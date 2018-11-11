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Трансляция
С конца
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'37
Казанцы провели скоростную атаку, Азмун пытался вывести Бухарова на свободное пространство, но Чорлука перехватил мяч.
'35
Москвичи отбились после навеса с углового, а Камболов после подбора послал мяч на трибуну.
'34
Иван Коновалов, играя на выходе, столкнулся с соперником и неудачно упал на газон. Нужна помощь голкиперу «Рубина».
'32
Рыбусь сделал передачу в штрафную, Смолов сделал скидку в центр, но не дошёл мяч до партнёра.
'31
'30
Фарфан сместился на левый край и заработал угловой в борьбе с Устиновым.
'28
Казанцы провели атаку левым флангом. Кудряшов получил передачу на ход, но арбитр усмотрел усмотрел офсайд у Фёдора.
'26
По владению мячом большое преимущество у «Локомотива» — 72% на 28%.
'24
Камболов грубо ошибся перед своей штрафной! Фарфан сыграл на перехвате и доставил мяч в штрафную, но братья Миранчуки не довели атаку до удара.
'22
Игнатьев подключился к атаке и навесил в штрафную — Навас выбил мяч, опередив Смолова.
'20
Азмун рванул в свободную зону и прострелил в центр штрафной — москвичи перехватили мяч.
'18
Бухаров откликнулся на длинный заброс из глубины, но арбитр усмотрел у него офсайд.
'16
Много борьбы в центре поля. Ничего опасного не удаётся создать командам — без ворот идёт игра.
'14
Баринов на рывке ушёл от Байрамяна, но затем потерял мяч в борьбе с Камболовым. Не прошла атака гостей.
'12
Москвичи много владеют мячом, но не удаётся взломать насыщенную оборону «Рубина».
'10
Иван Коновалов уверенно сыграл на выходе и кулаками отбил мяч после навеса с углового.
'8
Азмун пробил из пределов штрафной и попал в соперника! Иранец пытался доказать, что была игра рукой, но у арбитра другое мнение.
'6
Прошла подача в штрафную «Локо», Навас и Кверквелия столкнулись в верховой борьбе за мяч. Пауза.
'4
Алексей Миранчук разогнал атаку и сделал передачу в штрафную, мяч отскочил к Смолову, но его удар был заблокирован.
'2
Алексей Миранчук с углового навесил на ближнюю штангу, казанцы выиграли борьбу и выбили мяч из штрафной.
'1
Матч начался! Казанцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Рубин» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.