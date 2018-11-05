Курсы валют$ 66.09 (-0.046) 75.22 (-0.197)
Пенсионный советник
Москва: 0°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЗенитАхмат
1:0
закончен
16:30
КраснодарРостов
2:2
закончен
19:00
Спартак МУрал
1:2
закончен
Англия / Премьер-лига
18:00
Манчестер СитиСаутгемптон
6:1
закончен
19:00
ЧелсиКристал Пэлас
3:1
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
07:00
ЛучРотор
1:0
закончен
07:00
СКА-ХабаровскКраснодар-2
2:2
закончен
11:00
ТомьХимки
2:0
закончен
12:00
ТюменьНижний Новгород
2:1
закончен
14:00
ШинникСибирь
2:1
закончен
14:30
ТамбовБалтика
2:0
закончен
15:00
ЧертановоЗенит-2
4:0
закончен
15:00
Авангард КСпартак-2
3:2
закончен
16:00
МордовияАрмавир
2:1
закончен
17:00
СочиФакел
0:2
закончен
Испания / Примера
14:00
ЭйбарАлавес
2:1
закончен
18:15
ВильярреалЛеванте
1:1
закончен
20:30
УэскаХетафе
1:1
закончен
20:30
Реал СосьедадСевилья
0:0
закончен
22:45
БетисСельта
3:3
закончен
Италия / Серия А
14:30
ЛациоСПАЛ
4:1
закончен
17:00
КьевоСассуоло
0:2
закончен
17:00
ПармаФрозиноне
0:0
закончен
17:00
СампдорияТорино
1:4
закончен
20:00
БолоньяАталанта
1:2
закончен
22:30
УдинезеМилан
0:1
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
АлександрияДесна
1:1
закончен
18:00
ЛьвовВорскла
0:2
закончен
20:30
ЧерноморецЗаря
0:3
закончен
Франция / Лига 1
17:00
НантГенгам
5:0
закончен
19:00
Сент-ЭтьенАнже
4:3
закончен
23:00
МонпельеМарсель
3:0
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МФортуна
3:0
закончен
20:00
МайнцВердер
2:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистСибирь
4:2
закончен
15:00
Металлург МгАмур
3:0
закончен
15:00
ТракторХК Сочи
2:4
закончен
17:30
ЦСКАЙокерит
5:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
3:1
закончен
03:00
Оттава СенаторзТампа-Бэй Лайтнинг
3:4 (ОТ)
закончен
05:00
Анахайм ДаксКоламбус Блю Джекетс
3:2 (ОТ)
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
ЦСКА Автодор
110:76
закончен
18:00
УНИКС ВЭФ
89:74
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Милуоки БаксСакраменто Кингз
144:109
закончен
02:00
Вашингтон УизардсНью-Йорк Никс
108:95
закончен
02:00
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
122:97
закончен
03:00
Сан-Антонио СпёрсОрландо Мэджик
110:117
закончен
04:00
Финикс СанзМемфис Гриззлиз
102:100
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
111:81
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсТоронто Рэпторс
107:121
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
ОренбургРубин
1:0
закончен
16:30
УфаКрылья Советов
1:2
закончен
19:00
АнжиЕнисей
2:1
2 тайм
Испания / Примера
23:00
ЭспаньолАтлетик Б
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Хаддерсфилд ТаунФулхэм
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
НефтехимикСалават Юлаев
2:3
закончен
17:00
ТорпедоАк Барс
3:4 (ОТ)
закончен
17:00
ВитязьЛокомотив
4:3
закончен
17:00
Динамо МСпартак
1:2
закончен
17:00
ЦСКАСКА
3:1
закончен
17:00
АвангардКуньлунь Ред Стар
5:1
закончен
20:30
СлованБарыс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Бостон БрюинзДаллас Старз
не начался
05:00
Аризона КойотсФиладельфия Флайерз
не начался
Единая лига ВТБ
16:30
Астана Химки
67:76
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Детройт ПистонсМайами Хит
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Юта ДжазТоронто Рэпторс
не начался
05:00
Денвер НаггетсБостон Селтикс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзМемфис Гриззлиз
не начался
Лига чемпионов
20:55
Монако Брюгге
не начался
20:55
Црвена Звезда Ливерпуль
не начался
23:00
Атлетико М Боруссия Д
не начался
23:00
Тоттенхэм Хотспур ПСВ Эйндховен
не начался
23:00
Интер М Барселона
не начался
23:00
Наполи ПСЖ
не начался
23:00
Порту Локомотив М
не начался
23:00
Шальке-04 Галатасарай
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
СеверстальЙокерит
не начался
19:30
ХК СочиДинамо Мн
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсДаллас Старз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВегас Голден Найтс
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзВанкувер Кэнакс
не начался
03:30
Оттава СенаторзНью-Джерси Дэвилз
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзКаролина Харрикейнз
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксМиннесота Уайлд
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзАнахайм Дакс
не начался
Еврокубок
20:00
Тюрк Телеком Зенит
не начался
22:00
Партизан Доломити Энергия
не начался
22:30
АСВЕЛ Валенсия
не начался
22:30
Ауксилиум Торино Фрапорт Скайлайнерс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсАтланта Хоукс
не начался
04:30
Даллас МавериксВашингтон Уизардс
не начался
05:00
Финикс СанзБруклин Нетс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМилуоки Бакс
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Анжи Енисей

