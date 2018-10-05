- 247349 просмотров The Bell: правительство России планирует отказаться от доллара
- 229740 просмотров ЦСКА обыграл «Реал» в матче Лиги чемпионов
- 138357 просмотров Хабиб Нурмагомедов не дождался Конора Макгрегора на пресс-конференции
- 96102 просмотра Исторический онлайн событий у Белого дома 4 октября 1993 года
- 95820 просмотров Украина требует от России вернуть 30 тысяч вагонов
- 89273 просмотра Путин: в высоких ценах на нефть виновата администрация Дональда Трампа
- 76262 просмотра «Спартак» сыграл вничью с «Вильярреалом» в Лиге Европы
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'84
'84
'82
Момент! Костадинов подставил ногу под дальний выстрел Ткачёва — Беленов сложился и отразил мяч в сторону.
'80
'80
'78
Туляки навязали борьбу и отобрали мяч. Бакаев с левого края не попал в дальний угол.
'76
Ткачёв из глубины сделал заброс в штрафную. Бакаев не дотянулся, а мяч пришёл в руки Беленову.
'74
Падение в штрафной «Арсенала»! Игбун прострелил в центр, а Тилл столкнулся с Хагушем и рухнул на газон. Сложный эпизод, но арбитр не усмотрел здесь нарушения.
'72
«Арсенал» не сбавляет обороты и продолжает атаковать! Уфимцы по-прежнему почти всей командой стоят в обороне.
'70
'68
Альварес верхом грузит мяч в штрафную! Уфимцы выигрывали борьбу и вынесли мяч.
'66
Тилл с Игбуном убежали в контратаку. Оливье завозился на подступах к штрафной и потерял мяч.
'64
«Арсенал» перекатывает мяч на чужой половине поля. Но не удаётся подобраться к воротам Беленова — уфимцы плотно обороняются.
'62
Джорджевич откликнулся на подачу с фланга и пробил головой по центру ворот — Беленов на месте.
'60
Бакаев! Собрал на себя двух соперников, сместился к центру и пробил низом — Беленов забрал мяч.
'58
'58
'56
Горбатенко со штрафного не сумел перебросить стенку — спокойно отбились гости.
'55
'55
'54
Карп в нескольких метрах от штрафной сбил Бакаева. Метров 18 до ворот.
'52
Усиливают давление подопечные Кононова. Уфимцы сосредоточили всё внимание на обороне.
'50
Сысуев получил повреждение. Медики выбежали на поле, чтобы оказать помощь уфимцу.
'48
Альварес убежал от двух соперников, дошёл до штрафной и пробил в Йокича. Отбились гости.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+4
Перерыв! 1:0 в пользу «Уфы» после 45 минут. Туляки владели территорией и много били по воротам, но реализовать моменты не удалось. А гости вышли вперёд в добавленное время — красивый гол получился у Игбуна.
'45+2
'45+1
Игбун убежал по левому флангу и навесил во вратарскую! Алиев не сумел подстроиться и пробил намного выше ворот.
'45
Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму. Многовато остановок было.
'45
'45
'43
Кротов в сопровождении медиков покинул поле. В небольшом нокдауне Вячеслав — очень похоже на сотрясение.
'42
Кротов в центре поля столкнулся с Мохаммедом. Жёсткий стык, игрок «Уфы» не может подняться.
'40
По ударам преимущество у «Арсенала» — 9:1. Гости редко переходят центр поля.
'39
Игбун вернулся в оборону и в подкате выбил мяч у Хагуша. Очередной угловой для «Арсенала».
'37
Горбатенко совершил перехват и сделал передачу на ход Джорджевичу, который слишком слабо пробил со входа в штрафную.
'35
Сысуев получил болезненный удар по ноге. Небольшая пауза возникла.
'33
«Арсенал» продолжает действовать первым номером, подолгу подопечные Кононова перекатывают мяч перед чужой штрафной. Но мало ударов.
'31
Тилл из глубины сделал длинный заброс вперёд! Нигматуллин уверенно сыграл на выходе, забрав мяч в руки.
'29
Альварес! На скорости дошёл до штрафной и пробил в дальний верхний угол — получилось неудачно.
'27
«Нужен гол», — доносится с трибун. Много болельщиков на стадионе, несмотря на прохладную погоду. Сегодняшняя игра юбилейная для «Арсенала» — сотая в премьер-лиге.
'25
Уфимцы справились с навесом Горбатенко. Кангва подобрал отскок, но мяч после его удара улетел в сторону.
'23
Гости ответили контратакой. Кротов дошёл до штрафной, но ошибся в передаче, отдав мяч сопернику.
'21
Кангва убежал от защитника и прострелил с левого края! Мяч отскочил к Горбатенко, который с центра штрафной пробил намного выше перекладины.
'19
'17
Момент у «Арсенала»! Джорджевич классной передачей разрезал оборону соперника, Кангва рванул в свободную зону и аккуратно перебросил Беленова, но мяч прошёл в сантиметрах от штанги!
'15
Горбатенко! Совершил перехват, немного продвинулся вперёд и пробил с радиуса штрафной — промах!
'14
Костадинов из глубины сделал заброс к штрафной, Джорджевич ловко ушёл от Табидзе, но Йокич успел на подстраховку, помешав сопернику выскочить на ворота Беленова.
'12
'12
'10
Берхамов получил повреждения, пытаясь дотянуться до мяча. Захромал Кантемир — вынужденная замена будет у «Арсенала».
'8
Уфимцы провели атаку левым флангом. Тилль пробил со входа в штрафную — получилось высоковато.
'6
«Арсенал» много владеет мячом на первых минутах. Гости вынуждены действовать вторым номером, рассчитывая на контратаки.
'4
Йокич в подкате снёс рвавшегося в атаку Бакаева. Капитан «Уфы» отделался устным предупреждением от Сергея Карасёв.
'2
Туляки совершили перехват. Тут же последовал заброс к штрафной, но Бакаев залез в офсайд.
'1
Матч начался! Уфимцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Арсенал» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.