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Россия / Премьер-Лига
14:00
Локомотив МАрсенал
3:1
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16:30
Динамо МЦСКА
0:0
закончен
Испания / Примера
15:00
ЛеганесАтлетико М
1:1
закончен
18:15
Реал МадридВальядолид
2:0
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20:30
ВаленсияЖирона
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22:45
Райо ВальеканоБарселона
2:3
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Украина / Премьер-лига
15:00
МариупольАрсенал К
1:0
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18:00
Шахтёр ДДинамо К
2:1
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Олимпик ДКарпаты
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Англия / Премьер-лига
15:30
БорнмутМанчестер Юнайтед
1:2
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Кардифф СитиЛестер Сити
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ЭвертонБрайтон энд Хоув Альбион
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ВулверхэмптонТоттенхэм Хотспур
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Италия / Серия А
17:00
Интер МДженоа
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Франция / Лига 1
19:00
ЛионБордо
1:1
закончен
22:00
КанРенн
1:2
закончен
22:00
ДижонНим
0:4
закончен
22:00
НиццаАмьен
1:0
закончен
22:00
РеймсМонако
1:0
закончен
22:00
СтрасбургТулуза
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвангардАдмирал
3:1
закончен
17:00
НефтехимикАк Барс
3:2 (Б)
закончен
17:00
ТорпедоСалават Юлаев
3:1
закончен
17:00
ВитязьКуньлунь Ред Стар
1:2
закончен
17:00
Динамо МнБарыс
2:3
закончен
19:30
СлованЛокомотив
0:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Баффало СэйбрзОттава Сенаторз
9:2
закончен
02:00
Вашингтон КэпиталзДаллас Старз
3:4 (ОТ)
закончен
02:00
Питтсбург ПингвинзТоронто Мэйпл Лифс
0:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
3:0
закончен
02:00
Детройт Ред УингзЭдмонтон Ойлерз
3:4
закончен
02:00
Монреаль КанадиенсТампа-Бэй Лайтнинг
1:4
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзБостон Брюинз
1:0
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
1:5
закончен
05:00
Калгари ФлэймзЧикаго Блэкхоукс
5:3
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсКаролина Харрикейнз
3:0
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксФиладельфия Флайерз
4:3 (ОТ)
закончен
05:30
Лос-Анджелес КингзКоламбус Блю Джекетс
4:1
закончен
Единая лига ВТБ
15:30
Парма Цмоки-Минск
92:83
закончен
16:00
Локомотив-Кубань Калев
80:85
закончен
18:00
Зенит Енисей
116:81
закончен
20:00
Зелена Гура Нижний Новгород
80:72
закончен
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс
109:99
закончен
02:00
Индиана ПэйсерсБостон Селтикс
102:101
закончен
02:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
126:94
закончен
02:30
Атланта ХоуксМайами Хит
123:118
закончен
03:00
Чикаго БуллзХьюстон Рокетс
88:96
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
109:95
закончен
04:00
Денвер НаггетсЮта Джаз
103:88
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Лейкерс
110:114
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при в Хельсинки
17:31
Произвольная программа
1
Алина Загитова (Россия)
215,29
2
Станислава Константинова (Россия)
197,57
3
Каори Сакамото (Япония)
197,42
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЗенитАхмат
1:0
закончен
16:30
КраснодарРостов
2:2
закончен
19:00
Спартак МУрал
0:0
1 тайм
Англия / Премьер-лига
18:00
Манчестер СитиСаутгемптон
4:1
2 тайм
19:00
ЧелсиКристал Пэлас
0:0
1 тайм
ФНЛ / Первый дивизион
07:00
ЛучРотор
1:0
закончен
07:00
СКА-ХабаровскКраснодар-2
2:2
закончен
11:00
ТомьХимки
2:0
закончен
12:00
ТюменьНижний Новгород
2:1
закончен
14:00
ШинникСибирь
2:1
закончен
14:30
ТамбовБалтика
2:0
закончен
15:00
ЧертановоЗенит-2
4:0
закончен
15:00
Авангард КСпартак-2
3:2
закончен
16:00
МордовияАрмавир
2:1
закончен
17:00
СочиФакел
0:2
закончен
Испания / Примера
14:00
ЭйбарАлавес
2:1
закончен
18:15
ВильярреалЛеванте
0:0
перерыв
20:30
УэскаХетафе
не начался
20:30
Реал СосьедадСевилья
не начался
22:45
БетисСельта
не начался
Италия / Серия А
14:30
ЛациоСПАЛ
4:1
закончен
17:00
КьевоСассуоло
0:2
закончен
17:00
ПармаФрозиноне
0:0
закончен
17:00
СампдорияТорино
1:4
закончен
20:00
БолоньяАталанта
не начался
22:30
УдинезеМилан
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
АлександрияДесна
1:1
закончен
18:00
ЛьвовВорскла
0:2
2 тайм
20:30
ЧерноморецЗаря
не начался
Франция / Лига 1
17:00
НантГенгам
5:0
закончен
19:00
Сент-ЭтьенАнже
0:0
1 тайм
23:00
МонпельеМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МФортуна
2:0
2 тайм
20:00
МайнцВердер
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистСибирь
4:2
закончен
15:00
Металлург МгАмур
3:0
закончен
15:00
ТракторХК Сочи
2:4
закончен
17:30
ЦСКАЙокерит
3:0
перерыв
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Оттава СенаторзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
05:00
Анахайм ДаксКоламбус Блю Джекетс
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
ЦСКА Автодор
110:76
закончен
18:00
УНИКС ВЭФ
56:37
3 четверть
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Милуоки БаксСакраменто Кингз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсОрландо Мэджик
не начался
04:00
Финикс СанзМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсТоронто Рэпторс
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
ОренбургРубин
не начался
16:30
УфаКрылья Советов
не начался
19:00
АнжиЕнисей
не начался
Испания / Примера
23:00
ЭспаньолАтлетик Б
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Хаддерсфилд ТаунФулхэм
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
НефтехимикСалават Юлаев
не начался
17:00
ТорпедоАк Барс
не начался
17:00
ВитязьЛокомотив
не начался
17:00
Динамо МСпартак
не начался
17:00
ЦСКАСКА
не начался
17:00
АвангардКуньлунь Ред Стар
не начался
20:30
СлованБарыс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Бостон БрюинзДаллас Старз
не начался
05:00
Аризона КойотсФиладельфия Флайерз
не начался
Единая лига ВТБ
16:30
Астана Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Детройт ПистонсМайами Хит
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Юта ДжазТоронто Рэпторс
не начался
05:00
Денвер НаггетсБостон Селтикс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзМемфис Гриззлиз
не начался
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Спартак Урал

