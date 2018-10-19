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Семин против Карпина: «Локомотив» бьется с «Ростовом». LIVE

Онлайн-трансляция матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов»

Московский «Локомотив» принимает «Ростов» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
11-й тур  |   19 октября 20:30   |  1 тайм
Локомотив
1:1
Ростов
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Миранчук 26'
Баринов 42'
Ингасон 27'
Гулиев 31'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
5 (з)   Бенедикт Хёведес
33 (з)   Соломон Кверквелия
14 (з)   Ведран Чорлука
20 (п)   Владислав Игнатьев
7 (п)   Гжегож Крыховяк
59 (п)   Алексей Миранчук
6 (п)   Дмитрий Баринов 42'
4 (п)   Мануэл Фернандеш
27 (п)   Игорь Денисов
11 (п)   Антон Миранчук 26'
31 (в)   Илья Абаев
4 (з)   Сергей Паршивлюк
15 (з)   Сверрир Ингасон 27'
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
3 (з)   Мацей Вилюш
77 (п)   Дмитрий Скопинцев
7 (п)   Артур Юсупов
8 (п)   Аяз Гулиев 31'
17 (п)   Антон Салетрос
11 (п)   Алексей Ионов
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
Запасной состав
77 (в)   Антон Коченков
30 (в)   Никита Медведев
42 (з)   Иван Лапшов
17 (з)   Тарас Михалик
34 (з)   Тимофей Маргасов
84 (з)   Михаил Лысов
28 (з)   Борис Ротенберг
3 (з)   Брайан Идову
23 (п)   Дмитрий Тарасов
69 (п)   Даниил Куликов
96 (п)   Рифат Жемалетдинов
67 (н)   Роман Тугарев
30 (в)   Сергей Песьяков
25 (з)   Арсений Логашов
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
2 (п)   Тимофей Калачёв
10 (п)   Александр Зуев
20 (п)   Жан Маер
92 (п)   Артём Щадин
23 (н)   Видар Кьяртанссон
14 (н)   Эльдор Шомуродов
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'45+1
Главный судья даёт свисток на перерыв!
'45+1
Одну минуту ещё командам осталось провести на поле.
'45
Через центр за счёт передач в касание «Локомотив» строил атаку, но последний пас в штрафную соперника был не точен.
'43
Слишком высоко был поднят мяч после стандарта гостей — удар от ворот.
'42
Баринов удостоился жёлтой карточки за срыв перспективной атаки ростовчан с ходу.
'41
Скопинцев видел в чужой штрафной Ионова и Сигурдарсона, но подачу с левого фланга выполнил точно в руки Гилерме.
'40
Фернандеш издали решился на удар — промах, который голкипер «Ростова» контролировал.
'39
Ионов навесил мяч во владения москвичей, рикошет едва не помог Сигурдарсону получить возможность для удара в упор!
'37
Денисов с подбора с радиуса штрафной площади гостей с лёта пробивал — большой промах.
'34
Фернандеш от левого края штрафной ударил по воротам, мяч с небольшим рикошетом шёл в ближний угол створа, но Абаев его там и ждал.
'33
Хёведес от левого края сделал навес в штрафную соперника, но там оборона ростовчан разобралась.
'31
Гулиев старался сыграть в мяч, но попал по ногам Крыховяка — первая жёлтая карточка в игре.
'29
Дальний удар по воротам ростовчан — безуспешно!
'27
ГОЛ! После подачи от угла поля мяч не без рикошетов прилетел к дальнему углу вратарской, а оттуда Ингасон боковыми «ножницами» послал мяч в цель! Быстрый ответ «Ростова»!
'26
ГОЛ! Последовал выброс мяча из аута в штрафую гостей, Антон Миранчук под острым углом с лёта пробил по воротам — получилось точно в дальний угол створа!
'25
Баринов пропустил мяч между ног, могло это обострить ситуацию у ворот Абаева, но Алексей Миранчук не был готов к такому ходу партнёра.
'23
Середина первого тайма. Осторожный футбол наблюдаем, сценарий которого может поменять один забитый мяч.
'22
Первый корнер для «Локомотива». Москвичи тоже решили разыграть стандарт на коротке, но мяч быстро потеряли.
'20
Право на угловой заработал «Ростов». Разыграли гости мяч, затем последовала подача в чужую штрафную — неудачно.
'19
Гилерме не позволил Ионову встретиться с мячом — отлично сыграно голкипером на выходе к линии штрафной.
'18
Гулиев перехватил мяч у центра поля, старался Сигурдарсону сделать передачу в линию атаки, но центр защиты москвичей успел сомкнуться.
'17
Антон Миранчук не стал почему-то пробивать по воротам с линии штрафной, а передача чуть правее была прервана.
'15
«Ростов» здорово сработал в позиционной обороне, но в быструю контратаку выйти гостям не удалось.
'13
Крыховяк от правого края штрафной площади гостей низом пробивал в ближний угол ворот — мимо!
'11
Ионов цеплялся за мяч на углу штрафной москвичей, но и здесь у южан не получилось обострить ситуацию у ворот Гилерме.
'9
Чорлука не позволил Ионову уйти в центр штрафной площади хозяев — ликвидирован выпад ростовчан.
'8
Не прошёл заброс мяча на Алексея Миранчука, открывавшегося на входе в штрафную площадь гостей.
'7
Теперь уже через правый фланг «Локомотив» пробовал атаку провести, но и здесь оборона соперника сработала надёжно.
'6
Фернандеш через левый край брошен в прорыв, но мяч в подкате выбил в аут ростовский защитник.
'4
«Ростов» старается наладить контроль мяча, но пока без продвижения к чужим воротам.
'2
Заброс мяча в штрафную гостей в расчёте на Фернандеша, но Абаев здорово сыграл на выходе из ворот.
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли москвичи.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.