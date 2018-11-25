Курсы валют$ 66.24 (+0.069) 74.98 (-0.028)
Пенсионный советник
Москва: -1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
14:00
Динамо МЕнисей
1:2
закончен
16:30
ОренбургУфа
1:0
закончен
19:00
АнжиРубин
1:1
закончен
Испания / Примера
15:00
ЭйбарРеал Мадрид
3:0
закончен
18:15
ВаленсияРайо Вальекано
3:0
закончен
20:30
УэскаЛеванте
2:2
закончен
22:45
Атлетико МБарселона
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
АугсбургАйнтрахт Ф
1:3
закончен
17:30
БаварияФортуна
3:3
закончен
17:30
ГертаХоффенхайм
3:3
закончен
17:30
МайнцБоруссия Д
1:2
закончен
17:30
ВольфсбургРБ Лейпциг
1:0
закончен
20:30
Шальке-04Нюрнберг
5:2
закончен
Англия / Премьер-лига
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
1:1
закончен
18:00
ЭвертонКардифф Сити
1:0
закончен
18:00
ФулхэмСаутгемптон
3:2
закончен
18:00
Манчестер ЮнайтедКристал Пэлас
0:0
закончен
18:00
УотфордЛиверпуль
0:3
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Сити
0:4
закончен
20:30
Тоттенхэм ХотспурЧелси
3:1
закончен
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖТулуза
1:0
закончен
22:00
КанМонако
0:1
закончен
22:00
ДижонБордо
0:0
закончен
22:00
НантАнже
1:1
закончен
22:00
РеймсГенгам
2:1
закончен
22:00
СтрасбургНим
0:1
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
РоторШинник
1:3
закончен
13:00
СибирьФакел
2:0
закончен
14:00
Нижний НовгородТомь
2:1
закончен
14:00
Спартак-2Химки
0:1
закончен
15:00
Авангард КЗенит-2
2:1
закончен
15:00
ЧертановоКраснодар-2
3:0
закончен
16:00
МордовияТюмень
1:1
закончен
16:00
АрмавирЛуч
1:1
закончен
17:00
ТамбовСКА-Хабаровск
3:2
закончен
17:00
СочиБалтика
4:1
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
МариупольВорскла
1:0
закончен
15:00
КарпатыДесна
0:2
закончен
Италия / Серия А
17:00
УдинезеРома
1:0
закончен
20:00
ЮвентусСПАЛ
2:0
закончен
22:30
Интер МФрозиноне
3:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистАк Барс
3:4
закончен
15:00
Металлург МгНефтехимик
4:3 (ОТ)
закончен
15:00
ТракторТорпедо
3:5
закончен
17:30
СеверстальДинамо М
1:2
закончен
17:30
ЦСКАСКА
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
3:5
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзКоламбус Блю Джекетс
4:2
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
4:1
закончен
03:00
Флорида ПантерзЧикаго Блэкхоукс
4:5 (ОТ)
закончен
03:00
Детройт Ред УингзБаффало Сэйбрз
2:3 (Б)
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
2:3
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсФиладельфия Флайерз
6:0
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзВиннипег Джетс
4:8
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшДаллас Старз
3:2
закончен
06:00
Лос-Анджелес КингзВанкувер Кэнакс
2:4
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
6:0
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Локомотив-Кубань
86:93
закончен
18:00
Зенит Зелена Гура
83:71
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Кливленд КавальерсХьюстон Рокетс
117:108
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерДенвер Наггетс
98:105
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзЧикаго Буллз
111:96
закончен
04:00
Вашингтон УизардсНью-Орлеан Пеликанс
124:114
закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
117:116
закончен
04:30
Милуоки БаксСан-Антонио Спёрс
135:129
закончен
04:30
Даллас МавериксБостон Селтикс
113:104
закончен
Шахматы / Матч за звание чемпиона мира. 11-я партия
18:00
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при Франции
21:00
Женщины, произвольная программа
1
Рика Кихира (Япония)
205,92
2
Маи Михара (Япония)
202,81
3
Бради Теннелл (США)
197,78
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
Спартак МКрылья Советов
0:0
перерыв
16:30
КраснодарАрсенал
не начался
19:00
ЗенитРостов
не начался
Италия / Серия А
14:30
ПармаСассуоло
2:0
1 тайм
17:00
БолоньяФиорентина
не начался
17:00
ЭмполиАталанта
не начался
17:00
НаполиКьево
не начался
20:00
ЛациоМилан
не начался
22:30
ДженоаСампдория
не начался
Испания / Примера
14:00
Атлетик БХетафе
0:0
2 тайм
18:15
СевильяВальядолид
не начался
20:30
ЭспаньолЖирона
не начался
22:45
ВильярреалБетис
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
Олимпик ДЗаря
0:0
1 тайм
18:00
