Крылья Советов

'45+2

Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Стали мы свидетелями не самой яркой первой половины встречи. Тем не менее, у обеих команд видно стремление все же заработать сегодня три очка, а потому после перерыва можно ожидать более веселый футбол.