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Ростов Оренбург

РПЛ. «Ростов» принимает «Оренбург». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Ростов» — «Оренбург» в чемпионате России

«Ростов» встречается с «Оренбургом» в матче десятого тура чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
10-й тур  |   06 октября 16:30   |  1 тайм
Ростов
0:1
Оренбург
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Терехов 11'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Илья Абаев
4 (з)   Сергей Паршивлюк
3 (з)   Мацей Вилюш
6 (з)   Рагнар Сигурдссон
15 (з)   Сверрир Ингасон
77 (п)   Дмитрий Скопинцев
2 (п)   Тимофей Калачёв
84 (п)   Александр Гацкан
11 (п)   Алексей Ионов
8 (п)   Аяз Гулиев
23 (н)   Видар Кьяртанссон
91 (в)   Евгений Фролов
12 (з)   Андрей Малых
13 (з)   Сергей Терехов 11'
3 (з)   Михаил Сиваков
15 (з)   Дмитрий Андреев
58 (з)   Адесойе Ойеволе
29 (п)   Вадим Афонин
8 (п)   Даниэль Мишкич
19 (п)   Алексей Сутормин
9 (н)   Андрей Козлов
7 (н)   Джордже Деспотович
Запасной состав
30 (в)   Сергей Песьяков
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
25 (з)   Арсений Логашов
7 (п)   Артур Юсупов
10 (п)   Александр Зуев
17 (п)   Антон Салетрос
20 (п)   Жан Маер
92 (п)   Артём Щадин
14 (н)   Эльдор Шомуродов
1 (в)   Александр Руденко
56 (в)   Александр Довбня
31 (з)   Виталий Шахов
10 (п)   Денис Попович
16 (п)   Рикарду Алвеш
23 (п)   Сергей Бреев
32 (п)   Артём Кулишев
77 (п)   Никита Маляров
86 (п)   Григорий Чиркин
11 (н)   Андреа Чуканов
88 (н)   Артём Галаджан
Самоечитаемое
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'17
Калачёв теперь от правой бровки выполнил штрафной, всё завершилось ударом Гулиева с подбора — угловой.
'16
«Оренбург» разгонял контратаку после потери мяча от Скопинцева, но оборона «Ростова» подчистила огрех партнёра по команде.
'15
Гулиев решился на дальний удар по воротам — промах!
'13
Гацкан привычно фолит в центре поля, не позволяя сопернику разогнать атаку с ходу.
'11
ГОЛ! Подача справа от Малых к линии вратарской, небольшой рикошет по пути выключил центральных защитников «Ростова», Терехов продавил Паршивлюка и головой вколотил мяч в сетку ворот!
'10
Стандарт «Ростова» от левого фланга в исполнении Калачёва, Афонин мяч выбил головой из своей штрафной.
'9
Опасно! Скопинцев от левого края штрафной мягко навесил во вратарскую, Калачёв выпрыгнул и пробил головой — выше ворот! Чуть не хватило росточка Тимофею в этом моменте!
'8
Ингасон разрезающую передачу в штрафную «Оренбурга» сделал, но Калачёва к мячу не пустили.
'7
Калачёв верхом накидывал мяч к радиусу штрафной, у Кьяртанссона скидка головой не получилась.
'5
Перепас «Ростова» на чужой половине поля, но пока это всё далеко от ворот Фролова.
'4
Паршивлюк из аута мяч далеко забросил в штрафную гостей, но там ростовчане не зацепились за мяч.
'3
Заброс в штрафную хозяев, но линейный арбитр поднял флажок — офсайд.
'2
Обменялись команды атаками с ходу, но на этот раз без момента у ворот.
'1
Деспотович пробил из-за штрафной, мяч попал в спину Вилюша и отрикошетил в штангу ворот «Ростова»!
'1
Матч начался! Первый удар по мячу в центре поля нанесли оренбуржцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Ростов» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.