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Ташаеву наступил на ногу Кудряшов, из-за чего Александру пришлось выбить мяч в аут, чтобы перевести дух. Кажется, все в порядке с хавбеком «Спартака».
Ух, опасно! Устинов очень технично сыграл на подборе и сделал прекрасную передачу на Уремовича, который выбегал практически на свидание с Максименко, но пробил выше.
Ташаеву в простой ситуации мяч отскочил в плечо, а Александра сделал акцентированное движение. Вновь мяч вернулся к «Рубину».
Коновалова вблизи штрафной заплел ноги Попову и привез опасный штрафной. Но не удалось Ханни опасно подать.
Очень неплохо себя проявляет молодой Игнатов у «Спартака». Уже отметился недокрученным финтом Зидана. Отважный юноша.
После углового у ворот «Рубина» подбор оказался за красно-белыми, Петкович отважился на удар с очень далекой дистанции — эффектно, но немного мимо!
КОМБАААААААААААРОВ! Отличный проход по левому флангу и навес в штрафную, где не оказалось его партнеров. А какой был рывок..
Полоз очень далеко от штрафной «Спартака» получил мяч и решился на удар — выше.
В очередной раз Ташаев оказался в перспективной позиции и промедлил. Не смог найти Александр момент для удара и ушел к угловому флажку, откуда у него не получилась подача.
«Рубин» получил право на перспективный штрафной, однако остроты у ворота Максименко создать не удалось. Пока успешно защищаются гости.
Перешло владение к игрокам «Рубина», но очень быстро завершилось после сильного заброса на Кудряшова.
На Полоза в штрафную «Спартака» последовал очень острый прострел — Максименко надежен.
Опасно! После суматохи в штрафной «Рубина», которая возникла из-за ошибки Кудряшова, Комбаров слету пробивал по воротам Рыжикова. Рикошет спас казанский клуб.
Очень высоко прессингует «Спартак», не давая выйти в атаку «Рубину». Подопечные Курбана Бердыева стараются длинными передачами переходить на половину поля хозяев.
Серьезная поддержка сегодня у москвичей — огромный баннер на секторе болельщиков красно-белых. И слышно их куда лучше местных фанатов.
«Спартак» с первых минут завладел мячом и пытается организовать подходы к воротам хозяев, которые вынуждены играть на контратаках.
В последний раз «Рубин» и «Спартак» встречались в марте 2018 года. Тогда победа осталась за москвичами — 2:1.
«Рубин» и «Спартак» — соседи по турнирной таблице (седьмое и шестое места соответственно). У команд по 18 набранных очков.
Стартовый состав хозяев! «Рубин»: Коновалов, Кудряшов, Гранат, Устинов, Сесар Навас, Байрамян, Уремович, Камболов, Подберезкин, Коновалов, Полоз.
Cтартовый состав гостей! Без Глушакова — он в запасе. «Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Петкович, Ташаев, Попов, Зобнин, Игнатов, Ханни.
Игра начнется в 20:30 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители российского футбола! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ между «Рубином» и московским «Спартаком».