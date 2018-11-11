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После четыре очные игры ЦСКА и «Зенита» завершились вничью. В целом же можно отметить, что команды между собой играют не слишком результативно.
Перед сегодняшней игрой ЦСКА отстает от «Зенита» на 11 очков. Команды занимают первое и пятое места соответственно. Отличный шанс для армейцев, чтобы подкрасться к лидеру.
Стартовый состав сине-бело-голубых! «Зенит»: Лунев, Иванович, Чернов, Нету, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Мак, Маркизио, Дзюба. Запасные: М. Кержаков, Лодыгин, Анюков, Набиуллин, Мевля, Оздоев, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Дриусси.
Стартовый состав хозяев! ЦСКА: Акинфеев, Ефремов, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бийол, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов. Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Нисимура, Бистрович, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Обляков
Игра начнется в 19.00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители большого футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ, в котором московский ЦСКА принимает петербургский «Зенит».