Пока войти в штрафную «Анжи» у армейцев не получается. Футболисты из Дагестана, не получающие зарплату и едва не отказавшиеся от выхода сегодня на поле, действуют привычно организованно. Семь очков набрали в трех последних играх. В том числе обыграв лидера — «Зенит».