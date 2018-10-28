Курсы валют$ 65.65 (+0.275) 74.91 (+0.231)
Пенсионный советник
Москва: +7°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
14:00
УралУфа
1:1
закончен
16:30
АрсеналОренбург
2:2
закончен
19:00
РостовАнжи
1:0
закончен
Испания / Примера
14:00
ЖиронаРайо Вальекано
2:1
закончен
17:15
Атлетик БВаленсия
0:0
закончен
19:30
СельтаЭйбар
4:0
закончен
19:30
ЛевантеЛеганес
2:0
закончен
21:45
Атлетико МРеал Сосьедад
2:0
закончен
Италия / Серия А
16:00
АталантаПарма
3:0
закончен
19:00
ЭмполиЮвентус
1:2
закончен
21:30
ТориноФиорентина
1:1
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
Боруссия ДГерта
2:2
закончен
16:30
ФортунаВольфсбург
0:3
закончен
16:30
МайнцБавария
1:2
закончен
16:30
Ганновер-96Аугсбург
1:2
закончен
19:30
ХоффенхаймШтутгарт
4:0
закончен
Англия / Премьер-лига
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионВулверхэмптон
1:0
закончен
17:00
ФулхэмБорнмут
0:3
закончен
17:00
ЛиверпульКардифф Сити
4:1
закончен
17:00
СаутгемптонНьюкасл Юнайтед
0:0
закончен
17:00
УотфордХаддерсфилд Таун
3:0
закончен
19:30
Лестер СитиВест Хэм Юнайтед
1:1
закончен
Франция / Лига 1
18:00
АнжеЛион
1:2
закончен
21:00
АмьенНант
1:2
закончен
21:00
ГенгамСтрасбург
1:1
закончен
21:00
ЛилльКан
1:0
закончен
21:00
МонакоДижон
2:2
закончен
21:00
ТулузаМонпелье
0:3
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
ДеснаМариуполь
2:0
закончен
17:00
ЗаряАлександрия
0:0
закончен
17:00
Арсенал КШахтёр Д
0:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
Металлург МгДинамо М
2:1
закончен
17:30
НефтехимикТрактор
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Нью-Джерси ДэвилзФлорида Пантерз
3:2
закончен
20:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
1:6
закончен
22:00
Нэшвилл ПредаторзЭдмонтон Ойлерз
3:5
закончен
23:00
Калгари ФлэймзВашингтон Кэпиталз
3:4 (Б)
закончен
02:00
Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
0:3
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
3:2
закончен
02:00
Коламбус Блю ДжекетсБаффало Сэйбрз
5:4 (ОТ)
закончен
03:00
Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
3:2
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
7:3
закончен
04:00
Аризона КойотсТампа-Бэй Лайтнинг
7:1
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксПиттсбург Пингвинз
0:5
закончен
Единая лига ВТБ
15:00
ВЭФ Зенит
77:86
закончен
17:00
Калев Автодор
102:113
закончен
17:00
Нижний Новгород Локомотив-Кубань
75:88
закончен
17:30
Цмоки-Минск Енисей
73:95
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Орлеан ПеликансЮта Джаз
111:132
закончен
02:00
Детройт ПистонсБостон Селтикс
89:109
закончен
02:30
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
105:103
закончен
02:30
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
107:119
закончен
02:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
85:97
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
110:106
закончен
03:30
Милуоки БаксОрландо Мэджик
113:91
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизФиникс Санз
117:96
закончен
04:00
Майами ХитПортленд Трэйл Блэйзерс
120:111
закончен
Фигурное катание / Гран-при. 2-й этап. Канада
04:00
Женское одиночное катание
1
Елизавета Туктамышева (Россия)
203,32
2
Мако Ямашита (Япония)
203,06
3
Евгения Медведева (Россия)
197,91
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЕнисейЛокомотив М
0:1
2 тайм
16:30
АхматДинамо М
не начался
19:00
ЦСКАКраснодар
не начался
Испания / Примера
14:00
ХетафеБетис
2:0
2 тайм
18:15
БарселонаРеал Мадрид
не начался
20:30
АлавесВильярреал
не начался
22:45
СевильяУэска
не начался
Италия / Серия А
14:30
СассуолоБолонья
1:1
2 тайм
17:00
КальяриКьево
не начался
17:00
ДженоаУдинезе
не начался
17:00
СПАЛФрозиноне
не начался
20:00
МиланСампдория
не начался
22:30
НаполиРома
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
БёрнлиЧелси
не начался
16:30
Кристал ПэласАрсенал
не начался
19:00
Манчестер ЮнайтедЭвертон
не начался
Франция / Лига 1
17:00
РеннРеймс
не начался
19:00
БордоНицца
не начался
23:00
МарсельПСЖ
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
14:00
Спартак-2Томь
0:1
2 тайм
14:00
ШинникСочи
1:1
2 тайм
15:00
РоторТамбов
0:1
1 тайм
16:00
Авангард КСибирь
не начался
16:00
ХимкиЧертаново
не начался
16:00
Нижний НовгородСКА-Хабаровск
не начался
17:00
ФакелЛуч
не начался
17:00
Зенит-2Тюмень
не начался
17:00
БалтикаМордовия
не начался
17:00
АрмавирКраснодар-2
