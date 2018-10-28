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Трансляция
С конца
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'22
Шунин выбил мяч кулаком после навеса, Мохаммади со средней дистанции пробил в падении через себя, Анхель подправил мяч головой — Шунин в прыжке поймал его под перекладиной!
'21
Снова Мохаммади прорвался по левому флангу, вошёл в штрафную и прострелил — Соу в падении выбил мяч на угловой.
'19
Заблокирован удар Исмаэла из-за пределов штрафной.
'17
'16
Морозов с дальнего расстояния пробил на трибуны.
'15
Мохаммади с левого фланга навесил в штрафную, где Исмаэл подыграл себе рукой. Впрочем, попасть в ворота всё равно не удалось.
'13
Всё в порядке с футболистами, продолжается матч.
'12
Черных и Семёнов столкнулись у штрафной «Ахмата». Пауза в игре.
'10
Родолфо в штрафной выиграл позиционную борьбу после навеса Родолфо, но пробил выше цели.
'9
Получил Мбенге мяч на линии штрафной, прошёл вперёд, несмотря на то, что рядом были три соперника, и пробил метров с восьми — мяч пролетел выше ворот. Рикошет был, так что угловой назначен.
'7
Снова угловой, на этот раз защита вынесла мяч. Едва не получилась опасная контратака у «Ахмата», но не хватило точности передаче на Мбенге, который мог убегать один на один.
'6
Мяч пришёл к Черных после навеса Жоаозиньо с углового, но пробить в касание он не смог, а дальше защитники его накрыли.
'5
Рауш прострелил с левого фланга в центр штрафной, Мохаммади опередил Панченко. Снова угловой будет.
'4
Ещё один угловой в пользу гостей опасным не получился.
'3
Жоаозиньо навесил к ближней штанге, защита выбила мяч.
'2
Черных прострелил в штрафную и заработал угловой.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.