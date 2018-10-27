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Арсенал Оренбург

За будущее Кононова: «Арсенал» забил «Оренбургу». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Арсенал» — «Оренбург»

Тульский «Арсенал» на своем поле принимает «Оренбурге» в рамках матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
12-й тур  |   27 октября 16:30   |  2 тайм
Арсенал
1:0
Оренбург
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Горбатенко 21'
Мирзов 42'
Ойеволе 38'
Сиваков 50'
Подробная статистика матча
Основные составы
36 (в)   Михаил Левашов
21 (з)   Виктор Альварес
5 (з)   Кадри Мохаммед
6 (з)   Максим Беляев
8 (з)   Гиа Григалава
9 (п)   Кирилл Комбаров
78 (п)   Зелимхан Бакаев
70 (п)   Георги Костадинов
23 (п)   Игорь Горбатенко 21'
19 (п)   Резиуан Мирзов 42'
18 (н)   Лука Джорджевич
91 (в)   Евгений Фролов
12 (з)   Андрей Малых
13 (з)   Сергей Терехов
3 (з)   Михаил Сиваков 50'
6 (з)   Силвие Бегич
58 (з)   Адесойе Ойеволе 38'
19 (п)   Алексей Сутормин
29 (п)   Вадим Афонин
8 (п)   Даниэль Мишкич
10 (п)   Денис Попович
9 (н)   Андрей Козлов
Запасной состав
1 (в)   Артур Нигматуллин
50 (в)   Егор Шамов
14 (з)   Анри Хагуш
33 (з)   Артём Сокол
71 (з)   Александр Денисов
7 (п)   Кантемир Берхамов
11 (п)   Сергей Ткачёв
22 (п)   Даниил Лесовой
10 (н)   Эванс Кангва
17 (н)   Гурам Аджоев
45 (н)   Огнен Ожегович
80 (н)   Ярослав Ивакин
1 (в)   Александр Руденко
56 (в)   Александр Довбня
15 (з)   Дмитрий Андреев
31 (з)   Виталий Шахов
16 (п)   Рикарду Алвеш
23 (п)   Сергей Бреев
32 (п)   Артём Кулишев
77 (п)   Никита Маляров
86 (п)   Григорий Чиркин
11 (н)   Андреа Чуканов
88 (н)   Артём Галаджан
Удары
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По воротам:
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'50
Сиваков получил желтую карточку за грубый фол против Кирилла Комбарова в центре поля и срыв атаки «Арсенала».
'48
После скидки от партнера по команде нанес опасный удар по воротам Козлов с правого края чужой штрафной, но при этом офсайд был у него зафиксирован.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Тотальным преимуществом владел «Арсенал» в первой половине встречи и вполне заслуженно перед самым перерывом подопечные Олега Кононова сумели открыть счет в матче. Нужно прибавлять уже после перерыва «Оренбургу», прежде всего, в атакующей игре.
'44
Первый свой угловой в матче заработали футболисты «Оренбурга». После подачи с угла поля нанес удар головой Сиваков, но вышло уж очень неточно.
'42
Гол! 1:0! Уже захлебнулась атака «Арсенала», как вдруг Фролов из вратарской отпасовал прямо в ноги Джорджевичу! Тот прострелил с правого края штрафной назад во вратарскую, где мяч отскочил к Мирзову и Резван уверенным ударом поразил ближний угол ворот.
'42
Джорджевич получил пас от Мирзова в центральной зоне у чужой штрафной, тут же низом пробил, но отправил мяч мимо створа ворот.
'40
После розыгрыша углового хозяевами первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной оказался Мирзов и тут же попытался пробить, но отправил мяч достаточно слабо и прямо в руки Фролову.
'38
Ойеволе получил желтую карточку за грубый фол против Джорджевича на левом фланге атаки «Арсенала».
'37
Альварес попытался пройти вперед по левому флангу атаки, прокинул себе мяч на ход, но вовремя сработала подстраховка у «Оренбурга» в этом моменте.
'35
Кирилл Комбаров исполнил подачу с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, где в прыжке первым на мяче был футболист «Оренбурга».
'33
Мирзов на скорости вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, здорово ушел на замахе от двоих соперников, но пробил затем мимо дальнего угла ворот.
'31
Бакаев оказался первым на подборе на правом краю чужой штрафной и тут же попытался пробить, но на пути у мяча оказался один из защитников «Оренбурга».
'29
Кадири попытался самостоятельно прорваться к чужой штрафной мимо нескольких соперников, но в итоге довольно быстро лишился мяча.
'27
Разыграли угловой футболисты «Арсенала» на левом фланге атаки, после чего Мирзов на исполнение пробил из-за пределов штрафной, но вышло слишком слабо и Фролов уверенно забрал мяч в руки.
'25
С преимуществом «Арсенала» развивается у нас игра в эти минуты матча. Очень глубоко к своим воротам отходят сейчас футболисты «Оренбурга».
'23
Мирзов получил пас от Альвареса на левом фланге атаки у чужой штрафной, принялся финтить, но в итоге сам же выпустил мяч за лицевую линию поля.
'21
Горбатенко получил желтую карточку за споры с арбитром.
'21
Уверенно контролируют мяч футболисты «Арсенала» на чужой половине поля в эти минуты матча. Гости вынуждены в основном обороняться.
'19
Джорджевич упал на газон в чужой штрафной в столкновении с Бегичем, но арбитр нарушения правил в этом моменте не увидел.
'17
Заброс был исполнен с правого фланга атаки в штрафную «Оренбурга», но там надежно на перехвате головой сыграл Ойеволе.
'15
Сутормин попробовал на дриблинге пройти вперед по левому флангу атаки, но в итоге выпустил мяч за лицевую линию поля.
'13
Козлов получил повреждение. Небольшая пауза у нас в игре.
'11
Бакаев ошибся с передачей вперед по левому флангу атаки в направлении Альвареса. В результате мяч ушел за лицевую линию поля.
'9
Мирзов забрался во вне игры на левом фланге атаки своей команды во время развития быстрого наступления тульского «Арсенала».
'7
Длинная передача была исполнена в штрафную «Арсенала» в направлении Козлова, но против того надежно на опережение сыграл один из защитников.
'5
Мирзов заработал первый в матче угловой для своей команды. Горбатенко исполнил подачу в направлении Джорджевича, но тому нанести точный удар не удалось.
'3
Пока достаточно спокойно развивается у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Арсенал» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.