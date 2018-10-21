- 281876 просмотров Прогноз погоды в Москве с 19 по 26 октября
- 233168 просмотров Родители Рослякова до сих пор не обращались за его телом в Керчи
- 215013 просмотров Мэр Керчи рассказал о похоронах керченского стрелка
- 152428 просмотров Мамаева и Кокорина оставили в СИЗО до 8 декабря
- 125917 просмотров Под Киевом в ДТП погибла звезда украинского юмористического шоу
- 125357 просмотров Ученые выяснили, чем полезен секс с бывшими
- 82947 просмотров Путин назвал условие применения Россией ядерного оружия
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'48
'46
Стартовал второй тайм!
'45+4
Перерыв! 2:1 в пользу «Спартака» после 45 минут. Москвичи владели преимуществом и забили два гола с игры — дубль оформил Зе Луиш. «Арсенал» действовал вторым номером, несколько раз неплохо контратаковал. Ждём продолжения через 15 минут.
'45+3
'45+2
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Альварес подключился к атаке и навесил в штрафную, Кутепов перехватил мяч и выбил его в сторону.
'42
Фернандо со штрафного закрутил мяч в ближний угол — Левашов был к этому готов!
'40
'40
'39
Фернандо углового навесил во вратарскую, а Беляев грудью едва не срезал мяч в свои ворота — рядом со штангой!
'37
Спартаковцы совершили перехват и дошли до штрафной, Зе Луиш завозился, а защитники гостей уже все вернулись назад.
'35
'34
'32
Момент у «Арсенала»! Туляки провели атаку по центру, Костадинов из-за пределов штрафной пробил в верхний угол — Максименко в красивом броске перевёл мяч на угловой.
'31
Фернандо! Со штрафного мощно пробил поверх стенки — мяч прошёл чуть выше цели.
'30
Комбаров смело пошёл в обводку и получил сзади по ногам. До ворот метров 30 — хорошая позиция для Фернандо.
'28
Луис Адриано получил передачу на ход, дошёл до штрафной, но потерял мяч в борьбе с Беляевым.
'26
«Арсенал» подолгу перекатывает мяч в центре поля, не удаётся гостям подобраться к чужой штрафной.
'24
Ответ «Спартака»! Луис Адриано обработал мяч и пробил из-за пределов штрафной — получилось высоковато.
'23
Лесовой! Дошёл до штрафной и хлёстко пробил низом — Максименко забрал мяч в нижнем углу!
'21
Туляки попытались организовать в контратаку, Кутепов в подкате выбил мяч у Ожеговича.
'20
Ерёменко! Подобрал мяч у штрафной и внешней стороной стопы пробил в дальний угол — Левашов в красивом броске среагировал!
'19
Боккетти из центрального круга сделал заброс в штрафную, Ерёменко столкнулся с Левашовым, а затем поразил пустые ворота. Но гол не засчитан — была атака вратаря.
'17
Ташаева сбили на фланге. Прошла подача в штрафную, но Зе Луиш не добрался до мяча.
'15
Красно-белые продолжают комбинировать возле чужой штрафной. Появилась уверенность в действиях хозяев.
'13
'12
«Арсенал» не жмётся к воротам и старается отвечать атакой на атаку. Хороший темп в игре.
'10
Лесовой! С правого края вошёл в штрафную, качнул Дмитрия Комбарова и прострелил на ближнюю штангу — Максименко перехватил мяч.
'8
Фернандо пытался сделать заброс в свободную зону на ход Дмитрию Комбарову, но поехала нога у бразильца и мяч ушёл в сторону.
'6
Фернандо совершил перехват, вошёл в штрафную и прострелил в центр — Беляев подрезал мяч в дальний угол, но Левашов в падении спас команду!
'4
Кутепов на фланге сбил рвавшегося в атаку Мирзова. Арбитр устно предупредил спартаковца.
'3
Момент у «Спартака»! Фернандо навесил с углового, мяч отскочил во вратарскую, а Костадинов прихватил руками Боккетти, помешав итальянцу пробить с трёх метров. Арбитр не усмотрел нарушения.
'2
Кутепов из глубины сделал заброс к штрафной на Ерёменко, Григалава выиграл борьбу и выбил мяч на угловой.
'1
Матч начался! Спартаковцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Спартак» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.