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецКарпаты
0:1
1 тайм
18:00
Динамо КЛьвов
не начался
20:30
ВорсклаОлимпик Д
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
НюрнбергАйнтрахт Ф
0:0
1 тайм
17:30
РБ ЛейпцигШальке-04
не начался
20:00
ВердерБайер
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралАк Барс
1:5
закончен
14:00
БарысСибирь
4:2
3 период
14:30
Салават ЮлаевВитязь
1:0
2 период
15:00
АвтомобилистСпартак
1:0
перерыв
16:00
ЙокеритСеверсталь
не начался
16:30
АвангардТорпедо
не начался
19:00
СлованСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:30
Лос-Анджелес КингзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
00:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Айлендерс
не начался
00:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
не начался
01:00
Чикаго БлэкхоуксЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
не начался
03:00
Вегас Голден НайтсОттава Сенаторз
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
Химки УНИКС
32:29
перерыв
НБА / регулярный чемпионат
00:00
Бруклин НетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
не начался
02:00
Даллас МавериксЮта Джаз
не начался
04:30
Лос-Анджелес КлипперсВашингтон Уизардс
не начался
Автоспорт / Формула-1
22:10
Гран-при Мексики
не начался
Россия / Премьер-Лига
18:00
Крылья СоветовЗенит
не начался
20:30
РубинСпартак М
не начался
Италия / Серия А
22:30
ЛациоИнтер М
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Сити
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Салават ЮлаевДинамо М
не начался
19:30
ЛокомотивХК Сочи
не начался
19:30
Динамо МнАмур
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксМиннесота Уайлд
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА Парма
не начался
21:00
Зелена Гура Астана
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсАтланта Хоукс
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
не начался
02:30
Майами ХитСакраменто Кингз
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Милуоки БаксТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Чикаго БуллзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсДаллас Маверикс
не начался
04:00
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Енисей Локомотив

Доехали до Сибири: «Локомотив» побеждает «Енисей». LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата России «Енисей» — «Локомотив»

Московский «Локомотив» на выезде играет с красноярским «Енисеем» в матче чемпионате России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
12-й тур  |   28 октября 14:00   |  2 тайм
Енисей
0:1
Локомотив
Стадион «Центральный», Красноярск | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Саркисов 6'
Зотов 41'
Миранчук 22'
Крыховяк 45'
Игнатьев 48'
Подробная статистика матча
Основные составы
47 (в)   Михаил Филиппов
26 (з)   Раде Дугалич
33 (з)   Петар Занев 75'
13 (з)   Алексей Грицаенко
2 (з)   Валерий Кичин
8 (п)   Фегор Огуде
7 (п)   Александр Зотов 41'
15 (п)   Азим Фатуллаев
70 (п)   Энис Гавазай 46'
10 (н)   Михаил Комков
11 (н)   Артур Саркисов 6'
1 (в)   Маринато Гилерме
5 (з)   Бенедикт Хёведес
33 (з)   Соломон Кверквелия
3 (з)   Брайан Идову
20 (п)   Владислав Игнатьев 48'
23 (п)   Дмитрий Тарасов
27 (п)   Игорь Денисов
59 (п)   Алексей Миранчук 22'
7 (п)   Гжегож Крыховяк 45'
4 (п)   Мануэл Фернандеш
24 (н)   Антонио Эдер
Запасной состав
1 (в)   Юрий Нестеренко
55 (в)   Давид Юрченко
3 (з)   Дмитрий Ятченко
4 (з)   Шамиль Гасанов
27 (з)   Павел Рожков
5 (п)   Павел Комолов
14 (п)   Максим Семакин
83 (п)   Александр Харитонов
9 (н)   Дарко Бодул 46'
91 (н)   Марко Обрадович 75'
48 (н)   Александр Кутьин
30 (в)   Никита Медведев
77 (в)   Антон Коченков
28 (з)   Борис Ротенберг
34 (з)   Тимофей Маргасов
42 (з)   Иван Лапшов
84 (з)   Михаил Лысов
11 (п)   Антон Миранчук
69 (п)   Даниил Куликов
83 (п)   Алексей Миронов
96 (п)   Рифат Жемалетдинов
67 (н)   Роман Тугарев
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'75
Обрадович вышел вместо Занева.
'75
Вторая замена у «Енисея».
'73
Саркисов откликнулся на заброс из глубины, вошёл в штрафную и пробил в руки Гилерме.
'71
Саркисов поборолся и сделал скидку на Зотова, который пробил с семи метров — мяч ушёл в сторону.
'69
Преимущество по владению мячом уже на стороне «Енисея» — 60% на 40%.
'67
Момент у «Енисея»! Зотов классной передачей разрезал оборону гостей, Бодул выскочил один на один и пробил во вратаря!
'65
Совсем перестал держаться мяч у гостей, даже центр поля не могут пройти москвичи.
