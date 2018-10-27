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Ростов Анжи

Без поддержки Хабиба: «Анжи» проигрывает «Ростову». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Ростов» — «Анжи»

«Ростов» на своем поле принимает махачкалинский «Анжи» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
12-й тур  |   27 октября 19:00   |  2 тайм
Ростов
1:0
Анжи
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Скопинцев 16'
Гулиев 25'
Сигурдарсон 37'
Скопинцев 53'
Чайковский 56'
Чансельор 64'
Савичев 68'
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Сергей Песьяков
4 (з)   Сергей Паршивлюк
3 (з)   Мацей Вилюш
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
15 (з)   Сверрир Ингасон
77 (п)   Дмитрий Скопинцев 16' 53'
8 (п)   Аяз Гулиев 25'
7 (п)   Артур Юсупов
84 (п)   Александр Гацкан
14 (н)   Эльдор Шомуродов
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон 70' 37'
22 (в)   Юрий Дюпин
2 (з)   Гурам Тетрашвили
3 (з)   Игорь Удалый
4 (з)   Джон Чансельор 64'
24 (п)   Константин Савичев 68'
13 (п)   Роланд Гиголаев
5 (п)   Владислав Кулик
20 (п)   Мохаммед Рабиу
17 (п)   Игорь Чайковский 65' 56'
19 (н)   Павел Долгов 46'
9 (н)   Андрес Понсе
Запасной состав
31 (в)   Илья Абаев
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
25 (з)   Арсений Логашов
92 (п)   Артём Щадин 70'
2 (п)   Тимофей Калачёв
10 (п)   Александр Зуев
11 (п)   Алексей Ионов
17 (п)   Антон Салетрос
23 (н)   Видар Кьяртанссон
1 (в)   Александр Будаков
30 (з)   Евгений Гапон
7 (п)   Достонбек Хамдамов 65'
10 (п)   Адлан Кацаев
15 (п)   Данил Глебов
6 (н)   Иван Маркелов 46'
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'72
Ростовчане отбились после углового и провели контратаку. Шомуродов затянул и не сумел сделать передачу на ход Щадину.
'70
Щадин вошёл в игру вместо Сигурдарсона.
'70
Замена у «Ростова».
'68
«Ростов», играя в меньшинстве, не собирается садиться в оборону. Продолжают атаковать подопечные Карпина.
'67
Савичев сфолил на карточку, сбив Шомуродова.
'66
Момент у «Ростова»! Сигурдарсон ушёл от соперника, под углом выскочил на ворота и пробил — Дюпин кулаками отразил мяч в сторону!
'65
Махачкалинцы провели атаку по центру, Хамдамов пробил со входа в штрафную — промах!
'64
Хамдамов вышел вместо Чайковского.
'64
Замена у «Анжи».
'64
Шомуродов убежал в контратаку по левому флангу и его сбил Чансельор. Жёлтая карточка.
'62
Юсупов с углового навесил во вратарскую, Понсе выиграл борьбу в воздухе и выбил мяч в сторону.
'60
Длинный заброс прошёл в штрафную «Анжи», Маркелов выскочил один на один, но арбитр усмотрел у него офсайд.
'58
Паршивлюк увидел, что вратарь далеко вышел из ворот и пробил метров с 40! Получилось слишком неудачно.
'56
Чайковский не успел к мячу и ударил по ноге Гацкана. Жёлтая карточка.
'53
Удаление у «Ростова»! Скопинцев ворвался в штрафную, наткнулся Чансельора и рухнул на газон. Сергей Карасёв посчитал, что была симуляция, это вторая карточка для Дмитрия.
'51
Понсе в подкате влетел в ногу Юсупову. Небольшая пауза возникла.
'50
Скопинцев пробросил мяч себе на ход и навесил на дальнюю штангу! Дюпин сыграл на выходе, опередив Сигурдарсона.
