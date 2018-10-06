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14:00
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Спартак-2Тюмень
0:0
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15:00
Зенит-2Армавир
1:1
закончен
15:00
ХимкиСКА-Хабаровск
0:0
закончен
16:00
Авангард КЧертаново
2:1
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АмьенДижон
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ЙокеритСКА
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02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
не начался
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Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
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Баффало СэйбрзНью-Йорк Рейнджерс
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02:00
Даллас СтарзВиннипег Джетс
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03:00
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшФиладельфия Флайерз
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04:00
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не начался
05:00
Калгари ФлэймзВанкувер Кэнакс
не начался
Фигурное катание /
13:30
Тараканова выиграла этап юниорского Гран-при в Любляне
1
Анастасия Тараканова (Россия)
190,05
2
Анна Тарусина (Россия)
188,24
3
Хэ Ин Ли (Южная Корея)
180,48
закончен
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11:30
ЕнисейСпартак М
не начался
14:00
АхматАнжи
не начался
16:30
ЗенитКраснодар
не начался
19:00
ЦСКАЛокомотив М
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ВальядолидУэска
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АталантаСампдория
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16:00
ЛациоФиорентина
не начался
16:00
МиланКьево
не начался
19:00
НаполиСассуоло
не начался
21:30
СПАЛИнтер М
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ФулхэмАрсенал
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ЛиверпульМанчестер Сити
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Динамо КОлимпик Д
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ХоффенхаймАйнтрахт Ф
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РБ ЛейпцигНюрнберг
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БордоНант
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МарсельКан
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18:00
МонакоРенн
не начался
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ПСЖЛион
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КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралТрактор
не начался
10:00
АмурМеталлург Мг
не начался
12:30
Куньлунь Ред СтарАвтомобилист
не начался
13:30
СибирьДинамо Р
не начался
14:00
БарысСлован
не начался
16:00
АвангардЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Чикаго БлэкхоуксТоронто Мэйпл Лифс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзДетройт Ред Уингз
не начался
Единая лига ВТБ
11:00
Астана ЦСКА
не начался
16:30
Цмоки-Минск Зелена Гура
не начался
17:00
Нижний Новгород Калев
не начался
18:00
УНИКС Автодор
не начался
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Рубин Урал

РПЛ. «Рубин» побеждает «Урал». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Рубин» — «Урал» в чемпионате России

Казанский «Рубин» встречается с екатеринбургским «Уралом» в матче десятого тура чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
10-й тур  |   06 октября 19:00   |  перерыв
Рубин
1:0
Урал
Стадион «Казань Арена», Казань | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Азмун 21'
Подробная статистика матча
Основные составы
23 (в)   Иван Коновалов
91 (з)   Виталий Устинов
14 (з)   Владимир Гранат
30 (з)   Фёдор Кудряшов
44 (з)   Сесар Навас
5 (з)   Филип Уремович
88 (п)   Руслан Камболов
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин
15 (п)   Игорь Коновалов
20 (н)   Сердар Азмун 21'
10 (н)   Дмитрий Полоз
31 (в)   Ярослав Годзюр
27 (з)   Михаил Меркулов
3 (з)   Вараздат Ароян
6 (з)   Грегор Балажиц
15 (п)   Денис Кулаков
17 (п)   Николай Димитров
70 (п)   Илья Жигулёв
58 (п)   Отман Эль-Кабир
10 (н)   Эрик Бикфалви
20 (н)   Андрей Панюков
11 (н)   Владимир Ильин
Запасной состав
16 (в)   Тимур Акмурзин
21 (в)   Егор Бабурин
12 (з)   Игорь Калинин
80 (з)   Егор Сорокин
19 (з)   Хорен Байрамян
18 (п)   Павел Могилевец
77 (п)   Реза Шекари
11 (п)   Александр Бухаров
60 (в)   Владислав Полетаев
77 (в)   Олег Баклов
4 (з)   Сергей Брызгалов
7 (з)   Александр Данцев
18 (з)   Джамалдин Ходжаниязов
26 (з)   Мингиян Бевеев
8 (п)   Алексей Евсеев
14 (п)   Юрий Бавин
21 (п)   Марко Араторе
44 (п)   Андрей Егорычев
79 (н)   Артём Юсупов
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Трансляция
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'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Рубина» после первого тайма. Казанцы активно вошли в игру, создали несколько хороших моментов, а на 21-й минуте Азмун открыл счёт. Постепенно гости выровняли игру, но ничего опасного в атаке не создали.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Кулаков вырезал подачу в штрафную, Бикфалви попытался на рывке уйти от защитника, но упустил мяч за лицевую.
'41
Четыре в три убежали казанцы! Азмун поторопился и ошибся в передаче на ход Полозу.
'39
Эль-Кабир красиво пробросил мяч между ног Устинову, а затем казанцу пришлось фолить. Обошлось без карточки.
'37
Успокоилась игра, много борьбы стало в центре поля.
'35
Кудряшов с левого края забросил мяч в штрафную, но Азмуну помешали пробить, а затем Полоз потерял мяч.
'33
Опасно! Уральцы разыграли угловой, прошла подача в штрафную, Бикфалви подобрал отскок и пробил низом — Гранат выбил мяч из пустых ворот!
'31
«Урал» постепенно отодвинул игру от своих ворот. Но не удаётся гостям подобраться к чужой штрафной.
'29
Димитров убрал мяч под правую ногу и мощно пробил с дальней дистанции — получилось слишком высоко.
'27
Азмуну досталось по ногам. За пределами поля оказывают помощь иранцу, но замена не потребуется.
'25
Казанцы продолжают неспешно перекатывать мяч на чужой половине поля. «Урал» всей командой отошёл в оборону.
'23
Ещё момент! Устинов прорвался по флангу и вырезал подачу в штрафную, Азмун из убойной позиции пробил чуть выше перекладины!
'21
ГОЛ! Коновалов с углового навесил во вратарскую, Азмун в воздухе перевисел двух защитников и головой послал мяч в нижний угол!
'18
Уремович получил болезненный удар по ноге и упал на газон. Пауза в игре.
'16
Камболов освободился от опеки и пробил с линии штрафной — Годзюр выловил мяч.
'14
Ответ «Урала»! Эль-Кабир сделал передачу между двух соперников, Ильин вошёл в штрафную, пробил низом и попал в Наваса.
'12
Камболов со штрафного пробил низом! Уремович пытался подставить ногу во вратарской, но немного не дотянулся до мяча.
'11
Бикфалви не успел к мячу и наступил на ногу Камболову. Штрафной в 30 метрах от ворот для «Рубина».
'9
Подберёзкин развернулся и сделал заброс во вратарскую — мяч прилетел в руки Годзюру.
'7
С преимуществом «Рубина» проходят стартовые минуты. Много владеют мячом казанцы.
'5
Опасно! Камболов сделал заброс в штрафную, Уремович скинул мяч на Азмуна, который из убойной позиции не попал в дальний угол!
'3
Ильин! Подобрал отскок и мощно пробил с дальней дистанции — мяч улетел на трибуну.
'2
Азмун возле штрафной убрал двух соперников, но наткнулся на третьего и потерял мяч.
'1
Матч начался! Казанцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Рубин» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.