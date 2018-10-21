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БорнмутСаутгемптон
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17:00
Кардифф СитиФулхэм
4:2
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17:00
Манчестер СитиБёрнли
5:0
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17:00
Ньюкасл ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион
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Вест Хэм ЮнайтедТоттенхэм Хотспур
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0:0
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16:00
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1:0
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17:00
Зенит-2СКА-Хабаровск
0:1
закончен
17:00
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КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарНефтехимик
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13:30
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6:0
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14:30
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17:00
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НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Каролина ХаррикейнзКолорадо Эвеланш
1:3
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20:00
Филадельфия ФлайерзНью-Джерси Дэвилз
5:2
закончен
22:30
Лос-Анджелес КингзБаффало Сэйбрз
1:5
закончен
23:00
Виннипег ДжетсАризона Койотс
5:3
закончен
02:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
1:4
закончен
02:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
3:4 (ОТ)
закончен
02:00
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
4:3 (ОТ)
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсСент-Луис Блюз
1:4
закончен
03:00
Миннесота УайлдТампа-Бэй Лайтнинг
5:4 (ОТ)
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзНэшвилл Предаторз
0:3
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсАнахайм Дакс
3:1
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксБостон Брюинз
2:1 (ОТ)
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксНью-Йорк Айлендерс
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16:30
Цмоки-Минск Нижний Новгород
78:87
закончен
17:00
Локомотив-Кубань ВЭФ
92:63
закончен
17:30
Автодор Енисей
106:91
закончен
18:00
УНИКС Зелена Гура
86:66
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсБруклин Нетс
132:112
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02:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
113:117
закончен
02:30
Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
116:115
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксБостон Селтикс
101:103
закончен
03:00
Чикаго БуллзДетройт Пистонс
116:118
закончен
03:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
112:113
закончен
03:30
Даллас МавериксМиннесота Тимбервулвз
140:136
закончен
04:00
Денвер НаггетсФиникс Санз
119:91
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсСан-Антонио Спёрс
121:108
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсХьюстон Рокетс
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Хроника /
10:00
Онлайн-трансляция событий вокруг Мамаева и Кокорина
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05:00
Самодурова заняла третье место в короткой программе на Гран-при в США
1
Сатоко Мияхара (Япония)
73.68
закончен
Теннис / Теннис. ВТБ Кубок Кремля, женщины, финал
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Дарья Касаткина (Россия) — Онс Жабер (Тунис)
2:6, 7:6, 6:4
закончен
Теннис / Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Полуфинал
17:00
Карен Хачанов (Россия) — Даниил Медведев (Россия)
6:1, 6:7, 6:3
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Россия / Премьер-Лига
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Динамо МЗенит
1:0
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16:30
Спартак МАрсенал
2:2
2 тайм
19:00
КраснодарАхмат
не начался
Италия / Серия А
13:30
ФрозинонеЭмполи
3:3
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16:00
БолоньяТорино
2:2
2 тайм
16:00
КьевоАталанта
1:5
2 тайм
16:00
ПармаЛацио
0:1
2 тайм
19:00
ФиорентинаКальяри
не начался
21:30
Интер ММилан
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16:00
МонпельеБордо
2:0
2 тайм
18:00
Сент-ЭтьенРенн
не начался
22:00
НиццаМарсель
не начался
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13:00
Райо ВальеканоХетафе
1:2
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17:15
ЭйбарАтлетик Б
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УэскаЭспаньол
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ЛьвовАрсенал К
1:0
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Олимпик ДЧерноморец
0:0
