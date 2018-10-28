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Трансляция
С конца
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'75
'75
'73
Саркисов откликнулся на заброс из глубины, вошёл в штрафную и пробил в руки Гилерме.
'71
Саркисов поборолся и сделал скидку на Зотова, который пробил с семи метров — мяч ушёл в сторону.
'69
Преимущество по владению мячом уже на стороне «Енисея» — 60% на 40%.
'67
Момент у «Енисея»! Зотов классной передачей разрезал оборону гостей, Бодул выскочил один на один и пробил во вратаря!
'65
Совсем перестал держаться мяч у гостей, даже центр поля не могут пройти москвичи.
'63
Грицаенко подкараулил отскок и пробил с дальней дистанции — получилось слишком высоко.
'61
«Енисей» добавил активности после перерыва. Красноярцы стараются бить при первой возможности.
'59
Саркисов пробил из-за пределов штрафной — Гилерме грамотно занял позицию и забрал мяч.
'58
Кичин с дальней дистанции мощно пробил под перекладину — Гилерме перевёл мяч на угловой.
'57
Момент! Саркисов открылся под передачу из глубины, пробросил мяч мимо вышедшего из ворот Гилерме, но не стал бить сразу, а затем Идову накрыл соперника.
'55
Москвичи разыграли угловой, Миранчук опасно пробил из угла штрафной — мяч прошёл над перекладиной!
'54
Кверквелии забинтовали голову, защитник «Локомотива» вернулся в игру.
'53
Момент! Саркисов в штрафной подставил ногу под дальний удар Комкова — мяч после рикошета прошёл рядом со штангой.
'52
Саркисов тянулся к мячу и ударил шипами по голове Кверквелии. У защитника «Локомотива» жуткое столкновение, медики пытаются остановить кровь.
'51
Москвичи быстро разыграли угловой, прошла передача на Денисова, который неточно пробил с линии штрафной.
'50
Эдер получил обратную передачу от Тарасова и пробил метров с 20! Мяч после рикошета улетел на угловой.
'48
'46
'46
'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Локомотива» после 45 минут. Сибиряки активно начали и уже в дебюте игры шикарный момент не реализовал Саркисов. Постепенно игра выровнялась, а единственный гол в середине тайма забил Алексей Миранчук.
'45+1
Дугалич с Кверквелией столкнулись головами, пытаясь добраться до мяча. Нужна помощь медиков.
'45
'43
Тарасов снял очередной заброс в штрафную. Не проходят забросы у хозяев — москвичи выигрывают почти всю борьбу.
'41
'38
Кичин со штрафного пробил низом и попал в стенку, а добивание Зотова было заблокировано.
'37
Крыховяк возле собственной штрафной ударил по ногам Зотова. Хорошая позиция, до ворот метров 20.
'35
Саркисов откликнулся на заброс из глубины, выскочил один на один, но арбитр усмотрел офсайд у форварда.
'34
Игнатьев подключился к атаке по флангу, раскачал соперника и выполнил подачу в руки Филиппову.
'32
Крыховяк сместился на правый край, дошёл до лицевой и навесил в штрафную — Эдеру помешали пробить головой по воротам.
'30
Комков дважды грузил мяч в штрафную гостей, но «железнодорожники» обороняются чётко и уверенно.
'28
Фернандеш с углового навесил на дальнюю штангу, Филиппов снял мяч с головы Эдера.
'26
Контратака «Локо»! Фернандеш со входа в штрафную зарядил в ближний угол — Филиппов кулаками перевёл мяч на угловой.
'24
Комков совершил рывок по флангу и прострелил на ближнюю штангу! Хёведес перехватил мяч, опередив Саркисова.
'22
'20
Тарасов дошёл до штрафной и попытался сделать проникающую передачу в штрафную — Дугалич перехватил мяч.
'18
Москвичи катают мяч в центре поля, но не удаётся продвинуться вперёд. Не доходит мяч до Эдера.
'16
По владению мячом преимущество у «Енисея» — 59% на 41%. Поактивнее выглядят хозяева.
'14
Эдер, выбивая мяч, попал коленом по Дугаличу. Но не было там грубости — игровой эпизод,
'12
Занев бросил в прорыв по флангу Саркисова, но Кверквелия поставил корпус и не пустил соперника к мячу.
'10
Фернандеш метров с 30 пробил с отскоком от газона! Филиппов сложился и отразил мяч в сторону.
'8
«Енисей» активно проводит стартовые минуты тайма. Игра идёт на половине поля москвичей.
'6
'5
Момент у «Енисея»! Хозяева провели атаку по центру, Саркисов открылся под пас, выскочил один на один и пробил в Гилерме! Со второй попытки Артур перебросил голкипера, но Идову выбил мяч из пустых ворот!
'3
Крыховяк вырезал классную диагональ на левый край, Фернандеш продвинулся к штрафной, но затянул и упустил момент для удара.
'1
Матч начался! Красноярцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Енисей» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.