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Трансляция
С конца
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'48
Момент у «Ахмата»! После прострела с правого фланга атаки в штрафную «Анжи» в касание нанес удар Балай, но отправил мяч мимо створа ворот.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Больше шансов выйти вперед было у «Ахмата» в первой половине нашего противостояния, но отменно в рамке ворот действовал Дюпин. Тем не менее, были моменты и у «Анжи», что позволяет надеяться на еще более интересный второй тайм.
'45+1
'43
Бериша на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, после чего мяч рикошетом от защитника отскочил к Балаю, но тот в упор пробил прямо в Дюпина!
'41
После подачи со стандарта в штрафную «Ахмата» арбитр зафиксировал нападение на вратаря.
'40
Ондуа зацепился за мяч на правом фланге атаки своей команды, вынудив Исмаэля нарушить правила. Может быть перспективный стандарт метрах в 35-ти от чужих ворот.
'39
Момент у «Ахмата»! Раванелли здорово обыгрался с Ивановым в стеночку на правом краю чужой штрафной, выиграл борьбе на углу вратарской у двоих соперников и нанес удар, но прямо в Дюпина!
'37
Длинная передача была исполнена в направлении Долгова к штрафной «Ахмата», но там вовремя вышел из ворот Городов, опасность ликвидировав.и
'35
Разыграли угловой футболисты «Ахмата» на правом фланге атаки, после чего была исполнена слишком низкая подача в чужую штрафную.
'34
Мохаммади навесил с левого фланга атаки на правый край чужой штрафной, где Уциев при попытке нанести удар головой попал в соперника. Мяч ушел на угловой.
'32
Раванелли навесил с углового с левого фланга на дальнюю штангу, где первым на мяче был один из защитников «Анжи».
'31
Бериша прорвался вперед по левому флангу атаки своей команды, заработав угловой при попытке исполнить подачу в центр.
'29
Несколько успокоилась у нас игра сейчас. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'27
Мохаммади подключился к атаке своей команды по левому флангу, отпасовал низом вперед на Беришу, но против того на опережение сыграл защитник.
'25
Равная игра идет у нас к середине первого тайма. Несмотря на заметный позиционный перевес «Ахмата» не собираются только отсиживаться в обороне и гости.
'23
Иванов навесил с правого фланга атаки в чужую штрафную, где против Бериши на опережение здорово сыграл Савичев.
'21
'19
Бериша получил повреждение в жестком столкновении в центре поля. Пауза у нас в игре.
'17
После скидки головой от партнера по команде слета пробил Раванелли из центральной зоны у чужой штрафной, но отправил мяч намного выше цели.
'15
Бериша убежал от Глебова на левом фланге атаки, навесил в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник. Отбились в очередной раз гости.
'13
Глебов с нарушением правил остановил Беришу метрах в 30-ти от своих ворот. Исмаэл на исполнение пробил со стандартного положения, но вышло прямо в руки Дюпину.
'11
Всей командой заперлись в обороне у своих ворот сейчас футболисты «Анжи». Весьма непросто вскрывать такую оборону хозяевам поля.
'9
'7
«Ахмат» владеет преимуществом на первых минутах нашего матча. Больше атакуют именно хозяева сейчас.
'5
Раванелли на исполнение пробил со штрафного с левого фланга атаки, но отправил мяч заметно выше створа ворот Дюпина.
'4
Бериша устремился в скоростной прорыв по левому флангу атаки, но был остановлен откровенным фолом со стороны Вилькера. Может быть опасный стандарт.
'2
Иванов передал мяч Уциеву на правом фланге атаки, а тот исполнил подачу в центр чужой штрафной, где на перехвате сыграл соперник.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Ахмат» — «Анжи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.