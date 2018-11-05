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Трансляция
С конца
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'64
Афонин со штрафного пытался пробить в ближнюю девятку — мяч рикошетом от стенки улетел на угловой.
'63
'62
'62
'59
Казанцы забрали мяч, но не могут подобраться к чужой штрафной.
'57
'56
'54
По-прежнему много борьбы на поле. Невысокий темп в игре.
'52
Байрамян забросил мяч в штрафную, Уремович поторопился и залез в офсайд.
'50
Камболов сместился к центру и пробил с 25 метров! Мяч прошёл в нескольких метрах от штанги.
'48
Афонин навесил с правого края! Галаджан выскочил из-за спины защитника, но не дотянулся до мяча.
'46
Стартовал второй тайм!
'46
'46
'45+4
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Первый тайм прошёл с преимуществом «Оренбурга». Хозяева владели мячом и активно шли вперёд, но не реализовали несколько моментов.
'45+1
Опасно! Оренбуржцы убежали в контратаку, Сутормин дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую на Чиркина, который из убойной позиции не попал по мячу.
'45
Четыре минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Чиркин! Немного продвинулся вперёд и пробил с 25 метров — мяч прошёл над перекладиной.
'41
Бегич в центре поля сбил Байрамяна, сорвав контратаку казанцев.
'39
Камболов сделал заброс за спины защитников! Довбня выбежал из ворот и забрал мяч, опередив Полоза.
'37
По владению мячом преимущество у «Оренбурга» — 60% на 40%.
'35
Прошёл длинный заброс вперёд на ход Байрамяну! Бегович поставил корпус и не пустил соперника к мячу.
'33
Казанцы всей командой отошли к штрафной. Совсем ничего не получается в атаке у гостей.
'31
Сутормин навесил во вратарскую, казанцы выиграли борьбу и выбили мяч подальше от ворот.
'29
Момент у «Оренбурга»! Хозяева провели контратаку, Сутормин ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую — Уремович подставил ногу, направив мяч в перекладину! Повезло казанцам.
'27
Игорь Коновалов навесил с углового, Камболов выиграл борьбу и несильно пробил в руки голкиперу.
'25
Казанцы провели атаку правым флангом. Устинов дошёл до лицевой и заработал первый угловой для гостей.
'23
Камболов в верховой борьбе за мяч столкнулся с Игорем Коноваловым. Вновь нужна помощь врачей. Многовато остановок.
'21
Оренбуржцы разыграли угловой, Мишкич вырезал подачу на дальнюю штангу — мяч прилетел в руки Ивану Коновалову.
'19
Сиваков ударил локтем в грудь Кудряшова. Пауза — медики оказывают помощь защитнику «Рубина».
'18
'18
'16
Галаджан попытался на скорости войти в штрафную гостей. Уремович здорово сыграл в отборе и выбил мяч в сторону.
'14
Много потерь у «Рубина». Не удаётся казанцам наладить контроль над мячом.
'12
Терехов вырезал подачу с фланга, Сутормин опередил защитника, но пробил головой чуть выше перекладины.
'10
Длинный заброс прошёл на ход Галаджану! Иван Коновалов выскочил за пределы штрафной и выбил мяч в сторону.
'8
Хороший темп на первых минутах. Хозяева забрали мяч и активно идут вперёд.
'6
Мишкич! Выбрался на свободное пространство и пробил низом — Иван Коновалов в падении забрал мяч.
'4
Терехов набрал скорость, ворвался в штрафную и упал в борьбе с Камболовым. Сложный эпизод, но арбитр показал, что всё было чисто.
'2
Мишкич навесил в штрафную гостей, Галаджан выиграл борьбу и пробил головой метров с пяти — промах!
'1
Матч начался! Оренбуржцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.