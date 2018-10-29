Крылья Советов

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Россия / Премьер-Лига
14:00
ЕнисейЛокомотив М
0:3
закончен
16:30
АхматДинамо М
0:0
закончен
19:00
ЦСКАКраснодар
1:2
закончен
Испания / Примера
14:00
ХетафеБетис
2:0
закончен
18:15
БарселонаРеал Мадрид
5:1
закончен
20:30
АлавесВильярреал
2:1
закончен
22:45
СевильяУэска
2:1
закончен
Италия / Серия А
14:30
СассуолоБолонья
2:2
закончен
17:00
КальяриКьево
2:1
закончен
17:00
ДженоаУдинезе
2:2
закончен
17:00
СПАЛФрозиноне
0:3
закончен
20:00
МиланСампдория
3:2
закончен
22:30
НаполиРома
1:1
закончен
Англия / Премьер-лига
16:30
БёрнлиЧелси
0:4
закончен
16:30
Кристал ПэласАрсенал
2:2
закончен
19:00
Манчестер ЮнайтедЭвертон
2:1
закончен
Франция / Лига 1
17:00
РеннРеймс
0:2
закончен
19:00
БордоНицца
0:1
закончен
23:00
МарсельПСЖ
0:2
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
14:00
Спартак-2Томь
1:1
закончен
14:00
ШинникСочи
1:1
закончен
15:00
РоторТамбов
1:2
закончен
16:00
Авангард КСибирь
3:2
закончен
16:00
ХимкиЧертаново
3:2
закончен
16:00
Нижний НовгородСКА-Хабаровск
0:1
закончен
17:00
ФакелЛуч
1:1
закончен
17:00
Зенит-2Тюмень
0:0
закончен
17:00
БалтикаМордовия
1:0
закончен
17:00
АрмавирКраснодар-2
3:3
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецКарпаты
0:5
закончен
18:00
Динамо КЛьвов
0:1
закончен
20:30
ВорсклаОлимпик Д
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
15:30
НюрнбергАйнтрахт Ф
1:1
закончен
17:30
РБ ЛейпцигШальке-04
0:0
закончен
20:00
ВердерБайер
2:6
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралАк Барс
1:5
закончен
14:00
БарысСибирь
5:2
закончен
14:30
Салават ЮлаевВитязь
2:1
закончен
15:00
АвтомобилистСпартак
2:1 (ОТ)
закончен
16:00
ЙокеритСеверсталь
3:2
закончен
16:30
АвангардТорпедо
1:3
закончен
19:00
СлованСКА
0:7
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
22:30
Лос-Анджелес КингзНью-Йорк Рейнджерс
4:3
закончен
00:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Айлендерс
1:2
закончен
00:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
4:2
закончен
01:00
Чикаго БлэкхоуксЭдмонтон Ойлерз
1:2 (ОТ)
закончен
03:00
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
3:4 (ОТ)
закончен
03:00
Вегас Голден НайтсОттава Сенаторз
4:3 (ОТ)
закончен
Единая лига ВТБ
15:00
Химки УНИКС
78:65
закончен
НБА / регулярный чемпионат
00:00
Бруклин НетсГолден Стэйт Уорриорз
114:120
закончен
02:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
117:110
закончен
02:00
Даллас МавериксЮта Джаз
104:113
закончен
04:30
Лос-Анджелес КлипперсВашингтон Уизардс
136:104
закончен
Автоспорт / Формула-1
22:10
Гран-при Мексики
1
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
1:38:28,851
2
Себастьян Феттель («Феррари»)
+17,316
3
Кими Райкконен («Феррари»)
+49,914
закончен
Россия / Премьер-Лига
18:00
Крылья СоветовЗенит
online
20:30
РубинСпартак М
не начался
Италия / Серия А
22:30
ЛациоИнтер М
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Сити
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Салават ЮлаевДинамо М
1:1
2 период
19:30
ЛокомотивХК Сочи
не начался
19:30
Динамо МнАмур
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксМиннесота Уайлд
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА Парма
не начался
21:00
Зелена Гура Астана
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсАтланта Хоукс
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
не начался
02:30
Майами ХитСакраменто Кингз
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Милуоки БаксТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Чикаго БуллзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсДаллас Маверикс
не начался
04:00
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
16:30
БарысАдмирал
не начался
17:00
ТракторСпартак
не начался
19:30
СКАКуньлунь Ред Стар
не начался
19:30
ЦСКАСибирь
не начался
20:30
Динамо РСеверсталь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзБостон Брюинз
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Баффало СэйбрзКалгари Флэймз
не начался
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсДаллас Старз
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзВегас Голден Найтс
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Анахайм ДаксФиладельфия Флайерз
не начался
05:00
Аризона КойотсОттава Сенаторз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксНью-Йорк Рейнджерс
не начался
Еврокубок
21:00
Црвена Звезда Галатасарай
не начался
21:30
Ратиофарм Ульм Брешия
не начался
22:30
АСВЕЛ Зенит
не начался
22:30
Валенсия Доломити Энергия
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикСакраменто Кингз
не начался
02:00
Кливленд КавальерсАтланта Хоукс
не начался
02:00
Шарлотт ХорнетсМайами Хит
не начался
02:30
Торонто РэпторсФиладельфия Сиксерс
не начался
02:30
Бостон СелтиксДетройт Пистонс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
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Крылья Советов Зенит

Укрепить лидерство: «Зенит» бьется с «Крыльями». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Крылья Советов» — «Зенит»

«Крылья Советов» на своем поле принимают петербургский «Зенит» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
12-й тур  |   29 октября 18:00   |  Матч не начался
Крылья Советов
0:0
Зенит
Стадион «Самара Арена», Самара | Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия)
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Матч начался! Ждем отличного футбола!

17:55

В последний раз «Крылья» и «Зенит» встречались в мае 2017 года. Тогда встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургского коллектива.

17:50

Сине-бело-голубые занимают первую строчку в таблице РПЛ, «Крылья Советов» расположились в зоне переходных матчей — на 13 месте.

17:45

Состав хозяев поля! «Крылья Советов»: Рыжиков, Башкиров, Корниленко, Зотов, Рохель, Антон, Ткачук, Чичерин, Молло, Бурлак, Канунников.

17:40

Состав петербургского клуба! «Зенит»: Лунев, Чернов, Маммана, Нету, Иванович, Паредес, Маркизио, Кузяев, Ерохин, Мак, Дзюба.

17:35

Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

17:30

Добрый день, уважаемые любители футбола! Представляем вам текстовую трансляцию матча 12-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Зенитом».