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Россия / Премьер-Лига
14:00
УралОренбург
2:1
закончен
16:30
Крылья СоветовАхмат
1:2
закончен
19:00
РостовДинамо М
0:0
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
07:00
ЛучНижний Новгород
1:0
закончен
09:00
СКА-ХабаровскТюмень
2:1
закончен
13:00
СибирьМордовия
0:0
закончен
13:00
РоторАвангард К
1:0
закончен
14:00
Краснодар-2Тамбов
2:0
закончен
15:00
АрмавирЧертаново
1:3
закончен
15:00
ХимкиШинник
1:0
закончен
16:00
СочиЗенит-2
2:0
закончен
17:00
БалтикаТомь
1:0
закончен
17:00
ФакелСпартак-2
3:0
закончен
Испания / Примера
15:00
ВальядолидЭйбар
0:0
закончен
18:15
ХетафеВаленсия
0:1
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20:30
Атлетико МАтлетик Б
3:2
закончен
22:45
ЖиронаЛеганес
0:0
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
ЛьвовОлимпик Д
1:1
закончен
18:00
ЗаряКарпаты
2:1
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ДеснаЧерноморец
2:0
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20:30
Арсенал КАлександрия
0:3
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
Кардифф СитиБрайтон энд Хоув Альбион
2:1
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18:00
Хаддерсфилд ТаунВест Хэм Юнайтед
1:1
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Лестер СитиБёрнли
0:0
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18:00
Ньюкасл ЮнайтедБорнмут
2:1
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СаутгемптонУотфорд
1:1
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20:30
Кристал ПэласТоттенхэм Хотспур
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Италия / Серия А
17:00
ТориноПарма
1:2
закончен
20:00
СПАЛКальяри
2:2
закончен
22:30
ДженоаНаполи
1:2
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
ХоффенхаймАугсбург
2:1
закончен
17:30
НюрнбергШтутгарт
0:2
закончен
17:30
ФортунаГерта
4:1
закончен
17:30
ВердерБоруссия М
1:3
закончен
17:30
ФрайбургМайнц
1:3
закончен
20:30
Боруссия ДБавария
3:2
закончен
Франция / Лига 1
19:00
ГенгамЛион
2:4
закончен
22:00
АнжеМонпелье
1:0
закончен
22:00
НимНицца
0:1
закончен
22:00
Сент-ЭтьенРеймс
2:0
закончен
22:00
ТулузаАмьен
0:1
закончен
Еврохоккейтур
14:00
ШвецияРоссия
1:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзЧикаго Блэкхоукс
4:0
закончен
21:00
Баффало СэйбрзВанкувер Кэнакс
4:3 (Б)
закончен
22:00
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
4:5 (ОТ)
закончен
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
4:5 (Б)
закончен
03:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
3:4 (Б)
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзАризона Койотс
4:0
закончен
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Айлендерс
4:2
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
4:6
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсВегас Голден Найтс
5:4
закончен
03:00
Бостон БрюинзТоронто Мэйпл Лифс
5:1
закончен
06:00
Лос-Анджелес КингзКалгари Флэймз
0:1
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Нижний Новгород
83:89
закончен
12:00
Енисей УНИКС
78:99
закончен
16:00
Автодор Цмоки-Минск
95:99
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
128:112
закончен
23:30
Лос-Анджелес КлипперсМилуоки Бакс
128:126
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
119:99
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизФиладельфия Сиксерс
112:106
закончен
04:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
99:98
закончен
04:00
Майами ХитВашингтон Уизардс
110:116
закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзБруклин Нетс
116:100
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
96:89
закончен
05:00
Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
111:96
закончен
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Лейкерс
86:101
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при Японии. Произвольная программа
10:40
Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при Японии
1
Рика Кихира (Япония)
224,31
2
Сатоко Мияхара (Япония)
219,47
3
Елизавета Туктамышева (Россия)
219,02
закончен
Шахматы / Матч за шахматную корону. Вторая партия
18:00
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
1 - 1
закончен
Бокс/ММА / Бой за титулы WBC, WBA, IBF и WBO
22:00
Александр Усик (Украина) — Тони Белью (Великобритания)
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
УфаСпартак М
2:0
закончен
16:00
КраснодарЕнисей
0:0
2 тайм
16:30
РубинЛокомотив М
0:0
1 тайм
19:00
ЦСКАЗенит
не начался
Казахстан / Премьер-лига
12:00
КайратШахтёр Крг
0:0
закончен
Испания / Примера
14:00
АлавесУэска
2:1
закончен
18:15
БарселонаБетис
не начался
20:30
СевильяЭспаньол
не начался
20:30
Райо ВальеканоВильярреал
не начался
22:45
СельтаРеал Мадрид
не начался
Италия / Серия А
14:30
АталантаИнтер М
4:1
закончен
17:00
КьевоБолонья
0:1
1 тайм
17:00
ЭмполиУдинезе
0:0
1 тайм
17:00
РомаСампдория
0:0
1 тайм
20:00
СассуолоЛацио
не начался
22:30
МиланЮвентус
не начался
Англия / Премьер-лига
15:00
ЛиверпульФулхэм
2:0
закончен
17:15
ЧелсиЭвертон
не начался
19:30
АрсеналВулверхэмптон
не начался
19:30
Манчестер СитиМанчестер Юнайтед
не начался
Франция / Лига 1
17:00
БордоКан
0:0
1 тайм
19:00
МарсельДижон
не начался
19:00
РеннНант
не начался
23:00
МонакоПСЖ
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
РБ ЛейпцигБайер
не начался
20:00
Айнтрахт ФШальке-04
не начался
Украина / Премьер-лига
18:00
Динамо КМариуполь
не начался
20:30
ВорсклаШахтёр Д
не начался
Еврохоккейтур
14:30
ЧехияРоссия
5:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
не начался
01:00
Вашингтон КэпиталзАризона Койотс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Бостон БрюинзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
не начался
05:30
Эдмонтон ОйлерзКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
17:30
Локомотив-Кубань ЦСКА
не начался
18:00
Зенит Парма
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Детройт ПистонсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсИндиана Пэйсерс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксОрландо Мэджик
не начался
04:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсАтланта Хоукс
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьБарыс
не начался
19:00
СеверстальАдмирал
не начался
19:30
АвангардАмур
не начался
19:30
ВитязьЛокомотив
не начался
19:30
СКААвтомобилист
не начался
19:30
СпартакМеталлург Мг
не начался
19:30
Динамо МнТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсВанкувер Кэнакс
не начался
04:30
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
не начался
06:00
Анахайм ДаксНэшвилл Предаторз
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Химки ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсОрландо Мэджик
не начался
03:30
Торонто РэпторсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:30
Майами ХитФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзБруклин Нетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
не начался
04:00
Чикаго БуллзДаллас Маверикс
не начался
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
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Рубин Локомотив

