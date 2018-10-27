'42

Гол! 1:0! Уже захлебнулась атака «Арсенала», как вдруг Фролов из вратарской отпасовал прямо в ноги Джорджевичу! Тот прострелил с правого края штрафной назад во вратарскую, где мяч отскочил к Мирзову и Резван уверенным ударом поразил ближний угол ворот.