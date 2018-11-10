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Трансляция
С конца
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'45+2
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Много борьбы было в первом тайме. Команды нанесли по одному удару в створ, но ничего опасного в атаке не создали. Ждём более активной игры после перерыва.
'45+1
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'42
Москвичи провели атаку правым флангом, Песьяков перехватил мяч после прострела Луценко во вратарскую.
'40
Сигурдарсон получил передачу от партнёра и с ходу пробил с 25 метров — мяч прилетел в руки Шунину.
'38
Гацкан дошёл до штрафной и пробил в защитника. Юсупов подкараулил отскок, но послал мяч далеко в сторону.
'36
Затянулась пауза, медики долго оказывали помощь Шунину. Похоже, не потребуется замена гостям.
'34
Прошёл длинный заброс вперёд, Шунин далеко выбежал из ворот и столкнулся с Шуньичем. Пауза — нужна помощь голкиперу «Динамо».
'32
Сигурдарсон сместился на левый край, ушёл от защитника, но затем упустил мяч за лицевую.
'30
Гулиев разогнал атаку и сделал передачу на правый край, Шомуродов полез в обводку на Жоаозиньо и потерял мяч.
'28
Ростовчане организовали атаку по центру. Юсупов дошёл до штрафной, пробил верхом и послал мяч на трибуну.
'26
Гацкан на фланге сбил соперника. Жоаозиньо навесил в центр штрафной, но Ингасон помешал Шуньичу пробить головой по воротам — угловой будет.
'25
'24
Шомуродов прострелил с правого края, Сигурдарсон опередил соперника, но послал мяч значительно выше цели.
'22
Много борьбы на поле. Пока что без ворот идёт игра, нет ударов по воротам.
'20
Москвичи провели атаку правым флангом. Вилюш перехватил мяч после прострела Маркова и выбил мяч в сторону.
'18
Черных подобрал отскок в штрафной и попытался аккуратно забросить мяч за шиворот Песьякову — голкипер был к этому готов.
'16
Скопинцев верхом грузит мяч в штрафную! Вилюш выиграл борьбу в воздухе, но пробил неудачно.
'14
Ростовчане много времени проводят на чужой половине поля, но ничего опасного в атаке создать не удаётся.
'12
Гулиев резко сместился к центру, покрутился возле штрафной и сделал скидку под удар Гацкану — мяч улетел на трибуну!
'10
Юсупов выполнил подачу с фланга, но у Сигурдарссона не получился удар головой — мяч прилетел в руки Шунину.
'8
Скопинцев совершил рывок по флангу и прострелил на ближнюю штангу! Шунин сыграл на перехвате, опередив Сигурдарссона.
'6
Серия взаимных потерь в центре поля. Многовато сумбура на первых минутах.
'4
Луценко! По центру дошёл до штрафной и пробил верхом — мяч пролетел над перекладиной.
'3
'1
Матч начался! Ростовчане разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Ростов» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.