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Трансляция
С конца
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'72
Ростовчане отбились после углового и провели контратаку. Шомуродов затянул и не сумел сделать передачу на ход Щадину.
'70
'70
'68
«Ростов», играя в меньшинстве, не собирается садиться в оборону. Продолжают атаковать подопечные Карпина.
'67
'66
Момент у «Ростова»! Сигурдарсон ушёл от соперника, под углом выскочил на ворота и пробил — Дюпин кулаками отразил мяч в сторону!
'65
Махачкалинцы провели атаку по центру, Хамдамов пробил со входа в штрафную — промах!
'64
'64
'64
'62
Юсупов с углового навесил во вратарскую, Понсе выиграл борьбу в воздухе и выбил мяч в сторону.
'60
Длинный заброс прошёл в штрафную «Анжи», Маркелов выскочил один на один, но арбитр усмотрел у него офсайд.
'58
Паршивлюк увидел, что вратарь далеко вышел из ворот и пробил метров с 40! Получилось слишком неудачно.
'56
'53
'51
Понсе в подкате влетел в ногу Юсупову. Небольшая пауза возникла.
'50
Скопинцев пробросил мяч себе на ход и навесил на дальнюю штангу! Дюпин сыграл на выходе, опередив Сигурдарсона.
'48
Махачкалинцы активно начали второй тайм. Кулик совершил рывок по флангу и выполнил подачу в руки Песьякову.
'46
Стартовал второй тайм!
'46
'46
'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу «Ростова» после 45 минут. Игра идёт с большим преимуществом команды Валерия Карпина, а единственный гол на счету Сигурдарсона, который замкнул навес Юсупова с углового. Посмотрим, чем ответят махачкалинцы после перерыва.
'45+1
Гулиев! Убрал соперника и опасно пробил с линии штрафной — Дюпин отбил перед собой, но со второй попытки накрыл мяч.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Сигурдарссон в касание пробил после подачи Юсупова с углового! Мяч прошёл в нескольких метрах от штанги.
'41
Шомуродов на скорости вошёл в штрафную, обыграл Рабиу, но наткнулся на Гиголаева и потерял мяч.
'39
Понсе сместился на левый край, попытался навесить в штрафную, но мяч свалился с ноги и улетел за лицевую.
'37
'35
Махачкалинцы всей командой отошли на свою половину поля. Нет свободных зон в обороне гостей.
'33
Шомуродов подкараулил отскок и пробил из-за пределов штрафной — мяч прошёл выше перекладины.
'31
Ингасон подключился к атаке и пробил с дальней дистанции! Мяч после рикошета ушёл в сторону.
'29
Гулиев! Освободился от опеки и с радиуса штрафной зарядил в нижний угол — Дюпин в падении отразил мяч в сторону!
'27
Махачкалинцы провели атаку правым флангом, Чайковский навесил на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
'26
'25
Гулиев подобрал отскок у штрафной, сместился к центру, пробил и попал в Рабиу. Угловой для «Ростова».
'23
Махачкалинцы убежали в контратаку, Кулик совершил проход по флангу, но не сумел на дриблинге уйти от Сигурдссона.
'21
По владению мячом большое преимущество у «Ростова» — 80% на 20%.
'20
Паршивлюк рванул в свободную зону и прострелил на ближнюю штангу! Шомуродов немного не успел к мячу.
'18
Юсупов сместился на левый край и вырезал подачу в штрафную, Паршивлюк тянулся к мячу и упал в борьбе с защитником. Арбитр показывает, что всё было чисто.
'16
'14
Момент у «Ростова»! Юсупов с углового прострелил низом в штрафную, Паршивлюк пробил в касание, мяч заметался по вратарской, но хозяевам не удалось добить.
'12
Совсем не держится мяч у «Анжи», даже центр поля не удаётся пройти. Территория полностью за хозяевами.
'10
Шомуродов промчался по флангу, дошёл до лицевой и навесил на дальнюю штангу — Сигурдарсон не добрался до мяча, а Гулиев после подбора пробил слишком неудачно.
'8
Опасно! Сигурдарсон сделал скидку на ход Шомуродову, тот дошёл до штрафной, качнул защитника и пробил в дальний угол — промах!
'6
Ростовчане много владеют мячом на первых минутах. Махачкалинцам не удаётся отодвинуть игру от своих ворот.
'4
Момент! Ростовчане в две передачи вскрыли оборону гостей, Гулиев под углом выскочил на ворота и пробил низом — Дюпин отразил мяч на угловой!
'2
Юсупов навесил с левого края, Дюпин, играя на выходе, столкнулся с соперником. Арбитр зафиксировал атаку вратаря.
'1
Матч начался! Ростовчане разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура РПЛ: «Ростов» — «Анжи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.