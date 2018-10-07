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Трансляция
С конца
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'30
Несколько успокоилась у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'28
Зобнин навесил с левого фланга атаки в центр на линию чужой штрафной, откуда слета красиво пробил Игнатов, но отправил мяч заметно мимо створа ворот.
'26
Ханни перестарался в борьбе за мяч на левом фланге атаки у чужой штрафной. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'24
Момент у «Спартака»! После провала обороны «Енисея» Ханни вышел один на один по месту левого форварда, но вместо удара предпочел отдать пас в центр на Зе Луиша, а того уже накрыли защитники.
'22
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты московского «Спартака», но до обострений у чужих ворот пока дело не доходит.
'20
Очередной угловой заработал «Спартак» уже на правом фланге атаки. Однако, подача вышла слишком сильной и неточной.
'18
'16
Заброс был исполнен с правого фланга атаки в центр штрафной «Спартака», где попытался пробить в падении через себя Дарко Бодул, но не сумел толком попасть по мячу.
'14
'13
Фернандо исполнил слишком низкую подачу со штрафного с левого фланга атаки. Мяч легко перехватил ближайший защитник «Енисея».
'12
Фернандо смело пошел в обводку на левом фланге атаки своей команды, вынудив соперника нарушить правила. Может быть опасный стандарт.
'10
Рассказов отпасовал вперед по правому флангу атаки на Игнатова, но тот неудачно пошел в обводку, отдав мяч ближайшему сопернику.
'8
Ятченко получил повреждение в жестком столкновении с Зе Луишем. Пауза у нас в игре.
'6
Заброс был исполнен из глубины поля на Зе Луиша, но против форварда с нарушением правил сыграл Дугалич.
'4
Пробуют футболисты «Енисея» контролировать сейчас мяч на чужой половине поля. Однако, до удара по воротам дело пока не доходит.
'2
Первый угловой в матче заработали спартаковцы. Подача была исполнена в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Спартак» — «Енисей». Начало встречи запланировано на 11:30 по московскому времени.