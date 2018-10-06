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Крылья Советов Динамо М

Взлететь со дна: «Крылья» бьются с «Динамо». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Крылья» — «Динамо» в чемпионате России

Самарские «Крылья Советов» встречаются с московским «Динамо» в матче десятого тура чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
10-й тур  |   06 октября 14:00   |  2 тайм
Крылья Советов
0:0
Динамо М
Стадион «Самара Арена», Самара | Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Канунников 48'
Козлов 9'
Жоаозиньо 48'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Сергей Рыжиков
39 (з)   Виталий Денисов
90 (з)   Тарас Бурлак
15 (з)   Георгий Зотов
6 (з)   Жозе Надсон
18 (з)   Агустин Рохель
64 (п)   Олег Ланин
28 (п)   Паул Антон
89 (п)   Йоан Молло
8 (н)   Сергей Корниленко
99 (н)   Максим Канунников 48'
1 (в)   Антон Шунин
25 (з)   Алексей Козлов 9'
34 (з)   Константин Рауш
44 (з)   Тони Шуньич
4 (з)   Владимир Рыков 8'
27 (п)   Самба Соу
5 (п)   Абдул Теттех
9 (п)   Мигел Кардозу
22 (п)    Жоаозиньо 48'
8 (н)   Кирилл Панченко
48 (н)   Евгений Луценко
Запасной состав
14 (в)   Евгений Конюхов
2 (з)   Владимир Полуяхтов
3 (з)   Георгий Тигиев
44 (з)   Никита Чичерин
4 (п)   Евгений Башкиров
9 (п)   Алан Чочиев
20 (п)   Срджан Мияйлович
31 (п)   Денис Ткачук
7 (н)   Александр Соболев
11 (н)   Рамиль Шейдаев
22 (н)   Ваня Вучичевич
91 (н)   Павел Яковлев
31 (в)   Игорь Лещук
24 (з)   Roman Evgenyev 8'
2 (з)   Григорий Морозов
11 (з)   Иван Темников
10 (п)   Фёдор Черных
23 (п)   Антон Соснин
17 (н)   Антон Терехов
Удары
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По воротам:
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'48
Теттех получил желтую карточку за споры с арбитром.
'48
Канунников получил желтую карточку за грубую игру в районе центра поля.
'48
Молло устремился в скоростную контратаку от центра поля, но упал на газон в борьбе с Теттехом, а арбитр фола не зафиксировал.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Стали мы свидетелями не самой яркой первой половины встречи. Тем не менее, у обеих команд видно стремление все же заработать сегодня три очка, а потому после перерыва можно ожидать более веселый футбол.
'45
Евгений Луценко получил передачу на правом фланге атаки, но там откровенно завозился с мячом, позволив ближайшему сопернику мяч у себя отобрать.
'43
Кирилл Панченко получил передачу на левом краю чужой штрафной, на исполнение попытался пробить, но отправил мяч далеко от створа ворот.
'41
После подачи от Жоаозиньо с углового в чужую штрафную мяч полетал по владениям Рыжикова, но в итоге был зафиксирован офсайд.
'40
Мигел Кардозу ворвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, навесил во вратарскую, откуда мяч был вынесен за лицевую линию поля на угловой.
'38
Прошла подача с правого фланга атаки на левый край штрафной «Динамо» на Молло, а тот опасно прострелил во вратарскую, где против Корниленко на опережение сыграл защитни.к
'36
Жоаозиньо навесил с углового с левого фланга в район линии чужой штрафной на Луценко, но тот уступил в верховом единоборстве сопернику.
'34
Корниленко забрался во вне игры на левом фланге атаки «Крыльев Советов», что и зафиксировал арбитр.
'32
Шунин и Шунич болезненно столкнулись друг с другом в своей штрафной после подачи с левого фланга. Похоже, что все обошлось и они смогут продолжить игру.
'30
Нельзя сказать, что темп матча у нас высокий. Более того, зафиксирован пока лишь один удар в створ ворот на две команды.
'28
Теттех исполнил не самую точную передачу вперед по правому флангу атаки у чужой штрафной. В результате мяч ушел за лицевую линию поля.
'26
Жоаозиньо исполнил подачу с углового с левого фланга в направлении линии чужой штрафной, но там против Панченко на опережение сыграл защитник «Крыльев Советов».
'25
Луценко на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, прострелил низом из-под Бурлака во вратарскую, откуда мяч был вынесен на угловой.
'23
Момент у «Крыльев Советов»! Антон навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда был нанесен удар головой, но выручил в прыжке свою команду Шунин!
'21
Длительное время пробуют сейчас контролировать мяч футболисты «Динамо» на чужой половине поля, но толковых атак пока у гостей не получается.
'19
Подача с углового с левого фланга была исполнена в центр штрафной «Динамо», где уверенно на выходе сыграл Антон Шунин.
'18
Антон приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, мощно пробил по воротам и Шунин в прыжке перевел мяч на угловой. Правда, мяч, похоже, летел все-равно мимо цели.
'16
Шунич перестарался в борьбе за мяч против Корниленко в районе центра поля. Фол против беларуса зафиксировал арбитр.
'14
Поочередно строят свои позиционные атаки обе команды сейчас, но пока остроты возникают совсем немного в нашем матче.
'12
Канунников исполнил подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где в прыжке уверенно на перехвате сыграл Рауш. Отбились динамовцы во время этой атаки.
'10
Алексей Козлов получил справедливую желтую карточку за грубый подкат поблизости от центра поля.
'8
Вышел на поле Роман Евгеньев.
'8
Замена у «Динамо». Ушел с поля из-за травмы Рыков.
'7
Довольно спокойно развивается у нас игра на первых минутах матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля без явного преимущества одной из сторон.
'5
Евгений Луценко теперь уже нанес удар из центральной зоны у чужой штрафной, но также отправил мяч намного выше створа ворот.
'3
Антон вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, на силу пробил, но отправил мяч значительно выше створа ворот.
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты «Крыльев Советов».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.