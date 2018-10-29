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Трансляция
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17:55
В последний раз «Крылья» и «Зенит» встречались в мае 2017 года. Тогда встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургского коллектива.
17:50
Сине-бело-голубые занимают первую строчку в таблице РПЛ, «Крылья Советов» расположились в зоне переходных матчей — на 13 месте.
17:45
Состав хозяев поля! «Крылья Советов»: Рыжиков, Башкиров, Корниленко, Зотов, Рохель, Антон, Ткачук, Чичерин, Молло, Бурлак, Канунников.
17:40
Состав петербургского клуба! «Зенит»: Лунев, Чернов, Маммана, Нету, Иванович, Паредес, Маркизио, Кузяев, Ерохин, Мак, Дзюба.
17:35
Игра начнется в 18:00 по московскому времени.
17:30
Добрый день, уважаемые любители футбола! Представляем вам текстовую трансляцию матча 12-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Зенитом».