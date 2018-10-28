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Атлетик БВаленсия
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закончен
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СельтаЭйбар
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ЛевантеЛеганес
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Атлетико МРеал Сосьедад
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Россия / Премьер-Лига
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УралУфа
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Италия / Серия А
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Нью-Джерси ДэвилзФлорида Пантерз
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20:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
1:6
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Нэшвилл ПредаторзЭдмонтон Ойлерз
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Калгари ФлэймзВашингтон Кэпиталз
3:4 (Б)
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02:00
Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
0:3
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
3:2
закончен
02:00
Коламбус Блю ДжекетсБаффало Сэйбрз
5:4 (ОТ)
закончен
03:00
Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
3:2
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
7:3
закончен
04:00
Аризона КойотсТампа-Бэй Лайтнинг
7:1
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксПиттсбург Пингвинз
0:5
закончен
Единая лига ВТБ
15:00
ВЭФ Зенит
77:86
закончен
17:00
Калев Автодор
102:113
закончен
17:00
Нижний Новгород Локомотив-Кубань
75:88
закончен
17:30
Цмоки-Минск Енисей
73:95
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Орлеан ПеликансЮта Джаз
111:132
закончен
02:00
Детройт ПистонсБостон Селтикс
89:109
закончен
02:30
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
105:103
закончен
02:30
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
107:119
закончен
02:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
85:97
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
110:106
закончен
03:30
Милуоки БаксОрландо Мэджик
113:91
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизФиникс Санз
117:96
закончен
04:00
Майами ХитПортленд Трэйл Блэйзерс
120:111
закончен
Фигурное катание / Гран-при. 2-й этап. Канада
04:00
Женское одиночное катание
1
Елизавета Туктамышева (Россия)
203,32
2
Мако Ямашита (Япония)
203,06
3
Евгения Медведева (Россия)
197,91
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЕнисейЛокомотив М
0:3
закончен
16:30
АхматДинамо М
0:0
1 тайм
19:00
ЦСКАКраснодар
не начался
Испания / Примера
14:00
ХетафеБетис
2:0
закончен
18:15
БарселонаРеал Мадрид
не начался
20:30
АлавесВильярреал
не начался
22:45
СевильяУэска
не начался
Италия / Серия А
14:30
СассуолоБолонья
2:2
закончен
17:00
КальяриКьево
0:0
1 тайм
17:00
ДженоаУдинезе
0:0
1 тайм
17:00
СПАЛФрозиноне
0:0
1 тайм
20:00
МиланСампдория
не начался
22:30
НаполиРома
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
БёрнлиЧелси
0:1
1 тайм
16:30
Кристал ПэласАрсенал
0:0
1 тайм
19:00
Манчестер ЮнайтедЭвертон
не начался
Франция / Лига 1
17:00
РеннРеймс
0:0
1 тайм
19:00
БордоНицца
не начался
23:00
МарсельПСЖ
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
14:00
Спартак-2Томь
1:1
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14:00
ШинникСочи
1:1
закончен
15:00
РоторТамбов
1:2
закончен
16:00
Авангард КСибирь
1:1
2 тайм
16:00
ХимкиЧертаново
1:2
перерыв
16:00
Нижний НовгородСКА-Хабаровск
0:0
перерыв
17:00
ФакелЛуч
0:0
1 тайм
17:00
Зенит-2Тюмень
0:0
1 тайм
17:00
БалтикаМордовия
0:0
1 тайм
17:00
АрмавирКраснодар-2
0:0
1 тайм
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецКарпаты
0:5
закончен
18:00
Динамо КЛьвов
не начался
20:30
ВорсклаОлимпик Д
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
НюрнбергАйнтрахт Ф
0:0
2 тайм
17:30
РБ ЛейпцигШальке-04
не начался
20:00
ВердерБайер
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралАк Барс
1:5
закончен
14:00
БарысСибирь
5:2
закончен
14:30
Салават ЮлаевВитязь
2:1
закончен
15:00
АвтомобилистСпартак
1:1
3 период
16:00
ЙокеритСеверсталь
1:0
2 период
16:30
АвангардТорпедо
0:0
1 период
19:00
СлованСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:30
Лос-Анджелес КингзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
00:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Айлендерс
не начался
00:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
