- 709833 просмотра Стали известны неожиданные подробности дела об изнасиловании в Уфе
- 208014 просмотров На Украине умерла облитая кислотой чиновница из Херсона
- 132212 просмотров В Уфе по подозрению в изнасиловании арестованы трое полицейских
- 126229 просмотров В ответ на российские санкции Киев арестовал судно с украинцами
- 114047 просмотров Что случилось в четвертом эпизоде шоу «Голос»
- 106778 просмотров Виктория Скрипаль пожаловалась британским журналистам на свою жизнь
- 120094 просмотра Погиб человек в результате столкновения двух самолетов в Канаде
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'27
Сысуеву помешали замкнуть опасную подачу Живоглядова!
'26
Сысуев выскакивал на заброс из положения вне игры, поэтому дальнейший удар, который у него не получился, был не засчитан.
'24
Первое включение в атаку Живоглядова! Прострел Дмитрия на Сысуева мог быть куда опаснее, если бы седьмой номер команды пробил не в соперника.
'23
Беленову пришлось быстро реагировать на резкий пас Живоглядова назад! Повезло «Уфе», что Александр умеет играть головой.
'21
Уфимцы побежали отыгрываться, но пока даже подойти к штрафной самарцев не удаётся.
'18
'15
Канунников был близок к тому, чтобы замкнуть прострел Ткачука!
'14
Тилл разыграл штрафной непонятным коротким пасом, что позволило самарцам перестроиться и накрыть всех соперников.
'13
Сысуев решил порадовать публику, нанеся удар с центрального круга. В створ попасть не удалось, без сенсации.
'12
У Сысуева заметили положение вне игры.
'10
Живоглядов помешал Ткачуку запустить мяч в штрафную «Уфы». Арбитру снова пришлось указать на угол поля.
'8
Неделчяру отразил опасную подачу!
'6
Миодраг Божович пока недоволен игрой в исполнении «Крыльев». Видно, что уфимцы завладели преимуществом.
'4
Башкиров решил перевести мяч налево, но исполнил слишком низкую диагональ, которую уфимцы перехватили! Повезло «Крыльям», что хозяева не смогли разбежаться.
'2
Угловой самарцев ни к чему опасному не привёл, хотя навес был неплохим.
'1
Ткачук ускорился к штрафной и сумел заработать угловой.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Уфа» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.