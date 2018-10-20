Курсы валют$ 65.48 (+0.03) 75.39 (+0.164)
Пенсионный советник
Москва: +7°C
Распад русского мира
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
18:00
АнжиЦСКА
0:2
закончен
20:30
Локомотив МРостов
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
21:30
Айнтрахт ФФортуна
7:1
закончен
Франция / Лига 1
21:45
ЛионНим
2:0
закончен
Украина / Премьер-лига
19:00
Шахтёр ДДесна
1:0
закончен
Испания / Примера
22:00
СельтаАлавес
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
СеверстальАвтомобилист
1:3
закончен
19:30
ХК СочиЦСКА
1:2 (Б)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзФлорида Пантерз
5:6 (Б)
закончен
03:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
1:3
закончен
04:00
Калгари ФлэймзНэшвилл Предаторз
3:5
закончен
Евролига
20:00
Химки Анадолу Эфес
84:85
закончен
20:45
Жальгирис Фенербахче
75:82
закончен
21:00
Олимпиакос Олимпия Милан
75:99
закончен
22:00
Реал Мадрид Баскония
97:79
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикШарлотт Хорнетс
88:120
закончен
02:30
Бруклин НетсНью-Йорк Никс
107:105
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансСакраменто Кингз
149:129
закончен
03:00
Миннесота ТимбервулвзКливленд Кавальерс
131:123
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизАтланта Хоукс
131:117
закончен
03:00
Торонто РэпторсБостон Селтикс
113:101
закончен
03:30
Милуоки БаксИндиана Пэйсерс
118:101
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсОклахома-Сити Тандер
108:92
закончен
05:30
Юта ДжазГолден Стэйт Уорриорз
123:124
закончен
Теннис / ВТБ Кубок Кремля
17:00
Дарья Касаткина (Россия) — Йоханна Конта (Великобритания)
6:4 6:3
закончен
Хроника /
10:00
Мамаева и Кокорина оставили в СИЗО до 8 декабря
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:30
ОренбургЕнисей
0:0
закончен
14:00
УралКрылья Советов
1:1
закончен
16:30
УфаРубин
0:0
2 тайм
Испания / Примера
14:00
Реал МадридЛеванте
1:2
закончен
17:15
ВаленсияЛеганес
0:0
1 тайм
19:30
ВильярреалАтлетико М
не начался
21:45
БарселонаСевилья
не начался
Англия / Премьер-лига
14:30
ЧелсиМанчестер Юнайтед
2:2
закончен
17:00
БорнмутСаутгемптон
0:0
перерыв
17:00
Кардифф СитиФулхэм
2:2
перерыв
17:00
Манчестер СитиБёрнли
1:0
перерыв
17:00
Ньюкасл ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион
0:1
перерыв
17:00
Вест Хэм ЮнайтедТоттенхэм Хотспур
0:1
перерыв
17:00
ВулверхэмптонУотфорд
0:2
перерыв
19:30
Хаддерсфилд ТаунЛиверпуль
не начался
Италия / Серия А
16:00
РомаСПАЛ
0:2
закончен
19:00
ЮвентусДженоа
не начался
21:30
УдинезеНаполи
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
БайерГанновер-96
1:2
2 тайм
16:30
ШтутгартБоруссия Д
0:3
2 тайм
16:30
АугсбургРБ Лейпциг
0:0
2 тайм
16:30
ВольфсбургБавария
1:2
2 тайм
16:30
НюрнбергХоффенхайм
1:2
2 тайм
19:30
Шальке-04Вердер
не начался
Франция / Лига 1
18:00
ПСЖАмьен
не начался
21:00
КанГенгам
не начался
21:00
ДижонЛилль
не начался
21:00
НантТулуза
не начался
21:00
РеймсАнже
не начался
21:00
СтрасбургМонако
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
МариупольЗаря
3:2
закончен
17:00
ВорсклаДинамо К
0:1
перерыв
ФНЛ / Первый дивизион
14:30
Спартак-2Чертаново
0:2
закончен
15:00
ШинникЛуч
0:0
закончен
16:00
Авангард КТомь
0:0
закончен
16:00
ФакелТамбов
0:0
2 тайм
16:00
ХимкиТюмень
2:1
2 тайм
16:00
РоторМордовия
1:1
2 тайм
16:00
Нижний НовгородАрмавир
1:0
закончен
17:00
Зенит-2СКА-Хабаровск
0:0
перерыв
17:00
СочиСибирь
0:0
перерыв
17:00
БалтикаКраснодар-2
1:3
перерыв
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарНефтехимик
2:4
закончен
13:30
СибирьДинамо Мн
6:0
закончен
14:30
ТракторАвангард
2:1 (ОТ)
закончен
17:00
ВитязьДинамо Р
0:1
2 период
17:00
СпартакСлован
1:0
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Каролина ХаррикейнзКолорадо Эвеланш
не начался
20:00
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
не начался
22:30
Лос-Анджелес КингзБаффало Сэйбрз
не начался
23:00
Виннипег ДжетсАризона Койотс
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
не начался
02:00
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Миннесота УайлдТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсАнахайм Дакс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксБостон Брюинз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксНью-Йорк Айлендерс
