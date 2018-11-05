'45+2

Отправляются на перерыв команды. Очень невысокий темп игры пока. Мало атакуют футболисты, очень немного ударов по воротам. Кроме пенальти, вспомнить из первого тайма практически нечего. Будем надеяться, что после перерыва команды прибавят.