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Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
0:3
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02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
3:2
закончен
02:00
Коламбус Блю ДжекетсБаффало Сэйбрз
5:4 (ОТ)
закончен
03:00
Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
3:2
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
7:3
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04:00
Аризона КойотсТампа-Бэй Лайтнинг
7:1
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксПиттсбург Пингвинз
0:5
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Единая лига ВТБ
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ВЭФ Зенит
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17:00
Калев Автодор
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17:00
Нижний Новгород Локомотив-Кубань
75:88
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17:30
Цмоки-Минск Енисей
73:95
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Орлеан ПеликансЮта Джаз
111:132
закончен
02:00
Детройт ПистонсБостон Селтикс
89:109
закончен
02:30
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
105:103
закончен
02:30
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
107:119
закончен
02:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
85:97
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
110:106
закончен
03:30
Милуоки БаксОрландо Мэджик
113:91
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизФиникс Санз
117:96
закончен
04:00
Майами ХитПортленд Трэйл Блэйзерс
120:111
закончен
Фигурное катание / Гран-при. 2-й этап. Канада
04:00
Женское одиночное катание
1
Елизавета Туктамышева (Россия)
203,32
2
Мако Ямашита (Япония)
203,06
3
Евгения Медведева (Россия)
197,91
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЕнисейЛокомотив М
0:3
закончен
16:30
АхматДинамо М
0:0
закончен
19:00
ЦСКАКраснодар
1:0
2 тайм
Испания / Примера
14:00
ХетафеБетис
2:0
закончен
18:15
БарселонаРеал Мадрид
5:1
закончен
20:30
АлавесВильярреал
не начался
22:45
СевильяУэска
не начался
Италия / Серия А
14:30
СассуолоБолонья
2:2
закончен
17:00
КальяриКьево
2:1
закончен
17:00
ДженоаУдинезе
2:2
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17:00
СПАЛФрозиноне
0:3
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20:00
МиланСампдория
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НаполиРома
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Кристал ПэласАрсенал
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Манчестер ЮнайтедЭвертон
2:0
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РеннРеймс
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БордоНицца
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МарсельПСЖ
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Спартак-2Томь
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ШинникСочи
1:1
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15:00
РоторТамбов
1:2
закончен
16:00
Авангард КСибирь
3:2
закончен
16:00
ХимкиЧертаново
3:2
закончен
16:00
Нижний НовгородСКА-Хабаровск
0:1
закончен
17:00
ФакелЛуч
1:1
закончен
17:00
Зенит-2Тюмень
0:0
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17:00
БалтикаМордовия
1:0
закончен
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АрмавирКраснодар-2
3:3
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15:00
ЧерноморецКарпаты
0:5
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Динамо КЛьвов
0:1
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ВорсклаОлимпик Д
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
НюрнбергАйнтрахт Ф
1:1
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17:30
РБ ЛейпцигШальке-04
0:0
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20:00
ВердерБайер
0:1
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КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралАк Барс
1:5
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14:00
БарысСибирь
5:2
закончен
14:30
Салават ЮлаевВитязь
2:1
закончен
15:00
АвтомобилистСпартак
2:1 (ОТ)
закончен
16:00
ЙокеритСеверсталь
3:2
закончен
16:30
АвангардТорпедо
1:3
закончен
19:00
СлованСКА
0:3
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НХЛ / регулярный чемпионат
22:30
Лос-Анджелес КингзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
00:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Айлендерс
не начался
00:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
не начался
01:00
Чикаго БлэкхоуксЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
не начался
03:00
Вегас Голден НайтсОттава Сенаторз
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
Химки УНИКС
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закончен
НБА / регулярный чемпионат
00:00
Бруклин НетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
не начался
02:00
Даллас МавериксЮта Джаз
не начался
04:30
Лос-Анджелес КлипперсВашингтон Уизардс
не начался
Автоспорт / Формула-1
22:10
Гран-при Мексики
не начался
Россия / Премьер-Лига
18:00
Крылья СоветовЗенит
не начался
20:30
РубинСпартак М
не начался
Италия / Серия А
22:30
ЛациоИнтер М
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Сити
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Салават ЮлаевДинамо М
не начался
19:30
ЛокомотивХК Сочи
не начался
19:30
Динамо МнАмур
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксМиннесота Уайлд
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА Парма
не начался
21:00
Зелена Гура Астана
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсАтланта Хоукс
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
не начался
02:30
Майами ХитСакраменто Кингз
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Милуоки БаксТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Чикаго БуллзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсДаллас Маверикс
не начался
04:00
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
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ЦСКА Краснодар

