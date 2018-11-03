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Влашич со штрафного навешивал в штрафную хозяев — очень неудачно. На подборе оказался Набабкин и решил повторить, но тоже совсем плохо получилось. Мокрый мяч заметно мешает игрокам.
У ЦСКА неплохие комбинации проходят в атаках. Стараются взять армейцы мяч под свой контроль.
Дождливо и прохладно в Химках. Непросто сегодня придется командам.
Состав армейцев! ЦСКА: Акинфеев, М. Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Дзагоев, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов. Запасные: Помазун, Кырнац, Щенников, Чернов, Гордюшенко, Ефремов, Хосонов, Бийол, Жамалетдинов, Абель Эрнандес, Нисимура.
Состав хозяев поля! «Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Панченко. Запасные: Лещук, Соснин, Терехов, Грулёв, Москвичёв, Луценко, Марков.
Перед сегодняшним дерби ЦСКА занимает пятую строчку с 19 набранными очками. «Динамо» располагается только на десятом месте, имея в своем активе 14 пунктов.
Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» представляет вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура чемпионата России между московскими «Динамо» и ЦСКА.