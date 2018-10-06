'45+1

Перерыв! 1:0 в пользу «Рубина» после первого тайма. Казанцы активно вошли в игру, создали несколько хороших моментов, а на 21-й минуте Азмун открыл счёт. Постепенно гости выровняли игру, но ничего опасного в атаке не создали.