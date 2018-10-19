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Хабиб бьет по мячу: первый удар в матче «Анжи» — ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча 11-го тура РПЛ «Анжи» — ЦСКА

Махачкалинский «Анжи» принимает московский ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
11-й тур  |   19 октября 18:00   |  1 тайм
Анжи
0:0
ЦСКА
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Юрий Дюпин
25 (з)   Иван Новосельцев
3 (з)   Игорь Удалый
4 (з)   Джон Чансельор
24 (п)   Константин Савичев
13 (п)   Роланд Гиголаев
29 (п)   Гаэль Ондуа
5 (п)   Владислав Кулик
15 (п)   Данил Глебов
19 (н)   Павел Долгов
9 (н)   Андрес Понсе
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
14 (з)   Кирилл Набабкин
50 (з)   Родриго Бекао
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
15 (п)   Дмитрий Ефремов
8 (п)   Никола Влашич
77 (п)   Ильзат Ахметов
10 (п)   Алан Дзагоев
98 (п)   Иван Обляков
9 (н)   Фёдор Чалов
Запасной состав
1 (в)   Александр Будаков
2 (з)   Гурам Тетрашвили
30 (з)   Евгений Гапон
10 (п)   Адлан Кацаев
17 (п)   Игорь Чайковский
6 (н)   Иван Маркелов
18 (н)   Апти Ахъядов
1 (в)   Илья Помазун
22 (в)   Георгий Кырнац
17 (п)   Арнор Сигурдссон
71 (п)   Наяир Тикнизян
72 (п)   Астемир Гордюшенко
80 (п)   Хетаг Хосонов
81 (п)   Виталий Жиронкин
19 (н)   Такума Нисимура
75 (н)   Тимур 
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'4

Пока войти в штрафную «Анжи» у армейцев не получается. Футболисты из Дагестана, не получающие зарплату и едва не отказавшиеся от выхода сегодня на поле, действуют привычно организованно. Семь очков набрали в трех последних играх. В том числе обыграв лидера — «Зенит».

'2

ЦСКА берет мяч под контроль и начинает готовить позиционную атаку на чужой половине поля.

'1

Поеееехали! Матч начался!

18:02

Хабиб нанес первый, символический удар по мячу в матче, предварительно почеканив мячом! Отдал пас махачкалинцам, что логично.

18:01

С минуты молчания в память о жертвах трагедии в Керчи начинается игра.

17:57

Восторженно публика в Каспийске приветствует Нурмагомедова, который подержал в руках кубок, выйдя на газон в майке «Анжи» с 27-м номером и своей фамилией на спине. А сейчас дагестанский Орел проезжает на медицинском мобиле круг почета, держа на плече свой чемпионский пояс UFC!

18:00

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

17:55

Уже в подтрибунном помещении Хабиб. Все готово к его чествованию. Уже дарят Нурмагомедову футболку «Анжи» с 27-м номером — по числу его побед в смешанных единоборствах. Поражений, напомним, нет.

17:50

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко доверил начинать встречу такому сочетанию своих подопечных:

Акинфеев — Фернандес, Родриго Бекао, Магнуссон, Набабкин — Ахметов, Ефремов — Влашич, Дзагоев, Обляков — Чалов.

17:45

Стартовые составы команд уже известны. Давайте начнем с хозяев. Магомед Адиев выставил с первых минут следующих футболистов «Анжи»:

Дюпин — Чансельор, Удалый, Новосельцев — Савичев, Гиголаев — Ондуа, Кулик, Глебов — Понсе, Долгов.

17:40

Главное событие сегодняшнего дня, конечно, предматчевая церемония: первый удар по мячу нанесет первый российский чемпион UFC и самый популярный спортсмен страны прямо сейчас Хабиб Нурмагомедов!

17:35

Несмотря на потенциальный бойкот махачкалинских футболистов, матч состоится. Начнется игра в 18.00 мск.

17:30

Махачкалинский «Анжи» принимает на своем поле в матче десятого тура РПЛ московский ЦСКА. Вместе с вами за развитием событий следит Александр Седов.