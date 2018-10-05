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Лестер СитиЭвертон
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Тоттенхэм ХотспурКардифф Сити
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СпартакВитязь
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Динамо МНефтехимик
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Нью-Джерси ДэвилзЭдмонтон Ойлерз
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Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Даллас СтарзВиннипег Джетс
не начался
03:00
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшФиладельфия Флайерз
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04:00
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Арсенал Уфа

Сражение в подвале: «Уфа» обыгрывает «Арсенал». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Арсенал» — «Уфа» в чемпионате России

Тульский «Арсенал» встречается с «Уфой» в матче десятого тура чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
10-й тур  |   05 октября 19:30   |  2 тайм
Арсенал
1:1
Уфа
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Костадинов 70'
Сысуев 19'
Игбун 45+2'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Артур Нигматуллин
14 (з)   Анри Хагуш
21 (з)   Виктор Альварес
5 (з)   Кадри Мохаммед
6 (з)   Максим Беляев
8 (з)   Гиа Григалава
78 (п)   Зелимхан Бакаев 80'
7 (п)   Кантемир Берхамов 12'
23 (п)   Игорь Горбатенко
18 (н)   Лука Джорджевич
10 (н)   Эванс Кангва 58'
31 (в)   Александр Беленов
33 (з)   Александр Сухов
5 (з)   Боян Йокич
55 (з)   Джемал Табидзе
15 (з)   Александр Пуцко
27 (з)   Йонуц Неделчяру
8 (з)   Кэтэлин Карп
29 (п)   Оливье Тилл 84'
7 (п)   Дмитрий Сысуев 55' 19'
57 (н)   Вячеслав Кротов 45'
44 (н)   Сильвестр Игбун 45'
Запасной состав
36 (в)   Михаил Левашов
50 (в)   Егор Шамов
33 (з)   Артём Сокол
71 (з)   Александр Денисов
70 (п)   Георги Костадинов 12' 70'
11 (п)   Сергей Ткачёв 58'
19 (п)   Резиуан Мирзов 80'
9 (п)   Кирилл Комбаров
22 (п)   Даниил Лесовой
17 (н)   Гурам Аджоев
45 (н)   Огнен Ожегович
80 (н)   Ярослав Ивакин
88 (в)   Гиорги Шелия
4 (з)   Алексей Никитин
56 (з)   Данил Круговой
78 (з)   Игорь Дивеев
77 (п)   Азер Алиев 45'
13 (п)   Азамат Засеев 55'
19 (п)   Иван Пауревич 84'
6 (п)   Веролюб Салатич
9 (п)   Ондржей Ванек
11 (п)   Ловро Бизяк
10 (н)   Еркебулан Сейдахмет
Самоечитаемое
Трансляция
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'84
Пауревич в игре.
'84
Тилл заменён.
'82
Момент! Костадинов подставил ногу под дальний выстрел Ткачёва — Беленов сложился и отразил мяч в сторону.
'80
Мирзов вышел вместо Бакаева.
'80
Третью замену провёл Олег Кононов.
'78
Туляки навязали борьбу и отобрали мяч. Бакаев с левого края не попал в дальний угол.
'76
Ткачёв из глубины сделал заброс в штрафную. Бакаев не дотянулся, а мяч пришёл в руки Беленову.
'74
Падение в штрафной «Арсенала»! Игбун прострелил в центр, а Тилл столкнулся с Хагушем и рухнул на газон. Сложный эпизод, но арбитр не усмотрел здесь нарушения.
'72
«Арсенал» не сбавляет обороты и продолжает атаковать! Уфимцы по-прежнему почти всей командой стоят в обороне.
'70
ГОЛ! Ткачёв после подбора нанёс мощнейший удар по воротам! Беленов неудачно отразил мяч на набежавшего Костадинова, который головой поразил дальний угол!
'68
Альварес верхом грузит мяч в штрафную! Уфимцы выигрывали борьбу и вынесли мяч.
'66
Тилл с Игбуном убежали в контратаку. Оливье завозился на подступах к штрафной и потерял мяч.
'64
«Арсенал» перекатывает мяч на чужой половине поля. Но не удаётся подобраться к воротам Беленова — уфимцы плотно обороняются.
'62
Джорджевич откликнулся на подачу с фланга и пробил головой по центру ворот — Беленов на месте.
'60
Бакаев! Собрал на себя двух соперников, сместился к центру и пробил низом — Беленов забрал мяч.
'58
Ткачёв вошёл в игру.
'58
Замена у «Арсенала». Кангва покинул поле.
