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Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
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Анахайм ДаксБаффало Сэйбрз
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Астана Зенит
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НБА / регулярный чемпионат
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Кливленд КавальерсАтланта Хоукс
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
не начался
03:00
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не начался
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Лос-Анджелес КлипперсХьюстон Рокетс
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Первый матч после скандала: «Урал» — «Крылья Советов». LIVE

Онлайн-трансляция матча 11-го тура РПЛ «Урал» — «Крылья Советов»

Екатеринбургский «Урал» принимает в матче 11-го тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
11-й тур  |   20 октября 14:00   |  1 тайм
Урал
0:0
Крылья Советов
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Ярослав Годзюр
27 (з)   Михаил Меркулов
3 (з)   Вараздат Ароян
6 (з)   Грегор Балажиц
15 (п)   Денис Кулаков
44 (п)   Андрей Егорычев
17 (п)   Николай Димитров
92 (п)   Роман Емельянов
58 (п)   Отман Эль-Кабир
10 (н)   Эрик Бикфалви
20 (н)   Андрей Панюков
1 (в)   Сергей Рыжиков
15 (з)   Георгий Зотов
39 (з)   Виталий Денисов
18 (з)   Агустин Рохель
6 (з)   Жозе Надсон
90 (з)   Тарас Бурлак
64 (п)   Олег Ланин
28 (п)   Паул Антон
89 (п)   Йоан Молло
8 (н)   Сергей Корниленко
99 (н)   Максим Канунников
Запасной состав
77 (в)   Олег Баклов
4 (з)   Сергей Брызгалов
5 (з)   Доминик Динга
7 (з)   Александр Данцев
18 (з)   Джамалдин Ходжаниязов
26 (з)   Мингиян Бевеев
8 (п)   Алексей Евсеев
14 (п)   Юрий Бавин
21 (п)   Марко Араторе
57 (п)   Артём Фидлер
11 (н)   Владимир Ильин
79 (н)   Артём Юсупов
14 (в)   Евгений Конюхов
2 (з)   Владимир Полуяхтов
44 (з)   Никита Чичерин
4 (п)   Евгений Башкиров
9 (п)   Алан Чочиев
20 (п)   Срджан Мияйлович
31 (п)   Денис Ткачук
7 (н)   Александр Соболев
11 (н)   Рамиль Шейдаев
91 (н)   Павел Яковлев
Самоечитаемое
Трансляция
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'22
Емельянов попытался бросить в прорыв по флангу Димитрова, но тот залез в офсайд.
'20
Бикфалви разогнал атаку уральцев, Кулаков получил передачу у штрафной, но мяч после его удара улетел в сторону.
'18
Самарцы катают мяч на своей половине поля, а продвинуться вперёд не удаётся. Многовато потерь у гостей.
'16
По владению мячом преимущество у «Урала» — 66% на 34%. Активнее выглядят хозяева поля, самарцы вынуждены обороняться.
'14
Молло с левого края вошёл в штрафную и навесил в центр — Балажиц перехватил, а Денисов после подбора послал мяч в небеса.
'12
Опасно! Димитров навесил с углового, мяч заметался по вратарской, Бурлак накрыл опаснейший удар Бикфалви. Отбились гости.
'10
Эль-Кабир! Прорвался по левому флангу, качнул защитника и пробил с линии штрафной — мяч после рикошета улетел на угловой.
'8
«Урал» хорошо держит мяч на первых минутах. Игра идёт с преимуществом хозяев поля.
'6
Бикфалви получил передачу от партнёра и пробил с 25 метров! Рыжиков переместился и забрал мяч.
'5
Прошла подача во вратарскую, Рыжиков столкнулся с Панюковым, мяч отскочил к Бикфалви, который поразил пустые ворота! Но гол не засчитан — арбитр усмотрел атаку вратаря.
'4
Корниленко поборолся в штрафной и сделал скидку под удар набежавшему Молло! Мяч ушёл в сторону.
'2
Бикфалви навесил с левого края, Емельянов подобрал отскок у штрафной, пробил низом и попал в защитника.
'1
Матч начался! Уральцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Урал» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.