на Дзюбу, но Песьяков вовремя вышел из ворот и опередил форварда «Зенита».
'9
Мяч побывал в сетке ворот «Зенита», но уже после свистка арбитра — положение вне игры, которое не вызывает споров.
'7
Ещё один корнер «Зенита». Вновь прошла подача на ближнюю штангу, но на этот раз оборона «Ростова» справилась — Паршивлюк мяч выбил головой из свой штрафной.
'5
Песьяков! Эрнани сыграл на опережение после подачи от угла поля и пробил головой с ближней штанги — Песьяков уже на «ленточке» ворот мяч парировал!
'4
Эрнани со штрафного удара в метрах тридцати от ворот запустил мяч в стенку, рикошет от которой привёл к угловому.
'2
Ростовский прессинг на чужой половине поля вынудил соперника сыграть и через своего вратаря.
'1
Стартовал матч! Мяч с центра поля разыграли питерцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Зенит» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.