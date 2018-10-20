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Трансляция
С конца
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'65
'65
'64
Бреев отпасовал у чужой штрафной правее на Мишкича, но у того мяч сорвался с ноги при попытке навесить в центр. От ворот пробивает Филиппов.
'63
Несколько успокоилась у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'61
Фегор Огуде приблизился к чужой штрафной по центру, решился на удар по воротам, но отправил мяч значительно выше створа ворот Фролова.
'59
Андрей Козлов оказался в окружении двоих соперников на левом фланге атаки, но затем слишком сильно прокинул себе мяч на ход за лицевую линию поля.
'57
Занев не по правилам сыграл против Малыха на правом фланге атаки «Оренбурга». Попович исполнил подачу во вратарскую, где толком не получился удар головой у Сивакова. Мяч оказался в руках Филиппова.
'55
Попович сместился с левого фланга атаки в центр у чужой штрафной, на силу пробил по воротам со средней дистанции, но отправил мяч значительно выше цели.
'54
Терехов подключился к атаке своей команды по левому флангу, заработав угловой при попытке навесить в центр. Разыграли стандарт хозяева, после чего была исполнена подача с левого фланга атаки, но уверенно на выходе сыграл Филиппов.
'52
Бреев приблизился к чужой штрафной по правому флангу, на силу попытался пробить, но принял этот выстрел на себя Кичин.
'50
После скидки головой от партнера Малых имел возможность для удара из-за пределов штрафной, но завозился с мячом и позволил сопернику себя обокрасть.
'48
Афонин отпасовал у чужой штрафной правее на Ойеволе, но тот неудачно отдал пас в зону, где никого из партнеров по команде не оказалось.
'46
'46
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Довольно интересная и обоюдоострая игра была у нас в первой половине встречи. Пока совсем непонятно кому же в итоге удастся сегодня зацепиться за три очка, а может и вовсе все закончиться результативной ничьей.
'45
Попович на исполнение пробил со штрафного метров с 25-ти, но отправил мяч значительно выше створа ворот Филиппова.
'44
'42
Дарко Бодул взял игру на себя на правом фланге атаки, но был остановлен фолом со стороны Терехова. Подача со стандартного положения к опасности не привела.
'40
'39
Момент у «Енисея»! Прошел заброс за спины защитникам в штрафную хозяев на Саркисова, а тот слета пробил над Фроловым, но также и над перекладиной ворот.
'37
Момент у «Енисея»! Прошла подача с правого фланга атаки в центр чужой штрафной на Комолова, а тот нанес удар головой, но отправил мяч мимо створа ворот.
'35
Момент у «Оренбурга»! Бреев нанес удар низом с линии чужой штрафной, но здорово на линии ворот сыграл Филиппов, выручив свою команду.
'33
Зотов классной передачей нашел на левом краю чужой штрафной Дарко Бодула, но у того при попытке пробить мяч свалился ноги и полетел далеко от створа ворот.
'31
Лучше контролируют сейчас мяч футболисты «Оренбурга» и больше атакуют. Гости вынуждены в основном обороняться.
'29
Попович исполнил подачу-удар с углового с левого фланга, но подстраховал свою команду Кичин, вынеся мяч с линии собственных ворот!
'28
Бреев отпасовал низом в центральной зоне у чужой штрафной под удар Афонину, а тот в касание пробил вроде бы в руку сопернику, но никакого фола арбитр в этом моменте не зафиксировал.
'27
Афонин исполнил передачу вперед по правому флангу атаки на Малыха, но того не пустил к мячу в силовой борьбе в этом моменте Занев.
'25
Саркисов исполнил слишком сильную и неточную подачу с правого фланга атаки в чужую штрафную. Мяч пролетел мимо всех соперников и партнеров по команде в аут на противоположном краю поля.
'23
Длинная передача была исполнена к штрафной «Енисея», где Комолов вынес мяч на угловой. Разыграли стандарт хозяева неудачно с подачей за лицевую линию поля.
'21
Момент у «Енисея»! Александр Зотов получил пас на правом краю чужой штрафной, на исполнение нанес удар, но вышло прямо в руки голкиперу Фролову.
'19
Андрей Козлов забрался во вне игры у чужой штрафной во время развития быстрой атаки хозяев поля.
'17
Бреев прошел вперед по правому флангу, исполнил подачу в центр чужой штрафной, где первым на мяче был один из соперников.
'15
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты «Оренбурга» на чужой половине поля. Вынуждены гости в основном обороняться.
'13
Момент у «Оренбурга». Прошла передача на Андрея Козлова в чужую штрафную и тот нанес удар из убойной позиции, но отправил мяч прямо в Филиппова!
'11
Попович отпасовал на Мишкича на линии чужой штрафной, но тот явно завозился с мячом, позволив ближайшему сопернику успешно сыграть в отборе.
'9
Ятченко исполнил длинную передачу с правого фланга атаки в центр к чужой штрафной на Дарко Бодула, но против того на опережение сыграл защитник.
'7
Ятченко подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил прострел в центр чужой штрафной, где первым на мяче был один из соперников.
'5
Саркисов решился на удар по воротам с дальней дистанции, но отправил мяч далеко от створа ворот Фролова. Пока это была лишь пристрелка.
'3
Бреев получил повреждение в жестком столкновении с Заневым на правом фланге атаки. Однако, готов продолжать игру.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Енисей». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.