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Трансляция
С конца
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'22
Емельянов попытался бросить в прорыв по флангу Димитрова, но тот залез в офсайд.
'20
Бикфалви разогнал атаку уральцев, Кулаков получил передачу у штрафной, но мяч после его удара улетел в сторону.
'18
Самарцы катают мяч на своей половине поля, а продвинуться вперёд не удаётся. Многовато потерь у гостей.
'16
По владению мячом преимущество у «Урала» — 66% на 34%. Активнее выглядят хозяева поля, самарцы вынуждены обороняться.
'14
Молло с левого края вошёл в штрафную и навесил в центр — Балажиц перехватил, а Денисов после подбора послал мяч в небеса.
'12
Опасно! Димитров навесил с углового, мяч заметался по вратарской, Бурлак накрыл опаснейший удар Бикфалви. Отбились гости.
'10
Эль-Кабир! Прорвался по левому флангу, качнул защитника и пробил с линии штрафной — мяч после рикошета улетел на угловой.
'8
«Урал» хорошо держит мяч на первых минутах. Игра идёт с преимуществом хозяев поля.
'6
Бикфалви получил передачу от партнёра и пробил с 25 метров! Рыжиков переместился и забрал мяч.
'5
Прошла подача во вратарскую, Рыжиков столкнулся с Панюковым, мяч отскочил к Бикфалви, который поразил пустые ворота! Но гол не засчитан — арбитр усмотрел атаку вратаря.
'4
Корниленко поборолся в штрафной и сделал скидку под удар набежавшему Молло! Мяч ушёл в сторону.
'2
Бикфалви навесил с левого края, Емельянов подобрал отскок у штрафной, пробил низом и попал в защитника.
'1
Матч начался! Уральцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Урал» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.