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19:30
АлександрияКарпаты
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ГертаФрайбург
1:1
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19:00
Боруссия ММайнц
не начался
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СеверстальМеталлург Мг
0:0
перерыв
17:00
СКАЦСКА
0:1
перерыв
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Йорк РейнджерсКалгари Флэймз
не начался
02:00
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
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Анахайм ДаксБаффало Сэйбрз
не начался
Единая лига ВТБ
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Астана Зенит
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Кливленд КавальерсАтланта Хоукс
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02:00
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
не начался
03:00
Денвер НаггетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Лос-Анджелес КлипперсХьюстон Рокетс
не начался
Теннис / «ВТБ Кубок Кремля»
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Италия / Серия А
21:30
СампдорияСассуоло
не начался
Испания / Примера
22:00
Реал СосьедадЖирона
не начался
Англия / Премьер-лига
22:00
АрсеналЛестер Сити
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралНефтехимик
не начался
12:30
АмурТорпедо
не начался
15:30
СибирьАк Барс
не начался
16:30
БарысДинамо Мн
не начался
17:00
Салават ЮлаевАвангард
не начался
18:30
ЙокеритДинамо Р
не начался
19:30
СпартакДинамо М
не начался
19:30
ХК СочиСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзКолорадо Эвеланш
не начался
02:30
Детройт Ред УингзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Виннипег ДжетсСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксВашингтон Кэпиталз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Парма Химки
не начался
19:30
ЦСКА Калев
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:30
Торонто РэпторсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Бостон СелтиксОрландо Мэджик
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Милуоки БаксНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Даллас МавериксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсВашингтон Уизардс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСан-Антонио Спёрс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
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Спартак Арсенал

Перестрелка в Москве: «Спартак» и «Арсенал» забили по два. LIVE

Онлайн-трансляция матча 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Арсенал»

Московский «Спартак» на своем поле принимает тульский «Арсенал» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
11-й тур  |   21 октября 16:30   |  2 тайм
Спартак
2:2
Арсенал
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Зе Луиш 13'
Кутепов 35'
Фернандо 40'
Зе Луиш 45+2'
Петкович 45+3'
Ожегович 35'
Ожегович 35' (незабитый пенальти)
Ожегович 40'
Лесовой 48'
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
29 (з)   Илья Кутепов 35'
3 (з)   Марко Петкович 45'
16 (з)   Сальваторе Боккетти
23 (з)   Дмитрий Комбаров
47 (п)   Роман Зобнин
11 (п)   Лукас Фернандо 40'
26 (п)   Роман Ерёменко
88 (п)   Александр Ташаев
9 (н)    Зе 13' 45'
12 (н)   Луис Адриано
36 (в)   Михаил Левашов
21 (з)   Виктор Альварес
6 (з)   Максим Беляев
8 (з)   Гиа Григалава
5 (з)   Кадри Мохаммед
9 (п)   Кирилл Комбаров
70 (п)   Георги Костадинов
19 (п)   Резиуан Мирзов
22 (п)   Даниил Лесовой 48'
18 (н)   Лука Джорджевич
45 (н)   Огнен Ожегович 35' 35' 40'
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
46 (з)   Артём Мамин
14 (з)   Георгий Джикия
92 (з)   Николай Рассказов
19 (п)   Александр Самедов
40 (п)   Артём Тимофеев
94 (п)   Софьян Ханни
27 (п)   Александр Ломовицкий
22 (п)   Михаил Игнатов
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
7 (п)   Джано Ананидзе
61 (н)   Данила Прошляков
50 (в)   Егор Шамов
1 (в)   Артур Нигматуллин
71 (з)   Александр Денисов
14 (з)   Анри Хагуш
90 (з)   Александр Крикуненко
33 (з)   Артём Сокол
82 (п)   Даниил Хлусевич
11 (п)   Сергей Ткачёв
23 (п)   Игорь Горбатенко
10 (н)   Эванс Кангва
80 (н)   Ярослав Ивакин
17 (н)   Гурам Аджоев
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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'48
ГОЛ! Провалилась оборона «Спартака»! Кадри сделал передачу вразрез, Комбаров проиграл позицию и не успел за соперником. Лесовой вошёл в штрафную и пробил под перекладину — без шансов для Максименко!
'46
Стартовал второй тайм!
'45+4
Перерыв! 2:1 в пользу «Спартака» после 45 минут. Москвичи владели преимуществом и забили два гола с игры — дубль оформил Зе Луиш. «Арсенал» действовал вторым номером, несколько раз неплохо контратаковал. Ждём продолжения через 15 минут.
'45+3
Петкович под занавес тайма получил «горчичник».
