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Трансляция
С конца
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'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Рубина» после первого тайма. Казанцы активно вошли в игру, создали несколько хороших моментов, а на 21-й минуте Азмун открыл счёт. Постепенно гости выровняли игру, но ничего опасного в атаке не создали.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Кулаков вырезал подачу в штрафную, Бикфалви попытался на рывке уйти от защитника, но упустил мяч за лицевую.
'41
Четыре в три убежали казанцы! Азмун поторопился и ошибся в передаче на ход Полозу.
'39
Эль-Кабир красиво пробросил мяч между ног Устинову, а затем казанцу пришлось фолить. Обошлось без карточки.
'37
Успокоилась игра, много борьбы стало в центре поля.
'35
Кудряшов с левого края забросил мяч в штрафную, но Азмуну помешали пробить, а затем Полоз потерял мяч.
'33
Опасно! Уральцы разыграли угловой, прошла подача в штрафную, Бикфалви подобрал отскок и пробил низом — Гранат выбил мяч из пустых ворот!
'31
«Урал» постепенно отодвинул игру от своих ворот. Но не удаётся гостям подобраться к чужой штрафной.
'29
Димитров убрал мяч под правую ногу и мощно пробил с дальней дистанции — получилось слишком высоко.
'27
Азмуну досталось по ногам. За пределами поля оказывают помощь иранцу, но замена не потребуется.
'25
Казанцы продолжают неспешно перекатывать мяч на чужой половине поля. «Урал» всей командой отошёл в оборону.
'23
Ещё момент! Устинов прорвался по флангу и вырезал подачу в штрафную, Азмун из убойной позиции пробил чуть выше перекладины!
'21
'18
Уремович получил болезненный удар по ноге и упал на газон. Пауза в игре.
'16
Камболов освободился от опеки и пробил с линии штрафной — Годзюр выловил мяч.
'14
Ответ «Урала»! Эль-Кабир сделал передачу между двух соперников, Ильин вошёл в штрафную, пробил низом и попал в Наваса.
'12
Камболов со штрафного пробил низом! Уремович пытался подставить ногу во вратарской, но немного не дотянулся до мяча.
'11
Бикфалви не успел к мячу и наступил на ногу Камболову. Штрафной в 30 метрах от ворот для «Рубина».
'9
Подберёзкин развернулся и сделал заброс во вратарскую — мяч прилетел в руки Годзюру.
'7
С преимуществом «Рубина» проходят стартовые минуты. Много владеют мячом казанцы.
'5
Опасно! Камболов сделал заброс в штрафную, Уремович скинул мяч на Азмуна, который из убойной позиции не попал в дальний угол!
'3
Ильин! Подобрал отскок и мощно пробил с дальней дистанции — мяч улетел на трибуну.
'2
Азмун возле штрафной убрал двух соперников, но наткнулся на третьего и потерял мяч.
'1
Матч начался! Казанцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Рубин» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.