Курсы валют$ 66.17 (+0.052) 75.33 (+0.034)
Пенсионный советник
Москва: +8°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
14:00
Локомотив МАрсенал
3:1
закончен
16:30
Динамо МЦСКА
0:0
закончен
Испания / Примера
15:00
ЛеганесАтлетико М
1:1
закончен
18:15
Реал МадридВальядолид
2:0
закончен
20:30
ВаленсияЖирона
0:1
закончен
22:45
Райо ВальеканоБарселона
2:3
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
МариупольАрсенал К
1:0
закончен
18:00
Шахтёр ДДинамо К
2:1
закончен
20:30
Олимпик ДКарпаты
1:2
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
БорнмутМанчестер Юнайтед
1:2
закончен
18:00
Кардифф СитиЛестер Сити
0:1
закончен
18:00
ЭвертонБрайтон энд Хоув Альбион
3:1
закончен
18:00
Ньюкасл ЮнайтедУотфорд
1:0
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедБёрнли
4:2
закончен
20:30
АрсеналЛиверпуль
1:1
закончен
22:45
ВулверхэмптонТоттенхэм Хотспур
2:3
закончен
Италия / Серия А
17:00
Интер МДженоа
5:0
закончен
20:00
ФиорентинаРома
1:1
закончен
22:30
ЮвентусКальяри
3:1
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияФрайбург
1:1
закончен
17:30
Шальке-04Ганновер-96
3:1
закончен
17:30
БайерХоффенхайм
1:4
закончен
17:30
АугсбургНюрнберг
2:2
закончен
17:30
ВольфсбургБоруссия Д
0:1
закончен
20:30
ГертаРБ Лейпциг
0:3
закончен
Франция / Лига 1
19:00
ЛионБордо
1:1
закончен
22:00
КанРенн
1:2
закончен
22:00
ДижонНим
0:4
закончен
22:00
НиццаАмьен
1:0
закончен
22:00
РеймсМонако
1:0
закончен
22:00
СтрасбургТулуза
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвангардАдмирал
3:1
закончен
17:00
НефтехимикАк Барс
3:2 (Б)
закончен
17:00
ТорпедоСалават Юлаев
3:1
закончен
17:00
ВитязьКуньлунь Ред Стар
1:2
закончен
17:00
Динамо МнБарыс
2:3
закончен
19:30
СлованЛокомотив
0:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Баффало СэйбрзОттава Сенаторз
9:2
закончен
02:00
Вашингтон КэпиталзДаллас Старз
3:4 (ОТ)
закончен
02:00
Питтсбург ПингвинзТоронто Мэйпл Лифс
0:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
3:0
закончен
02:00
Детройт Ред УингзЭдмонтон Ойлерз
3:4
закончен
02:00
Монреаль КанадиенсТампа-Бэй Лайтнинг
1:4
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзБостон Брюинз
1:0
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
1:5
закончен
05:00
Калгари ФлэймзЧикаго Блэкхоукс
5:3
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсКаролина Харрикейнз
3:0
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксФиладельфия Флайерз
4:3 (ОТ)
закончен
05:30
Лос-Анджелес КингзКоламбус Блю Джекетс
4:1
закончен
Единая лига ВТБ
15:30
Парма Цмоки-Минск
92:83
закончен
16:00
Локомотив-Кубань Калев
80:85
закончен
18:00
Зенит Енисей
116:81
закончен
20:00
Зелена Гура Нижний Новгород
80:72
закончен
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс
109:99
закончен
02:00
Индиана ПэйсерсБостон Селтикс
102:101
закончен
02:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
126:94
закончен
02:30
Атланта ХоуксМайами Хит
123:118
закончен
03:00
Чикаго БуллзХьюстон Рокетс
88:96
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
109:95
закончен
04:00
Денвер НаггетсЮта Джаз
103:88
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Лейкерс
110:114
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при в Хельсинки
17:31
Произвольная программа
1
Алина Загитова (Россия)
215,29
2
Станислава Константинова (Россия)
197,57
3
Каори Сакамото (Япония)
197,42
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЗенитАхмат
0:0
1 тайм
16:30
КраснодарРостов
не начался
19:00
Спартак МУрал
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
Манчестер СитиСаутгемптон
не начался
19:00
ЧелсиКристал Пэлас
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
07:00
ЛучРотор
1:0
закончен
07:00
СКА-ХабаровскКраснодар-2
2:2
закончен
11:00
ТомьХимки
2:0
закончен
12:00
ТюменьНижний Новгород
2:1
закончен
14:00
ШинникСибирь
0:0
1 тайм
14:30
ТамбовБалтика
не начался
15:00
ЧертановоЗенит-2
не начался
15:00
Авангард КСпартак-2
не начался
16:00
МордовияАрмавир
не начался
17:00
СочиФакел
не начался
Испания / Примера
14:00
ЭйбарАлавес
0:1
1 тайм
18:15
ВильярреалЛеванте
не начался
20:30
УэскаХетафе
не начался
20:30
Реал СосьедадСевилья
не начался
22:45
БетисСельта
не начался
Италия / Серия А
14:30
ЛациоСПАЛ
не начался
17:00
КьевоСассуоло
не начался
17:00
ПармаФрозиноне
не начался
17:00
СампдорияТорино
не начался
20:00
БолоньяАталанта
не начался
22:30
УдинезеМилан
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
АлександрияДесна
не начался
18:00
ЛьвовВорскла
не начался
20:30
ЧерноморецЗаря
не начался
Франция / Лига 1
17:00
НантГенгам
не начался
19:00
Сент-ЭтьенАнже
не начался
23:00
МонпельеМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МФортуна
не начался
20:00
МайнцВердер
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистСибирь
не начался
15:00
Металлург МгАмур
не начался
15:00
ТракторХК Сочи
не начался
17:30
ЦСКАЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Оттава СенаторзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
05:00
Анахайм ДаксКоламбус Блю Джекетс
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
ЦСКА Автодор
не начался
18:00
УНИКС ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Милуоки БаксСакраменто Кингз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсОрландо Мэджик
не начался
04:00
Финикс СанзМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсТоронто Рэпторс
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
ОренбургРубин
не начался
16:30
УфаКрылья Советов
не начался
19:00
АнжиЕнисей
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Хаддерсфилд ТаунФулхэм
не начался
Испания / Примера
23:00
ЭспаньолАтлетик Б
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
НефтехимикСалават Юлаев
не начался
17:00
ТорпедоАк Барс
не начался
17:00
ВитязьЛокомотив
не начался
17:00
Динамо МСпартак
не начался
17:00
ЦСКАСКА
не начался
17:00
АвангардКуньлунь Ред Стар
не начался
20:30
СлованБарыс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Бостон БрюинзДаллас Старз
не начался
05:00
Аризона КойотсФиладельфия Флайерз
не начался
Единая лига ВТБ
16:30
Астана Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Детройт ПистонсМайами Хит
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Юта ДжазТоронто Рэпторс
не начался
05:00
Денвер НаггетсБостон Селтикс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзМемфис Гриззлиз
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Зенит Ахмат