не начался
01:00
Чикаго БлэкхоуксЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
не начался
03:00
Вегас Голден НайтсОттава Сенаторз
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
Химки УНИКС
78:65
закончен
НБА / регулярный чемпионат
00:00
Бруклин НетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
не начался
02:00
Даллас МавериксЮта Джаз
не начался
04:30
Лос-Анджелес КлипперсВашингтон Уизардс
не начался
Автоспорт / Формула-1
22:10
Гран-при Мексики
не начался
Россия / Премьер-Лига
18:00
Крылья СоветовЗенит
не начался
20:30
РубинСпартак М
не начался
Италия / Серия А
22:30
ЛациоИнтер М
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Сити
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Салават ЮлаевДинамо М
не начался
19:30
ЛокомотивХК Сочи
не начался
19:30
Динамо МнАмур
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксМиннесота Уайлд
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА Парма
не начался
21:00
Зелена Гура Астана
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсАтланта Хоукс
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
не начался
02:30
Майами ХитСакраменто Кингз
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Милуоки БаксТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Чикаго БуллзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсДаллас Маверикс
не начался
04:00
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
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Ахмат Динамо М

На глазах у Кадырова: «Ахмат» принимает «Динамо». LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата России «Ахмат» — «Динамо»

Грозненский «Ахмат» принимает московское «Динамо» в матче чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
12-й тур  |   28 октября 16:30   |  1 тайм
Ахмат
0:0
Динамо М
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Мохаммади 17'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Евгений Городов
40 (з)   Ризван Уциев
13 (з)   Милад Мохаммади 17'
4 (з)   Уилкер Анхель
2 (з)    Родолфо
15 (з)   Андрей Семёнов
6 (п)   Михаил Гащенков
11 (п)    Исмаэл
8 (п)   Идрисса Думбия
19 (п)   Олег Иванов
17 (н)   Аблайе Мбенге
1 (в)   Антон Шунин
2 (з)   Григорий Морозов
24 (з)   Роман Евгеньев
44 (з)   Тони Шуньич
3 (з)   Себастьян Хольмен
34 (з)   Константин Рауш
22 (п)    Жоаозиньо
27 (п)   Самба Соу
5 (п)   Абдул Теттех
10 (п)   Фёдор Черных
8 (н)   Кирилл Панченко
Запасной состав
33 (в)   Виталий Гудиев
3 (з)   Заурбек Плиев
5 (з)   Магомед Мусалов
10 (п)   Халид Кадыров
14 (п)    Раванелли
59 (п)   Евгений Харин
18 (н)   Беким Балай
95 (н)   Магомед Митришев
31 (в)   Игорь Лещук
11 (з)   Иван Темников
19 (п)   Владимир Москвичев
20 (п)   Вячеслав Грулёв
23 (п)   Антон Соснин
17 (н)   Антон Терехов
48 (н)   Евгений Луценко
Удары
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'22
Шунин выбил мяч кулаком после навеса, Мохаммади со средней дистанции пробил в падении через себя, Анхель подправил мяч головой — Шунин в прыжке поймал его под перекладиной!
'21
Снова Мохаммади прорвался по левому флангу, вошёл в штрафную и прострелил — Соу в падении выбил мяч на угловой.
'19
Заблокирован удар Исмаэла из-за пределов штрафной.
'17
Мохаммади получил «горчичник» за споры с судьёй.
'16
Морозов с дальнего расстояния пробил на трибуны.
'15
Мохаммади с левого фланга навесил в штрафную, где Исмаэл подыграл себе рукой. Впрочем, попасть в ворота всё равно не удалось.
'13
Всё в порядке с футболистами, продолжается матч.
'12
Черных и Семёнов столкнулись у штрафной «Ахмата». Пауза в игре.
'10
Родолфо в штрафной выиграл позиционную борьбу после навеса Родолфо, но пробил выше цели.
'9
Получил Мбенге мяч на линии штрафной, прошёл вперёд, несмотря на то, что рядом были три соперника, и пробил метров с восьми — мяч пролетел выше ворот. Рикошет был, так что угловой назначен.
'7
Снова угловой, на этот раз защита вынесла мяч. Едва не получилась опасная контратака у «Ахмата», но не хватило точности передаче на Мбенге, который мог убегать один на один.
'6
Мяч пришёл к Черных после навеса Жоаозиньо с углового, но пробить в касание он не смог, а дальше защитники его накрыли.
'5
Рауш прострелил с левого фланга в центр штрафной, Мохаммади опередил Панченко. Снова угловой будет.
'4
Ещё один угловой в пользу гостей опасным не получился.
'3
Жоаозиньо навесил к ближней штанге, защита выбила мяч.
'2
Черных прострелил в штрафную и заработал угловой.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.