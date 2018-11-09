Курсы валют$ 67.81 (+0.935) 76.75 (+0.865)
Пенсионный советник
Москва: +3°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига Европы
18:50
Астана Яблонец
2:1
закончен
18:50
Фенербахче Андерлехт
2:0
закончен
20:55
Спартак М Рейнджерс
4:3
закончен
20:55
Рапид В Вильярреал
0:0
закончен
20:55
Краснодар Стандард
2:1
закончен
20:55
Акхисар Беледиеспор Севилья
2:3
закончен
20:55
Аполлон Л Айнтрахт Ф
2:3
закончен
20:55
Лацио Марсель
2:1
закончен
20:55
Динамо К Ренн
3:1
закончен
20:55
Мальмё Сарпсборг 08
1:1
закончен
20:55
Генк Бешикташ
1:1
закончен
20:55
БАТЭ Челси
0:1
закончен
20:55
Види ПАОК
1:0
закончен
23:00
Байер Цюрих
1:0
закончен
23:00
Лудогорец АЕК Ларнака
0:0
закончен
23:00
Русенборг Ред Булл Зальцбург
2:5
закончен
23:00
Селтик РБ Лейпциг
2:1
закончен
23:00
Славия П Копенгаген
0:0
закончен
23:00
Бордо Зенит
1:1
закончен
23:00
Динамо З Спартак Тр
3:1
закончен
23:00
Ворскла Карабах
0:1
закончен
23:00
Арсенал Спортинг
0:0
закончен
23:00
Бетис Милан
1:1
закончен
23:00
Олимпиакос Дюделанж
5:1
закончен
Еврохоккейтур
19:30
РоссияФинляндия
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзАризона Койотс
5:4 (ОТ)
закончен
03:00
Флорида ПантерзЭдмонтон Ойлерз
4:1
закончен
03:00
Бостон БрюинзВанкувер Кэнакс
5:8
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк Айлендерс
4:2
закончен
03:30
Оттава СенаторзВегас Голден Найтс
3:5
закончен
03:30
Монреаль КанадиенсБаффало Сэйбрз
5:6 (ОТ)
закончен
04:30
Даллас СтарзСан-Хосе Шаркс
4:3
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксКаролина Харрикейнз
3:4
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзМиннесота Уайлд
1:3
закончен
Евролига
22:00
Бавария Дарушшафака
116:70
закончен
22:05
Маккаби Т-А Реал Мадрид
66:87
закончен
22:45
Олимпия Милан ЦСКА
85:90
закончен
23:45
Гран Канария Анадолу Эфес
90:94
закончен
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Оклахома-Сити ТандерХьюстон Рокетс
98:80
закончен
05:00
Финикс СанзБостон Селтикс
109:116
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
116:105
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзМилуоки Бакс
111:134
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
АрсеналАнжи
1:0
2 тайм
Германия / Бундеслига
22:30
Ганновер-96Вольфсбург
не начался
Италия / Серия А
22:30
ФрозинонеФиорентина
не начался
Франция / Лига 1
22:45
ЛилльСтрасбург
не начался
Испания / Примера
23:00
ЛевантеРеал Сосьедад
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсКолорадо Эвеланш
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзСан-Хосе Шаркс
не начался
06:00
Анахайм ДаксМиннесота Уайлд
не начался
Евролига
20:00
Химки Барселона
23:22
2 четверть
21:00
Будучность Жальгирис
не начался
22:00
Панатинаикос Олимпиакос
не начался
22:30
Баскония Фенербахче
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Орландо МэджикВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Атланта ХоуксДетройт Пистонс
не начался
04:00
Майами ХитИндиана Пэйсерс
не начался
05:00
Денвер НаггетсБруклин Нетс
не начался
05:30
Юта ДжазБостон Селтикс
не начался
06:00
Сакраменто КингзМиннесота Тимбервулвз
не начался
Шахматы / Матч за шахматную корону. Первая партия
17:30
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
online
Фигурное катание / Этап Гран-при Японии
09:31
Короткая программа среди девушек
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
УралОренбург
не начался
16:30
Крылья СоветовАхмат
не начался
19:00
РостовДинамо М
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
07:00
ЛучНижний Новгород
не начался
09:00
СКА-ХабаровскТюмень
не начался
13:00
СибирьМордовия
не начался
13:00
РоторАвангард К
не начался
14:00
Краснодар-2Тамбов
не начался
15:00
АрмавирЧертаново
не начался
15:00
ХимкиШинник
