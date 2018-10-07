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Столичное дерби: ЦСКА бьется с «Локомотивом». LIVE

Онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив»

В десятом туре РПЛ в столичном дерби встречаются ЦСКА и «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию матча.
10-й тур  |   07 октября 19:00   |  1 тайм
ЦСКА
0:0
Локомотив
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва | Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Обляков 27'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
50 (з)   Родриго Бекао
3 (з)   Никита Чернов
14 (з)   Кирилл Набабкин
29 (п)   Яка Бийол
77 (п)   Ильзат Ахметов
8 (п)   Никола Влашич
98 (п)   Иван Обляков 27'
10 (п)   Алан Дзагоев
9 (н)   Фёдор Чалов
1 (в)   Маринато Гилерме
5 (з)   Бенедикт Хёведес
14 (з)   Ведран Чорлука
33 (з)   Соломон Кверквелия
20 (п)   Владислав Игнатьев
27 (п)   Игорь Денисов
59 (п)   Алексей Миранчук
7 (п)   Гжегож Крыховяк
6 (п)   Дмитрий Баринов
4 (п)   Мануэл Фернандеш
24 (н)   Антонио Эдер
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
22 (в)   Георгий Кырнац
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
15 (п)   Дмитрий Ефремов
17 (п)   Арнор Сигурдссон
71 (п)   Наяир Тикнизян
72 (п)   Астемир Гордюшенко
81 (п)   Виталий Жиронкин
19 (н)   Такума Нисимура
75 (н)   Тимур 
30 (в)   Никита Медведев
77 (в)   Антон Коченков
3 (з)   Брайан Идову
17 (з)   Тарас Михалик
28 (з)   Борис Ротенберг
34 (з)   Тимофей Маргасов
84 (з)   Михаил Лысов
11 (п)   Антон Миранчук
23 (п)   Дмитрий Тарасов
83 (п)   Алексей Миронов
96 (п)   Рифат Жемалетдинов
67 (н)   Роман Тугарев
Удары
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'41

С этим стандартом гости справились. Это, кстати, был первый угловой ЦСКА в матче, у «Локо» их уже три.

'40

Дзагоев отличным пасом вывела Чалова на ударную позицию. Однако с Федором в своей штрафной сработал опытнейший Ведран Чорлука. Угловой подадут красно-синие.

'38

Выжидательную тактику выбрали команды. Предпочитают не рисковать, а использовать ошибки соперника. Но пока оба коллектива сохраняют концентрацию.

'36

Теперь ЦСКА ответил интересной атакой, но на передачу Марио Фернандеса никто не откликнулся.

'34

Хорошую атаку провел «Локо», но все завершилось из-за попадания Эдера в офсайд.

'32

Набабкин классно скинул мяч на ход Влашичу и хорват бил с линии штрафной. Защитник блокировал этот выстрел.

'30

Позади первые полчаса матча. Игра равная. И у «Локо», и ЦСКА было несколько хороших моментов. По пока счет не открыт. По владению мячом преимущество гостей, но оно минимально — 51 процент против 49.

'27

Первую желтую карточку в сегодняшнем поединке заработал хавбек ЦСКА Иван Обляков за то, что хватал за футболку Мануэла Фернандеша.

'25

Миранчук! Очень опасный момент был у «Локомотива». Игрок подработал мяч на линии штрафной и сильно пробил с левой в ближний угол — Акинфеев в красивом прыжке перевел на угловой!

'23

А вообще сегодня почти нет свободных мест на стадионе.

'21

Атмосферное видео из гостевого сектора «ВЭБ-Арены». Кстати, фанаты «железнодорожников» заполнили не все предоставленные им места.

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Вперёд ⚽️

Публикация от Pavlova Anastasiya (@pavlovaanastasiya4)

'19

Потихонечку удалось «Локомотиву» отодвинуть игру от своих ворот. В последние минуты встреча проходит на половине поля ЦСКА.

'17

Влашич исполнял штрафной. Решил навесить хорват, но подача и лидера атаки армейцев не получилась — Гилерме забрал мяч.

'15

ЦСКА получил право на опасный штрафной. Примерно в 30-ти метрах от ворот.

'13

Чалов влетел штрафную с мячом с правого фланга, но из-за плотной опеки нанести удар не сумел. Активен сегодня Федор.

'11

Поддавил «Локомотив» немножко своих соперников. Два угловых подали гости, но Акинфеев на месте.

'9

А вот это было опасно. Чалов неплохо пробил с угла штрафной площади. Гилерме спас «Локомотив». Первый момент в сегодняшнем матче.

'7

Дмитрий Баринов сфолил в центре поля. Грубо боролся за мяч игрок гостей.

'5

В центре поля много борьбы в начале поединка. Немного успокоились красно-синие после стартового штурма.

'3

Армейцы ударно начинают встречу. Иван Обляков был активен на фланге, но защита «Локо» его нейтрализовала.

'1

Матч начался! Поехали!

18:55

А вот у действующих чемпионов России все не так гладко: седьмая строчка в турнирной таблице, неудачные встречи в сентябре — два поражения, одна ничья и одна победа.

18:50

Московский ЦСКА на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице. На счету «армейцев» четыре победы, четыре ничьи и лишь одно поражение.

18:45

«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Эдер, Чорлука, Игнатьев, Денисов, Баринов, Фернандеш, Миранчук Ал., Крыховяк.»>Основная команда «Локомотива» на игру: Гилерме, Хеведес, Эдер, Чорлука, Игнатьев, Денисов, Баринов, Фернандеш, Миранчук Ал., Крыховяк.

18:40

До матча 20 минут. Представляем стартовые составы команд.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ахметов, Бийол, Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов.

18:35

Матч начнется в 19.00 мск.

18:30

В одном из центральных матчей 10-го тура РПЛ в столичном дерби выясняют отношения ЦСКА и «Локомотив». Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции.