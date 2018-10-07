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Мак сегодня неплох. Три прохода по правому флангу у «Зенита» уже были, но словацкий футболист держит.
Вандерсон продемонстрировал хороший дриблинг. Мяч у «Краснодара».
Акцентируем внимание на Маке и Дриусси. От них сегодня многое зависит.
Начинают игру Паредес и Смольников. С первых секунд мяч у «Зенита».
Команды выходят на поле!
Пять минут до начала матча «Зенит» — «Краснодар». Посмотрим, постараются ли команды так же, как в матчах с пражской «Славией» (1:0 в пользу сине-бело-голубых) и испанской «Севильей» (2:1 в пользу «горожан»).
Второе место в турнирной таблице принадлежит «Краснодару». В активе «горожан» четыре победы. Ожидаем настоящую схватку лучших клубов РПЛ.
Также краснодарская команда прокомментировала в инстаграме обстановку на стадионе. Говорят, в Питере о них заботятся: даже крышу закрыли.
Матч «Зенит» — «Краснодар» в рамках десятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ) обещает быть непредсказуемым. На поле выйдут лучшие команды чемпионата России. Так, сине-бело-голубые на данный момент возглавляют турнирную таблицу РПЛ. На счету «Зенита» семь побед, одна ничья и лишь одно поражение.
Команда уже на поле: разминается перед встречей.
«Краснодар»: Станислав Крицюк, Александр Мартынович, Юрий Газиснкий, Павел Мамаев, Маурисио Перейра, Шарль Каборе, Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий, Урош Спайич, Вандерсон, Виктор Классон
До матча полчаса. Представляем стартовые составы команд.
Петербургский «Зенит»: Андрей Лунев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Евгений Чернов, Роберт Мак, Далер Кузяев, Леонардо Паредес, Александр Ерохин, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.
Матч начнется в 16.30 мск.
В центральном матче 10-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле в Санкт-Петербурге принимает «Краснодар».