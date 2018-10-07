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С этим стандартом гости справились. Это, кстати, был первый угловой ЦСКА в матче, у «Локо» их уже три.
Дзагоев отличным пасом вывела Чалова на ударную позицию. Однако с Федором в своей штрафной сработал опытнейший Ведран Чорлука. Угловой подадут красно-синие.
Выжидательную тактику выбрали команды. Предпочитают не рисковать, а использовать ошибки соперника. Но пока оба коллектива сохраняют концентрацию.
Теперь ЦСКА ответил интересной атакой, но на передачу Марио Фернандеса никто не откликнулся.
Хорошую атаку провел «Локо», но все завершилось из-за попадания Эдера в офсайд.
Набабкин классно скинул мяч на ход Влашичу и хорват бил с линии штрафной. Защитник блокировал этот выстрел.
Позади первые полчаса матча. Игра равная. И у «Локо», и ЦСКА было несколько хороших моментов. По пока счет не открыт. По владению мячом преимущество гостей, но оно минимально — 51 процент против 49.
Первую желтую карточку в сегодняшнем поединке заработал хавбек ЦСКА Иван Обляков за то, что хватал за футболку Мануэла Фернандеша.
А вообще сегодня почти нет свободных мест на стадионе.
Атмосферное видео из гостевого сектора «ВЭБ-Арены». Кстати, фанаты «железнодорожников» заполнили не все предоставленные им места.
Потихонечку удалось «Локомотиву» отодвинуть игру от своих ворот. В последние минуты встреча проходит на половине поля ЦСКА.
Влашич исполнял штрафной. Решил навесить хорват, но подача и лидера атаки армейцев не получилась — Гилерме забрал мяч.
ЦСКА получил право на опасный штрафной. Примерно в 30-ти метрах от ворот.
Чалов влетел штрафную с мячом с правого фланга, но из-за плотной опеки нанести удар не сумел. Активен сегодня Федор.
Поддавил «Локомотив» немножко своих соперников. Два угловых подали гости, но Акинфеев на месте.
Дмитрий Баринов сфолил в центре поля. Грубо боролся за мяч игрок гостей.
В центре поля много борьбы в начале поединка. Немного успокоились красно-синие после стартового штурма.
Армейцы ударно начинают встречу. Иван Обляков был активен на фланге, но защита «Локо» его нейтрализовала.
Матч начался! Поехали!
А вот у действующих чемпионов России все не так гладко: седьмая строчка в турнирной таблице, неудачные встречи в сентябре — два поражения, одна ничья и одна победа.
Московский ЦСКА на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице. На счету «армейцев» четыре победы, четыре ничьи и лишь одно поражение.
«Локомотив»: Гилерме, Хеведес, Эдер, Чорлука, Игнатьев, Денисов, Баринов, Фернандеш, Миранчук Ал., Крыховяк.»>Основная команда «Локомотива» на игру: Гилерме, Хеведес, Эдер, Чорлука, Игнатьев, Денисов, Баринов, Фернандеш, Миранчук Ал., Крыховяк.
До матча 20 минут. Представляем стартовые составы команд.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ахметов, Бийол, Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов.
Матч начнется в 19.00 мск.
В одном из центральных матчей 10-го тура РПЛ в столичном дерби выясняют отношения ЦСКА и «Локомотив». Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции.