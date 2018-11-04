Курсы валют$ 66.17 (+0.052) 75.33 (+0.034)
Пенсионный советник
Москва: +6°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
14:00
Локомотив МАрсенал
3:1
закончен
16:30
Динамо МЦСКА
0:0
закончен
Испания / Примера
15:00
ЛеганесАтлетико М
1:1
закончен
18:15
Реал МадридВальядолид
2:0
закончен
20:30
ВаленсияЖирона
0:1
закончен
22:45
Райо ВальеканоБарселона
2:3
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
МариупольАрсенал К
1:0
закончен
18:00
Шахтёр ДДинамо К
2:1
закончен
20:30
Олимпик ДКарпаты
1:2
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
БорнмутМанчестер Юнайтед
1:2
закончен
18:00
Кардифф СитиЛестер Сити
0:1
закончен
18:00
ЭвертонБрайтон энд Хоув Альбион
3:1
закончен
18:00
Ньюкасл ЮнайтедУотфорд
1:0
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедБёрнли
4:2
закончен
20:30
АрсеналЛиверпуль
1:1
закончен
22:45
ВулверхэмптонТоттенхэм Хотспур
2:3
закончен
Италия / Серия А
17:00
Интер МДженоа
5:0
закончен
20:00
ФиорентинаРома
1:1
закончен
22:30
ЮвентусКальяри
3:1
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияФрайбург
1:1
закончен
17:30
Шальке-04Ганновер-96
3:1
закончен
17:30
БайерХоффенхайм
1:4
закончен
17:30
АугсбургНюрнберг
2:2
закончен
17:30
ВольфсбургБоруссия Д
0:1
закончен
20:30
ГертаРБ Лейпциг
0:3
закончен
Франция / Лига 1
19:00
ЛионБордо
1:1
закончен
22:00
КанРенн
1:2
закончен
22:00
ДижонНим
0:4
закончен
22:00
НиццаАмьен
1:0
закончен
22:00
РеймсМонако
1:0
закончен
22:00
СтрасбургТулуза
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвангардАдмирал
3:1
закончен
17:00
НефтехимикАк Барс
3:2 (Б)
закончен
17:00
ТорпедоСалават Юлаев
3:1
закончен
17:00
ВитязьКуньлунь Ред Стар
1:2
закончен
17:00
Динамо МнБарыс
2:3
закончен
19:30
СлованЛокомотив
0:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Баффало СэйбрзОттава Сенаторз
9:2
закончен
02:00
Вашингтон КэпиталзДаллас Старз
3:4 (ОТ)
закончен
02:00
Питтсбург ПингвинзТоронто Мэйпл Лифс
0:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
3:0
закончен
02:00
Детройт Ред УингзЭдмонтон Ойлерз
3:4
закончен
02:00
Монреаль КанадиенсТампа-Бэй Лайтнинг
1:4
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзБостон Брюинз
1:0
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
1:5
закончен
05:00
Калгари ФлэймзЧикаго Блэкхоукс
5:3
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсКаролина Харрикейнз
3:0
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксФиладельфия Флайерз
4:3 (ОТ)
закончен
05:30
Лос-Анджелес КингзКоламбус Блю Джекетс
4:1
закончен
Единая лига ВТБ
15:30
Парма Цмоки-Минск
92:83
закончен
16:00
Локомотив-Кубань Калев
80:85
закончен
18:00
Зенит Енисей
116:81
закончен
20:00
Зелена Гура Нижний Новгород
80:72
закончен
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс
109:99
закончен
02:00
Индиана ПэйсерсБостон Селтикс
102:101
закончен
02:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
126:94
закончен
02:30
Атланта ХоуксМайами Хит
123:118
закончен
03:00
Чикаго БуллзХьюстон Рокетс
88:96
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
109:95
закончен
04:00
Денвер НаггетсЮта Джаз
103:88
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Лейкерс
110:114
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при в Хельсинки
17:31
Произвольная программа
1
Алина Загитова (Россия)
215,29
2
Станислава Константинова (Россия)
197,57
3
Каори Сакамото (Япония)
197,42
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЗенитАхмат
1:0
закончен
16:30
КраснодарРостов
1:1
перерыв
19:00
Спартак МУрал
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
Манчестер СитиСаутгемптон
не начался
19:00
ЧелсиКристал Пэлас
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
07:00
ЛучРотор
1:0
закончен
07:00
СКА-ХабаровскКраснодар-2
2:2
закончен
11:00
ТомьХимки
2:0
закончен
12:00
ТюменьНижний Новгород
2:1
закончен
14:00
ШинникСибирь
2:1
закончен
14:30
ТамбовБалтика
2:0
закончен
15:00
ЧертановоЗенит-2
4:0
закончен
15:00
Авангард КСпартак-2
3:2
закончен
16:00
МордовияАрмавир
1:0
2 тайм
17:00
СочиФакел
0:0
1 тайм
Испания / Примера
14:00
ЭйбарАлавес
2:1
закончен
