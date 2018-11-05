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Уфа Крылья Советов

Борьба в зоне стыков: «Уфа» принимает «Крылья». LIVE

Онлайн-трансляция матча 13-го тура РПЛ «Уфа» — «Крылья Советов»

В матче 13-го тура РПЛ встречаются команды, находящиеся в зоне стыковых матчей за выживание. «Уфа» на своем поле принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
13-й тур  |   05 ноября 16:30   |  1 тайм
Уфа
0:1
Крылья Советов
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Самарджич 18'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
55 (з)   Джемал Табидзе
3 (з)   Павел Аликин
15 (з)   Александр Пуцко
27 (з)   Йонуц Неделчяру
17 (з)   Дмитрий Живоглядов
29 (п)   Оливье Тилл
6 (п)   Веролюб Салатич
7 (п)   Дмитрий Сысуев
9 (п)   Ондржей Ванек
44 (н)   Сильвестр Игбун
1 (в)   Сергей Рыжиков
44 (з)   Никита Чичерин
15 (з)   Георгий Зотов
90 (з)   Тарас Бурлак
5 (з)   Мирал Самарджич 18'
4 (п)   Евгений Башкиров
9 (п)   Алан Чочиев
28 (п)   Паул Антон
31 (п)   Денис Ткачук
8 (н)   Сергей Корниленко
99 (н)   Максим Канунников
Запасной состав
88 (в)   Гиорги Шелия
4 (з)   Алексей Никитин
8 (з)   Кэтэлин Карп
20 (з)   Денис Тумасян
33 (з)   Александр Сухов
77 (п)   Азер Алиев
11 (п)   Ловро Бизяк
13 (п)   Азамат Засеев
19 (п)   Иван Пауревич
87 (п)   Игорь Безденежных
10 (н)   Еркебулан Сейдахмет
57 (н)   Вячеслав Кротов
14 (в)   Евгений Конюхов
3 (з)   Георгий Тигиев
6 (з)   Жозе Надсон
17 (з)   Михаил Тихонов
64 (п)   Олег Ланин
7 (н)   Александр Соболев
11 (н)   Рамиль Шейдаев
91 (н)   Павел Яковлев
Самоечитаемое
Трансляция
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'27
Сысуеву помешали замкнуть опасную подачу Живоглядова!
'26
Сысуев выскакивал на заброс из положения вне игры, поэтому дальнейший удар, который у него не получился, был не засчитан.
'24
Первое включение в атаку Живоглядова! Прострел Дмитрия на Сысуева мог быть куда опаснее, если бы седьмой номер команды пробил не в соперника.
'23
Беленову пришлось быстро реагировать на резкий пас Живоглядова назад! Повезло «Уфе», что Александр умеет играть головой.
'21
Уфимцы побежали отыгрываться, но пока даже подойти к штрафной самарцев не удаётся.
'18
ГОЛ! «Крылья» впереди! Обычный розыгрыш углового на ближнего и последующий навес в штрафную, где Самарджич здорово выскочил из-за спин соперников и пробил головой! Беленов даже не среагировал!
'15
Канунников был близок к тому, чтобы замкнуть прострел Ткачука!
'14
Тилл разыграл штрафной непонятным коротким пасом, что позволило самарцам перестроиться и накрыть всех соперников.
'13
Сысуев решил порадовать публику, нанеся удар с центрального круга. В створ попасть не удалось, без сенсации.
'12
У Сысуева заметили положение вне игры.
'10
Живоглядов помешал Ткачуку запустить мяч в штрафную «Уфы». Арбитру снова пришлось указать на угол поля.
'8
Неделчяру отразил опасную подачу!
'6
Миодраг Божович пока недоволен игрой в исполнении «Крыльев». Видно, что уфимцы завладели преимуществом.
'4
Башкиров решил перевести мяч налево, но исполнил слишком низкую диагональ, которую уфимцы перехватили! Повезло «Крыльям», что хозяева не смогли разбежаться.
'2
Угловой самарцев ни к чему опасному не привёл, хотя навес был неплохим.
'1
Ткачук ускорился к штрафной и сумел заработать угловой.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Уфа» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.