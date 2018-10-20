'45

Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Довольно интересная и обоюдоострая игра была у нас в первой половине встречи. Пока совсем непонятно кому же в итоге удастся сегодня зацепиться за три очка, а может и вовсе все закончиться результативной ничьей.