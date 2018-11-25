Курсы валют$ 66.24 (+0.069) 74.98 (-0.028)
Пенсионный советник
Москва: -2°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
14:00
Динамо МЕнисей
1:2
закончен
16:30
ОренбургУфа
1:0
закончен
19:00
АнжиРубин
1:1
закончен
Испания / Примера
15:00
ЭйбарРеал Мадрид
3:0
закончен
18:15
ВаленсияРайо Вальекано
3:0
закончен
20:30
УэскаЛеванте
2:2
закончен
22:45
Атлетико МБарселона
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
АугсбургАйнтрахт Ф
1:3
закончен
17:30
БаварияФортуна
3:3
закончен
17:30
ГертаХоффенхайм
3:3
закончен
17:30
МайнцБоруссия Д
1:2
закончен
17:30
ВольфсбургРБ Лейпциг
1:0
закончен
20:30
Шальке-04Нюрнберг
5:2
закончен
Англия / Премьер-лига
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
1:1
закончен
18:00
ЭвертонКардифф Сити
1:0
закончен
18:00
ФулхэмСаутгемптон
3:2
закончен
18:00
Манчестер ЮнайтедКристал Пэлас
0:0
закончен
18:00
УотфордЛиверпуль
0:3
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Сити
0:4
закончен
20:30
Тоттенхэм ХотспурЧелси
3:1
закончен
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖТулуза
1:0
закончен
22:00
КанМонако
0:1
закончен
22:00
ДижонБордо
0:0
закончен
22:00
НантАнже
1:1
закончен
22:00
РеймсГенгам
2:1
закончен
22:00
СтрасбургНим
0:1
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
РоторШинник
1:3
закончен
13:00
СибирьФакел
2:0
закончен
14:00
Нижний НовгородТомь
2:1
закончен
14:00
Спартак-2Химки
0:1
закончен
15:00
Авангард КЗенит-2
2:1
закончен
15:00
ЧертановоКраснодар-2
3:0
закончен
16:00
МордовияТюмень
1:1
закончен
16:00
АрмавирЛуч
1:1
закончен
17:00
ТамбовСКА-Хабаровск
3:2
закончен
17:00
СочиБалтика
4:1
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
МариупольВорскла
1:0
закончен
15:00
КарпатыДесна
0:2
закончен
Италия / Серия А
17:00
УдинезеРома
1:0
закончен
20:00
ЮвентусСПАЛ
2:0
закончен
22:30
Интер МФрозиноне
3:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистАк Барс
3:4
закончен
15:00
Металлург МгНефтехимик
4:3 (ОТ)
закончен
15:00
ТракторТорпедо
3:5
закончен
17:30
СеверстальДинамо М
1:2
закончен
17:30
ЦСКАСКА
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
3:5
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзКоламбус Блю Джекетс
4:2
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
4:1
закончен
03:00
Флорида ПантерзЧикаго Блэкхоукс
4:5 (ОТ)
закончен
03:00
Детройт Ред УингзБаффало Сэйбрз
2:3 (Б)
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
2:3
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсФиладельфия Флайерз
6:0
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзВиннипег Джетс
4:8
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшДаллас Старз
3:2
закончен
06:00
Лос-Анджелес КингзВанкувер Кэнакс
2:4
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
6:0
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Локомотив-Кубань
86:93
закончен
18:00
Зенит Зелена Гура
83:71
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Кливленд КавальерсХьюстон Рокетс
117:108
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерДенвер Наггетс
98:105
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзЧикаго Буллз
111:96
закончен
04:00
Вашингтон УизардсНью-Орлеан Пеликанс
124:114
закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
117:116
закончен
04:30
Милуоки БаксСан-Антонио Спёрс
135:129
закончен
04:30
Даллас МавериксБостон Селтикс
113:104
закончен
Шахматы / Матч за звание чемпиона мира. 11-я партия
18:00
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при Франции
21:00
Женщины, произвольная программа
1
Рика Кихира (Япония)
205,92
2
Маи Михара (Япония)
202,81
3
Бради Теннелл (США)
197,78
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
Спартак МКрылья Советов
3:1
закончен
16:30
КраснодарАрсенал
3:0
закончен
19:00
ЗенитРостов
1:0
2 тайм
Италия / Серия А
14:30
ПармаСассуоло
2:1
закончен
17:00
БолоньяФиорентина
0:0
закончен
17:00
ЭмполиАталанта
3:2
закончен
17:00
НаполиКьево
0:0
закончен
20:00
ЛациоМилан
0:0
1 тайм
22:30
ДженоаСампдория
не начался
Испания / Примера
14:00
Атлетик БХетафе
1:1
закончен
18:15
СевильяВальядолид
1:0
закончен
20:30
ЭспаньолЖирона
не начался
22:45
ВильярреалБетис
