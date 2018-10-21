'45+2

ГОЛ! Спартаковцы подловили соперника на контратаке! Фернандо дошёл до штрафной и попытался сделать передачу на ход Ерёменко, но мяч после рикошета отскочил к Зе Луишу, который оказался один перед воротами и пробил мимо вратаря!