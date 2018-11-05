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Трансляция
С конца
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'59
Пауза в матче. Гиголаеву оказывают медицинскую помощь.
'57
'56
Ещё один пенальти в ворота «Енисея»! Кацаев с мячом ворвался в штрафную и получил по ногам.
'53
'48
Старается «Енисей» взвинтить темп сразу.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+2
Отправляются на перерыв команды. Очень невысокий темп игры пока. Мало атакуют футболисты, очень немного ударов по воротам. Кроме пенальти, вспомнить из первого тайма практически нечего. Будем надеяться, что после перерыва команды прибавят.
'45+1
Снова Саркисов пробил по воротам, теперь точно, но прямо в руки Дюпину.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'43
Отскочил мяч в штрафной к Саркисову, который в окружении защитников пробил с ходу — намного выше ворот получилось.
'41
Дюпин легко ловит мяч после дальнего навеса.
'39
Последовал прострел в штрафную «Анжи» с правого фланга, мяч застрял в ногах защитников.
'37
И снова неспешная игра идёт, без подходов к воротам.
'35
'34
'33
Навес со штрафного к воротам Юрченко последовал, голкипер спокойно поймал мяч.
'31
Не получается атака левым флангом у «Енисея».
'29
Потеряли хозяева мяч на подступах к штрафной.
'27
В центре поля держится мяч в основном. Мало атакуют команды.
'25
Зотов оказался с мячом в штрафной, но слишком далеко отпустил его от себя, и Дюпин забрал мяч в руки.
'23
'23
'21
Рабиу неудачно упал на плечо. Оказывают ему медицинскую помощь.
'19
'17
Кичин навесил со стандарта в центр штрафной, защита выбила мяч.
'15
Комков неточную передачу в штрафную выполнил после розыгрыша углового.
'13
Саркисов в левой части штрафной получил мяч, ушёл от защитника и попытался пробить под дальнюю штангу с острого угла, но немного не попал!
'11
Угловой заработал «Енисей», однако ничего опасного из него не извлёк.
'9
Кулик заработал штрафной и сам с него пробил, но попал в «стенку».
'7
Дальний удар по воротам Дюпина получился очень неточным.
'5
Кичину досталось рядом со штрафной. Юрченко готовится ввести мяч в игру.
'3
«Анжи» забрал себе мяч и пытается атаковать.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Анжи» — «Енисей». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.