Недалеко от Мамаева: ЦСКА забил «Краснодару». LIVE

Онлайн-трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Краснодар»

Московский ЦСКА принимает «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
12-й тур  |   28 октября 19:00   |  2 тайм
ЦСКА
1:0
Краснодар
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Чернов 27'
Влашич 54'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
3 (з)   Никита Чернов 27'
14 (з)   Кирилл Набабкин
10 (п)   Алан Дзагоев 56'
77 (п)   Ильзат Ахметов
98 (п)   Иван Обляков
8 (п)   Никола Влашич 54'
17 (п)   Арнор Сигурдссон
9 (н)   Фёдор Чалов 63'
88 (в)   Андрей Синицын
6 (з)   Кристиан Рамирес 46'
4 (з)   Александр Мартынович
5 (з)   Урош 
98 (з)   Сергей Петров
77 (п)   Шарль Каборе
8 (п)   Юрий Газинский
33 (п)   Маурисио Перейра 68'
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
16 (п)   Виктор Классон
9 (н)    Ари
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
22 (в)   Георгий Кырнац
80 (п)   Хетаг Хосонов 56'
29 (п)   Яка Бийол 63'
15 (п)   Дмитрий Ефремов
71 (п)   Наяир Тикнизян
72 (п)   Астемир Гордюшенко
81 (п)   Виталий Жиронкин
19 (н)   Такума Нисимура
75 (н)   Тимур 
31 (в)   Сергей Ещенко
66 (в)   Денис Адамов
3 (з)   Йон Гудни
15 (з)   Николай Марков
20 (п)   Кристиан Куэва 68'
49 (п)   Роман Шишкин
7 (н)    Вандерсон 46'
85 (н)   Иван Игнатьев
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`69

ВЛААААААААШИЧ! Дважды за минуту оказывался в одной позиции у ворот «быков». Приметил он себе угол, в который положил мяч при первом голе, и все пытается повторить. Пока не очень получается. Но регулярно армейцы оказываются в численном большинстве перед штрафной гостей.

`67

У «Краснодара» замена. Перейра в недоумении уходит с поля. Вместо него Кристиан Куэва.

`65

КАК ТАК НЕ ЗАБИЛ «КРАСНОДАР»?! В метре от ворот оказались «быки» и совершенно нерасторопно действовали краснодарцы. Магнуссон принял удар на себе и выбил мяч.

`63

Еще одна замена будет у ЦСКА. Вместо Чалова на поле появляется Яка Бийол.

`62

ЦСКА сегодня играет и первым номером, и вторым. И действительно складывается впечатление, что удобно армейцам в разных амплуа играть.

`60

В очередной раз угловой «Краснодара» оказал серьезное давление на армейцев. Едва сейчас Мартынович не замкнул подачу, сделанную после подбора, но выше пробил.

`58

Чернов сидит на газоне в окружении медиков ЦСКА. В единоборстве с игроком «Краснодара» ударился Никита лицом о затылок соперника — рассечение у защитника.

`55

А вот и первая замена у ЦСКА: Хетаг Хосонов выходит вместо Дзагоев.

`54

ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ! Никола Влашич!!! Оказался хорват на линии штрафной «Краснодара» и очень аккуратно положил мяч в самый нижний угол! Не дотянулся Синицын. 1:0 в пользу армейцев!

`52

Ари очень близок был к голу! Очень спокойной «быки» проходят оборону ЦСКА. Акинфеев призывает собраться своих защитников.

`50

Опять в центре событий оказался Дзагоев. Боролся он с Перейрой за мяч в штрафной «быков», и, кажется, уронил его уругваец. Судья непреклонен — пенальти не будет.

`49

КАК БЛИЗКО!!! Влашич в штрафной «Краснодара» отпасовал свободному Дзагоеву, в окружении которого не было никого. Бил Алан в верхний угол — совсем чуть-чуть мимо.

`48

УХ! «Краснодар» подавал угловой, мяч выбили, но повторный заброс сделал Вандерсон. После ряда рикошетов отскочил снаряд к Акинфееву.

`46

У «Краснодара» замена: Вандерсон появляется на поле вместо Рамиреса.

`46

Второй тайм начался! Поехали!

`45

Не стал ничего добавлять к первому тайму судья. 0:0 — идем на перерыв!

`44

Успокоилась игра под конец тайма. Осторожнее стали играть команды.

`42

ВОТ ЭТО УЖЕ ХОРОШО! Мартынович после углового остался в штрафной Акинфеева и откликнулся в высоком прыжке на подачу — чуть выше перекладины.