'56
Горбатенко со штрафного не сумел перебросить стенку — спокойно отбились гости.
'55
Засеев вышел на замену.
'55
Сысуев, прихрамывая, покинул пределы поля.
'54
Карп в нескольких метрах от штрафной сбил Бакаева. Метров 18 до ворот.
'52
Усиливают давление подопечные Кононова. Уфимцы сосредоточили всё внимание на обороне.
'50
Сысуев получил повреждение. Медики выбежали на поле, чтобы оказать помощь уфимцу.
'48
Альварес убежал от двух соперников, дошёл до штрафной и пробил в Йокича. Отбились гости.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+4
Перерыв! 1:0 в пользу «Уфы» после 45 минут. Туляки владели территорией и много били по воротам, но реализовать моменты не удалось. А гости вышли вперёд в добавленное время — красивый гол получился у Игбуна.
'45+2
ГОЛ! Алиев сделал перевод на левый край, Игбун ворвался в штрафную, качнул Хагуша и нанёс красивейший удар в дальнюю девятку! Нигматуллин даже не дёрнулся.
'45+1
Игбун убежал по левому флангу и навесил во вратарскую! Алиев не сумел подстроиться и пробил намного выше ворот.
'45
Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму. Многовато остановок было.
'45
Алиев вышел вместо Кротова.
'45
Вынужденная замена у «Уфы».
'43
Кротов в сопровождении медиков покинул поле. В небольшом нокдауне Вячеслав — очень похоже на сотрясение.
'42
Кротов в центре поля столкнулся с Мохаммедом. Жёсткий стык, игрок «Уфы» не может подняться.
'40
По ударам преимущество у «Арсенала» — 9:1. Гости редко переходят центр поля.
'39
Игбун вернулся в оборону и в подкате выбил мяч у Хагуша. Очередной угловой для «Арсенала».
'37
Горбатенко совершил перехват и сделал передачу на ход Джорджевичу, который слишком слабо пробил со входа в штрафную.
'35
Сысуев получил болезненный удар по ноге. Небольшая пауза возникла.
'33
«Арсенал» продолжает действовать первым номером, подолгу подопечные Кононова перекатывают мяч перед чужой штрафной. Но мало ударов.
'31
Тилл из глубины сделал длинный заброс вперёд! Нигматуллин уверенно сыграл на выходе, забрав мяч в руки.
'29
Альварес! На скорости дошёл до штрафной и пробил в дальний верхний угол — получилось неудачно.
'27
«Нужен гол», — доносится с трибун. Много болельщиков на стадионе, несмотря на прохладную погоду. Сегодняшняя игра юбилейная для «Арсенала» — сотая в премьер-лиге.
'25
Уфимцы справились с навесом Горбатенко. Кангва подобрал отскок, но мяч после его удара улетел в сторону.
'23
Гости ответили контратакой. Кротов дошёл до штрафной, но ошибся в передаче, отдав мяч сопернику.
'21
Кангва убежал от защитника и прострелил с левого края! Мяч отскочил к Горбатенко, который с центра штрафной пробил намного выше перекладины.
'19
Горбатенко убежал в контратаку и вынудил Сысуева сфолить на карточку.
'17
Момент у «Арсенала»! Джорджевич классной передачей разрезал оборону соперника, Кангва рванул в свободную зону и аккуратно перебросил Беленова, но мяч прошёл в сантиметрах от штанги!
'15
Горбатенко! Совершил перехват, немного продвинулся вперёд и пробил с радиуса штрафной — промах!
'14
Костадинов из глубины сделал заброс к штрафной, Джорджевич ловко ушёл от Табидзе, но Йокич успел на подстраховку, помешав сопернику выскочить на ворота Беленова.
'12
Костадинов вышел вместо Берхамова.
'12
Вынужденную замену провёл Олег Кононов.
'10
Берхамов получил повреждения, пытаясь дотянуться до мяча. Захромал Кантемир — вынужденная замена будет у «Арсенала».
'8
Уфимцы провели атаку левым флангом. Тилль пробил со входа в штрафную — получилось высоковато.
'6
«Арсенал» много владеет мячом на первых минутах. Гости вынуждены действовать вторым номером, рассчитывая на контратаки.
'4
Йокич в подкате снёс рвавшегося в атаку Бакаева. Капитан «Уфы» отделался устным предупреждением от Сергея Карасёв.
'2
Туляки совершили перехват. Тут же последовал заброс к штрафной, но Бакаев залез в офсайд.
'1
Матч начался! Уфимцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Арсенал» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.