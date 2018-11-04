'45+1

Перерыв! Потрясающий матч! «Ростов» неожиданно убойно сыграл на старте, по делу выйдя вперёд. Но вскоре «быки» наладили и свою игру, сравняв цифры на табло буквально через десять минут. Что нас ждёт после перерыва? Футбол высокого уровня!