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Трансляция
С конца
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'50
'48
После скидки от партнера по команде нанес опасный удар по воротам Козлов с правого края чужой штрафной, но при этом офсайд был у него зафиксирован.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Тотальным преимуществом владел «Арсенал» в первой половине встречи и вполне заслуженно перед самым перерывом подопечные Олега Кононова сумели открыть счет в матче. Нужно прибавлять уже после перерыва «Оренбургу», прежде всего, в атакующей игре.
'44
Первый свой угловой в матче заработали футболисты «Оренбурга». После подачи с угла поля нанес удар головой Сиваков, но вышло уж очень неточно.
'42
'42
Джорджевич получил пас от Мирзова в центральной зоне у чужой штрафной, тут же низом пробил, но отправил мяч мимо створа ворот.
'40
После розыгрыша углового хозяевами первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной оказался Мирзов и тут же попытался пробить, но отправил мяч достаточно слабо и прямо в руки Фролову.
'38
'37
Альварес попытался пройти вперед по левому флангу атаки, прокинул себе мяч на ход, но вовремя сработала подстраховка у «Оренбурга» в этом моменте.
'35
Кирилл Комбаров исполнил подачу с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, где в прыжке первым на мяче был футболист «Оренбурга».
'33
Мирзов на скорости вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, здорово ушел на замахе от двоих соперников, но пробил затем мимо дальнего угла ворот.
'31
Бакаев оказался первым на подборе на правом краю чужой штрафной и тут же попытался пробить, но на пути у мяча оказался один из защитников «Оренбурга».
'29
Кадири попытался самостоятельно прорваться к чужой штрафной мимо нескольких соперников, но в итоге довольно быстро лишился мяча.
'27
Разыграли угловой футболисты «Арсенала» на левом фланге атаки, после чего Мирзов на исполнение пробил из-за пределов штрафной, но вышло слишком слабо и Фролов уверенно забрал мяч в руки.
'25
С преимуществом «Арсенала» развивается у нас игра в эти минуты матча. Очень глубоко к своим воротам отходят сейчас футболисты «Оренбурга».
'23
Мирзов получил пас от Альвареса на левом фланге атаки у чужой штрафной, принялся финтить, но в итоге сам же выпустил мяч за лицевую линию поля.
'21
'21
Уверенно контролируют мяч футболисты «Арсенала» на чужой половине поля в эти минуты матча. Гости вынуждены в основном обороняться.
'19
Джорджевич упал на газон в чужой штрафной в столкновении с Бегичем, но арбитр нарушения правил в этом моменте не увидел.
'17
Заброс был исполнен с правого фланга атаки в штрафную «Оренбурга», но там надежно на перехвате головой сыграл Ойеволе.
'15
Сутормин попробовал на дриблинге пройти вперед по левому флангу атаки, но в итоге выпустил мяч за лицевую линию поля.
'13
Козлов получил повреждение. Небольшая пауза у нас в игре.
'11
Бакаев ошибся с передачей вперед по левому флангу атаки в направлении Альвареса. В результате мяч ушел за лицевую линию поля.
'9
Мирзов забрался во вне игры на левом фланге атаки своей команды во время развития быстрого наступления тульского «Арсенала».
'7
Длинная передача была исполнена в штрафную «Арсенала» в направлении Козлова, но против того надежно на опережение сыграл один из защитников.
'5
Мирзов заработал первый в матче угловой для своей команды. Горбатенко исполнил подачу в направлении Джорджевича, но тому нанести точный удар не удалось.
'3
Пока достаточно спокойно развивается у нас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Арсенал» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.