Остановить чемпиона: «Рубин» сражается с «Локомотивом». LIVE

Онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ «Рубин» — «Локомотив»

Казанский «Рубин» принимает московский «Локомотив» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
14-й тур  |   11 ноября 16:30   |  1 тайм
Рубин
0:0
Локомотив
Стадион «Казань Арена», Казань | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Рыбусь 30'
Подробная статистика матча
Основные составы
23 (в)   Иван Коновалов
91 (з)   Виталий Устинов
30 (з)   Фёдор Кудряшов
14 (з)   Владимир Гранат
44 (з)   Сесар Навас
5 (з)   Филип Уремович
19 (з)   Хорен Байрамян
88 (п)   Руслан Камболов
15 (п)   Игорь Коновалов
11 (п)   Александр Бухаров
20 (н)   Сердар Азмун
1 (в)   Маринато Гилерме
33 (з)   Соломон Кверквелия
14 (з)   Ведран Чорлука
20 (п)   Владислав Игнатьев
31 (п)   Мацей Рыбусь 30'
6 (п)   Дмитрий Баринов
59 (п)   Алексей Миранчук
7 (п)   Гжегож Крыховяк
11 (п)   Антон Миранчук
8 (п)   Джефферсон Фарфан
9 (н)   Фёдор Смолов
Запасной состав
16 (в)   Тимур Акмурзин
21 (в)   Егор Бабурин
12 (з)   Игорь Калинин
3 (з)   Ибрагим Цаллагов
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
18 (п)   Павел Могилевец
77 (п)   Реза Шекари
97 (п)   Адиль Мухаметзянов
10 (н)   Дмитрий Полоз
30 (в)   Никита Медведев
77 (в)   Антон Коченков
5 (з)   Бенедикт Хёведес
17 (з)   Тарас Михалик
28 (з)   Борис Ротенберг
34 (з)   Тимофей Маргасов
84 (з)   Михаил Лысов
23 (п)   Дмитрий Тарасов
27 (п)   Игорь Денисов
96 (п)   Рифат Жемалетдинов
67 (н)   Роман Тугарев
24 (н)   Антонио Эдер
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'37
Казанцы провели скоростную атаку, Азмун пытался вывести Бухарова на свободное пространство, но Чорлука перехватил мяч.
'35
Москвичи отбились после навеса с углового, а Камболов после подбора послал мяч на трибуну.
'34
Иван Коновалов, играя на выходе, столкнулся с соперником и неудачно упал на газон. Нужна помощь голкиперу «Рубина».
'32
Рыбусь сделал передачу в штрафную, Смолов сделал скидку в центр, но не дошёл мяч до партнёра.
'31
Рыбусь сзади ударил по ногам Байрамяна и получил жёлтую карточку.
'30
Фарфан сместился на левый край и заработал угловой в борьбе с Устиновым.
'28
Казанцы провели атаку левым флангом. Кудряшов получил передачу на ход, но арбитр усмотрел усмотрел офсайд у Фёдора.
'26
По владению мячом большое преимущество у «Локомотива» — 72% на 28%.
'24
Камболов грубо ошибся перед своей штрафной! Фарфан сыграл на перехвате и доставил мяч в штрафную, но братья Миранчуки не довели атаку до удара.
'22
Игнатьев подключился к атаке и навесил в штрафную — Навас выбил мяч, опередив Смолова.
'20
Азмун рванул в свободную зону и прострелил в центр штрафной — москвичи перехватили мяч.
'18
Бухаров откликнулся на длинный заброс из глубины, но арбитр усмотрел у него офсайд.
'16
Много борьбы в центре поля. Ничего опасного не удаётся создать командам — без ворот идёт игра.
'14
Баринов на рывке ушёл от Байрамяна, но затем потерял мяч в борьбе с Камболовым. Не прошла атака гостей.
'12
Москвичи много владеют мячом, но не удаётся взломать насыщенную оборону «Рубина».
'10
Иван Коновалов уверенно сыграл на выходе и кулаками отбил мяч после навеса с углового.
'8
Азмун пробил из пределов штрафной и попал в соперника! Иранец пытался доказать, что была игра рукой, но у арбитра другое мнение.
'6
Прошла подача в штрафную «Локо», Навас и Кверквелия столкнулись в верховой борьбе за мяч. Пауза.
'4
Алексей Миранчук разогнал атаку и сделал передачу в штрафную, мяч отскочил к Смолову, но его удар был заблокирован.
'2
Алексей Миранчук с углового навесил на ближнюю штангу, казанцы выиграли борьбу и выбили мяч из штрафной.
'1
Матч начался! Казанцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Рубин» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.