ЧерноморецАрсенал К
не начался
20:30
АлександрияДинамо К
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
БорнмутАрсенал
не начался
19:00
ВулверхэмптонХаддерсфилд Таун
не начался
Франция / Лига 1
17:00
МонпельеРенн
не начался
19:00
НиццаЛилль
не начался
23:00
АмьенМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ФрайбургВердер
не начался
20:00
Боруссия МГанновер-96
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарХК Сочи
3:0
закончен
14:30
Салават ЮлаевДинамо Мн
2:1
1 период
17:00
ЛокомотивБарыс
не начался
19:30
СлованАвангард
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Аризона КойотсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Джерси Дэвилз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзАнахайм Дакс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Автодор ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес ЛейкерсОрландо Мэджик
не начался
00:00
Детройт ПистонсФиникс Санз
не начался
02:00
Мемфис ГриззлизНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Торонто РэпторсМайами Хит
не начался
02:00
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
02:00
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Сакраменто КингзЮта Джаз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Автоспорт / Гран-при Абу-Даби
16:10
Онлайн-трансляция этапа Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби
не начался
Италия / Серия А
22:30
КальяриТорино
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
БёрнлиНьюкасл Юнайтед
не начался
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадСельта
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурСибирь
не начался
17:00
Металлург МгТорпедо
не начался
19:00
Ак БарсНефтехимик
не начался
19:30
Динамо МЙокерит
не начался
19:30
ЦСКАВитязь
не начался
21:30
Динамо РСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсОттава Сенаторз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Флорида ПантерзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБостон Брюинз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзКоламбус Блю Джекетс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсМилуоки Бакс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансБостон Селтикс
не начался
04:00
Чикаго БуллзСан-Антонио Спёрс
не начался
05:00
Юта ДжазИндиана Пэйсерс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзОрландо Мэджик
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Спартак Крылья Советов

Первый матч Кононова: «Спартак» принимает «Крылья». LIVE

Онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов»

Московский «Спартак» на своем поле принимает самарские «Крылья Советов» в матче 15-го тура Российской премьер-лиге (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
15-й тур  |   25 ноября 14:00   |  перерыв
Спартак
0:0
Крылья Советов
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Башкиров 9'
Подробная статистика матча
Основные составы
32 (в)   Артём Ребров
29 (з)   Илья Кутепов
38 (з)   Андрей Ещенко
14 (з)   Георгий Джикия
23 (з)   Дмитрий Комбаров
11 (п)   Лукас Фернандо
27 (п)   Александр Ломовицкий
8 (п)   Денис Глушаков
94 (п)   Софьян Ханни
12 (н)   Луис Адриано
9 (н)    Зе
1 (в)   Сергей Рыжиков
15 (з)   Георгий Зотов
3 (з)   Георгий Тигиев
5 (з)   Мирал Самарджич
18 (з)   Агустин Рохель
28 (п)   Паул Антон
4 (п)   Евгений Башкиров 9'
99 (н)   Максим Канунников 18'
91 (н)   Павел Яковлев
11 (н)   Рамиль Шейдаев
8 (н)   Сергей Корниленко
Запасной состав
98 (в)   Александр Максименко
57 (в)   Александр Селихов
92 (з)   Николай Рассказов
16 (з)   Сальваторе Боккетти
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
88 (п)   Александр Ташаев
47 (п)   Роман Зобнин
22 (п)   Михаил Игнатов
7 (п)   Джано Ананидзе
19 (п)   Александр Самедов
71 (п)   Ивелин Попов
40 (п)   Артём Тимофеев
14 (в)   Евгений Конюхов
6 (з)   Жозе Надсон
17 (з)   Михаил Тихонов
90 (з)   Тарас Бурлак
39 (з)   Виталий Денисов
31 (п)   Денис Ткачук 18'
64 (п)   Олег Ланин
20 (п)   Срджан Мияйлович
9 (п)   Алан Чочиев
89 (п)   Йоан Молло
7 (н)   Александр Соболев
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'45+2
Перерыв! 0:0 по итогам нашего матча. Пока не самый яркий матч можно наблюдать сегодня. Будем надеяться, что после перерыва обе команды сумеют добавить в атакующей эффективности.
