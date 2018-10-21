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5:0
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15:00
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Зенит-2СКА-Хабаровск
0:1
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17:00
СочиСибирь
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БалтикаКраснодар-2
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Куньлунь Ред СтарНефтехимик
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СибирьДинамо Мн
6:0
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ТракторАвангард
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СпартакСлован
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Каролина ХаррикейнзКолорадо Эвеланш
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Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
5:2
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22:30
Лос-Анджелес КингзБаффало Сэйбрз
1:5
закончен
23:00
Виннипег ДжетсАризона Койотс
5:3
закончен
02:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
1:4
закончен
02:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
3:4 (ОТ)
закончен
02:00
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
4:3 (ОТ)
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсСент-Луис Блюз
1:4
закончен
03:00
Миннесота УайлдТампа-Бэй Лайтнинг
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05:00
Эдмонтон ОйлерзНэшвилл Предаторз
0:3
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсАнахайм Дакс
3:1
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксБостон Брюинз
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Сан-Хосе ШарксНью-Йорк Айлендерс
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Цмоки-Минск Нижний Новгород
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17:00
Локомотив-Кубань ВЭФ
92:63
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17:30
Автодор Енисей
106:91
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18:00
УНИКС Зелена Гура
86:66
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсБруклин Нетс
132:112
закончен
02:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
113:117
закончен
02:30
Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
116:115
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксБостон Селтикс
101:103
закончен
03:00
Чикаго БуллзДетройт Пистонс
116:118
закончен
03:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
112:113
закончен
03:30
Даллас МавериксМиннесота Тимбервулвз
140:136
закончен
04:00
Денвер НаггетсФиникс Санз
119:91
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсСан-Антонио Спёрс
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закончен
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Лос-Анджелес ЛейкерсХьюстон Рокетс
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Хроника /
10:00
Онлайн-трансляция событий вокруг Мамаева и Кокорина
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05:00
Самодурова заняла третье место в короткой программе на Гран-при в США
1
Сатоко Мияхара (Япония)
73.68
закончен
Теннис / Теннис. ВТБ Кубок Кремля, женщины, финал
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Дарья Касаткина (Россия) — Онс Жабер (Тунис)
2:6, 7:6, 6:4
закончен
Теннис / Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Полуфинал
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Спартак МАрсенал
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КраснодарАхмат
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КьевоАталанта
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ПармаЛацио
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19:00
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Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
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03:00
Денвер НаггетсГолден Стэйт Уорриорз
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Лос-Анджелес КлипперсХьюстон Рокетс
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Италия / Серия А
21:30
СампдорияСассуоло
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Испания / Примера
22:00
Реал СосьедадЖирона
не начался
Англия / Премьер-лига
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АрсеналЛестер Сити
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КХЛ / регулярный чемпионат
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АдмиралНефтехимик
не начался
12:30
АмурТорпедо
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СибирьАк Барс
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16:30
БарысДинамо Мн
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ЙокеритДинамо Р
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19:30
СпартакДинамо М
не начался
19:30
ХК СочиСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзКолорадо Эвеланш
не начался
02:30
Детройт Ред УингзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксВашингтон Кэпиталз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Химки
не начался
19:30
ЦСКА Калев
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:30
Торонто РэпторсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Бостон СелтиксОрландо Мэджик
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Милуоки БаксНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Даллас МавериксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсВашингтон Уизардс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСан-Антонио Спёрс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
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Динамо М Зенит

За Сашку: «Зенит» без Кокорина бьется с «Динамо». LIVE

Онлайн-трансляция матча 11-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит»

Московское «Динамо» принимает петербургский «Зенит» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
11-й тур  |   21 октября 14:00   |  1 тайм
Динамо М
0:0
Зенит
Стадион «Арена Химки», Химки | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Антон Шунин
34 (з)   Константин Рауш
44 (з)   Тони Шуньич
3 (з)   Себастьян Хольмен
23 (п)   Антон Соснин
22 (п)    Жоаозиньо
27 (п)   Самба Соу
5 (п)   Абдул Теттех
10 (п)   Фёдор Черных
9 (п)   Мигел Кардозу
8 (н)   Кирилл Панченко
99 (в)   Андрей Лунёв
19 (з)   Игорь Смольников
28 (з)   Евгений Чернов
6 (з)   Бранислав Иванович
13 (з)   Луиш Нету
10 (п)   Клаудио Маркизио
20 (п)   Роберт Мак
8 (п)   Матиас Краневиттер
14 (п)   Далер Кузяев
22 (н)   Артём Дзюба
11 (н)   Себастьян Дриусси
Запасной состав
31 (в)   Игорь Лещук
2 (з)   Григорий Морозов
24 (з)   Роман Евгеньев
11 (з)   Иван Темников
19 (п)   Владимир Москвичев
17 (н)   Антон Терехов
48 (н)   Евгений Луценко
1 (в)   Юрий Лодыгин
41 (в)   Михаил Кержаков
15 (з)   Эльмир Набиуллин
23 (з)   Миха Мевля
30 (з)   Эмануэль Маммана
17 (п)   Олег Шатов
21 (п)   Александр Ерохин
27 (п)   Магомед Оздоев
33 (п)    Эрнани
29 (н)   Антон Заболотный
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Трансляция
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'16
Панченко нанес прямой удар на силу сквозь стенку из футболистов «Зенита», но уверенно среагировал на этот выстрел голкипер гостей Лунев.
'15
Черных перевел мяч с левого фланга атаки в центр к чужой штрафной на Панченко, а того сзади по ногам ударил Кузяев. Право на стандартное положение заработали хозяева.
'13
Самба Соу подыграл себе рукой в борьбе за мяч на чужой половине поля против Маркизио. Фол зафиксировал арбитр, а еще спустя минуту уже Теттех грубо сыграл против итальянца. Вновь без желтой карточки.
'11
Заброс был исполнен с правого фланга атаки «Динамо» в чужую штрафную, где вовремя вышел из ворот Лунев, уверенно опередив Панченко.
'10
Соу ударил по ногам Краневиттера в районе центра поля. Арбитр фол зафиксировал, но обошелся пока без желтой карточки.
'8
Роберт Мак получил передачу на правом фланге атаки, но исполнил затем слишком сильную и неточную подачу в чужую штрафную. Никто из партнеров не успел на этот пас.
'6
Рауш подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил подачу в центр чужой штрафной, где первым на мяче был один из соперников.
'4
После успешного перехвата мяча на чужой половине поля Панченко на скорости приблизился к чужой штрафной по центру, низом пробил, но вышло прямо в руки Луневу.
'3
Длительное время контролируют мяч футболисты «Зенита» на стартовых минутах нашего матча. Хозяева пытаются отвечать довольно высоким прессингом.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Динамо» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.