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Трансляция
С конца
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'50
Бакаев дошёл до лицевой и отдал в центр, Ткачёв сделал скидку на Мирзова, который в касание пробил низом — Дюпин на месте!
'48
Махачкалинцы забрали мяч совершили несколько подходов к штрафной, но дело до удара не дошло.
'46
Стартовал второй тайм!
'45
Перерыв! 1:0 в пользу «Арсенала» после первого тайма. Единственный гол на 25-й минуте забил Ткачёв. Туляки владели территорией и много угрожали чужим воротам, но и у махачкалинцев возникали моменты на контратаках.
'43
Джорджевич пробил головой с центра штрафной после навеса Ткачёва — мяч улетел в сторону.
'41
Ткачёв выбрался на свободное пространство и с радиуса штрафной пробил чуть выше девятки!
'39
Ткачёв выполнил подачу с углового, но туляки нарушили правила в атаке.
'37
Долгов выиграл борьбу в штрафной и с разворота пробил по воротам — мяч прискакал в руки Левашову.
'35
Мирзов на фланге накрутил защитника и сделал перевод в штрафную, Ткачёв пробил низом — Дюпин намертво забрал мяч!
'33
Момент! Мирзов сместился к центру и с радиуса штрафной пальнул в угол — Дюпин в красивом броске отразил мяч в сторону!
'31
Пропустив гол, махачкалинцы стали действовать активнее, пошла игра на встречных курсах.
'29
Ещё момент! Савичев с правого края прострелил в штрафную на Кулика, тот пробил в дальний угол — Беляев принял удар на себя.
'27
Ответ «Анжи»! Махачкалинцы выиграли борьбу, Савичев подобрал мяч, с правого края вошёл в штрафную и пробил в сетку с внешней стороны!
'25
'23
Альварес подключился к атаке, попытался войти в штрафную, но потерял мяч в борьбе с Савичевым.
'21
У «Анжи» не получается выход из обороны в атаку. Даже центр поля не удаётся пройти.
'19
Мирзов с левого края вошёл в штрафную, пробил низом и попал в соперника. Отбились гости.
'17
Кадри подобрал отскок у штрафной и пробил верхом! Мяч попал в защитника и улетел на угловой.
'15
Чансельор на фланге сбил Мирзова. Резиуан со штрафного пробил низом, но мяч застрял в скоплении игроков во вратарской.
'13
Много владеют мячом хозяева, игра идёт на половине поля «Анжи».
'11
Бакаев набрал скорость, обыграл в штрафной двух соперников и упал на газон! Арбитр показал, что всё было чисто.
'9
Кадри! Сместился к центру и пробил с 25 метров — мяч прошёл в нескольких метрах от штанги.
'7
Момент у «Арсенала»! Бакаев дошёл до штрафной и покатил мяч в центр на Джорджевича, тот ударил низом и попал в штангу, а Мирзов после добивания пробил в сетку с внешней стороны!
'6
Бакаева сбили на правом фланге. Ткачёв выполнил подачу со штрафного, но махачкалинцы спокойно отбились.
'4
Джорджевич поборолся в штрафной и сделал скидку в центр — Гапон перехватил мяч и выбил его в сторону.
'2
Долгов после перехвата пробил с дальней дистанции — получилось слишком высоко.
'1
Матч начался! Туляки разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Арсенал» — «Анжи». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.