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Вашингтон КэпиталзКоламбус Блю Джекетс
1:2
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03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Джерси Дэвилз
6:1
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03:30
Детройт Ред УингзНью-Йорк Рейнджерс
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Шахматы / Матч за шахматную корону. Первая партия
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Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
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УралОренбург
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РостовДинамо М
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ЛучНижний Новгород
1:0
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09:00
СКА-ХабаровскТюмень
2:1
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13:00
СибирьМордовия
0:0
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1:0
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2:0
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15:00
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1:0
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ВальядолидЭйбар
0:0
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Атлетико МАтлетик Б
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ЖиронаЛеганес
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ДеснаЧерноморец
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Кардифф СитиБрайтон энд Хоув Альбион
2:1
закончен
18:00
Хаддерсфилд ТаунВест Хэм Юнайтед
1:1
2 тайм
18:00
Лестер СитиБёрнли
0:0
закончен
18:00
Ньюкасл ЮнайтедБорнмут
2:1
2 тайм
18:00
СаутгемптонУотфорд
1:1
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НюрнбергШтутгарт
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Баффало СэйбрзВанкувер Кэнакс
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22:00
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзАризона Койотс
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03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Айлендерс
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Монреаль КанадиенсВегас Голден Найтс
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Лос-Анджелес КлипперсМилуоки Бакс
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Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
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Мемфис ГриззлизФиладельфия Сиксерс
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04:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
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04:00
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Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
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Сакраменто КингзЛос-Анджелес Лейкерс
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Шахматы / Матч за шахматную корону. Вторая партия
18:00
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
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Фигурное катание / Этап Гран-при Японии. Произвольная программа
10:40
Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при Японии
1
Рика Кихира (Япония)
224,31
2
Сатоко Мияхара (Япония)
219,47
3
Елизавета Туктамышева (Россия)
219,02
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Россия / Премьер-Лига
14:00
УфаСпартак М
не начался
16:00
КраснодарЕнисей
не начался
16:30
РубинЛокомотив М
не начался
19:00
ЦСКАЗенит
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БарселонаБетис
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СевильяЭспаньол
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Райо ВальеканоВильярреал
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АталантаИнтер М
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КьевоБолонья
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17:00
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ЛиверпульФулхэм
не начался
17:15
ЧелсиЭвертон
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АрсеналВулверхэмптон
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Айнтрахт ФШальке-04
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Украина / Премьер-лига
18:00
Динамо КМариуполь
не начался
20:30
ВорсклаШахтёр Д
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
не начался
01:00
Вашингтон КэпиталзАризона Койотс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Бостон БрюинзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
не начался
05:30
Эдмонтон ОйлерзКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
17:30
Локомотив-Кубань ЦСКА
не начался
18:00
Зенит Парма
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Детройт ПистонсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсИндиана Пэйсерс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксОрландо Мэджик
не начался
04:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсАтланта Хоукс
не начался
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Ростов Динамо М

Приблизиться к лидеру: «Ростов» принимает «Динамо». LIVE

Онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ «Ростов» — «Динамо»