Оправдаться за Кубок: «Зенит» бьется с «Ахматом». LIVE

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат»

Петербургский «Зенит» на своем поле принимает грозненский «Ахмат» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
13-й тур  |   04 ноября 14:00   |  1 тайм
Зенит
0:0
Ахмат
Стадион «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Раванелли 20'
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
6 (з)   Бранислав Иванович
28 (з)   Евгений Чернов
30 (з)   Эмануэль Маммана
13 (з)   Луиш Нету
5 (п)   Леандро Паредес
20 (п)   Роберт Мак
10 (п)   Клаудио Маркизио
14 (п)   Далер Кузяев
17 (п)   Олег Шатов
22 (н)   Артём Дзюба
16 (в)   Евгений Городов
40 (з)   Ризван Уциев
3 (з)   Заурбек Плиев
13 (з)   Милад Мохаммади
4 (з)   Уилкер Анхель
15 (з)   Андрей Семёнов
11 (п)    Исмаэл
14 (п)    Раванелли 20'
19 (п)   Олег Иванов
8 (п)   Идрисса Думбия
95 (н)   Магомед Митришев
Запасной состав
1 (в)   Юрий Лодыгин
41 (в)   Михаил Кержаков
2 (з)   Александр Анюков
15 (з)   Эльмир Набиуллин
23 (з)   Миха Мевля
8 (п)   Матиас Краневиттер
21 (п)   Александр Ерохин
27 (п)   Магомед Оздоев
33 (п)    Эрнани
11 (н)   Себастьян Дриусси
29 (н)   Антон Заболотный
33 (в)   Виталий Гудиев
5 (з)   Магомед Мусалов
10 (п)   Халид Кадыров
59 (п)   Евгений Харин
70 (п)   Аюб Бацуев
9 (н)   Заур Садаев
18 (н)   Беким Балай
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'24
Длительное время контролируют мяч футболисты «Зенита», но с обилием поперечных передач, что не приводит к обострению игры поблизости от чужих ворот.
'22
Митришев забрался во вне игры на правом фланге атаки у чужой штрафной во время развития быстрого наступления «Ахмата».
'20
Раванелли получил желтую карточку за грубый подкат в ноги Шатову на чужой половине поля.
'18
Очень медленно контролируют сейчас мяч футболисты «Зенита». С такой скоростью взломать плотные оборонительные редуты «Ахмата» не получится.
'16
Мохаммади подключился к атаке своей команды по левому флангу, попытался обыграть один в один Маркизио, но в итоге именно от футболиста «Ахмата» мяч ушел за лицевую линию поля.
'14
Спокойно развивается у нас сейчас игра. Успешно пока отбиваются футболисты «Ахмата» от позиционных атак хозяев поля.
'12
Иванович исполнил слишком сильную и неточную передачу на правый фланг атаки, где Далер Кузяев лишь проводил мяч за лицевую линию поля.
'10
Момент у «Зенита»! Чернов блестяще на скорости промчался по левому флангу атаки, навесил в чужую штрафную уже мимо Городова, но Мак не сумел замкнуть этот пас!
'8
Маркизио сфолил против Раванелли на правом фланге атаки «Ахмата». Однако, подача со стандарта от пострадавшего вышла совсем уж неудачной.
'6
После подачи со штрафного с правого фланга атаки «Зенита» нанес удар головой Дзюба, но отправил мяч заметно выше створа ворот Городова.
'5
Далер Кузяев заработал стандартное положение в центральной зоне у чужой штрафной. Паредес здорово исполнил удар со стандартного положения в дальний угол ворот, но выручил свою команду Городов.
'3
«Зенит» длительное время контролирует мяч на первых минутах нашего матча, но пока без обострений ситуации у чужих ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Зенит» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.