не начался
16:00
СочиЗенит-2
не начался
17:00
БалтикаТомь
не начался
17:00
ФакелСпартак-2
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЛьвовОлимпик Д
не начался
18:00
ЗаряКарпаты
не начался
18:00
ДеснаЧерноморец
не начался
20:30
Арсенал КАлександрия
не начался
Испания / Примера
15:00
ВальядолидЭйбар
не начался
18:15
ХетафеВаленсия
не начался
20:30
Атлетико МАтлетик Б
не начался
22:45
ЖиронаЛеганес
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
Кардифф СитиБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунВест Хэм Юнайтед
не начался
18:00
Лестер СитиБёрнли
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедБорнмут
не начался
18:00
СаутгемптонУотфорд
не начался
20:30
Кристал ПэласТоттенхэм Хотспур
не начался
Италия / Серия А
17:00
ТориноПарма
не начался
20:00
СПАЛКальяри
не начался
22:30
ДженоаНаполи
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ХоффенхаймАугсбург
не начался
17:30
НюрнбергШтутгарт
не начался
17:30
ФортунаГерта
не начался
17:30
ВердерБоруссия М
не начался
17:30
ФрайбургМайнц
не начался
20:30
Боруссия ДБавария
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ГенгамЛион
не начался
22:00
АнжеМонпелье
не начался
22:00
НимНицца
не начался
22:00
Сент-ЭтьенРеймс
не начался
22:00
ТулузаАмьен
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзЧикаго Блэкхоукс
не начался
21:00
Баффало СэйбрзВанкувер Кэнакс
не начался
22:00
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзАризона Койотс
не начался
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Бостон БрюинзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
06:00
Лос-Анджелес КингзКалгари Флэймз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Нижний Новгород
не начался
12:00
Енисей УНИКС
не начался
16:00
Автодор Цмоки-Минск
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
не начался
23:30
Лос-Анджелес КлипперсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Майами ХитВашингтон Уизардс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзБруклин Нетс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
не начался
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Арсенал Анжи

Уберечь Кононова: «Арсенал» обыгрывает «Анжи». LIVE

Онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ «Арсенал» — «Анжи»

Тульский «Арсенал» принимает махачкалинский «Анжи» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
14-й тур  |   09 ноября 19:30   |  2 тайм
Арсенал
1:0
Анжи
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Ткачёв 25'
Подробная статистика матча
Основные составы
36 (в)   Михаил Левашов
21 (з)   Виктор Альварес
5 (з)   Кадри Мохаммед
6 (з)   Максим Беляев
8 (з)   Гиа Григалава
9 (п)   Кирилл Комбаров
19 (п)   Резиуан Мирзов
70 (п)   Георги Костадинов
78 (п)   Зелимхан Бакаев
11 (п)   Сергей Ткачёв 25'
18 (н)   Лука Джорджевич
22 (в)   Юрий Дюпин
30 (з)   Евгений Гапон
3 (з)   Игорь Удалый
4 (з)   Джон Чансельор
15 (п)   Данил Глебов
13 (п)   Роланд Гиголаев
24 (п)   Константин Савичев
17 (п)   Игорь Чайковский
5 (п)   Владислав Кулик
9 (н)   Андрес Понсе
19 (н)   Павел Долгов
Запасной состав
1 (в)   Артур Нигматуллин
50 (в)   Егор Шамов
14 (з)   Анри Хагуш
33 (з)   Артём Сокол
71 (з)   Александр Денисов
90 (з)   Александр Крикуненко
23 (п)   Игорь Горбатенко
22 (п)   Даниил Лесовой
10 (н)   Эванс Кангва
17 (н)   Гурам Аджоев
45 (н)   Огнен Ожегович
80 (н)   Ярослав Ивакин
1 (в)   Александр Будаков
16 (в)   Владимир Сугробов
21 (з)   Дмитрий Белоруков
28 (з)   Павел Калошин
7 (п)   Достонбек Хамдамов
10 (п)   Адлан Кацаев
29 (п)   Гаэль Ондуа
27 (н)   Амир Мохаммад
6 (н)   Иван Маркелов
18 (н)   Апти Ахъядов
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'50
Бакаев дошёл до лицевой и отдал в центр, Ткачёв сделал скидку на Мирзова, который в касание пробил низом — Дюпин на месте!