«Ростов» на своем поле принимает московское «Динамо» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
14-й тур  |   10 ноября 19:00   |  перерыв
Ростов
0:0
Динамо М
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Ингасон 25'
Хольмен 3'
Марков 45+1'
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Сергей Песьяков
3 (з)   Мацей Вилюш
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
15 (з)   Сверрир Ингасон 25'
11 (п)   Алексей Ионов
77 (п)   Дмитрий Скопинцев
7 (п)   Артур Юсупов
8 (п)   Аяз Гулиев
84 (п)   Александр Гацкан
14 (н)   Эльдор Шомуродов
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
1 (в)   Антон Шунин
2 (з)   Григорий Морозов
24 (з)   Роман Евгеньев
44 (з)   Тони Шуньич
3 (з)   Себастьян Хольмен 3'
10 (п)   Фёдор Черных
23 (п)   Антон Соснин
5 (п)   Абдул Теттех
22 (п)    Жоаозиньо
7 (н)   Евгений Марков 45'
48 (н)   Евгений Луценко
Запасной состав
31 (в)   Илья Абаев
25 (з)   Арсений Логашов
2 (п)   Тимофей Калачёв
10 (п)   Александр Зуев
17 (п)   Антон Салетрос
92 (п)   Артём Щадин
23 (н)   Видар Кьяртанссон
31 (в)   Игорь Лещук
11 (з)   Иван Темников
9 (п)   Мигел Кардозу
20 (п)   Вячеслав Грулёв
78 (п)   Данил Липовой
17 (н)   Антон Терехов
8 (н)   Кирилл Панченко
Удары
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'45+2
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Много борьбы было в первом тайме. Команды нанесли по одному удару в створ, но ничего опасного в атаке не создали. Ждём более активной игры после перерыва.
'45+1
Марков за фол в центре поля получил «горчичник».
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'42
Москвичи провели атаку правым флангом, Песьяков перехватил мяч после прострела Луценко во вратарскую.
'40
Сигурдарсон получил передачу от партнёра и с ходу пробил с 25 метров — мяч прилетел в руки Шунину.
'38
Гацкан дошёл до штрафной и пробил в защитника. Юсупов подкараулил отскок, но послал мяч далеко в сторону.
'36
Затянулась пауза, медики долго оказывали помощь Шунину. Похоже, не потребуется замена гостям.
'34
Прошёл длинный заброс вперёд, Шунин далеко выбежал из ворот и столкнулся с Шуньичем. Пауза — нужна помощь голкиперу «Динамо».
'32
Сигурдарсон сместился на левый край, ушёл от защитника, но затем упустил мяч за лицевую.
'30
Гулиев разогнал атаку и сделал передачу на правый край, Шомуродов полез в обводку на Жоаозиньо и потерял мяч.
'28
Ростовчане организовали атаку по центру. Юсупов дошёл до штрафной, пробил верхом и послал мяч на трибуну.
'26
Гацкан на фланге сбил соперника. Жоаозиньо навесил в центр штрафной, но Ингасон помешал Шуньичу пробить головой по воротам — угловой будет.
'25
Ингасон за разговоры получил «горчичник».
'24
Шомуродов прострелил с правого края, Сигурдарсон опередил соперника, но послал мяч значительно выше цели.
'22
Много борьбы на поле. Пока что без ворот идёт игра, нет ударов по воротам.
'20
Москвичи провели атаку правым флангом. Вилюш перехватил мяч после прострела Маркова и выбил мяч в сторону.
'18
Черных подобрал отскок в штрафной и попытался аккуратно забросить мяч за шиворот Песьякову — голкипер был к этому готов.
'16
Скопинцев верхом грузит мяч в штрафную! Вилюш выиграл борьбу в воздухе, но пробил неудачно.
'14
Ростовчане много времени проводят на чужой половине поля, но ничего опасного в атаке создать не удаётся.
'12
Гулиев резко сместился к центру, покрутился возле штрафной и сделал скидку под удар Гацкану — мяч улетел на трибуну!
'10
Юсупов выполнил подачу с фланга, но у Сигурдарссона не получился удар головой — мяч прилетел в руки Шунину.
'8
Скопинцев совершил рывок по флангу и прострелил на ближнюю штангу! Шунин сыграл на перехвате, опередив Сигурдарссона.
'6
Серия взаимных потерь в центре поля. Многовато сумбура на первых минутах.
'4
Луценко! По центру дошёл до штрафной и пробил верхом — мяч пролетел над перекладиной.
'3
Хольмен в центре поля влетел в ногу Гулиеву. Арбитр сразу же показал «горчичник» динамовцу.
'1
Матч начался! Ростовчане разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Ростов» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.