Выжить без Аленичева: «Енисей» отыгрался у «Анжи». LIVE

Онлайн-трансляция матча 13-го тура чемпионата России «Анжи» — «Енисей»

Махачкалинский «Анжи» в 13-м туре чемпионата России принимает в Каспийске «Енисей», где от работы был отстранен главный тренер Дмитрий Аленичев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
13-й тур  |   05 ноября 19:00   |  2 тайм
Анжи
2:1
Енисей
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск | Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Удалый 19'
Понсе 35' (пен)
Понсе 57' (пен)
Комков 34'
Саркисов 53'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Юрий Дюпин
4 (з)   Джон Чансельор
3 (з)   Игорь Удалый 19'
30 (з)   Евгений Гапон
20 (п)   Мохаммед Рабиу 23'
13 (п)   Роланд Гиголаев
29 (п)   Гаэль Ондуа
17 (п)   Игорь Чайковский
15 (п)   Данил Глебов
5 (п)   Владислав Кулик
9 (н)   Андрес Понсе 35' 57'
55 (в)   Давид Юрченко
3 (з)   Дмитрий Ятченко
2 (з)   Валерий Кичин
26 (з)   Раде Дугалич
4 (з)   Шамиль Гасанов
8 (п)   Фегор Огуде
15 (п)   Азим Фатуллаев
7 (п)   Александр Зотов
10 (н)   Михаил Комков 34'
11 (н)   Артур Саркисов 53'
48 (н)   Александр Кутьин
Запасной состав
16 (в)   Владимир Сугробов
57 (з)   Магомеднаби Ягьяев
28 (з)   Павел Калошин
10 (п)   Адлан Кацаев 23'
7 (п)   Достонбек Хамдамов
27 (н)   Амир Мохаммад
6 (н)   Иван Маркелов
19 (н)   Павел Долгов
47 (в)   Михаил Филиппов
1 (в)   Юрий Нестеренко
13 (з)   Алексей Грицаенко
33 (з)   Петар Занев
63 (з)   Али Гаджибеков
27 (з)   Павел Рожков
83 (п)   Александр Харитонов
14 (п)   Максим Семакин
70 (п)   Энис Гавазай
5 (п)   Павел Комолов
91 (н)   Марко Обрадович
9 (н)   Дарко Бодул
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'59
Пауза в матче. Гиголаеву оказывают медицинскую помощь.
'57
ГОЛ! Понсе несильно пробил низом в левый угол, но Юрченко не сумел вытащить этот мяч.
'56
Ещё один пенальти в ворота «Енисея»! Кацаев с мячом ворвался в штрафную и получил по ногам.
'53
ГОЛ! Быстрая атака «Енисея» левым флангом прошла. Кутьин от угла штрафной выполнил прострельную передачу к центру, Саркисова никто не держал, и он в касание расстрелял левый нижний угол ворот!
'48
Старается «Енисей» взвинтить темп сразу.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+2
Отправляются на перерыв команды. Очень невысокий темп игры пока. Мало атакуют футболисты, очень немного ударов по воротам. Кроме пенальти, вспомнить из первого тайма практически нечего. Будем надеяться, что после перерыва команды прибавят.
'45+1
Снова Саркисов пробил по воротам, теперь точно, но прямо в руки Дюпину.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'43
Отскочил мяч в штрафной к Саркисову, который в окружении защитников пробил с ходу — намного выше ворот получилось.
'41
Дюпин легко ловит мяч после дальнего навеса.
'39
Последовал прострел в штрафную «Анжи» с правого фланга, мяч застрял в ногах защитников.
'37
И снова неспешная игра идёт, без подходов к воротам.
'35
ГОЛ! Понсе разбежался и уверенно пробил на средней высоте под правую штангу. Юрченко прыгнул в ту же сторону, но до мяча не дотянулся.
'34
Пенальти в ворота «Енисея»! Прибежавший помогать своей защите Комков сильно толкнул Фатуллаева в штрафной, хотя ситуация такого вовсе не требовала.
'33
Навес со штрафного к воротам Юрченко последовал, голкипер спокойно поймал мяч.
'31
Не получается атака левым флангом у «Енисея».
'29
Потеряли хозяева мяч на подступах к штрафной.
'27
В центре поля держится мяч в основном. Мало атакуют команды.
'25
Зотов оказался с мячом в штрафной, но слишком далеко отпустил его от себя, и Дюпин забрал мяч в руки.
'23
Кацаев вместо него.
'23
Не может Мохаммед продолжать игру.
'21
Рабиу неудачно упал на плечо. Оказывают ему медицинскую помощь.
'19
Удалый прихватил Зотова за руку и получил жёлтую карточку.
'17
Кичин навесил со стандарта в центр штрафной, защита выбила мяч.
'15
Комков неточную передачу в штрафную выполнил после розыгрыша углового.
'13
Саркисов в левой части штрафной получил мяч, ушёл от защитника и попытался пробить под дальнюю штангу с острого угла, но немного не попал!
'11
Угловой заработал «Енисей», однако ничего опасного из него не извлёк.
'9
Кулик заработал штрафной и сам с него пробил, но попал в «стенку».
'7
Дальний удар по воротам Дюпина получился очень неточным.
'5
Кичину досталось рядом со штрафной. Юрченко готовится ввести мяч в игру.
'3
«Анжи» забрал себе мяч и пытается атаковать.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Анжи» — «Енисей». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.