Матч «Зенит» — «Краснодар» в рамках десятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ) обещает быть непредсказуемым. На поле выйдут лучшие команды чемпионата России. Так, сине-бело-голубые на данный момент возглавляют турнирную таблицу РПЛ. На счету «Зенита» семь побед, одна ничья и лишь одно поражение.

Команда уже на поле: разминается перед встречей.