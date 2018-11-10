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Поехали! Игра началась.
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Футболисты выходят на поле.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.