не начался
Единая лига ВТБ
16:30
Цмоки-Минск Нижний Новгород
online
17:00
Локомотив-Кубань ВЭФ
52:27
перерыв
17:30
Автодор Енисей
online
18:00
УНИКС Зелена Гура
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсБруклин Нетс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
не начался
02:30
Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксБостон Селтикс
не начался
03:00
Чикаго БуллзДетройт Пистонс
не начался
03:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Даллас МавериксМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Денвер НаггетсФиникс Санз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсСан-Антонио Спёрс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсХьюстон Рокетс
не начался
Теннис / Теннис. ВТБ Кубок Кремля, женщины, финал
13:00
Дарья Касаткина (Россия) — Онс Жабер (Тунис)
2:6, 7:6, 6:4
закончен
Хроника /
10:00
Онлайн-трансляция событий вокруг Мамаева и Кокорина
online
Теннис / Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Полуфинал
17:00
Карен Хачанов (Россия) — Даниил Медведев (Россия)
online
Россия / Премьер-Лига
14:00
Динамо МЗенит
не начался
16:30
Спартак МАрсенал
не начался
19:00
КраснодарАхмат
не начался
Испания / Примера
13:00
Райо ВальеканоХетафе
не начался
17:15
ЭйбарАтлетик Б
не начался
19:30
УэскаЭспаньол
не начался
21:45
БетисВальядолид
не начался
Италия / Серия А
13:30
ФрозинонеЭмполи
не начался
16:00
БолоньяТорино
не начался
16:00
КьевоАталанта
не начался
16:00
ПармаЛацио
не начался
19:00
ФиорентинаКальяри
не начался
21:30
Интер ММилан
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
ЛьвовАрсенал К
не начался
17:00
Олимпик ДЧерноморец
не начался
19:30
АлександрияКарпаты
не начался
Франция / Лига 1
16:00
МонпельеБордо
не начался
18:00
Сент-ЭтьенРенн
не начался
22:00
НиццаМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
ГертаФрайбург
не начался
19:00
Боруссия ММайнц
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
ЭвертонКристал Пэлас
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
ЛокомотивАвтомобилист
не начался
17:00
СеверстальМеталлург Мг
не начался
17:00
СКАЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Йорк РейнджерсКалгари Флэймз
не начался
02:00
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Анахайм ДаксБаффало Сэйбрз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Зенит
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Кливленд КавальерсАтланта Хоукс
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
не начался
03:00
Денвер НаггетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Лос-Анджелес КлипперсХьюстон Рокетс
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Уфа Рубин

Республиканское дерби: «Уфа» сражается с «Рубином». LIVE

Онлайн-трансляция матча 11-го тура РПЛ «Уфа» — «Рубин»

В матче 11-го тура Российской премьер-лиги «Уфа» принимает «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
11-й тур  |   20 октября 16:30   |  2 тайм
Уфа
0:0
Рубин
Стадион «Нефтяник», Уфа | Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Байрамян 38'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Александр Беленов
15 (з)   Александр Пуцко
55 (з)   Джемал Табидзе
27 (з)   Йонуц Неделчяру
3 (з)   Павел Аликин
33 (з)   Александр Сухов
8 (з)   Кэтэлин Карп
7 (п)   Дмитрий Сысуев
29 (п)   Оливье Тилл
6 (п)   Веролюб Салатич
44 (н)   Сильвестр Игбун
23 (в)   Иван Коновалов
44 (з)   Сесар Навас
14 (з)   Владимир Гранат
5 (з)   Филип Уремович
30 (з)   Фёдор Кудряшов
91 (з)   Виталий Устинов
19 (з)   Хорен Байрамян 38'
18 (п)   Павел Могилевец
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
10 (н)   Дмитрий Полоз
20 (н)   Сердар Азмун
Запасной состав
88 (в)   Гиорги Шелия
78 (з)   Игорь Дивеев
56 (з)   Данил Круговой
4 (з)   Алексей Никитин
11 (п)   Ловро Бизяк
9 (п)   Ондржей Ванек
13 (п)   Азамат Засеев
57 (н)   Вячеслав Кротов
10 (н)   Еркебулан Сейдахмет
21 (в)   Егор Бабурин
16 (в)   Тимур Акмурзин
80 (з)   Егор Сорокин
12 (з)   Игорь Калинин
88 (п)   Руслан Камболов
97 (п)   Адиль Мухаметзянов
77 (п)   Реза Шекари
11 (п)   Александр Бухаров
65 (н)   Artur Sagitov
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'62
Полоз с углового навесил во вратарскую, Беленов вышел из ворот и кулаком выбил мяч в сторону.
