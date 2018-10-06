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Трансляция
С конца
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'17
Калачёв теперь от правой бровки выполнил штрафной, всё завершилось ударом Гулиева с подбора — угловой.
'16
«Оренбург» разгонял контратаку после потери мяча от Скопинцева, но оборона «Ростова» подчистила огрех партнёра по команде.
'15
Гулиев решился на дальний удар по воротам — промах!
'13
Гацкан привычно фолит в центре поля, не позволяя сопернику разогнать атаку с ходу.
'11
'10
Стандарт «Ростова» от левого фланга в исполнении Калачёва, Афонин мяч выбил головой из своей штрафной.
'9
Опасно! Скопинцев от левого края штрафной мягко навесил во вратарскую, Калачёв выпрыгнул и пробил головой — выше ворот! Чуть не хватило росточка Тимофею в этом моменте!
'8
Ингасон разрезающую передачу в штрафную «Оренбурга» сделал, но Калачёва к мячу не пустили.
'7
Калачёв верхом накидывал мяч к радиусу штрафной, у Кьяртанссона скидка головой не получилась.
'5
Перепас «Ростова» на чужой половине поля, но пока это всё далеко от ворот Фролова.
'4
Паршивлюк из аута мяч далеко забросил в штрафную гостей, но там ростовчане не зацепились за мяч.
'3
Заброс в штрафную хозяев, но линейный арбитр поднял флажок — офсайд.
'2
Обменялись команды атаками с ходу, но на этот раз без момента у ворот.
'1
Деспотович пробил из-за штрафной, мяч попал в спину Вилюша и отрикошетил в штангу ворот «Ростова»!
'1
Матч начался! Первый удар по мячу в центре поля нанесли оренбуржцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Ростов» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.