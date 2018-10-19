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Пока войти в штрафную «Анжи» у армейцев не получается. Футболисты из Дагестана, не получающие зарплату и едва не отказавшиеся от выхода сегодня на поле, действуют привычно организованно. Семь очков набрали в трех последних играх. В том числе обыграв лидера — «Зенит».
ЦСКА берет мяч под контроль и начинает готовить позиционную атаку на чужой половине поля.
Хабиб нанес первый, символический удар по мячу в матче, предварительно почеканив мячом! Отдал пас махачкалинцам, что логично.
С минуты молчания в память о жертвах трагедии в Керчи начинается игра.
Восторженно публика в Каспийске приветствует Нурмагомедова, который подержал в руках кубок, выйдя на газон в майке «Анжи» с 27-м номером и своей фамилией на спине. А сейчас дагестанский Орел проезжает на медицинском мобиле круг почета, держа на плече свой чемпионский пояс UFC!
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
Уже в подтрибунном помещении Хабиб. Все готово к его чествованию. Уже дарят Нурмагомедову футболку «Анжи» с 27-м номером — по числу его побед в смешанных единоборствах. Поражений, напомним, нет.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко доверил начинать встречу такому сочетанию своих подопечных:
Акинфеев — Фернандес, Родриго Бекао, Магнуссон, Набабкин — Ахметов, Ефремов — Влашич, Дзагоев, Обляков — Чалов.
Стартовые составы команд уже известны. Давайте начнем с хозяев. Магомед Адиев выставил с первых минут следующих футболистов «Анжи»:
Дюпин — Чансельор, Удалый, Новосельцев — Савичев, Гиголаев — Ондуа, Кулик, Глебов — Понсе, Долгов.
Главное событие сегодняшнего дня, конечно, предматчевая церемония: первый удар по мячу нанесет первый российский чемпион UFC и самый популярный спортсмен страны прямо сейчас Хабиб Нурмагомедов!
Несмотря на потенциальный бойкот махачкалинских футболистов, матч состоится. Начнется игра в 18.00 мск.
Махачкалинский «Анжи» принимает на своем поле в матче десятого тура РПЛ московский ЦСКА. Вместе с вами за развитием событий следит Александр Седов.