'48
Махачкалинцы активно начали второй тайм. Кулик совершил рывок по флангу и выполнил подачу в руки Песьякову.
'46
Стартовал второй тайм!
'46
Маркелов вышел вместо Долгова.
'46
Замена в перерыве произошла у «Анжи».
'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу «Ростова» после 45 минут. Игра идёт с большим преимуществом команды Валерия Карпина, а единственный гол на счету Сигурдарсона, который замкнул навес Юсупова с углового. Посмотрим, чем ответят махачкалинцы после перерыва.
'45+1
Гулиев! Убрал соперника и опасно пробил с линии штрафной — Дюпин отбил перед собой, но со второй попытки накрыл мяч.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Сигурдарссон в касание пробил после подачи Юсупова с углового! Мяч прошёл в нескольких метрах от штанги.
'41
Шомуродов на скорости вошёл в штрафную, обыграл Рабиу, но наткнулся на Гиголаева и потерял мяч.
'39
Понсе сместился на левый край, попытался навесить в штрафную, но мяч свалился с ноги и улетел за лицевую.
'37
ГОЛ! Юсупов с углового навесил в центр штрафной, Сигурдарсон оторвался от опекуна и пробил головой с отскоком от газона — Дюпин не дотянулся!
'35
Махачкалинцы всей командой отошли на свою половину поля. Нет свободных зон в обороне гостей.
'33
Шомуродов подкараулил отскок и пробил из-за пределов штрафной — мяч прошёл выше перекладины.
'31
Ингасон подключился к атаке и пробил с дальней дистанции! Мяч после рикошета ушёл в сторону.
'29
Гулиев! Освободился от опеки и с радиуса штрафной зарядил в нижний угол — Дюпин в падении отразил мяч в сторону!
'27
Махачкалинцы провели атаку правым флангом, Чайковский навесил на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
'26
Гулиев возле чужой штрафной опасно сыграл против Понсе, едва не ударив соперника по голове. Жёлтая карточка.
'25
Гулиев подобрал отскок у штрафной, сместился к центру, пробил и попал в Рабиу. Угловой для «Ростова».
'23
Махачкалинцы убежали в контратаку, Кулик совершил проход по флангу, но не сумел на дриблинге уйти от Сигурдссона.
'21
По владению мячом большое преимущество у «Ростова» — 80% на 20%.
'20
Паршивлюк рванул в свободную зону и прострелил на ближнюю штангу! Шомуродов немного не успел к мячу.
'18
Юсупов сместился на левый край и вырезал подачу в штрафную, Паршивлюк тянулся к мячу и упал в борьбе с защитником. Арбитр показывает, что всё было чисто.
'16
Скопинцев не успел к мячу и в подкате влетел в ногу Долгову. Жёлтая карточка.
'14
Момент у «Ростова»! Юсупов с углового прострелил низом в штрафную, Паршивлюк пробил в касание, мяч заметался по вратарской, но хозяевам не удалось добить.
'12
Совсем не держится мяч у «Анжи», даже центр поля не удаётся пройти. Территория полностью за хозяевами.
'10
Шомуродов промчался по флангу, дошёл до лицевой и навесил на дальнюю штангу — Сигурдарсон не добрался до мяча, а Гулиев после подбора пробил слишком неудачно.
'8
Опасно! Сигурдарсон сделал скидку на ход Шомуродову, тот дошёл до штрафной, качнул защитника и пробил в дальний угол — промах!
'6
Ростовчане много владеют мячом на первых минутах. Махачкалинцам не удаётся отодвинуть игру от своих ворот.
'4
Момент! Ростовчане в две передачи вскрыли оборону гостей, Гулиев под углом выскочил на ворота и пробил низом — Дюпин отразил мяч на угловой!
'2
Юсупов навесил с левого края, Дюпин, играя на выходе, столкнулся с соперником. Арбитр зафиксировал атаку вратаря.
'1
Матч начался! Ростовчане разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Ростов» — «Анжи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.