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Торонто Мэйпл ЛифсНью-Джерси Дэвилз
6:1
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Детройт Ред УингзНью-Йорк Рейнджерс
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2 тайм
15:00
ХимкиШинник
1:0
2 тайм
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Фигурное катание / Этап Гран-при Японии. Произвольная программа
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Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при Японии
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Сатоко Мияхара (Япония)
219,47
3
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01:00
Вашингтон КэпиталзАризона Койотс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Бостон БрюинзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
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05:00
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Хьюстон РокетсИндиана Пэйсерс
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Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсАтланта Хоукс
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Крылья Советов Ахмат

Уйти от зоны вылета: «Крылья Советов» бьются с «Ахматом». LIVE

Онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат»

Самарские «Крылья Советов» принимают грозненский «Ахмат» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
14-й тур  |   10 ноября 16:30   |  1 тайм
Крылья Советов
0:0
Ахмат
Стадион «Самара Арена», Самара | Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Сергей Рыжиков
44 (з)   Никита Чичерин
15 (з)   Георгий Зотов
5 (з)   Мирал Самарджич
18 (з)   Агустин Рохель
4 (п)   Евгений Башкиров
28 (п)   Паул Антон
9 (п)   Алан Чочиев
31 (п)   Денис Ткачук
99 (н)   Максим Канунников
8 (н)   Сергей Корниленко
16 (в)   Евгений Городов
40 (з)   Ризван Уциев
13 (з)   Милад Мохаммади
3 (з)   Заурбек Плиев
4 (з)   Уилкер Анхель
15 (з)   Андрей Семёнов
14 (п)    Раванелли
8 (п)   Идрисса Думбия
19 (п)   Олег Иванов
11 (п)    Исмаэл
95 (н)   Магомед Митришев
Запасной состав
14 (в)   Евгений Конюхов
3 (з)   Георгий Тигиев
6 (з)   Жозе Надсон
17 (з)   Михаил Тихонов
90 (з)   Тарас Бурлак
64 (п)   Олег Ланин
7 (н)   Александр Соболев
11 (н)   Рамиль Шейдаев
91 (н)   Павел Яковлев
33 (в)   Виталий Гудиев
5 (з)   Магомед Мусалов
6 (п)   Михаил Гащенков
10 (п)   Халид Кадыров
59 (п)   Евгений Харин
9 (н)   Заур Садаев
17 (н)   Аблайе Мбенге
18 (н)   Беким Балай
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.