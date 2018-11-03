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Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
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04:00
Финикс СанзМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсТоронто Рэпторс
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Локомотив Арсенал

Удержать Кононова: «Арсенал» обменялся с «Локо» голами. LIVE

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Локомотив» — «Арсенал»

Московский «Локомотив» на своем поле принимает тульский «Арсенал» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
13-й тур  |   03 ноября 14:00   |  перерыв
Локомотив
1:1
Арсенал
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Хёведес 26'
Баринов 32'
Мохаммед 19'
Беляев 35'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
5 (з)   Бенедикт Хёведес 26'
33 (з)   Соломон Кверквелия
20 (п)   Владислав Игнатьев
6 (п)   Дмитрий Баринов 32'
7 (п)   Гжегож Крыховяк
59 (п)   Алексей Миранчук
4 (п)   Мануэл Фернандеш
8 (п)   Джефферсон Фарфан
27 (п)   Игорь Денисов
11 (п)   Антон Миранчук
1 (в)   Артур Нигматуллин
14 (з)   Анри Хагуш
21 (з)   Виктор Альварес
5 (з)   Кадри Мохаммед 19'
6 (з)   Максим Беляев 35'
8 (з)   Гиа Григалава
23 (п)   Игорь Горбатенко
70 (п)   Георги Костадинов
11 (п)   Сергей Ткачёв
19 (п)   Резиуан Мирзов
18 (н)   Лука Джорджевич
Запасной состав
30 (в)   Никита Медведев
77 (в)   Антон Коченков
3 (з)   Брайан Идову
14 (з)   Ведран Чорлука
17 (з)   Тарас Михалик
28 (з)   Борис Ротенберг
34 (з)   Тимофей Маргасов
84 (з)   Михаил Лысов
96 (п)   Рифат Жемалетдинов
67 (н)   Роман Тугарев
9 (н)   Фёдор Смолов
24 (н)   Антонио Эдер
36 (в)   Михаил Левашов
50 (в)   Егор Шамов
33 (з)   Артём Сокол
71 (з)   Александр Денисов
9 (п)   Кирилл Комбаров
7 (п)   Кантемир Берхамов
78 (п)   Зелимхан Бакаев
22 (п)   Даниил Лесовой
10 (н)   Эванс Кангва
17 (н)   Гурам Аджоев
45 (н)   Огнен Ожегович
80 (н)   Ярослав Ивакин
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'45+1
Перерыв! Ничья 1:1 после 45 минут. Команды обменялись голами со стандартов — отличились Хёведес и Беляев. Концовка тайма прошла с преимуществом «Арсенала», гости много владели мячом и не реализовали несколько моментов.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Горбатенко! Дошёл до штрафной и пробил из-под защитника — Гилерме в падении забрал мяч.
'43
Концовка тайма проходит под диктовку «Арсенала». Перестал держатся мяч у «Локомотива», много потерь.
'41
Ткачёв вырезал подачу в центр штрафной, Игнатьев в последний момент накрыл опасный удар Хагуша.
'39
Туляки заработали штрафной в 30 метрах от ворот. Ткачёв хлёстко пробил в дальний угол — Гилерме сложился и отразил мяч в сторону.
'37
Кадри совершил перехват и сделал передачу на левый край, Ткачёв вошёл в штрафную, но пробил слишком неудачно.
'35
ГОЛ! Ткачёв с углового навесил в центр штрафной, Беляев выиграл борьбу в воздухе и переправил мяч в дальний угол!
'34
Антон Миранчук дошёл до лицевой и доставил мяч в штрафную, Григалава помешал Игнатьеву пробить по воротам.
'32
Баринов ударил по ноге Ткачёва и получил «горчичник».
'30
Момент! Ткачёв с левого края навесил на голову Джорджевичу, но Лука с шести метров пробил чуть выше перекладины!
'28
Заброс в штрафную прошёл на ход Джорджевичу, Хёведес поставил корпус и выбил мяч вперёд.
'26
ГОЛ! Фернандеша сбили на левом фланге. Португалец со штрафного навесил во вратарскую, Хёведес опередил голкипера и головой переправил мяч в сетку!
'24
Баринов выбрался на свободное пространство и пробил с дальней дистанции — промах!
'23
По владению мячом преимущество у «Локомотива» — 62% на 38%.
'22
Москвичи отбились после углового, Ткачёв сыграл на подборе и пробил в нижний угол — Гилерме среагировал.
'20
Опасно! Алексей Миранчук открылся под пас и пробил с линии штрафной — мяч попал в перекладину и отскочил в сторону!
'19
Кадри в центре поля грубо сыграл против Игнатьева. Жёлтая карточка.
'17
Момент у «Арсенала»! Гилерме ошибся, выбрасывая мяч рукой. Кадри сыграл на перехвате и с 35 метров пробил по полупустым воротам — немного не попал!
'16
Мирзов с левого края прострелил в штрафную, Хёведес выиграл борьбу и помешал Горбатенко пробить с пяти метров.
'14
Москвичи провели атаку левым флангом, Хёведес навесил во вратарскую — мяч прилетел в руки Нигматуллину.
'12
Момент у «Локо»! Фарфан дошёл до штрафной и отдал на Антона Миранчука, тот пробил в ближний угол — мяч прошёл рядом со штангой!
'10
В невысоком темпе проходят стартовые минуты. В центре поля идёт борьба за мяч, нет ударов по воротам.
'8
Мирзов убежал в атаку по левому флангу, Кверквелия поставил корпус и оттеснил соперника от мяча.
'7
Станислав Черчесов на трибуне. Есть на кого посмотреть наставнику сборной России.
'5
Фарфан столкнулся с соперником и упал на газон. Небольшая пауза — медики оказывают помощь перуанцу.
'3
Туляки убежали в контратаку. Ткачёв протащил мяч по флангу и прострелил в штрафную — Крыховяк сыграл на перехвате.
'1
Матч начался! Туляки разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.