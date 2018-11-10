- 142172 просмотра США ввели новые санкции против России из-за Крыма
- 123771 просмотр Ефремов отреагировал на призыв наказать его за «предательство родины»
- 115710 просмотров Каруана вырвал ничью с Карлсеном в 1-й партии матча за шахматную корону
- 109120 просмотров «Спартак» обыграл «Рейнджерс» в матче Лиги Европы
- 103587 просмотров За убийство матери и сына в Москве задержан рецидивист
- 97697 просмотров Порошенко потребовал от представителей РПЦ покинуть Украину
- 97527 просмотров Момент разрушения крыла Су-57 во время испытаний попал на видео
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'58
Мишкич выиграл единоборство на левом фланге атаки «Оренбурга» и тут же исполнил подачу во вратарскую, где был лишь один Годзюр.
'56
'56
'55
После неудачного выноса мяча защитником Бумаль оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной, но пробил затем уж очень неточно.
'54
Дмитрий Андреев приблизился к чужой штрафной по центру и попытался на исполнение пробить, но отправил мяч заметно мимо дальнего угла ворот.
'52
Сутормин попытался на дриблинге войти в чужую штрафную с левого фланга атаки, но надежно сыграл против него в отборе в этом моменте Димитров.
'50
Чуканов исполнил подачу с углового с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Бегич сбросил мяч дальше во вратарскую, но борьбу выиграл защитник «Оренбурга».
'48
Терехов подключился к атаке своей команды по левому флангу, но исполнил затем неудачную подачу за лицевую линию поля.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Уверенным преимуществом владел «Урал» в первые сорок пять минут и вполне заслуженно повел в счете после результативного удара Димитрова с подачи от Эль-Кабира. «Оренбургу» нужно существенно прибавлять уже после перерыва.
'45
'44
Момент у «Урала»! Прошла передача на левый край чужой штрафной от Эль-Кабира на Панюкова и форвард уже пробил мимо Довбни, но также и чуть мимо ближнего угла ворот.
'42
Бумаль отпасовал низом на левый край чужой штрафной, где Бикфалви упал на газон в борьбе с соперником, но пенальти арбитр поставить не решился.
'40
Бикфалви вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и при попытке прострелить в центр заработал угловой. Димитров навесил с углового на линию вратарской, где первым на мяче был соперник.
'38
Длинная передача была исполнена в направлении Кулишева в штрафную «Урала», но там арбитр зафиксировал с его стороны опасную игру против вратаря «Урала».
'36
На кураже продолжают сейчас больше атаковать хозяева поля. Вынуждены в основном обороняться гости в эти минуты матча.
'34
Момент у «Урала»! Бикфалви отпасовал низом на линии чужой штрафной под удар Панюкову, а тот опасно пробил низом, но мяч прокатился рядом со штангой!
'33
Бикфалви попытался развернуть атаку своей команды диагональной передачей в направлении Димитрова на правый фланг, но надежно на перехвате сыграл Терехов.
'31
'29
Длительную позиционную атаку проводили футболисты «Урала», но надежно сыграл в отборе в этом моменте вернувшийся в оборону Сутормин.
'27
Спокойно развивается у нас игра. Мяч в основном находится сейчас поблизости от центра поля.
'25
Эль-Кабир здорово в касание прокинул себе мяч на ход вперед по левому флангу, но при помощи откровенного фола остановил его Сиваков.
'23
Алексей Сутормин получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и на исполнение попытался пробить, но рикошетом от Фидлера мяч пролетел рядом со штангой.
'21
Бикфалви прокинул себе мяч на ход в центре поля, но был остановлен фолом со стороны Мишкича.
'19
Артем Кулишев забрался во вне игры в чужой штрафной после передачи с левого фланга атаки своей команды.
'17
Момент у «Урала»! Меркулов подключился к атаке своей команды по левому флангу, на скорости прорвался в чужую штрафную и на исполнение попытался пробить, но отправил мяч чуть мимо дальнего верхнего угла ворот.
'16
Передача низом была исполнена на левый фланг атаки «Оренбурга», где Сутормин уступил в единоборстве Брызгалову.
'14
Маляров получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, но при попытке отдать пас вперед отправил мяч за лицевую линию поля.
'12
Эль-Кабир прошел вперед по левому флангу атаки, заработав угловой при попытке прострелить в центр. Димитров исполнил подачу с угла поля в центр чужой штрафной, где соперник был первым на мяче.
'10
Бикфалви по центру вошел в чужую штрафную и попробовал исполнить удар в дальний угол ворот, но отправил мяч в метре от штанги.
'8
Димитров получил пас на правом фланге атаки у чужой штрафной, попытался на силу пробить, но принял этот выстрел на себя защитник «Оренбурга».
'7
Никита Маляров решился на удар по воротам метров с 30-ти, отправил мяч точно в цель, но уверенно в рамке сыграл Годзюр.
'5
Эль-Кабир перестарался в борьбе за мяч поблизости от чужой штрафной. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'3
Пока спокойное начало у нашего матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Урал» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.