'48
Махачкалинцы забрали мяч совершили несколько подходов к штрафной, но дело до удара не дошло.
'46
Стартовал второй тайм!
'45
Перерыв! 1:0 в пользу «Арсенала» после первого тайма. Единственный гол на 25-й минуте забил Ткачёв. Туляки владели территорией и много угрожали чужим воротам, но и у махачкалинцев возникали моменты на контратаках.
'43
Джорджевич пробил головой с центра штрафной после навеса Ткачёва — мяч улетел в сторону.
'41
Ткачёв выбрался на свободное пространство и с радиуса штрафной пробил чуть выше девятки!
'39
Ткачёв выполнил подачу с углового, но туляки нарушили правила в атаке.
'37
Долгов выиграл борьбу в штрафной и с разворота пробил по воротам — мяч прискакал в руки Левашову.
'35
Мирзов на фланге накрутил защитника и сделал перевод в штрафную, Ткачёв пробил низом — Дюпин намертво забрал мяч!
'33
Момент! Мирзов сместился к центру и с радиуса штрафной пальнул в угол — Дюпин в красивом броске отразил мяч в сторону!
'31
Пропустив гол, махачкалинцы стали действовать активнее, пошла игра на встречных курсах.
'29
Ещё момент! Савичев с правого края прострелил в штрафную на Кулика, тот пробил в дальний угол — Беляев принял удар на себя.
'27
Ответ «Анжи»! Махачкалинцы выиграли борьбу, Савичев подобрал мяч, с правого края вошёл в штрафную и пробил в сетку с внешней стороны!
'25
ГОЛ! Мирзов на дриблинге ушёл от двух соперников, вошёл в штрафную, пробил низом и попал в Гапона. Джорджевич подобрал отскок и сделал скидку на Ткачёва, который поразил дальний угол!
'23
Альварес подключился к атаке, попытался войти в штрафную, но потерял мяч в борьбе с Савичевым.
'21
У «Анжи» не получается выход из обороны в атаку. Даже центр поля не удаётся пройти.
'19
Мирзов с левого края вошёл в штрафную, пробил низом и попал в соперника. Отбились гости.
'17
Кадри подобрал отскок у штрафной и пробил верхом! Мяч попал в защитника и улетел на угловой.
'15
Чансельор на фланге сбил Мирзова. Резиуан со штрафного пробил низом, но мяч застрял в скоплении игроков во вратарской.
'13
Много владеют мячом хозяева, игра идёт на половине поля «Анжи».
'11
Бакаев набрал скорость, обыграл в штрафной двух соперников и упал на газон! Арбитр показал, что всё было чисто.
'9
Кадри! Сместился к центру и пробил с 25 метров — мяч прошёл в нескольких метрах от штанги.
'7
Момент у «Арсенала»! Бакаев дошёл до штрафной и покатил мяч в центр на Джорджевича, тот ударил низом и попал в штангу, а Мирзов после добивания пробил в сетку с внешней стороны!
'6
Бакаева сбили на правом фланге. Ткачёв выполнил подачу со штрафного, но махачкалинцы спокойно отбились.
'4
Джорджевич поборолся в штрафной и сделал скидку в центр — Гапон перехватил мяч и выбил его в сторону.
'2
Долгов после перехвата пробил с дальней дистанции — получилось слишком высоко.
'1
Матч начался! Туляки разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Арсенал» — «Анжи». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.