В ожидании тренера: «Спартак» принимает «Урал». LIVE

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Урал»

Московский «Спартак» на своем поле принимает «Урал» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
13-й тур  |   04 ноября 19:00   |  1 тайм
Спартак
0:0
Урал
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
3 (з)   Марко Петкович
16 (з)   Сальваторе Боккетти
29 (з)   Илья Кутепов
14 (з)   Георгий Джикия
23 (з)   Дмитрий Комбаров
22 (п)   Михаил Игнатов
47 (п)   Роман Зобнин
71 (п)   Ивелин Попов
88 (п)   Александр Ташаев
12 (н)   Луис Адриано
31 (в)   Ярослав Годзюр
27 (з)   Михаил Меркулов
3 (з)   Вараздат Ароян
6 (з)   Грегор Балажиц
15 (п)   Денис Кулаков
14 (п)   Юрий Бавин
17 (п)   Николай Димитров
13 (п)   Петрюс Бумаль
58 (п)   Отман Эль-Кабир
20 (н)   Андрей Панюков
11 (н)   Владимир Ильин
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
92 (з)   Николай Рассказов
7 (п)   Джано Ананидзе
8 (п)   Денис Глушаков
19 (п)   Александр Самедов
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
26 (п)   Роман Ерёменко
27 (п)   Александр Ломовицкий
40 (п)   Артём Тимофеев
94 (п)   Софьян Ханни
60 (в)   Владислав Полетаев
77 (в)   Олег Баклов
4 (з)   Сергей Брызгалов
5 (з)   Доминик Динга
7 (з)   Александр Данцев
18 (з)   Джамалдин Ходжаниязов
26 (з)   Мингиян Бевеев
8 (п)   Алексей Евсеев
9 (п)   Георгий Чантурия
21 (п)   Марко Араторе
79 (н)   Артём Юсупов
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'2

С повязкой у «Спартака» сегодня Георгий Джикия. Денис Глушаков, вокруг которого по-прежнему кипят страсти, в запасе.

'1

Поеееехали! Матч начался!

19:00

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

18:55

Спартаковский твиттер утверждает, что Боккетти сегодня будет играть в опорной зоне, и тогда мы увидим стандартные 4-3-3. Посмотрим, интересно.

18:50

«Спартак» под руководством Рианчо дважды сыграл вничью и обыграл «Анжи» в Кубке. Будет ли сегодня еще одна победа? И как отреагируют на все происходящее в клубе болельщики?

18:45

Дмитрий Парфенов, главный тренер «Урала», решил начать встречу таким сочетанием:

Годзюр — Кулаков, Ароян, Балажиц, Меркулов — Бумаль, Бавин — Димитров, Ильин, Эль-Кабир — Панюков.

18:40

Итак, составы. Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо выставил с первых минут следующих футболистов:

Максименко — Петкович, Кутепов, Боккетти, Джикия, Комбаров — Игнатов, Зобнин — Ташаев, Попов, Луис Адриано.

18:35

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

18:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 13-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Уралом».