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АмьенДижон
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СпартакВитязь
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Нью-Йорк АйлендерсНэшвилл Предаторз
3:4
закончен
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
2:1 (Б)
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
3:5
закончен
02:00
Баффало СэйбрзНью-Йорк Рейнджерс
3:1
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02:00
Даллас СтарзВиннипег Джетс
5:1
закончен
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Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
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Баффало СэйбрзВегас Голден Найтс
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Анахайм ДаксДетройт Ред Уингз
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Енисей Спартак

За багажом Аленичева. «Спартак» гостит у «Енисея». LIVE

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Енисей» — «Спартак»

«Енисей» в десятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) принимает в Красноярске московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
10-й тур  |   07 октября 11:30   |  1 тайм
Енисей
0:0
Спартак
Стадион «Центральный», Красноярск | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Занев 15'
Ломовицкий 18'
Подробная статистика матча
Основные составы
47 (в)   Михаил Филиппов
3 (з)   Дмитрий Ятченко
26 (з)   Раде Дугалич
2 (з)   Валерий Кичин
33 (з)   Петар Занев 15'
15 (п)   Азим Фатуллаев
8 (п)   Фегор Огуде
7 (п)   Александр Зотов
5 (п)   Павел Комолов
11 (н)   Артур Саркисов
9 (н)   Дарко Бодул
98 (в)   Александр Максименко
16 (з)   Сальваторе Боккетти
14 (з)   Георгий Джикия
92 (з)   Николай Рассказов
23 (з)   Дмитрий Комбаров
22 (п)   Михаил Игнатов
11 (п)   Лукас Фернандо
47 (п)   Роман Зобнин
27 (п)   Александр Ломовицкий 18'
94 (п)   Софьян Ханни
9 (н)    Зе
Запасной состав
1 (в)   Юрий Нестеренко
63 (з)   Али Гаджибеков
13 (з)   Алексей Грицаенко
4 (з)   Шамиль Гасанов
27 (з)   Павел Рожков
70 (п)   Энис Гавазай
14 (п)   Максим Семакин
10 (н)   Михаил Комков
48 (н)   Александр Кутьин
91 (н)   Марко Обрадович
32 (в)   Артём Ребров
86 (в)   Артём Поплевченков
39 (з)   Павел Маслов
46 (з)   Артём Мамин
56 (з)   Илья Гапонов
71 (п)   Ивелин Попов
40 (п)   Артём Тимофеев
19 (п)   Александр Самедов
26 (п)   Роман Ерёменко
88 (п)   Александр Ташаев
12 (н)   Луис Адриано
99 (н)   Педро Роша
Удары
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'30
Несколько успокоилась у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'28
Зобнин навесил с левого фланга атаки в центр на линию чужой штрафной, откуда слета красиво пробил Игнатов, но отправил мяч заметно мимо створа ворот.
'26
Ханни перестарался в борьбе за мяч на левом фланге атаки у чужой штрафной. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'24
Момент у «Спартака»! После провала обороны «Енисея» Ханни вышел один на один по месту левого форварда, но вместо удара предпочел отдать пас в центр на Зе Луиша, а того уже накрыли защитники.
'22
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты московского «Спартака», но до обострений у чужих ворот пока дело не доходит.
'20
Очередной угловой заработал «Спартак» уже на правом фланге атаки. Однако, подача вышла слишком сильной и неточной.
'18
Ломовицкий получил желтую карточку за фол не чужой половине поля.
'16
Заброс был исполнен с правого фланга атаки в центр штрафной «Спартака», где попытался пробить в падении через себя Дарко Бодул, но не сумел толком попасть по мячу.
'14
Петар Занев получил желтую карточку за игру рукой в центре поля.
'13
Фернандо исполнил слишком низкую подачу со штрафного с левого фланга атаки. Мяч легко перехватил ближайший защитник «Енисея».
'12
Фернандо смело пошел в обводку на левом фланге атаки своей команды, вынудив соперника нарушить правила. Может быть опасный стандарт.
'10
Рассказов отпасовал вперед по правому флангу атаки на Игнатова, но тот неудачно пошел в обводку, отдав мяч ближайшему сопернику.
'8
Ятченко получил повреждение в жестком столкновении с Зе Луишем. Пауза у нас в игре.
'6
Заброс был исполнен из глубины поля на Зе Луиша, но против форварда с нарушением правил сыграл Дугалич.
'4
Пробуют футболисты «Енисея» контролировать сейчас мяч на чужой половине поля. Однако, до удара по воротам дело пока не доходит.
'2
Первый угловой в матче заработали спартаковцы. Подача была исполнена в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Спартак» — «Енисей». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.