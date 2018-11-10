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Шахматы / Матч за шахматную корону. Первая партия
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1:0
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14:00
Краснодар-2Тамбов
2:0
2 тайм
15:00
АрмавирЧертаново
0:0
1 тайм
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ХимкиШинник
0:0
1 тайм
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ШвецияРоссия
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Баффало СэйбрзВанкувер Кэнакс
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Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
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Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
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Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
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Питтсбург ПингвинзАризона Койотс
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Флорида ПантерзНью-Йорк Айлендерс
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Монреаль КанадиенсВегас Голден Найтс
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Фигурное катание / Этап Гран-при Японии. Произвольная программа
10:40
Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при Японии
1
Рика Кихира (Япония)
224,31
2
Сатоко Мияхара (Япония)
219,47
3
Елизавета Туктамышева (Россия)
219,02
закончен
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БарселонаБетис
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СевильяЭспаньол
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20:30
Райо ВальеканоВильярреал
не начался
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СельтаРеал Мадрид
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АталантаИнтер М
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17:00
КьевоБолонья
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17:00
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РомаСампдория
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Манчестер СитиМанчестер Юнайтед
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Динамо КМариуполь
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ВорсклаШахтёр Д
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
не начался
01:00
Вашингтон КэпиталзАризона Койотс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Бостон БрюинзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
не начался
05:30
Эдмонтон ОйлерзКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
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Локомотив-Кубань ЦСКА
не начался
18:00
Зенит Парма
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Детройт ПистонсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсИндиана Пэйсерс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксОрландо Мэджик
не начался
04:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсАтланта Хоукс
не начался
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Урал Оренбург

«Оренбург» в Екатеринбурге проигрывает «Уралу». LIVE

Онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ «Урал» — «Оренбург»

