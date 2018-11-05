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Оренбург Рубин

Битва при Оренбурге: Федотов обыгрывает Бердыева. LIVE

Онлайн-трансляция матча 13-го тура РПЛ «Оренбург» — «Рубин»

Новичок РПЛ «Оренбург» принимает на своем поле в матче 13-го тура РПЛ казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
13-й тур  |   05 ноября 14:00   |  2 тайм
Оренбург
1:0
Рубин
Стадион «Газовик», Оренбург | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Бегич 18'
Сутормин 57' (пен)
Камболов 18'
Кудряшов 56'
Коновалов 63'
Подробная статистика матча
Основные составы
56 (в)   Александр Довбня
6 (з)   Силвие Бегич 18'
15 (з)   Дмитрий Андреев
3 (з)   Михаил Сиваков
13 (з)   Сергей Терехов
12 (з)   Андрей Малых
8 (п)   Даниэль Мишкич
29 (п)   Вадим Афонин
86 (п)   Григорий Чиркин 46'
19 (п)   Алексей Сутормин 57'
88 (н)   Артём Галаджан
23 (в)   Иван Коновалов 63'
44 (з)   Сесар Навас
80 (з)   Егор Сорокин
5 (з)   Филип Уремович
30 (з)   Фёдор Кудряшов 56'
19 (з)   Хорен Байрамян
3 (з)   Ибрагим Цаллагов
88 (п)   Руслан Камболов 18'
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
15 (п)   Игорь Коновалов
10 (н)   Дмитрий Полоз 62'
Запасной состав
91 (в)   Евгений Фролов
1 (в)   Александр Руденко
31 (з)   Виталий Шахов
77 (п)   Никита Маляров
16 (п)   Рикарду Алвеш
32 (п)   Артём Кулишев
11 (н)   Андреа Чуканов 46'
16 (в)   Тимур Акмурзин
21 (в)   Егор Бабурин
12 (з)   Игорь Калинин
11 (п)   Александр Бухаров 62'
77 (п)   Реза Шекари
18 (п)   Павел Могилевец
97 (п)   Адиль Мухаметзянов
65 (н)   Артур Сагитов
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'64
Афонин со штрафного пытался пробить в ближнюю девятку — мяч рикошетом от стенки улетел на угловой.
'63
Оренбуржцы подловили соперника на контратаке! Иван Коновалов выскочил за пределы штрафной и в подкате снёс Галаджана.
'62
Бухаров в игре.
'62
Полоз заменён.
'59
Казанцы забрали мяч, но не могут подобраться к чужой штрафной.
'57
ГОЛ! Сутормин с «точки» аккуратно пробил в правый угол ворот, а Иван Коновалов не угадал направление удара.
'56
Пенальти в ворота «Рубина»! Афонин подобрал мяч в штрафной, пробил верхом и попал в руку Кудряшову! Ещё и жёлтая карточка для Фёдора.
'54
По-прежнему много борьбы на поле. Невысокий темп в игре.
'52
Байрамян забросил мяч в штрафную, Уремович поторопился и залез в офсайд.
'50
Камболов сместился к центру и пробил с 25 метров! Мяч прошёл в нескольких метрах от штанги.
'48
Афонин навесил с правого края! Галаджан выскочил из-за спины защитника, но не дотянулся до мяча.
'46
Стартовал второй тайм!
'46
Чуканов вышел вместо Чиркина.
'46
Замена в перерыве произошла у «Оренбурга».
'45+4
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Первый тайм прошёл с преимуществом «Оренбурга». Хозяева владели мячом и активно шли вперёд, но не реализовали несколько моментов.
'45+1
Опасно! Оренбуржцы убежали в контратаку, Сутормин дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую на Чиркина, который из убойной позиции не попал по мячу.
'45
Четыре минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Чиркин! Немного продвинулся вперёд и пробил с 25 метров — мяч прошёл над перекладиной.
'41
Бегич в центре поля сбил Байрамяна, сорвав контратаку казанцев.
'39
Камболов сделал заброс за спины защитников! Довбня выбежал из ворот и забрал мяч, опередив Полоза.
'37
По владению мячом преимущество у «Оренбурга» — 60% на 40%.
'35
Прошёл длинный заброс вперёд на ход Байрамяну! Бегович поставил корпус и не пустил соперника к мячу.
'33
Казанцы всей командой отошли к штрафной. Совсем ничего не получается в атаке у гостей.
'31
Сутормин навесил во вратарскую, казанцы выиграли борьбу и выбили мяч подальше от ворот.
'29
Момент у «Оренбурга»! Хозяева провели контратаку, Сутормин ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую — Уремович подставил ногу, направив мяч в перекладину! Повезло казанцам.
'27
Игорь Коновалов навесил с углового, Камболов выиграл борьбу и несильно пробил в руки голкиперу.
'25
Казанцы провели атаку правым флангом. Устинов дошёл до лицевой и заработал первый угловой для гостей.
'23
Камболов в верховой борьбе за мяч столкнулся с Игорем Коноваловым. Вновь нужна помощь врачей. Многовато остановок.
'21
Оренбуржцы разыграли угловой, Мишкич вырезал подачу на дальнюю штангу — мяч прилетел в руки Ивану Коновалову.
'19
Сиваков ударил локтем в грудь Кудряшова. Пауза — медики оказывают помощь защитнику «Рубина».
'18
Оба игрока получили по жёлтой карточке.
'18
Бегич и Камболов потолкались в штрафной «Рубина». Арбитр успокоил футболистов.
'16
Галаджан попытался на скорости войти в штрафную гостей. Уремович здорово сыграл в отборе и выбил мяч в сторону.
'14
Много потерь у «Рубина». Не удаётся казанцам наладить контроль над мячом.
'12
Терехов вырезал подачу с фланга, Сутормин опередил защитника, но пробил головой чуть выше перекладины.
'10
Длинный заброс прошёл на ход Галаджану! Иван Коновалов выскочил за пределы штрафной и выбил мяч в сторону.
'8
Хороший темп на первых минутах. Хозяева забрали мяч и активно идут вперёд.
'6
Мишкич! Выбрался на свободное пространство и пробил низом — Иван Коновалов в падении забрал мяч.
'4
Терехов набрал скорость, ворвался в штрафную и упал в борьбе с Камболовым. Сложный эпизод, но арбитр показал, что всё было чисто.
'2
Мишкич навесил в штрафную гостей, Галаджан выиграл борьбу и пробил головой метров с пяти — промах!
'1
Матч начался! Оренбуржцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.