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Трансляция
С конца
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'6
Живоглядов дошёл до штрафной и сделал скидку на Карпа, но тот мощным ударом послал мяч выше перекладины.
'4
Тилл пытался бросить в прорыв Сысуева, но Тимофеев в подкате перехватил мяч.
'2
Живоглядов с правого фланга прострелил на дальнюю штангу! Ещенко опередил Игбуна и перевёл мяч на угловой.
'1
Матч начался! Уфимцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Уфа» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.