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
Олимпик ДЗаря
1:1
закончен
18:00
ЧерноморецАрсенал К
2:1
закончен
20:30
АлександрияДинамо К
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
БорнмутАрсенал
1:2
закончен
19:00
ВулверхэмптонХаддерсфилд Таун
0:1
2 тайм
Франция / Лига 1
17:00
МонпельеРенн
2:2
закончен
19:00
НиццаЛилль
1:0
2 тайм
23:00
АмьенМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ФрайбургВердер
1:1
закончен
20:00
Боруссия МГанновер-96
1:1
1 тайм
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарХК Сочи
3:0
закончен
14:30
Салават ЮлаевДинамо Мн
6:1
закончен
17:00
ЛокомотивБарыс
5:3
закончен
19:30
СлованАвангард
0:0
1 период
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Аризона КойотсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Джерси Дэвилз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзАнахайм Дакс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Автодор ВЭФ
83:85
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес ЛейкерсОрландо Мэджик
не начался
00:00
Детройт ПистонсФиникс Санз
не начался
02:00
Мемфис ГриззлизНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Торонто РэпторсМайами Хит
не начался
02:00
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
02:00
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Сакраменто КингзЮта Джаз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Автоспорт / Гран-при Абу-Даби
16:10
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби «Формулы-1»
1
Льюис Хэмилтон
2
Себастьян Феттель
+2.581
3
Макс Ферстаппен
+12.706
закончен
Италия / Серия А
22:30
КальяриТорино
не начался
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадСельта
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
БёрнлиНьюкасл Юнайтед
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурСибирь
не начался
17:00
Металлург МгТорпедо
не начался
19:00
Ак БарсНефтехимик
не начался
19:30
Динамо МЙокерит
не начался
19:30
ЦСКАВитязь
не начался
21:30
Динамо РСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсОттава Сенаторз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Флорида ПантерзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБостон Брюинз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзКоламбус Блю Джекетс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсМилуоки Бакс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансБостон Селтикс
не начался
04:00
Чикаго БуллзСан-Антонио Спёрс
не начался
05:00
Юта ДжазИндиана Пэйсерс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзОрландо Мэджик
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Зенит Ростов

Закрепить лидерство: «Зенит» забил «Ростову». LIVE

Онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов»

Петербургский «Зенит» на своем поле принимает «Ростов» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
15-й тур  |   25 ноября 19:00   |  2 тайм
Зенит
1:0
Ростов
Стадион «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Дриусси 12'
Гулиев 35'
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
2 (з)   Александр Анюков
6 (з)   Бранислав Иванович
23 (з)   Миха Мевля
33 (п)    Эрнани
21 (п)   Александр Ерохин
20 (п)   Роберт Мак
5 (п)   Леандро Паредес
14 (п)   Далер Кузяев
22 (н)   Артём Дзюба
11 (н)   Себастьян Дриусси 12'
30 (в)   Сергей Песьяков
4 (з)   Сергей Паршивлюк
3 (з)   Мацей Вилюш
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
15 (з)   Сверрир Ингасон
77 (п)   Дмитрий Скопинцев
7 (п)   Артур Юсупов
8 (п)   Аяз Гулиев 35'
10 (п)   Александр Зуев
84 (п)   Александр Гацкан
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
Запасной состав
86 (в)   Николай Рыбиков
41 (в)   Михаил Кержаков
3 (з)   Денис Терентьев
15 (з)   Эльмир Набиуллин
28 (з)   Евгений Чернов
80 (з)   Илья Скроботов
8 (п)   Матиас Краневиттер
10 (п)   Клаудио Маркизио
27 (п)   Магомед Оздоев
29 (н)   Антон Заболотный
31 (в)   Илья Абаев
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
25 (з)   Арсений Логашов
11 (п)   Алексей Ионов
17 (п)   Антон Салетрос
20 (п)   Жан Маер
92 (п)   Артём Щадин
23 (н)   Видар Кьяртанссон
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'52
«Ростов» на чужой половине мяч контролирует. «Зенит» осознанно отдаёт территорию сопернику.