«Урал» в Екатеринбурге принимает «Оренбург» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
14-й тур  |   10 ноября 14:00   |  2 тайм
Урал
1:0
Оренбург
Стадион «Уральская футбольная академия (СКБ-Банк Арена)», Екатеринбург | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Димитров 31'
Мишкич 45'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Ярослав Годзюр
27 (з)   Михаил Меркулов
4 (з)   Сергей Брызгалов
6 (з)   Грегор Балажиц
15 (п)   Денис Кулаков
57 (п)   Артём Фидлер
17 (п)   Николай Димитров 31'
13 (п)   Петрюс Бумаль
58 (п)   Отман Эль-Кабир
10 (н)   Эрик Бикфалви
20 (н)   Андрей Панюков
56 (в)   Александр Довбня
12 (з)   Андрей Малых
13 (з)   Сергей Терехов
15 (з)   Дмитрий Андреев
6 (з)   Силвие Бегич
3 (з)   Михаил Сиваков
32 (п)   Артём Кулишев 56'
77 (п)   Никита Маляров
8 (п)   Даниэль Мишкич 45'
19 (п)   Алексей Сутормин
11 (н)   Андреа Чуканов
Запасной состав
60 (в)   Владислав Полетаев
77 (в)   Олег Баклов
5 (з)   Доминик Динга
7 (з)   Александр Данцев
18 (з)   Джамалдин Ходжаниязов
8 (п)   Алексей Евсеев
9 (п)   Георгий Чантурия
14 (п)   Юрий Бавин
21 (п)   Марко Араторе
11 (н)   Владимир Ильин
79 (н)   Артём Юсупов
1 (в)   Александр Руденко
91 (в)   Евгений Фролов
31 (з)   Виталий Шахов
16 (п)   Рикарду Алвеш
7 (н)   Джордже Деспотович 56'
Удары
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'58
Мишкич выиграл единоборство на левом фланге атаки «Оренбурга» и тут же исполнил подачу во вратарскую, где был лишь один Годзюр.
'56
Вышел на поле Деспотович.
'56
Замена у «Оренбурга». Ушел с поля Кулишев.
'55
После неудачного выноса мяча защитником Бумаль оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной, но пробил затем уж очень неточно.
'54
Дмитрий Андреев приблизился к чужой штрафной по центру и попытался на исполнение пробить, но отправил мяч заметно мимо дальнего угла ворот.
'52
Сутормин попытался на дриблинге войти в чужую штрафную с левого фланга атаки, но надежно сыграл против него в отборе в этом моменте Димитров.
'50
Чуканов исполнил подачу с углового с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Бегич сбросил мяч дальше во вратарскую, но борьбу выиграл защитник «Оренбурга».
'48
Терехов подключился к атаке своей команды по левому флангу, но исполнил затем неудачную подачу за лицевую линию поля.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Уверенным преимуществом владел «Урал» в первые сорок пять минут и вполне заслуженно повел в счете после результативного удара Димитрова с подачи от Эль-Кабира. «Оренбургу» нужно существенно прибавлять уже после перерыва.
'45
Мишкич получил желтую карточку за фол против Бикфалви поблизости от своей штрафной на правом фланге атаки «Урала». Димитров на исполнение пробил, но Довбня в красивом прыжке среагировал!
'44
Момент у «Урала»! Прошла передача на левый край чужой штрафной от Эль-Кабира на Панюкова и форвард уже пробил мимо Довбни, но также и чуть мимо ближнего угла ворот.
'42
Бумаль отпасовал низом на левый край чужой штрафной, где Бикфалви упал на газон в борьбе с соперником, но пенальти арбитр поставить не решился.
'40
Бикфалви вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и при попытке прострелить в центр заработал угловой. Димитров навесил с углового на линию вратарской, где первым на мяче был соперник.
'38
Длинная передача была исполнена в направлении Кулишева в штрафную «Урала», но там арбитр зафиксировал с его стороны опасную игру против вратаря «Урала».
'36
На кураже продолжают сейчас больше атаковать хозяева поля. Вынуждены в основном обороняться гости в эти минуты матча.
'34
Момент у «Урала»! Бикфалви отпасовал низом на линии чужой штрафной под удар Панюкову, а тот опасно пробил низом, но мяч прокатился рядом со штангой!
'33
Бикфалви попытался развернуть атаку своей команды диагональной передачей в направлении Димитрова на правый фланг, но надежно на перехвате сыграл Терехов.
'31
Гол! 1:0! Эль-Кабир прошел вперед по левому флангу атаки и навесил во вратарскую, где оставшийся без присмотра Димитров ударом головой отправил мяч точно в цель.
'29
Длительную позиционную атаку проводили футболисты «Урала», но надежно сыграл в отборе в этом моменте вернувшийся в оборону Сутормин.
'27
Спокойно развивается у нас игра. Мяч в основном находится сейчас поблизости от центра поля.
'25
Эль-Кабир здорово в касание прокинул себе мяч на ход вперед по левому флангу, но при помощи откровенного фола остановил его Сиваков.
'23
Алексей Сутормин получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и на исполнение попытался пробить, но рикошетом от Фидлера мяч пролетел рядом со штангой.
'21
Бикфалви прокинул себе мяч на ход в центре поля, но был остановлен фолом со стороны Мишкича.
'19
Артем Кулишев забрался во вне игры в чужой штрафной после передачи с левого фланга атаки своей команды.
'17
Момент у «Урала»! Меркулов подключился к атаке своей команды по левому флангу, на скорости прорвался в чужую штрафную и на исполнение попытался пробить, но отправил мяч чуть мимо дальнего верхнего угла ворот.
'16
Передача низом была исполнена на левый фланг атаки «Оренбурга», где Сутормин уступил в единоборстве Брызгалову.
'14
Маляров получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной, но при попытке отдать пас вперед отправил мяч за лицевую линию поля.
'12
Эль-Кабир прошел вперед по левому флангу атаки, заработав угловой при попытке прострелить в центр. Димитров исполнил подачу с угла поля в центр чужой штрафной, где соперник был первым на мяче.
'10
Бикфалви по центру вошел в чужую штрафную и попробовал исполнить удар в дальний угол ворот, но отправил мяч в метре от штанги.
'8
Димитров получил пас на правом фланге атаки у чужой штрафной, попытался на силу пробить, но принял этот выстрел на себя защитник «Оренбурга».
'7
Никита Маляров решился на удар по воротам метров с 30-ти, отправил мяч точно в цель, но уверенно в рамке сыграл Годзюр.
'5
Эль-Кабир перестарался в борьбе за мяч поблизости от чужой штрафной. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'3
Пока спокойное начало у нашего матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Урал» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.