18:15
ВильярреалЛеванте
не начался
20:30
УэскаХетафе
не начался
20:30
Реал СосьедадСевилья
не начался
22:45
БетисСельта
не начался
Италия / Серия А
14:30
ЛациоСПАЛ
4:1
закончен
17:00
КьевоСассуоло
0:0
1 тайм
17:00
ПармаФрозиноне
0:0
1 тайм
17:00
СампдорияТорино
0:1
1 тайм
20:00
БолоньяАталанта
не начался
22:30
УдинезеМилан
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
АлександрияДесна
1:1
закончен
18:00
ЛьвовВорскла
не начался
20:30
ЧерноморецЗаря
не начался
Франция / Лига 1
17:00
НантГенгам
0:0
1 тайм
19:00
Сент-ЭтьенАнже
не начался
23:00
МонпельеМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МФортуна
не начался
20:00
МайнцВердер
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистСибирь
4:2
закончен
15:00
Металлург МгАмур
3:0
закончен
15:00
ТракторХК Сочи
2:4
закончен
17:30
ЦСКАЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Оттава СенаторзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
05:00
Анахайм ДаксКоламбус Блю Джекетс
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
ЦСКА Автодор
34:22
2 четверть
18:00
УНИКС ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Милуоки БаксСакраменто Кингз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсОрландо Мэджик
не начался
04:00
Финикс СанзМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсТоронто Рэпторс
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
ОренбургРубин
не начался
16:30
УфаКрылья Советов
не начался
19:00
АнжиЕнисей
не начался
Испания / Примера
23:00
ЭспаньолАтлетик Б
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Хаддерсфилд ТаунФулхэм
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
НефтехимикСалават Юлаев
не начался
17:00
ТорпедоАк Барс
не начался
17:00
ВитязьЛокомотив
не начался
17:00
Динамо МСпартак
не начался
17:00
ЦСКАСКА
не начался
17:00
АвангардКуньлунь Ред Стар
не начался
20:30
СлованБарыс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Бостон БрюинзДаллас Старз
не начался
05:00
Аризона КойотсФиладельфия Флайерз
не начался
Единая лига ВТБ
16:30
Астана Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Детройт ПистонсМайами Хит
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Юта ДжазТоронто Рэпторс
не начался
05:00
Денвер НаггетсБостон Селтикс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзМемфис Гриззлиз
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Краснодар Ростов

Битва за Юг: «Краснодар» сражается с «Ростовом». LIVE

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Краснодар» — «Ростов»

«Краснодар» принимает «Ростов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
13-й тур  |   04 ноября 16:30   |  перерыв
Краснодар
1:1
Ростов
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Ари 16'
Шомуродов 7'
Подробная статистика матча
Основные составы
88 (в)   Андрей Синицын
4 (з)   Александр Мартынович
5 (з)   Урош 
98 (з)   Сергей Петров
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
77 (п)   Шарль Каборе
8 (п)   Юрий Газинский
33 (п)   Маурисио Перейра
16 (п)   Виктор Классон
9 (н)    Ари 16'
7 (н)    Вандерсон
30 (в)   Сергей Песьяков
4 (з)   Сергей Паршивлюк
3 (з)   Мацей Вилюш
15 (з)   Сверрир Ингасон
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
92 (п)   Артём Щадин
7 (п)   Артур Юсупов
8 (п)   Аяз Гулиев
84 (п)   Александр Гацкан
14 (н)   Эльдор Шомуродов 7'
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
Запасной состав
31 (в)   Сергей Ещенко
39 (в)   Матвей Сафонов
3 (з)   Йон Гудни
6 (з)   Кристиан Рамирес
15 (з)   Николай Марков
49 (п)   Роман Шишкин
20 (п)   Кристиан Куэва
85 (н)   Иван Игнатьев
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
31 (в)   Илья Абаев
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
25 (з)   Арсений Логашов
2 (п)   Тимофей Калачёв
10 (п)   Александр Зуев
11 (п)   Алексей Ионов
17 (п)   Антон Салетрос
23 (н)   Видар Кьяртанссон
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'45+1
Перерыв! Потрясающий матч! «Ростов» неожиданно убойно сыграл на старте, по делу выйдя вперёд. Но вскоре «быки» наладили и свою игру, сравняв цифры на табло буквально через десять минут. Что нас ждёт после перерыва? Футбол высокого уровня!