'45
Глушаков приблизился к чужой штрафной по центру, попытался пробить, но на пути у мяча оказался один из соперников.
'43
Дмитрий Комбаров подключился к атаке своей команды по левому флангу, но исполнил затем слишком сильную и неточную подачу за лицевую линию поля.
'41
Сегодня довольно часто удается неплохо контролировать мяч и футболистам «Крыльев Советов». Таким образом, обе команды пытаются действовать в позиционных атаках.
'39
Ханни прошел вперед по левому флангу атаки, попытался прострелить в центр, но рикошетом от соперника мяч прилетел в руки Рыжикову.
'37
Быструю контратаку попытались организовать футболисты «Спартака», но последний пас от Ещенко в направлении Ханни к чужой штрафной вышел слишком сильным и неточным.
'35
Прошла передача от Тигиева на Яковлева на правый край штрафной «Спартака», но затем прострел в центр был перехвачен соперником.
'33
Зе Луиш здорово сбросил мяч под удар Ломовицкому в центральной зоне у чужой штрафной, а тот в касание слета пробил, но вышло чуть выше створа ворот.
'31
Ханни здорово забросил мяч на Зе Луиша к чужой штрафной, но форвард плохо обработал игровой снаряд и момент для выхода один на один упустил.
'30
Момент у «Крыльев Советов»! Шейдаев навесил с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Ткачук, но мяч пролетел рядом со штангой!
'28
Фернандо отдал слишком сильную и неточную передачу от центра поля в чужую штрафную. В результате мяч ушел за лицевую линию поля.
'26
Дмитрий Комбаров прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и в борьбе с Тигиевым сумел заработать угловой. Фернандо навесил в центр на линию вратарской, но никто из партнеров не замкнул этот пас.
'24
Ханни попытался продвинуться с мячом самостоятельно вперед от центра поля, но тут же получил удар по ногам от Антона. Обошлось пока без желтой карточки.
'22
Глушаков попробовал исполнить обостряющую передачу низом к чужой штрафной на Зе Луиша, но того вовремя сумел заблокировать защитник.
'20
Дважды разыгрывали угловые на левом фланге атаки гости, но после обеих подач в исполнении Антона первым на мяче был Зе Луиш.
'18
Вышел на поле Ткачук.
'18
Замена у «Крыльев Советов». Ушел с поля Канунников.
'16
Канунников получил повреждение. Требуется ему медицинская помощь.
'15
Шейдаев попытался нанести удар через себя слета из центра чужой штрафной, но в последний момент он был блокирован.
'13
Момент у «Спартака»! Зе Луиш здорово в касание сбросил мяч в чужую штрафную, где Глушаков оторвался от Рохеля, но пробил затем прямо в Рыжикова!
'11
Дмитрий Комбаров исполнил классный заброс в чужую штрафную на Зе Луиша, но тот оказался во вне игры.
'9
Башкиров получил желтую карточку за грубый фол против Джикии у чужой штрафной.
'8
Луис Адриано получил передачу на левом фланге атаки и исполнил опасную подачу в центр чужой штрафной, где Ломовицкий немного не дотянулся до мяча.
'6
Дмитрий Комбаров подключился к атаке своей команды по левому флангу и при попытке прострелить в центр заработал угловой. Фернандо навесил с угла поля на голову Кутепову, но тот с линии вратарской головой пробил выше створа ворот!
'4
А сейчас уже Глушаков вышел на ударную позицию у чужой штрафной, низом пробил, но отправил мяч прямо в руки голкиперу.
'3
Андрей Ещенко решился на удар по воротам метров с 30-ти, но отправил мяч не слишком сильно и прямо в руки Рыжикову.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Спартак» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.