`40

Очень быстро и правильно визуально действуют игроки «Краснодара», но как только оказываются перед штрафной ЦСКА, то будто куда-то вся решительность пропадает у «быков».

`38

Без центра поля проходит игра. Есть ощущение, что и ЦСКА, и «Краснодар» стараются как можно быстрее забить.

`36

Огрызнулись гости контратакой, но из штрафной ЦСКА опять куда-то подевались все игроки «Краснодара». Некому было замыкать и бороться.

`35

КАК СЫГРАЛ СПАЙИЧ! Чалов подрабатывал себе мяч под удобную ногу и уже был готов наносить удар. Отлично сыграл серб в подкате и заблокировал выстрел Федора.

`33

Сигурдссон после хорошей передачи Чалова оказался в штрафной «быков», не стал обыгрывать защитников и просто ударил — слабо и в руки Синицыну.

`31

Несмотря на то, что владеет «Краснодар» мячом, уверенно выходит в атаки и комбинирует, не получается последнего и паса, и удара у гостей. В связи с этим практически нет опасных моментов у ворот армейцев.

`29

Рамирес с очень дальней дистанции со штрафного отважился непонятно зачем на удар, который приняла на себя стенка ЦСКА.

`27

Чернов в простейшей ситуации случайно задевает мяч рукой. Желтая карточка для защитника ЦСКА.

`25

И опять опасно! «Краснодар» старается больше владеть мячом и пропускает контратаки ЦСКА, но пока удается абсолютно все блокировать.

`23

МАГНУССОН!!! Оказался после стандарта около штрафной «Краснодара», получил мяч на линии и хлестко пробил низом. Синицын с огромным трудом отбил в сторону.

`22

Каборе опасно сыграл против Ахметова в центре поля. В очередной раз отмечаем, что очень контактная сегодня игра.

`20

Классон хорошо прошел по правому флангу и ворвался в штрафную ЦСКА, откуда пасовал в центр на Ари. Удалось прервать передачу армейцам.

`18

ЧААААААААААЛОВ! Оказался лучший бомбардир РПЛ перед штрафной «Краснодара» и с замаха пробивал в нижний левый угол — совсем немного не попал Федор.

`17

Проникающей передачей Перейра пытался найти в центре нападения Ари, но Магнуссон прервал пас.

`15

В очередной раз ЦСКА развивал стремительную атаку, Влашич вышел на ударную позицию — снова гостям удается заблокировать.

`13

Вообще ничего не получает у «Краснодара». Владение, подборы, контроль — все сегодня за хозяевами.

`11

Очень неплохая прошла у ЦСКА атака в очередной раз. После удара Ахметова мяч ушел на угловой, который ничем опасным не завершился.

`9

УХ, КАК ОПАСНО! ЦСКА кружил в штрафной «Краснодара» и в итоге Дзагоев оказался практически один на один с Синицыным, но заблокировали удар гости.

`7

Достаточно контактная игра сегодня получается. Теперь Дзагоев в центре поля пострадал — все в порядке с Аланом.

`5

На фланге Классон опасно свалил Сигудссона, но судья не стал давать желтую карточку шведу.

`3

Ахметов вблизи своей штрафной сфолил на Рамиресе и привез опасный стандарт. Однако не получилось у «быков» создать серьезную остроту во владениях Акинфеева.

`2

С первых минут игры армейцы забрали мяч под свой контроль и пытаются организовать подходы к воротам «Краснодара».

`1

И матч начался! Ожидаем сегодня зрелищного футбола!

18:55

Перед игрой на поле появились два болельщика ЦСКА, которые оказались в центре событий инцидента в римском метро и оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим людям. Из рук Виктора Гончаренко фанаты получают игровые футболки армейцев и овации «ВЭБ Арены».

18:55

У ЦСКА ряд игроков остается в лазарете — Кристиян Бистрович, Виктор Васин, Константин Кучаев, Александр Макаров, Абель Эрнандес. У «Краснодара» по известным всем причинам не сыграет Павел Мамаев.

18:50

Последняя встреча между ЦСКА и «Краснодаром» прошла 22 апреля 2018 года в матче чемпионата России. Тогда армейцы оказались сильнее — 2:1.

18:45

ЦСКА и «Краснодар» — соседи по турнирной таблице (четвертое и пятое место соответственно). У москвичей и «быков» также равное количество набранных очков (по 19).

18:40

Стартовые составы команд! ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Набабкин, Ахметов, Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Обляков, Чалов; «Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Ари.

18:35

Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

18:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча ЦСКА — «Краснодар» в рамках чемпионата России.