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Трансляция
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Поехали! Игра началась.
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Выходят на поле футболисты.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.