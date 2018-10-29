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Торонто РэпторсФиладельфия Сиксерс
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Бостон СелтиксДетройт Пистонс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
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Рубин Спартак

В ожидании Глушакова: «Спартак» гостит у «Рубина». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Рубин» — «Спартак»

Казанский «Рубин» на своем поле принимает московский «Спартак» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
12-й тур  |   29 октября 20:30   |  1 тайм
Рубин
0:0
Спартак
Стадион «Казань Арена», Казань | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
23 (в)   Иван Коновалов
91 (з)   Виталий Устинов
30 (з)   Фёдор Кудряшов
14 (з)   Владимир Гранат
44 (з)   Сесар Навас
5 (з)   Филип Уремович
19 (з)   Хорен Байрамян
88 (п)   Руслан Камболов
15 (п)   Игорь Коновалов
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
10 (н)   Дмитрий Полоз
98 (в)   Александр Максименко
3 (з)   Марко Петкович
29 (з)   Илья Кутепов
16 (з)   Сальваторе Боккетти
14 (з)   Георгий Джикия
23 (з)   Дмитрий Комбаров
47 (п)   Роман Зобнин
22 (п)   Михаил Игнатов
71 (п)   Ивелин Попов
88 (п)   Александр Ташаев
94 (п)   Софьян Ханни
Запасной состав
16 (в)   Тимур Акмурзин
21 (в)   Егор Бабурин
12 (з)   Игорь Калинин
80 (з)   Егор Сорокин
3 (з)   Ибрагим Цаллагов
77 (п)   Реза Шекари
97 (п)   Адиль Мухаметзянов
11 (п)   Александр Бухаров
32 (в)   Артём Ребров
92 (з)   Николай Рассказов
8 (п)   Денис Глушаков
19 (п)   Александр Самедов
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
26 (п)   Роман Ерёменко
27 (п)   Александр Ломовицкий
40 (п)   Артём Тимофеев
66 (н)   Силванус Нимели
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`41

Комбаров сорвал на своем фланге опасный проход соперника и схлопотал желтую карточку.

`39

Ташаеву наступил на ногу Кудряшов, из-за чего Александру пришлось выбить мяч в аут, чтобы перевести дух. Кажется, все в порядке с хавбеком «Спартака».

`37

Ух, опасно! Устинов очень технично сыграл на подборе и сделал прекрасную передачу на Уремовича, который выбегал практически на свидание с Максименко, но пробил выше.

`36

Ташаеву в простой ситуации мяч отскочил в плечо, а Александра сделал акцентированное движение. Вновь мяч вернулся к «Рубину».

`34

Коновалова вблизи штрафной заплел ноги Попову и привез опасный штрафной. Но не удалось Ханни опасно подать.

`31

Игнатов некоторое время провел на газоне после столкновения с одноклубником. Все в порядке с Михаилом после вмешательства медиков.

`29

Очень неплохо себя проявляет молодой Игнатов у «Спартака». Уже отметился недокрученным финтом Зидана. Отважный юноша.

`27

Вот это ответ! Полоз и Байрамян оказались в штрафной «Спартака», последовала скидка от Дмитрия, а Хорен закручивал в дальний угол. Подставился защитник москвичей и спас свою команду.

`25

После углового у ворот «Рубина» подбор оказался за красно-белыми, Петкович отважился на удар с очень далекой дистанции — эффектно, но немного мимо!

`24

КОМБАААААААААААРОВ! Отличный проход по левому флангу и навес в штрафную, где не оказалось его партнеров. А какой был рывок..

`22

Полоз очень далеко от штрафной «Спартака» получил мяч и решился на удар — выше.

`19

В очередной раз Ташаев оказался в перспективной позиции и промедлил. Не смог найти Александр момент для удара и ушел к угловому флажку, откуда у него не получилась подача.

`17

КАКОЙ МОМЕНТ! Ташаев по правому флангу сделал внушающий рывок и простреливал в штрафную, где его пас в подкате прервали защитники «Рубина» — едва не срезался мяч в ворота.

`15

«Рубин» получил право на перспективный штрафной, однако остроты у ворота Максименко создать не удалось. Пока успешно защищаются гости.

`13

Перешло владение к игрокам «Рубина», но очень быстро завершилось после сильного заброса на Кудряшова.

`11

На Полоза в штрафную «Спартака» последовал очень острый прострел — Максименко надежен.

`10

Опасно! После суматохи в штрафной «Рубина», которая возникла из-за ошибки Кудряшова, Комбаров слету пробивал по воротам Рыжикова. Рикошет спас казанский клуб.

`7

Очень высоко прессингует «Спартак», не давая выйти в атаку «Рубину». Подопечные Курбана Бердыева стараются длинными передачами переходить на половину поля хозяев.

`5

Серьезная поддержка сегодня у москвичей — огромный баннер на секторе болельщиков красно-белых. И слышно их куда лучше местных фанатов.

`3

«Спартак» с первых минут завладел мячом и пытается организовать подходы к воротам хозяев, которые вынуждены играть на контратаках.

`1

Матч начался!

20:25

В последний раз «Рубин» и «Спартак» встречались в марте 2018 года. Тогда победа осталась за москвичами — 2:1.

20:20

«Рубин» и «Спартак» — соседи по турнирной таблице (седьмое и шестое места соответственно). У команд по 18 набранных очков.

20:15

Стартовый состав хозяев! «Рубин»: Коновалов, Кудряшов, Гранат, Устинов, Сесар Навас, Байрамян, Уремович, Камболов, Подберезкин, Коновалов, Полоз.

20:10

Cтартовый состав гостей! Без Глушакова — он в запасе. «Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Петкович, Ташаев, Попов, Зобнин, Игнатов, Ханни.

20:05

Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

20:00

Добрый вечер, уважаемые любители российского футбола! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ между «Рубином» и московским «Спартаком».