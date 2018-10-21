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Трансляция
С конца
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'16
Панченко нанес прямой удар на силу сквозь стенку из футболистов «Зенита», но уверенно среагировал на этот выстрел голкипер гостей Лунев.
'15
Черных перевел мяч с левого фланга атаки в центр к чужой штрафной на Панченко, а того сзади по ногам ударил Кузяев. Право на стандартное положение заработали хозяева.
'13
Самба Соу подыграл себе рукой в борьбе за мяч на чужой половине поля против Маркизио. Фол зафиксировал арбитр, а еще спустя минуту уже Теттех грубо сыграл против итальянца. Вновь без желтой карточки.
'11
Заброс был исполнен с правого фланга атаки «Динамо» в чужую штрафную, где вовремя вышел из ворот Лунев, уверенно опередив Панченко.
'10
Соу ударил по ногам Краневиттера в районе центра поля. Арбитр фол зафиксировал, но обошелся пока без желтой карточки.
'8
Роберт Мак получил передачу на правом фланге атаки, но исполнил затем слишком сильную и неточную подачу в чужую штрафную. Никто из партнеров не успел на этот пас.
'6
Рауш подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил подачу в центр чужой штрафной, где первым на мяче был один из соперников.
'4
После успешного перехвата мяча на чужой половине поля Панченко на скорости приблизился к чужой штрафной по центру, низом пробил, но вышло прямо в руки Луневу.
'3
Длительное время контролируют мяч футболисты «Зенита» на стартовых минутах нашего матча. Хозяева пытаются отвечать довольно высоким прессингом.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Динамо» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.