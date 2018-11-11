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УралОренбург
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Крылья СоветовАхмат
1:2
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19:00
РостовДинамо М
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ФНЛ / Первый дивизион
07:00
ЛучНижний Новгород
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09:00
СКА-ХабаровскТюмень
2:1
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13:00
СибирьМордовия
0:0
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Краснодар-2Тамбов
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Лестер СитиБёрнли
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ТулузаАмьен
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Еврохоккейтур
14:00
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Баффало СэйбрзВанкувер Кэнакс
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22:00
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
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закончен
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
4:5 (Б)
закончен
03:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
3:4 (Б)
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзАризона Койотс
4:0
закончен
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Айлендерс
4:2
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
4:6
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсВегас Голден Найтс
5:4
закончен
03:00
Бостон БрюинзТоронто Мэйпл Лифс
5:1
закончен
06:00
Лос-Анджелес КингзКалгари Флэймз
0:1
закончен
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12:00
Астана Нижний Новгород
83:89
закончен
12:00
Енисей УНИКС
78:99
закончен
16:00
Автодор Цмоки-Минск
95:99
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
128:112
закончен
23:30
Лос-Анджелес КлипперсМилуоки Бакс
128:126
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
119:99
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизФиладельфия Сиксерс
112:106
закончен
04:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
99:98
закончен
04:00
Майами ХитВашингтон Уизардс
110:116
закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзБруклин Нетс
116:100
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
96:89
закончен
05:00
Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
111:96
закончен
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Лейкерс
86:101
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при Японии. Произвольная программа
10:40
Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при Японии
1
Рика Кихира (Япония)
224,31
2
Сатоко Мияхара (Япония)
219,47
3
Елизавета Туктамышева (Россия)
219,02
закончен
Шахматы / Матч за шахматную корону. Вторая партия
18:00
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
1 - 1
закончен
Бокс/ММА / Бой за титулы WBC, WBA, IBF и WBO
22:00
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УфаСпартак М
2:0
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16:00
КраснодарЕнисей
3:0
закончен
16:30
РубинЛокомотив М
0:0
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ЦСКАЗенит
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Казахстан / Премьер-лига
12:00
КайратШахтёр Крг
0:0
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Испания / Примера
14:00
АлавесУэска
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18:15
БарселонаБетис
0:2
1 тайм
20:30
СевильяЭспаньол
не начался
20:30
Райо ВальеканоВильярреал
не начался
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СельтаРеал Мадрид
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Италия / Серия А
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АталантаИнтер М
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17:00
КьевоБолонья
2:2
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ЭмполиУдинезе
2:1
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17:00
РомаСампдория
3:1
2 тайм
20:00
СассуолоЛацио
не начался
22:30
МиланЮвентус
не начался
Англия / Премьер-лига
15:00
ЛиверпульФулхэм
2:0
закончен
17:15
ЧелсиЭвертон
0:0
2 тайм
19:30
АрсеналВулверхэмптон
не начался
19:30
Манчестер СитиМанчестер Юнайтед
не начался
Франция / Лига 1
17:00
БордоКан
0:0
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МарсельДижон
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РеннНант
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23:00
МонакоПСЖ
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Германия / Бундеслига
17:30
РБ ЛейпцигБайер
1:0
2 тайм
20:00
Айнтрахт ФШальке-04
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Украина / Премьер-лига
18:00
Динамо КМариуполь
1:0
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20:30
ВорсклаШахтёр Д
не начался
Еврохоккейтур
14:30
ЧехияРоссия
5:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
не начался
01:00
Вашингтон КэпиталзАризона Койотс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Бостон БрюинзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
не начался
05:30
Эдмонтон ОйлерзКолорадо Эвеланш
не начался
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Локомотив-Кубань ЦСКА
61:70
3 четверть
18:00
Зенит Парма
46:30
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НБА / регулярный чемпионат
23:30
Детройт ПистонсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсИндиана Пэйсерс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксОрландо Мэджик
не начался
04:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсАтланта Хоукс
не начался
Автоспорт / Формула-1
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КХЛ / регулярный чемпионат
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СибирьБарыс
не начался
19:00
СеверстальАдмирал
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19:30
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19:30
ВитязьЛокомотив
не начался
19:30
СКААвтомобилист
не начался
19:30
СпартакМеталлург Мг
не начался
19:30
Динамо МнТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсВанкувер Кэнакс
не начался
04:30
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
не начался
06:00
Анахайм ДаксНэшвилл Предаторз
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Химки ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсОрландо Мэджик
не начался
03:30
Торонто РэпторсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:30
Майами ХитФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзБруклин Нетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
не начался
04:00
Чикаго БуллзДаллас Маверикс
не начался
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
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ЦСКА Зенит

Отстоять честь столицы: ЦСКА принимает «Зенит». LIVE

Онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит»

Московский ЦСКА принимает на своем поле петербургский «Зенит» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
14-й тур  |   11 ноября 19:00   |  Матч не начался
ЦСКА
0:0
Зенит
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
42 (з)   Георгий Щенников
14 (з)   Кирилл Набабкин
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
50 (з)   Родриго Бекао
15 (п)   Дмитрий Ефремов
8 (п)   Никола Влашич
77 (п)   Ильзат Ахметов
29 (п)   Яка Бийол
17 (п)   Арнор Сигурдссон
9 (н)   Фёдор Чалов
99 (в)   Андрей Лунёв
6 (з)   Бранислав Иванович
28 (з)   Евгений Чернов
30 (з)   Эмануэль Маммана
13 (з)   Луиш Нету
10 (п)   Клаудио Маркизио
21 (п)   Александр Ерохин
14 (п)   Далер Кузяев
20 (п)   Роберт Мак
17 (п)   Олег Шатов
22 (н)   Артём Дзюба
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
22 (в)   Георгий Кырнац
3 (з)   Никита Чернов
25 (п)   Кристиян Бистрович
72 (п)   Астемир Гордюшенко
80 (п)   Хетаг Хосонов
98 (п)   Иван Обляков
19 (н)   Такума Нисимура
75 (н)   Тимур 
1 (в)   Юрий Лодыгин
41 (в)   Михаил Кержаков
2 (з)   Александр Анюков
15 (з)   Эльмир Набиуллин
23 (з)   Миха Мевля
8 (п)   Матиас Краневиттер
27 (п)   Магомед Оздоев
33 (п)    Эрнани
11 (н)   Себастьян Дриусси
29 (н)   Антон Заболотный
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18:55

После четыре очные игры ЦСКА и «Зенита» завершились вничью. В целом же можно отметить, что команды между собой играют не слишком результативно.

18:50

Перед сегодняшней игрой ЦСКА отстает от «Зенита» на 11 очков. Команды занимают первое и пятое места соответственно. Отличный шанс для армейцев, чтобы подкрасться к лидеру.

18:45

Стартовый состав сине-бело-голубых! «Зенит»: Лунев, Иванович, Чернов, Нету, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Мак, Маркизио, Дзюба. Запасные: М. Кержаков, Лодыгин, Анюков, Набиуллин, Мевля, Оздоев, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Дриусси.

18:40

Стартовый состав хозяев! ЦСКА: Акинфеев, Ефремов, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Бийол, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Чалов. Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Нисимура, Бистрович, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Обляков

18:35

Игра начнется в 19.00 мск.

18:30

Добрый вечер, уважаемые любители большого футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ, в котором московский ЦСКА принимает петербургский «Зенит».