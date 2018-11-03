'45+1

Перерыв! Ничья 1:1 после 45 минут. Команды обменялись голами со стандартов — отличились Хёведес и Беляев. Концовка тайма прошла с преимуществом «Арсенала», гости много владели мячом и не реализовали несколько моментов.