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Нью-Йорк АйлендерсНэшвилл Предаторз
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Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
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02:00
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
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Баффало СэйбрзНью-Йорк Рейнджерс
3:1
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Даллас СтарзВиннипег Джетс
5:1
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Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
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Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
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Сражение лидеров: «Зенит» принимает «Краснодар». LIVE

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар»

В главном матче 10-го тура РПЛ «Зенит» в Санкт-Петербурге принимает «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
10-й тур  |   07 октября 16:30   |  1 тайм
Зенит
0:0
Краснодар
Стадион «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург | Главный судья: Алексей Еськов (Москва, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
19 (з)   Игорь Смольников
28 (з)   Евгений Чернов
6 (з)   Бранислав Иванович
13 (з)   Луиш Нету
5 (п)   Леандро Паредес
21 (п)   Александр Ерохин
14 (п)   Далер Кузяев
20 (п)   Роберт Мак
11 (н)   Себастьян Дриусси
22 (н)   Артём Дзюба
1 (в)   Станислав Крицюк
4 (з)   Александр Мартынович
5 (з)   Урош 
98 (з)   Сергей Петров
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
77 (п)   Шарль Каборе
8 (п)   Юрий Газинский
33 (п)   Маурисио Перейра
17 (п)   Павел Мамаев
16 (п)   Виктор Классон
7 (н)    Вандерсон
Запасной состав
1 (в)   Юрий Лодыгин
41 (в)   Михаил Кержаков
2 (з)   Александр Анюков
23 (з)   Миха Мевля
30 (з)   Эмануэль Маммана
15 (з)   Эльмир Набиуллин
8 (п)   Матиас Краневиттер
17 (п)   Олег Шатов
27 (п)   Магомед Оздоев
33 (п)    Эрнани
9 (н)   Александр Кокорин
29 (н)   Антон Заболотный
31 (в)   Сергей Ещенко
88 (в)   Андрей Синицын
3 (з)   Йон Гудни
6 (з)   Кристиан Рамирес
15 (з)   Николай Марков
49 (п)   Роман Шишкин
20 (п)   Кристиан Куэва
70 (п)   Торнике Окриашвили
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
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'5

Мак сегодня неплох. Три прохода по правому флангу у «Зенита» уже были, но словацкий футболист держит.

'4

Вандерсон продемонстрировал хороший дриблинг. Мяч у «Краснодара».

'3

Акцентируем внимание на Маке и Дриусси. От них сегодня многое зависит.

'1

Начинают игру Паредес и Смольников. С первых секунд мяч у «Зенита».

16:30

Команды выходят на поле!

16:25

Пять минут до начала матча «Зенит» — «Краснодар». Посмотрим, постараются ли команды так же, как в матчах с пражской «Славией» (1:0 в пользу сине-бело-голубых) и испанской «Севильей» (2:1 в пользу «горожан»).

16:15

Второе место в турнирной таблице принадлежит «Краснодару». В активе «горожан» четыре победы. Ожидаем настоящую схватку лучших клубов РПЛ.

Также краснодарская команда прокомментировала в инстаграме обстановку на стадионе. Говорят, в Питере о них заботятся: даже крышу закрыли.

16:10

Матч «Зенит» — «Краснодар» в рамках десятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ) обещает быть непредсказуемым. На поле выйдут лучшие команды чемпионата России. Так, сине-бело-голубые на данный момент возглавляют турнирную таблицу РПЛ. На счету «Зенита» семь побед, одна ничья и лишь одно поражение.

Команда уже на поле: разминается перед встречей.

16:05

«Краснодар»: Станислав Крицюк, Александр Мартынович, Юрий Газиснкий, Павел Мамаев, Маурисио Перейра, Шарль Каборе, Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий, Урош Спайич, Вандерсон, Виктор Классон

16:00

До матча полчаса. Представляем стартовые составы команд.

Петербургский «Зенит»: Андрей Лунев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Евгений Чернов, Роберт Мак, Далер Кузяев, Леонардо Паредес, Александр Ерохин, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

10:10

Матч начнется в 16.30 мск.

10:00

В центральном матче 10-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле в Санкт-Петербурге принимает «Краснодар».