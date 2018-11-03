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не начался
02:00
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсОрландо Мэджик
не начался
04:00
Финикс СанзМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсТоронто Рэпторс
не начался
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Битва за Москву: «Динамо» принимает ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Динамо» — ЦСКА

Московское «Динамо» на своем поле принимает столичный ЦСКА в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
13-й тур  |   03 ноября 16:30   |  1 тайм
Динамо М
0:0
ЦСКА
Стадион «Арена Химки», Химки | Главный судья: Алексей Еськов (Москва, Россия)
Бекао 3'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антон Шунин
2 (з)   Григорий Морозов
34 (з)   Константин Рауш
24 (з)   Роман Евгеньев
44 (з)   Тони Шуньич
3 (з)   Себастьян Хольмен
27 (п)   Самба Соу
5 (п)   Абдул Теттех
22 (п)    Жоаозиньо
10 (п)   Фёдор Черных
8 (н)   Кирилл Панченко
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
14 (з)   Кирилл Набабкин
50 (з)   Родриго Бекао 3'
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
98 (п)   Иван Обляков
8 (п)   Никола Влашич
77 (п)   Ильзат Ахметов
10 (п)   Алан Дзагоев
17 (п)   Арнор Сигурдссон
9 (н)   Фёдор Чалов
Запасной состав
31 (в)   Игорь Лещук
19 (п)   Владимир Москвичев
20 (п)   Вячеслав Грулёв
23 (п)   Антон Соснин
17 (н)   Антон Терехов
7 (н)   Евгений Марков
48 (н)   Евгений Луценко
1 (в)   Илья Помазун
22 (в)   Георгий Кырнац
3 (з)   Никита Чернов
42 (з)   Георгий Щенников
15 (п)   Дмитрий Ефремов
29 (п)   Яка Бийол
72 (п)   Астемир Гордюшенко
80 (п)   Хетаг Хосонов
11 (н)   Абель Эрнандес
19 (н)   Такума Нисимура
75 (н)   Тимур 
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`7

Влашич со штрафного навешивал в штрафную хозяев — очень неудачно. На подборе оказался Набабкин и решил повторить, но тоже совсем плохо получилось. Мокрый мяч заметно мешает игрокам.

`5

У ЦСКА неплохие комбинации проходят в атаках. Стараются взять армейцы мяч под свой контроль.

`3

А вот и первая желтая карточка. Последовал заброс за линию защиты ЦСКА, после чего Бекао свалил Панченко и был наказан судьей.

`1

Матч начался! Ждем отличного футбола!

16:25

Дождливо и прохладно в Химках. Непросто сегодня придется командам.

16:20

Состав армейцев! ЦСКА: Акинфеев, М. Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Дзагоев, Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов. Запасные: Помазун, Кырнац, Щенников, Чернов, Гордюшенко, Ефремов, Хосонов, Бийол, Жамалетдинов, Абель Эрнандес, Нисимура.

16:15

Состав хозяев поля! «Динамо»: Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Панченко. Запасные: Лещук, Соснин, Терехов, Грулёв, Москвичёв, Луценко, Марков.

16:10

Перед сегодняшним дерби ЦСКА занимает пятую строчку с 19 набранными очками. «Динамо» располагается только на десятом месте, имея в своем активе 14 пунктов.

16:05

Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

16:00

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» представляет вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура чемпионата России между московскими «Динамо» и ЦСКА.