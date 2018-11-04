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Трансляция
С конца
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'45+1
Перерыв! Потрясающий матч! «Ростов» неожиданно убойно сыграл на старте, по делу выйдя вперёд. Но вскоре «быки» наладили и свою игру, сравняв цифры на табло буквально через десять минут. Что нас ждёт после перерыва? Футбол высокого уровня!
'45
Перейра снова неудачно сыграл в скоростной атаке «быков». Последнего паса не хватает команде.
'43
Ари не дали выйти на ударную позицию! Ингасон идеально сыграл в обороне.
'40
Не засчитан гол «Краснодара»! Ари замкнул прострел Вандерсона, но чуть ранее российский бразилец сбил Сигурдссона, на что и среагировал арбитр.
'38
Газинский скинул мяч вглубь штрафной на Петрова, но Сергей не успел.
'37
Ингасон опередил Ари, остановив контратаку четыре в четыре!
'35
Гулиев эффектно кувыркнулся в штрафной «быков», намекая на фол. Арбитр ничего криминального не увидел.
'34
Щадина вывели на ударную позицию! Синицын с его ударом справился.
'31
Как же не повезло Перейре! Уругваец выскакивал на прострел Вандерсона, однако всё испортила неудачная обработка мяча!
'30
Выпад «Ростова» три в два! Шомуродов подрезал мяч на Сигурдарсон, но из-за рикошета от Спаича мяч чуть не залетел в ближний угол ворот!
'29
Шомуродов отметился ударом головой! Попасть в створ не получилось.
'28
Юсупов подарил мяч Вандерсону, разогнав атаку «Краснодара»! Но «быкам» не повезло, Перейра и Газинский не смогли разыграть комбинацию.
'25
Мартынович неточно пробил по воротам «Ростова» головой. Часто ростовчане проигрывает борьбу при стандартах.
'24
Ари жёстко срубили в центре поля, но снова без карточки для нарушителя.
'23
У Перейры не получилась диагональ в сторону Ари.
'22
Теперь уже «Ростов» старается удачно сыграть в обороне. Сильно на команду Карпина повлиял пропущенный гол.
'20
Перейра! Ари подключил к атаке Вандерсона, чью подачу эффектным ударом с лёта завершил Перейра, но мяч попал в Классона, который находился в офсайде вблизи штанги!
'19
Гулиев ворвался в штрафную через центр и решился на удар, но его попытку легко заблокировали!
'18
Шомуродов сыграл на опережение, ногой срезав мяч вблизи штанги! Чуточку не повезло форварду.
'16
'13
Газинский забрался в положение вне игры, открываясь на подачу со штрафного.
'12
Гацкан грубо сбил Классона, но избежал предупреждения.
'11
Вандерсон открылся на навес Стоцкого, но пробить головой в створ не получилось.
'10
Гулиев очень опасно пробил издали! Мяч пролетел рядом со штангой!
'9
Классон дважды сделал скидку на соперника. «Краснодар» всё ещё в поиске своей игры.
'7
'6
Мартынович на ровном месте привёз угловой. Старт матча определённо за «Ростовом».
'5
Пока не удается «быкам» положить мяч на газон и разыграть комбинацию.
'3
Момент «Ростова»! Сигурдарсон убежал от Спаича и прострелил вдоль штрафной на Шомуродова, которому в последний момент помешали пробить!
'2
Синицын перехватил первую подачу ростовчан. Слишком просто сыграл Паршивлюк.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.