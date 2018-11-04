- 681251 просмотр Стали известны неожиданные подробности дела об изнасиловании в Уфе
- 129782 просмотра В Уфе по подозрению в изнасиловании арестованы трое полицейских
- 110478 просмотров Что случилось в четвертом эпизоде шоу «Голос»
- 104022 просмотра Виктория Скрипаль пожаловалась британским журналистам на свою жизнь
- 90217 просмотров Загитова завоевала золото на этапе Гран-при в Финляндии
- 84183 просмотра Государство не будет регулировать цены на бензин
- 82493 просмотра Загитова выиграла короткую программу у женщин на Гран-при в Хельсинки
С повязкой у «Спартака» сегодня Георгий Джикия. Денис Глушаков, вокруг которого по-прежнему кипят страсти, в запасе.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
Спартаковский твиттер утверждает, что Боккетти сегодня будет играть в опорной зоне, и тогда мы увидим стандартные 4-3-3. Посмотрим, интересно.
«Спартак» под руководством Рианчо дважды сыграл вничью и обыграл «Анжи» в Кубке. Будет ли сегодня еще одна победа? И как отреагируют на все происходящее в клубе болельщики?
Дмитрий Парфенов, главный тренер «Урала», решил начать встречу таким сочетанием:
Годзюр — Кулаков, Ароян, Балажиц, Меркулов — Бумаль, Бавин — Димитров, Ильин, Эль-Кабир — Панюков.
Итак, составы. Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо выставил с первых минут следующих футболистов:
Максименко — Петкович, Кутепов, Боккетти, Джикия, Комбаров — Игнатов, Зобнин — Ташаев, Попов, Луис Адриано.
Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 13-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Уралом».