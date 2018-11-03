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Трансляция
С конца
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'45+1
Перерыв! Ничья 1:1 после 45 минут. Команды обменялись голами со стандартов — отличились Хёведес и Беляев. Концовка тайма прошла с преимуществом «Арсенала», гости много владели мячом и не реализовали несколько моментов.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Горбатенко! Дошёл до штрафной и пробил из-под защитника — Гилерме в падении забрал мяч.
'43
Концовка тайма проходит под диктовку «Арсенала». Перестал держатся мяч у «Локомотива», много потерь.
'41
Ткачёв вырезал подачу в центр штрафной, Игнатьев в последний момент накрыл опасный удар Хагуша.
'39
Туляки заработали штрафной в 30 метрах от ворот. Ткачёв хлёстко пробил в дальний угол — Гилерме сложился и отразил мяч в сторону.
'37
Кадри совершил перехват и сделал передачу на левый край, Ткачёв вошёл в штрафную, но пробил слишком неудачно.
'35
'34
Антон Миранчук дошёл до лицевой и доставил мяч в штрафную, Григалава помешал Игнатьеву пробить по воротам.
'32
'30
Момент! Ткачёв с левого края навесил на голову Джорджевичу, но Лука с шести метров пробил чуть выше перекладины!
'28
Заброс в штрафную прошёл на ход Джорджевичу, Хёведес поставил корпус и выбил мяч вперёд.
'26
'24
Баринов выбрался на свободное пространство и пробил с дальней дистанции — промах!
'23
По владению мячом преимущество у «Локомотива» — 62% на 38%.
'22
Москвичи отбились после углового, Ткачёв сыграл на подборе и пробил в нижний угол — Гилерме среагировал.
'20
Опасно! Алексей Миранчук открылся под пас и пробил с линии штрафной — мяч попал в перекладину и отскочил в сторону!
'19
'17
Момент у «Арсенала»! Гилерме ошибся, выбрасывая мяч рукой. Кадри сыграл на перехвате и с 35 метров пробил по полупустым воротам — немного не попал!
'16
Мирзов с левого края прострелил в штрафную, Хёведес выиграл борьбу и помешал Горбатенко пробить с пяти метров.
'14
Москвичи провели атаку левым флангом, Хёведес навесил во вратарскую — мяч прилетел в руки Нигматуллину.
'12
Момент у «Локо»! Фарфан дошёл до штрафной и отдал на Антона Миранчука, тот пробил в ближний угол — мяч прошёл рядом со штангой!
'10
В невысоком темпе проходят стартовые минуты. В центре поля идёт борьба за мяч, нет ударов по воротам.
'8
Мирзов убежал в атаку по левому флангу, Кверквелия поставил корпус и оттеснил соперника от мяча.
'7
Станислав Черчесов на трибуне. Есть на кого посмотреть наставнику сборной России.
'5
Фарфан столкнулся с соперником и упал на газон. Небольшая пауза — медики оказывают помощь перуанцу.
'3
Туляки убежали в контратаку. Ткачёв протащил мяч по флангу и прострелил в штрафную — Крыховяк сыграл на перехвате.
'1
Матч начался! Туляки разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.