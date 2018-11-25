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Трансляция
С конца
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'45+2
Перерыв! 0:0 по итогам нашего матча. Пока не самый яркий матч можно наблюдать сегодня. Будем надеяться, что после перерыва обе команды сумеют добавить в атакующей эффективности.
'45
Глушаков приблизился к чужой штрафной по центру, попытался пробить, но на пути у мяча оказался один из соперников.
'43
Дмитрий Комбаров подключился к атаке своей команды по левому флангу, но исполнил затем слишком сильную и неточную подачу за лицевую линию поля.
'41
Сегодня довольно часто удается неплохо контролировать мяч и футболистам «Крыльев Советов». Таким образом, обе команды пытаются действовать в позиционных атаках.
'39
Ханни прошел вперед по левому флангу атаки, попытался прострелить в центр, но рикошетом от соперника мяч прилетел в руки Рыжикову.
'37
Быструю контратаку попытались организовать футболисты «Спартака», но последний пас от Ещенко в направлении Ханни к чужой штрафной вышел слишком сильным и неточным.
'35
Прошла передача от Тигиева на Яковлева на правый край штрафной «Спартака», но затем прострел в центр был перехвачен соперником.
'33
Зе Луиш здорово сбросил мяч под удар Ломовицкому в центральной зоне у чужой штрафной, а тот в касание слета пробил, но вышло чуть выше створа ворот.
'31
Ханни здорово забросил мяч на Зе Луиша к чужой штрафной, но форвард плохо обработал игровой снаряд и момент для выхода один на один упустил.
'30
Момент у «Крыльев Советов»! Шейдаев навесил с левого фланга в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Ткачук, но мяч пролетел рядом со штангой!
'28
Фернандо отдал слишком сильную и неточную передачу от центра поля в чужую штрафную. В результате мяч ушел за лицевую линию поля.
'26
Дмитрий Комбаров прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и в борьбе с Тигиевым сумел заработать угловой. Фернандо навесил в центр на линию вратарской, но никто из партнеров не замкнул этот пас.
'24
Ханни попытался продвинуться с мячом самостоятельно вперед от центра поля, но тут же получил удар по ногам от Антона. Обошлось пока без желтой карточки.
'22
Глушаков попробовал исполнить обостряющую передачу низом к чужой штрафной на Зе Луиша, но того вовремя сумел заблокировать защитник.
'20
Дважды разыгрывали угловые на левом фланге атаки гости, но после обеих подач в исполнении Антона первым на мяче был Зе Луиш.
'18
'18
'16
Канунников получил повреждение. Требуется ему медицинская помощь.
'15
Шейдаев попытался нанести удар через себя слета из центра чужой штрафной, но в последний момент он был блокирован.
'13
Момент у «Спартака»! Зе Луиш здорово в касание сбросил мяч в чужую штрафную, где Глушаков оторвался от Рохеля, но пробил затем прямо в Рыжикова!
'11
Дмитрий Комбаров исполнил классный заброс в чужую штрафную на Зе Луиша, но тот оказался во вне игры.
'9
'8
Луис Адриано получил передачу на левом фланге атаки и исполнил опасную подачу в центр чужой штрафной, где Ломовицкий немного не дотянулся до мяча.
'6
Дмитрий Комбаров подключился к атаке своей команды по левому флангу и при попытке прострелить в центр заработал угловой. Фернандо навесил с угла поля на голову Кутепову, но тот с линии вратарской головой пробил выше створа ворот!
'4
А сейчас уже Глушаков вышел на ударную позицию у чужой штрафной, низом пробил, но отправил мяч прямо в руки голкиперу.
'3
Андрей Ещенко решился на удар по воротам метров с 30-ти, но отправил мяч не слишком сильно и прямо в руки Рыжикову.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Спартак» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.