'63
Грицаенко подкараулил отскок и пробил с дальней дистанции — получилось слишком высоко.
'61
«Енисей» добавил активности после перерыва. Красноярцы стараются бить при первой возможности.
'59
Саркисов пробил из-за пределов штрафной — Гилерме грамотно занял позицию и забрал мяч.
'58
Кичин с дальней дистанции мощно пробил под перекладину — Гилерме перевёл мяч на угловой.
'57
Момент! Саркисов открылся под передачу из глубины, пробросил мяч мимо вышедшего из ворот Гилерме, но не стал бить сразу, а затем Идову накрыл соперника.
'55
Москвичи разыграли угловой, Миранчук опасно пробил из угла штрафной — мяч прошёл над перекладиной!
'54
Кверквелии забинтовали голову, защитник «Локомотива» вернулся в игру.
'53
Момент! Саркисов в штрафной подставил ногу под дальний удар Комкова — мяч после рикошета прошёл рядом со штангой.
'52
Саркисов тянулся к мячу и ударил шипами по голове Кверквелии. У защитника «Локомотива» жуткое столкновение, медики пытаются остановить кровь.
'51
Москвичи быстро разыграли угловой, прошла передача на Денисова, который неточно пробил с линии штрафной.
'50
Эдер получил обратную передачу от Тарасова и пробил метров с 20! Мяч после рикошета улетел на угловой.
'48
Игнатьев ударил по ногам Занева и получил «горчичник» за срыв атаки.
'46
Бодул вышел вместо Гавазая.
'46
Замену в перерыве провёл Дмитрий Аленичев.
'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Локомотива» после 45 минут. Сибиряки активно начали и уже в дебюте игры шикарный момент не реализовал Саркисов. Постепенно игра выровнялась, а единственный гол в середине тайма забил Алексей Миранчук.
'45+1
Дугалич с Кверквелией столкнулись головами, пытаясь добраться до мяча. Нужна помощь медиков.
'45
Крыховяк сфолил на карточку, ударив по ногам Зотова.
'43
Тарасов снял очередной заброс в штрафную. Не проходят забросы у хозяев — москвичи выигрывают почти всю борьбу.
'41
Зотов, пытаясь дотянуться до мяча, ударил по голеностопу Игнатьева. Жёлтая карточка.
'38
Кичин со штрафного пробил низом и попал в стенку, а добивание Зотова было заблокировано.
'37
Крыховяк возле собственной штрафной ударил по ногам Зотова. Хорошая позиция, до ворот метров 20.
'35
Саркисов откликнулся на заброс из глубины, выскочил один на один, но арбитр усмотрел офсайд у форварда.
'34
Игнатьев подключился к атаке по флангу, раскачал соперника и выполнил подачу в руки Филиппову.
'32
Крыховяк сместился на правый край, дошёл до лицевой и навесил в штрафную — Эдеру помешали пробить головой по воротам.
'30
Комков дважды грузил мяч в штрафную гостей, но «железнодорожники» обороняются чётко и уверенно.
'28
Фернандеш с углового навесил на дальнюю штангу, Филиппов снял мяч с головы Эдера.
'26
Контратака «Локо»! Фернандеш со входа в штрафную зарядил в ближний угол — Филиппов кулаками перевёл мяч на угловой.
'24
Комков совершил рывок по флангу и прострелил на ближнюю штангу! Хёведес перехватил мяч, опередив Саркисова.
'22
ГОЛ! «Железнодорожники» разыграли комбинацию в штрафной, Игнатьев прострелил в центр, мяч после рикошета отскочил к Миранчуку, который положил корпус и пробил низом!
'20
Тарасов дошёл до штрафной и попытался сделать проникающую передачу в штрафную — Дугалич перехватил мяч.
'18
Москвичи катают мяч в центре поля, но не удаётся продвинуться вперёд. Не доходит мяч до Эдера.
'16
По владению мячом преимущество у «Енисея» — 59% на 41%. Поактивнее выглядят хозяева.
'14
Эдер, выбивая мяч, попал коленом по Дугаличу. Но не было там грубости — игровой эпизод,
'12
Занев бросил в прорыв по флангу Саркисова, но Кверквелия поставил корпус и не пустил соперника к мячу.
'10
Фернандеш метров с 30 пробил с отскоком от газона! Филиппов сложился и отразил мяч в сторону.
'8
«Енисей» активно проводит стартовые минуты тайма. Игра идёт на половине поля москвичей.
'6
Сарксисов вошёл в штрафную и упал в борьбе с Игнатьевым. Владислав Безбородов усмотрел симуляцию у форварда «Енисея».
'5
Момент у «Енисея»! Хозяева провели атаку по центру, Саркисов открылся под пас, выскочил один на один и пробил в Гилерме! Со второй попытки Артур перебросил голкипера, но Идову выбил мяч из пустых ворот!
'3
Крыховяк вырезал классную диагональ на левый край, Фернандеш продвинулся к штрафной, но затянул и упустил момент для удара.
'1
Матч начался! Красноярцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Енисей» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.