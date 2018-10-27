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Битва соседей по таблице: «Урал» принимает «Уфу». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Урал» — «Уфа»

«Урал» на своем поле принимает «Уфу» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
12-й тур  |   27 октября 14:00   |  1 тайм
Урал
0:0
Уфа
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Алексей Еськов (Москва, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Ярослав Годзюр
27 (з)   Михаил Меркулов
3 (з)   Вараздат Ароян
6 (з)   Грегор Балажиц
15 (п)   Денис Кулаков
44 (п)   Андрей Егорычев
17 (п)   Николай Димитров
57 (п)   Артём Фидлер
58 (п)   Отман Эль-Кабир
10 (н)   Эрик Бикфалви
20 (н)   Андрей Панюков
31 (в)   Александр Беленов
33 (з)   Александр Сухов
3 (з)   Павел Аликин
55 (з)   Джемал Табидзе
15 (з)   Александр Пуцко
27 (з)   Йонуц Неделчяру
8 (з)   Кэтэлин Карп
29 (п)   Оливье Тилл
6 (п)   Веролюб Салатич
7 (п)   Дмитрий Сысуев
44 (н)   Сильвестр Игбун
Запасной состав
77 (в)   Олег Баклов
4 (з)   Сергей Брызгалов
5 (з)   Доминик Динга
7 (з)   Александр Данцев
18 (з)   Джамалдин Ходжаниязов
26 (з)   Мингиян Бевеев
9 (п)   Георгий Чантурия
13 (п)   Петрюс Бумаль
14 (п)   Юрий Бавин
21 (п)   Марко Араторе
11 (н)   Владимир Ильин
79 (н)   Артём Юсупов
88 (в)   Гиорги Шелия
4 (з)   Алексей Никитин
20 (з)   Денис Тумасян
17 (з)   Дмитрий Живоглядов
77 (п)   Азер Алиев
9 (п)   Ондржей Ванек
11 (п)   Ловро Бизяк
19 (п)   Иван Пауревич
13 (п)   Азамат Засеев
10 (н)   Еркебулан Сейдахмет
57 (н)   Вячеслав Кротов
Самоечитаемое
Трансляция
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'24
С преимуществом «Урала» проходит у нас игра в первом тайме противостояния. Однако, говорить о том, что хозяева уже заслужили гол пока не приходится.
'22
Фидлер головой сбросил мяч у чужой штрафной в направлении Эль-Кабира, но тот был в офсайде и просто пропустил мяч дальше за лицевую линию поля.
'20
Передача была исполнена вперед по левому флангу атаки «Урала» в направлении Панюкова, но против того на опережение сыграл Неделчару, выбив мяч в аут.
'18
Кулаков исполнил подачу с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Сухов вынес мяч на угловой. После подачи с угла поля дело до удара по воротам так и не дошло.
'16
Момент у «Урала»! Эль-Кабир отдал классную передачу низом на левый край чужой штрафной, где Панюков оторвался от защитника, ушел в сторону от кинувшегося в ноги Беленова, но пробил затем с острого угла мимо створа ворот.
'15
Аликин не по правилам встретил Бикфалви еще на чужой половине поля, чем сорвал развитие быстрой атаки хозяев поля. Обошлось без желтой карточки со стороны арбитра.
'13
Момент у «Урала»! Прошла классная передача от Егорычева на левый край штрафной «Уфы», где Панюков убежал от защитника, но с угла вратарской отправил мяч в сетку с внешней стороны!
'11
Эль-Кабир исполнил подачу с левого фланга атаки в чужую штрафную, но там уверенно на выходе сыграл Беленов.
'9
Диагональная передача была исполнена с левого фланга на правый край атаки «Уфы» в направлении Сухова, но мяч был послан слишком сильно и правый защитник лишь проводил его за боковую линию поля.
'7
Эль-Кабир прошел вперед по левому флангу атаки и заработал угловой при попытке навесить в центр. Однако, подача с угла поля на ближнюю штангу была перехвачена.
'5
Фидлер не по правилам сыграл против соперника поблизости от центра поля. После подачи со стандартного положения в штрафную «Урала» толковый удар по воротам нанести не удалось гостям.
'3
Длительное время контролируют мяч футболисты «Урала» на стартовых минутах нашего матча. В основном пока обороняются гости.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Урал» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.