'45+2
ГОЛ! Спартаковцы подловили соперника на контратаке! Фернандо дошёл до штрафной и попытался сделать передачу на ход Ерёменко, но мяч после рикошета отскочил к Зе Луишу, который оказался один перед воротами и пробил мимо вратаря!
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Альварес подключился к атаке и навесил в штрафную, Кутепов перехватил мяч и выбил его в сторону.
'42
Фернандо со штрафного закрутил мяч в ближний угол — Левашов был к этому готов!
'40
Фернандо тоже получил карточку за разговоры.
'40
Ожегович за споры с арбитром получил «горчичник».
'39
Фернандо углового навесил во вратарскую, а Беляев грудью едва не срезал мяч в свои ворота — рядом со штангой!
'37
Спартаковцы совершили перехват и дошли до штрафной, Зе Луиш завозился, а защитники гостей уже все вернулись назад.
'35
ГОЛ! Максименко среагировал на удар Ожеговича с пенальти, но серб первым успел на добивание и со второй попытки поразил ворота «Спартака»!
'34
Пенальти в ворота «Спартака»! Прошёл заброс в штрафную москвичей, а Кутепов завалил Ожеговича.
'32
Момент у «Арсенала»! Туляки провели атаку по центру, Костадинов из-за пределов штрафной пробил в верхний угол — Максименко в красивом броске перевёл мяч на угловой.
'31
Фернандо! Со штрафного мощно пробил поверх стенки — мяч прошёл чуть выше цели.
'30
Комбаров смело пошёл в обводку и получил сзади по ногам. До ворот метров 30 — хорошая позиция для Фернандо.
'28
Луис Адриано получил передачу на ход, дошёл до штрафной, но потерял мяч в борьбе с Беляевым.
'26
«Арсенал» подолгу перекатывает мяч в центре поля, не удаётся гостям подобраться к чужой штрафной.
'24
Ответ «Спартака»! Луис Адриано обработал мяч и пробил из-за пределов штрафной — получилось высоковато.
'23
Лесовой! Дошёл до штрафной и хлёстко пробил низом — Максименко забрал мяч в нижнем углу!
'21
Туляки попытались организовать в контратаку, Кутепов в подкате выбил мяч у Ожеговича.
'20
Ерёменко! Подобрал мяч у штрафной и внешней стороной стопы пробил в дальний угол — Левашов в красивом броске среагировал!
'19
Боккетти из центрального круга сделал заброс в штрафную, Ерёменко столкнулся с Левашовым, а затем поразил пустые ворота. Но гол не засчитан — была атака вратаря.
'17
Ташаева сбили на фланге. Прошла подача в штрафную, но Зе Луиш не добрался до мяча.
'15
Красно-белые продолжают комбинировать возле чужой штрафной. Появилась уверенность в действиях хозяев.
'13
ГОЛ! «Спартак» забил первый гол с игры в чемпионате! Ерёменко вырезал шикарную подачу за спины защитников, Луис Адриано скинул мяч в центр, а Зе Луиш с линии вратарской расстрелял ворота «Арсенала»!
'12
«Арсенал» не жмётся к воротам и старается отвечать атакой на атаку. Хороший темп в игре.
'10
Лесовой! С правого края вошёл в штрафную, качнул Дмитрия Комбарова и прострелил на ближнюю штангу — Максименко перехватил мяч.
'8
Фернандо пытался сделать заброс в свободную зону на ход Дмитрию Комбарову, но поехала нога у бразильца и мяч ушёл в сторону.
'6
Фернандо совершил перехват, вошёл в штрафную и прострелил в центр — Беляев подрезал мяч в дальний угол, но Левашов в падении спас команду!
'4
Кутепов на фланге сбил рвавшегося в атаку Мирзова. Арбитр устно предупредил спартаковца.
'3
Момент у «Спартака»! Фернандо навесил с углового, мяч отскочил во вратарскую, а Костадинов прихватил руками Боккетти, помешав итальянцу пробить с трёх метров. Арбитр не усмотрел нарушения.
'2
Кутепов из глубины сделал заброс к штрафной на Ерёменко, Григалава выиграл борьбу и выбил мяч на угловой.
'1
Матч начался! Спартаковцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Спартак» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.