'50
Дзюба к центру поля вынужден приходить в поисках мяча.
'48
У Паршивлюка не получился сильным удар — Лунёв мяч легко поймал.
'47
Скопинцеву не дали пробить из пределов штрафной после фланговой передачи — всего лишь угловой для гостей.
'46
Второй тайм матча начался! Не пошли тренерские штабы команд на замены в перерыве.
'45
Михаил Вилков дал свисток на перерыв! Первый тайм игры за «Зенитом»! Дриусси стал автором пока единственного забитого мяча — 1:0 на табло.
'45
Ерохин сделал заброс в штрафную, вратарь «Ростова» вышел из ворот и мяч уверенно забрал в руки.
'44
Анюков завалил Скопинцева на газон. Судья предупредил капитана «Зенита», что в следующий раз полезет в кармашек за карточкой.
'43
Прошёл пас Мевли за спины защитникам «Ростова», Дзюба мяч в чужой штрафной принял и пробил — Песьяков вышел немного из ворот и мяч парировал!
'41
«Ростов» теперь уже строил свою контратаку через фланг, но успели хозяева вернуться в оборону.
'39
Мак в контратаке питерцев получил по ногам от соперника у самой бровки.
'37
«Зенит» устал играть у своих ворот без мяча. Теперь хозяева мячом больше владеют.
'35
Гулиев сфолил на Эрнани, не позволив питерцам выйти в контратаку. Жёлтая карточка показана, которая лишает Аяза возможности сыграть против ЦСКА.
'34
Гулиев исполнил штрафной дальний удар, мяч летел низом, но в створ «Зенита» не попал.
'33
Гости получили право на угловой. Юсупов на дальнюю штангу подавал, Зуев был уже готов замкнуть, но Анюков головой мяч выбил за лицевую линию!
'31
Активизировался «Ростов». Пусть «Зенит» и не прижат сильно к своим воротам, но и про свою атаку хозяева сейчас забыли.
'29
Второй опасный удар Гулиева! На этот мяч после выстрела Аяза прошёл чуть выше цели!
'28
Не прошла проникающая передача Юсупова в чужую штрафную на Зуева — Кузяев на перехвате сыграл здорово.
'27
Опасно! Одна из редких получившихся атак с ходу гостей завершилась ударом Гулиева из-за штрафной — рядом со штангой!
'26
Неспешно питерцы перекатывают мяч, а соперник терпеливо ждёт передач в свою штрафную площадь.
'24
Хозяева теперь принялись за долгий контроль мяча. Не прошёл заброс на Дриусси — чётко сыграл центр обороны «Ростова».
'22
Лучше у гостей стал держаться мяч, но пока это не помогает создавать остроту у ворот Лунёва.
'20
Только сейчас «Ростов» пробует, что-то придумать в позиционном нападении. Лунёв легко справился с дальним ударом.
'18
Неудачно ростовчане разыграли корнер — Гулиев потерял мяч.
'17
Паршивлюк после прострела с правого края штрафной заработал угловой для своей команды.
'16
Песьяков двинул кулаком по мячу после фланговой подачи Мака. Продолжают питерцы владеть игровым преимуществом.
'14
Мак от левого края штрафной крутил мяч под дальнюю штангу ворот — небольшой промах!
'12
ГОЛ! После ввода из аута мяч оказался в центре штрафной площади, Дриусси набежал и с лёта классно пробил в угол ворот!
'11
Длинный заброс мяча в штрафную гостей в расчёте на Дзюбу, но Песьяков вовремя вышел из ворот и опередил форварда «Зенита».
'9
Мяч побывал в сетке ворот «Зенита», но уже после свистка арбитра — положение вне игры, которое не вызывает споров.
'7
Ещё один корнер «Зенита». Вновь прошла подача на ближнюю штангу, но на этот раз оборона «Ростова» справилась — Паршивлюк мяч выбил головой из свой штрафной.
'5
Песьяков! Эрнани сыграл на опережение после подачи от угла поля и пробил головой с ближней штанги — Песьяков уже на «ленточке» ворот мяч парировал!
'4
Эрнани со штрафного удара в метрах тридцати от ворот запустил мяч в стенку, рикошет от которой привёл к угловому.
'2
Ростовский прессинг на чужой половине поля вынудил соперника сыграть и через своего вратаря.
'1
Стартовал матч! Мяч с центра поля разыграли питерцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Зенит» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.