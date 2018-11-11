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УралОренбург
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Крылья СоветовАхмат
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РостовДинамо М
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ФНЛ / Первый дивизион
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СКА-ХабаровскТюмень
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СибирьМордовия
0:0
закончен
13:00
РоторАвангард К
1:0
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Краснодар-2Тамбов
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АрмавирЧертаново
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15:00
ХимкиШинник
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СочиЗенит-2
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Ньюкасл ЮнайтедБорнмут
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Баффало СэйбрзВанкувер Кэнакс
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22:00
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
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закончен
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
4:5 (Б)
закончен
03:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
3:4 (Б)
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзАризона Койотс
4:0
закончен
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Айлендерс
4:2
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
4:6
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсВегас Голден Найтс
5:4
закончен
03:00
Бостон БрюинзТоронто Мэйпл Лифс
5:1
закончен
06:00
Лос-Анджелес КингзКалгари Флэймз
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закончен
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12:00
Астана Нижний Новгород
83:89
закончен
12:00
Енисей УНИКС
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Автодор Цмоки-Минск
95:99
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НБА / регулярный чемпионат
23:00
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
128:112
закончен
23:30
Лос-Анджелес КлипперсМилуоки Бакс
128:126
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
119:99
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизФиладельфия Сиксерс
112:106
закончен
04:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
99:98
закончен
04:00
Майами ХитВашингтон Уизардс
110:116
закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзБруклин Нетс
116:100
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
96:89
закончен
05:00
Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
111:96
закончен
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Лейкерс
86:101
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при Японии. Произвольная программа
10:40
Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при Японии
1
Рика Кихира (Япония)
224,31
2
Сатоко Мияхара (Япония)
219,47
3
Елизавета Туктамышева (Россия)
219,02
закончен
Шахматы / Матч за шахматную корону. Вторая партия
18:00
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
1 - 1
закончен
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УфаСпартак М
0:0
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КраснодарЕнисей
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РубинЛокомотив М
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ЦСКАЗенит
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КайратШахтёр Крг
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АлавесУэска
0:0
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БарселонаБетис
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20:30
СевильяЭспаньол
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Райо ВальеканоВильярреал
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РБ ЛейпцигБайер
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Айнтрахт ФШальке-04
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Динамо КМариуполь
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ВорсклаШахтёр Д
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ЧехияРоссия
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23:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
не начался
01:00
Вашингтон КэпиталзАризона Койотс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Бостон БрюинзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
не начался
05:30
Эдмонтон ОйлерзКолорадо Эвеланш
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23:30
Детройт ПистонсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсИндиана Пэйсерс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксОрландо Мэджик
не начался
04:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсАтланта Хоукс
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
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СибирьБарыс
не начался
19:00
СеверстальАдмирал
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19:30
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ВитязьЛокомотив
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19:30
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СпартакМеталлург Мг
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Динамо МнТрактор
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НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсВанкувер Кэнакс
не начался
04:30
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
не начался
06:00
Анахайм ДаксНэшвилл Предаторз
не начался
Единая лига ВТБ
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Химки ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсОрландо Мэджик
не начался
03:30
Торонто РэпторсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:30
Майами ХитФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзБруклин Нетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
не начался
04:00
Чикаго БуллзДаллас Маверикс
не начался
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
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Уфа Спартак

С Глушаковым в старте: «Спартак» гостит в Уфе. LIVE

Онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ «Уфа» — «Спартак»

«Уфа» принимает на своем поле московский «Спартак» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
14-й тур  |   11 ноября 14:00   |  1 тайм
Уфа
0:0
Спартак
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
55 (з)   Джемал Табидзе
3 (з)   Павел Аликин
15 (з)   Александр Пуцко
27 (з)   Йонуц Неделчяру
8 (з)   Кэтэлин Карп
17 (з)   Дмитрий Живоглядов
29 (п)   Оливье Тилл
19 (п)   Иван Пауревич
7 (п)   Дмитрий Сысуев
44 (н)   Сильвестр Игбун
32 (в)   Артём Ребров
38 (з)   Андрей Ещенко
29 (з)   Илья Кутепов
14 (з)   Георгий Джикия
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
11 (п)   Лукас Фернандо
40 (п)   Артём Тимофеев
8 (п)   Денис Глушаков
71 (п)   Ивелин Попов
94 (п)   Софьян Ханни
12 (н)   Луис Адриано
Запасной состав
88 (в)   Гиорги Шелия
4 (з)   Алексей Никитин
20 (з)   Денис Тумасян
33 (з)   Александр Сухов
77 (п)   Азер Алиев
6 (п)   Веролюб Салатич
9 (п)   Ондржей Ванек
11 (п)   Ловро Бизяк
13 (п)   Азамат Засеев
57 (н)   Вячеслав Кротов
98 (в)   Александр Максименко
16 (з)   Сальваторе Боккетти
92 (з)   Николай Рассказов
27 (п)   Александр Ломовицкий
83 (п)   Владислав Пантелеев
88 (п)   Александр Ташаев
97 (п)   Данил Полубояринов
9 (н)    Зе
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'6
Живоглядов дошёл до штрафной и сделал скидку на Карпа, но тот мощным ударом послал мяч выше перекладины.
'4
Тилл пытался бросить в прорыв Сысуева, но Тимофеев в подкате перехватил мяч.
'2
Живоглядов с правого фланга прострелил на дальнюю штангу! Ещенко опередил Игбуна и перевёл мяч на угловой.
'1
Матч начался! Уфимцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Уфа» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.