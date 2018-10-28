- 184320 просмотров Россиянам советуют получить новые полисы ОМС до 1 ноября
- 180838 просмотров Стали известны дата и время прощания с Николаем Караченцовым
- 135078 просмотров Туктамышева выиграла короткую программу в Канаде, Медведева — седьмая
- 91393 просмотра В ФОМС дали разъяснения по ситуации с заменой полисов ОМС
- 76035 просмотров Украинский чиновник попросил в Белоруссии не говорить по-русски
- 75279 просмотров Медведева провалилась в короткой программе на Skate Canada
- 74592 просмотра Мэр Верхотурья врезался на дороге в школьника-пешехода
ВЛААААААААШИЧ! Дважды за минуту оказывался в одной позиции у ворот «быков». Приметил он себе угол, в который положил мяч при первом голе, и все пытается повторить. Пока не очень получается. Но регулярно армейцы оказываются в численном большинстве перед штрафной гостей.
ЦСКА сегодня играет и первым номером, и вторым. И действительно складывается впечатление, что удобно армейцам в разных амплуа играть.
В очередной раз угловой «Краснодара» оказал серьезное давление на армейцев. Едва сейчас Мартынович не замкнул подачу, сделанную после подбора, но выше пробил.
Ари очень близок был к голу! Очень спокойной «быки» проходят оборону ЦСКА. Акинфеев призывает собраться своих защитников.
Опять в центре событий оказался Дзагоев. Боролся он с Перейрой за мяч в штрафной «быков», и, кажется, уронил его уругваец. Судья непреклонен — пенальти не будет.
УХ! «Краснодар» подавал угловой, мяч выбили, но повторный заброс сделал Вандерсон. После ряда рикошетов отскочил снаряд к Акинфееву.
Успокоилась игра под конец тайма. Осторожнее стали играть команды.
ВОТ ЭТО УЖЕ ХОРОШО! Мартынович после углового остался в штрафной Акинфеева и откликнулся в высоком прыжке на подачу — чуть выше перекладины.
Очень быстро и правильно визуально действуют игроки «Краснодара», но как только оказываются перед штрафной ЦСКА, то будто куда-то вся решительность пропадает у «быков».
Без центра поля проходит игра. Есть ощущение, что и ЦСКА, и «Краснодар» стараются как можно быстрее забить.
Огрызнулись гости контратакой, но из штрафной ЦСКА опять куда-то подевались все игроки «Краснодара». Некому было замыкать и бороться.
Сигурдссон после хорошей передачи Чалова оказался в штрафной «быков», не стал обыгрывать защитников и просто ударил — слабо и в руки Синицыну.
Несмотря на то, что владеет «Краснодар» мячом, уверенно выходит в атаки и комбинирует, не получается последнего и паса, и удара у гостей. В связи с этим практически нет опасных моментов у ворот армейцев.
Рамирес с очень дальней дистанции со штрафного отважился непонятно зачем на удар, который приняла на себя стенка ЦСКА.
И опять опасно! «Краснодар» старается больше владеть мячом и пропускает контратаки ЦСКА, но пока удается абсолютно все блокировать.
Каборе опасно сыграл против Ахметова в центре поля. В очередной раз отмечаем, что очень контактная сегодня игра.
Классон хорошо прошел по правому флангу и ворвался в штрафную ЦСКА, откуда пасовал в центр на Ари. Удалось прервать передачу армейцам.
Проникающей передачей Перейра пытался найти в центре нападения Ари, но Магнуссон прервал пас.
В очередной раз ЦСКА развивал стремительную атаку, Влашич вышел на ударную позицию — снова гостям удается заблокировать.
Вообще ничего не получает у «Краснодара». Владение, подборы, контроль — все сегодня за хозяевами.
Очень неплохая прошла у ЦСКА атака в очередной раз. После удара Ахметова мяч ушел на угловой, который ничем опасным не завершился.
Достаточно контактная игра сегодня получается. Теперь Дзагоев в центре поля пострадал — все в порядке с Аланом.
На фланге Классон опасно свалил Сигудссона, но судья не стал давать желтую карточку шведу.
Ахметов вблизи своей штрафной сфолил на Рамиресе и привез опасный стандарт. Однако не получилось у «быков» создать серьезную остроту во владениях Акинфеева.
С первых минут игры армейцы забрали мяч под свой контроль и пытаются организовать подходы к воротам «Краснодара».
Перед игрой на поле появились два болельщика ЦСКА, которые оказались в центре событий инцидента в римском метро и оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим людям. Из рук Виктора Гончаренко фанаты получают игровые футболки армейцев и овации «ВЭБ Арены».
У ЦСКА ряд игроков остается в лазарете — Кристиян Бистрович, Виктор Васин, Константин Кучаев, Александр Макаров, Абель Эрнандес. У «Краснодара» по известным всем причинам не сыграет Павел Мамаев.
Последняя встреча между ЦСКА и «Краснодаром» прошла 22 апреля 2018 года в матче чемпионата России. Тогда армейцы оказались сильнее — 2:1.
ЦСКА и «Краснодар» — соседи по турнирной таблице (четвертое и пятое место соответственно). У москвичей и «быков» также равное количество набранных очков (по 19).
Стартовые составы команд! ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Набабкин, Ахметов, Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Обляков, Чалов; «Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Ари.
Игра начнется в 19:00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча ЦСКА — «Краснодар» в рамках чемпионата России.