'60
Казанцы стали больше времени проводить в атаке. Активнее гости выглядят после перерыва.
'58
Устинов с фланга навесил в штрафную! Табидзе опередил Азмуна и выбил мяч на угловой.
'56
Устинов рванул в атаку по правому флангу и прострелил в центр штрафной, но у Азмуна не получился удар в касание — мяч ушёл в сторону.
'54
Азмун! Получил передачу у штрафной и мощно пробил в угол — Беленов перевёл мяч на угловой.
'52
Салатич в верховой борьбе за мяч столкнулся с Азмуном. Медики оказывают помощь игроку «Уфы».
'50
Очередная подача Тилла с углового — казанцы вновь выбили мяч без проблем.
'48
«Уфа» продолжает комбинировать на чужой половине поля. Казанцы всей командой обороняются.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+1
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Казанцы активно начали, но постепенно инициатива полностью перешла к «Уфе». Хозяева много владели мячом и били по воротам, но Коновалов действовал без ошибок.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Много ошибок стало у казанцев — не удаётся перейти из обороны в атаку. Совсем не держится мяч у гостей.
'43
Сысуев! Прошёл по центру и метров с 25 пробил в нижний угол — Коновалов перевёл мяч на угловой.
'41
Ещё момент! Тилл навесил с фланга, мяч отскочил к Игбуну, который пробил головой из вратарской — Коновалов среагировал!
'40
Сысуев сделал скидку во вратарскую! Гранат накрыл опасный удар Тилла.
'38
Байрамян в подкате снёс Салатича и получил жёлтую карточку.
'36
Табидзе! После подбора опасно зарядил в нижний угол — Коновалов в падении отразил мяч в сторону!
'35
Тилл самый активный у «Уфы», много обостряет. Все атаки хозяев идут через него,
'33
Контратака «Рубина»! Полоз протащил мяч и вырезал подачу на дальнюю штангу — Азмун не успел к мячу.
'31
Уфимцы разыграли стандарт, прошла подача в штрафную, Табидзе выиграл борьбу в воздухе, но пробил далеко в сторону.
'29
Игбун сместился на левый край и доставил мяч в штрафную! Тилл завозился и пробил в защитника.
'27
Казанцы справились с очередным навесом Тилла. Не идут верховые подачи у хозяев.
'25
Тилл пошёл подавать угловой, поскользнулся и направил мяч за лицевую. И такое бывает — скользко на поле.
'23
Тилл собрал на себя трёх соперников и сделал скидку на Игбуна, тот сделал передачу на ход Сысуеву, который под углом выскочил на ворота, но пробил в Коновалова!
'21
Постепенно прибавили уфимцы. Игра перешла на половину поля «Рубина», много владеют мячом хозяева.
'19
Момент у «Уфы»! Карп из-за пределов штрафной целил в дальнюю девятку — мяч прошёл в сантиметрах от штанги!
'17
Устинов пробросил мяч себе на ход, врезался в Табидзе и упал на газон. Всё было в рамках правил.
'15
По владению мячом преимущество у «Рубина» — 60% на 40%.
'13
Тилл верхом грузит мяч в штрафную! Казанцы отбились без особых проблем.
'11
Подберёзкин сделал передачу вразрез на ход партнёру, Табидзе в подкате сбил Устинова. Прошла подача в штрафную, но хозяева спокойно отбились.
'9
Уфимцы заработали стандарт на правом фланге. Тилл выполнил подачу на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
'7
Уфимцы спокойно отбились после навеса Кудряшова в центр штрафной.
'5
В невысоком темпе проходят первые минуты. Казанцы забрал мяч и перекатывают его на чужой половине поля.
'3
Устинов совершил рывок по флангу и выполнил подачу в руки Беленову.
'1
Матч начался! Казанцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Уфа» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.