'45+2

Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Больше шансов выйти вперед было у «Ахмата» в первой половине нашего противостояния, но отменно в рамке ворот действовал Дюпин. Тем не менее, были моменты и у «Анжи», что позволяет надеяться на еще более интересный второй тайм.