'45
Перейра снова неудачно сыграл в скоростной атаке «быков». Последнего паса не хватает команде.
'43
Ари не дали выйти на ударную позицию! Ингасон идеально сыграл в обороне.
'40
Не засчитан гол «Краснодара»! Ари замкнул прострел Вандерсона, но чуть ранее российский бразилец сбил Сигурдссона, на что и среагировал арбитр.
'38
Газинский скинул мяч вглубь штрафной на Петрова, но Сергей не успел.
'37
Ингасон опередил Ари, остановив контратаку четыре в четыре!
'35
Гулиев эффектно кувыркнулся в штрафной «быков», намекая на фол. Арбитр ничего криминального не увидел.
'34
Щадина вывели на ударную позицию! Синицын с его ударом справился.
'31
Как же не повезло Перейре! Уругваец выскакивал на прострел Вандерсона, однако всё испортила неудачная обработка мяча!
'30
Выпад «Ростова» три в два! Шомуродов подрезал мяч на Сигурдарсон, но из-за рикошета от Спаича мяч чуть не залетел в ближний угол ворот!
'29
Шомуродов отметился ударом головой! Попасть в створ не получилось.
'28
Юсупов подарил мяч Вандерсону, разогнав атаку «Краснодара»! Но «быкам» не повезло, Перейра и Газинский не смогли разыграть комбинацию.
'25
Мартынович неточно пробил по воротам «Ростова» головой. Часто ростовчане проигрывает борьбу при стандартах.
'24
Ари жёстко срубили в центре поля, но снова без карточки для нарушителя.
'23
У Перейры не получилась диагональ в сторону Ари.
'22
Теперь уже «Ростов» старается удачно сыграть в обороне. Сильно на команду Карпина повлиял пропущенный гол.
'20
Перейра! Ари подключил к атаке Вандерсона, чью подачу эффектным ударом с лёта завершил Перейра, но мяч попал в Классона, который находился в офсайде вблизи штанги!
'19
Гулиев ворвался в штрафную через центр и решился на удар, но его попытку легко заблокировали!
'18
Шомуродов сыграл на опережение, ногой срезав мяч вблизи штанги! Чуточку не повезло форварду.
'16
ГОЛ! Ари сравнял счёт! Газинский в высоком прыжке нанёс удар в дальний угол, Песьяков, казалось, реагирует, но резко появился Ари, который замкнул мяч в ворота!
'13
Газинский забрался в положение вне игры, открываясь на подачу со штрафного.
'12
Гацкан грубо сбил Классона, но избежал предупреждения.
'11
Вандерсон открылся на навес Стоцкого, но пробить головой в створ не получилось.
'10
Гулиев очень опасно пробил издали! Мяч пролетел рядом со штангой!
'9
Классон дважды сделал скидку на соперника. «Краснодар» всё ещё в поиске своей игры.
'7
ГОЛ! Быстрый гол «Ростова»! Гацкан пробил издали, после двух рикошетов Шомуродов подставил голову под мяч, подправив его в ворота!
'6
Мартынович на ровном месте привёз угловой. Старт матча определённо за «Ростовом».
'5
Пока не удается «быкам» положить мяч на газон и разыграть комбинацию.
'3
Момент «Ростова»! Сигурдарсон убежал от Спаича и прострелил вдоль штрафной на Шомуродова, которому в последний момент помешали пробить!
'2
Синицын перехватил первую подачу ростовчан. Слишком просто сыграл Паршивлюк.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.