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Трансляция
С конца
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'62
Полоз с углового навесил во вратарскую, Беленов вышел из ворот и кулаком выбил мяч в сторону.
'60
Казанцы стали больше времени проводить в атаке. Активнее гости выглядят после перерыва.
'58
Устинов с фланга навесил в штрафную! Табидзе опередил Азмуна и выбил мяч на угловой.
'56
Устинов рванул в атаку по правому флангу и прострелил в центр штрафной, но у Азмуна не получился удар в касание — мяч ушёл в сторону.
'54
Азмун! Получил передачу у штрафной и мощно пробил в угол — Беленов перевёл мяч на угловой.
'52
Салатич в верховой борьбе за мяч столкнулся с Азмуном. Медики оказывают помощь игроку «Уфы».
'50
Очередная подача Тилла с углового — казанцы вновь выбили мяч без проблем.
'48
«Уфа» продолжает комбинировать на чужой половине поля. Казанцы всей командой обороняются.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+1
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Казанцы активно начали, но постепенно инициатива полностью перешла к «Уфе». Хозяева много владели мячом и били по воротам, но Коновалов действовал без ошибок.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Много ошибок стало у казанцев — не удаётся перейти из обороны в атаку. Совсем не держится мяч у гостей.
'43
Сысуев! Прошёл по центру и метров с 25 пробил в нижний угол — Коновалов перевёл мяч на угловой.
'41
Ещё момент! Тилл навесил с фланга, мяч отскочил к Игбуну, который пробил головой из вратарской — Коновалов среагировал!
'40
Сысуев сделал скидку во вратарскую! Гранат накрыл опасный удар Тилла.
'38
'36
Табидзе! После подбора опасно зарядил в нижний угол — Коновалов в падении отразил мяч в сторону!
'35
Тилл самый активный у «Уфы», много обостряет. Все атаки хозяев идут через него,
'33
Контратака «Рубина»! Полоз протащил мяч и вырезал подачу на дальнюю штангу — Азмун не успел к мячу.
'31
Уфимцы разыграли стандарт, прошла подача в штрафную, Табидзе выиграл борьбу в воздухе, но пробил далеко в сторону.
'29
Игбун сместился на левый край и доставил мяч в штрафную! Тилл завозился и пробил в защитника.
'27
Казанцы справились с очередным навесом Тилла. Не идут верховые подачи у хозяев.
'25
Тилл пошёл подавать угловой, поскользнулся и направил мяч за лицевую. И такое бывает — скользко на поле.
'23
Тилл собрал на себя трёх соперников и сделал скидку на Игбуна, тот сделал передачу на ход Сысуеву, который под углом выскочил на ворота, но пробил в Коновалова!
'21
Постепенно прибавили уфимцы. Игра перешла на половину поля «Рубина», много владеют мячом хозяева.
'19
Момент у «Уфы»! Карп из-за пределов штрафной целил в дальнюю девятку — мяч прошёл в сантиметрах от штанги!
'17
Устинов пробросил мяч себе на ход, врезался в Табидзе и упал на газон. Всё было в рамках правил.
'15
По владению мячом преимущество у «Рубина» — 60% на 40%.
'13
Тилл верхом грузит мяч в штрафную! Казанцы отбились без особых проблем.
'11
Подберёзкин сделал передачу вразрез на ход партнёру, Табидзе в подкате сбил Устинова. Прошла подача в штрафную, но хозяева спокойно отбились.
'9
Уфимцы заработали стандарт на правом фланге. Тилл выполнил подачу на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
'7
Уфимцы спокойно отбились после навеса Кудряшова в центр штрафной.
'5
В невысоком темпе проходят первые минуты. Казанцы забрал мяч и перекатывают его на чужой половине поля.
'3
Устинов совершил рывок по флангу и выполнил подачу в руки Беленову.
'1
Матч начался! Казанцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Уфа» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.