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Трансляция
С конца
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'24
Длительное время контролируют мяч футболисты «Зенита», но с обилием поперечных передач, что не приводит к обострению игры поблизости от чужих ворот.
'22
Митришев забрался во вне игры на правом фланге атаки у чужой штрафной во время развития быстрого наступления «Ахмата».
'20
'18
Очень медленно контролируют сейчас мяч футболисты «Зенита». С такой скоростью взломать плотные оборонительные редуты «Ахмата» не получится.
'16
Мохаммади подключился к атаке своей команды по левому флангу, попытался обыграть один в один Маркизио, но в итоге именно от футболиста «Ахмата» мяч ушел за лицевую линию поля.
'14
Спокойно развивается у нас сейчас игра. Успешно пока отбиваются футболисты «Ахмата» от позиционных атак хозяев поля.
'12
Иванович исполнил слишком сильную и неточную передачу на правый фланг атаки, где Далер Кузяев лишь проводил мяч за лицевую линию поля.
'10
Момент у «Зенита»! Чернов блестяще на скорости промчался по левому флангу атаки, навесил в чужую штрафную уже мимо Городова, но Мак не сумел замкнуть этот пас!
'8
Маркизио сфолил против Раванелли на правом фланге атаки «Ахмата». Однако, подача со стандарта от пострадавшего вышла совсем уж неудачной.
'6
После подачи со штрафного с правого фланга атаки «Зенита» нанес удар головой Дзюба, но отправил мяч заметно выше створа ворот Городова.
'5
Далер Кузяев заработал стандартное положение в центральной зоне у чужой штрафной. Паредес здорово исполнил удар со стандартного положения в дальний угол ворот, но выручил свою команду Городов.
'3
«Зенит» длительное время контролирует мяч на первых минутах нашего матча, но пока без обострений ситуации у чужих ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Зенит» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.