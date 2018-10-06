Крылья Советов

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Трансляция
С конца
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'48
'48
'48
Молло устремился в скоростную контратаку от центра поля, но упал на газон в борьбе с Теттехом, а арбитр фола не зафиксировал.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Стали мы свидетелями не самой яркой первой половины встречи. Тем не менее, у обеих команд видно стремление все же заработать сегодня три очка, а потому после перерыва можно ожидать более веселый футбол.
'45
Евгений Луценко получил передачу на правом фланге атаки, но там откровенно завозился с мячом, позволив ближайшему сопернику мяч у себя отобрать.
'43
Кирилл Панченко получил передачу на левом краю чужой штрафной, на исполнение попытался пробить, но отправил мяч далеко от створа ворот.
'41
После подачи от Жоаозиньо с углового в чужую штрафную мяч полетал по владениям Рыжикова, но в итоге был зафиксирован офсайд.
'40
Мигел Кардозу ворвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, навесил во вратарскую, откуда мяч был вынесен за лицевую линию поля на угловой.
'38
Прошла подача с правого фланга атаки на левый край штрафной «Динамо» на Молло, а тот опасно прострелил во вратарскую, где против Корниленко на опережение сыграл защитни.к
'36
Жоаозиньо навесил с углового с левого фланга в район линии чужой штрафной на Луценко, но тот уступил в верховом единоборстве сопернику.
'34
Корниленко забрался во вне игры на левом фланге атаки «Крыльев Советов», что и зафиксировал арбитр.
'32
Шунин и Шунич болезненно столкнулись друг с другом в своей штрафной после подачи с левого фланга. Похоже, что все обошлось и они смогут продолжить игру.
'30
Нельзя сказать, что темп матча у нас высокий. Более того, зафиксирован пока лишь один удар в створ ворот на две команды.
'28
Теттех исполнил не самую точную передачу вперед по правому флангу атаки у чужой штрафной. В результате мяч ушел за лицевую линию поля.
'26
Жоаозиньо исполнил подачу с углового с левого фланга в направлении линии чужой штрафной, но там против Панченко на опережение сыграл защитник «Крыльев Советов».
'25
Луценко на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, прострелил низом из-под Бурлака во вратарскую, откуда мяч был вынесен на угловой.
'23
Момент у «Крыльев Советов»! Антон навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда был нанесен удар головой, но выручил в прыжке свою команду Шунин!
'21
Длительное время пробуют сейчас контролировать мяч футболисты «Динамо» на чужой половине поля, но толковых атак пока у гостей не получается.
'19
Подача с углового с левого фланга была исполнена в центр штрафной «Динамо», где уверенно на выходе сыграл Антон Шунин.
'18
Антон приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, мощно пробил по воротам и Шунин в прыжке перевел мяч на угловой. Правда, мяч, похоже, летел все-равно мимо цели.
'16
Шунич перестарался в борьбе за мяч против Корниленко в районе центра поля. Фол против беларуса зафиксировал арбитр.
'14
Поочередно строят свои позиционные атаки обе команды сейчас, но пока остроты возникают совсем немного в нашем матче.
'12
Канунников исполнил подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где в прыжке уверенно на перехвате сыграл Рауш. Отбились динамовцы во время этой атаки.
'10
'8
'8
'7
Довольно спокойно развивается у нас игра на первых минутах матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля без явного преимущества одной из сторон.
'5
Евгений Луценко теперь уже нанес удар из центральной зоны у чужой штрафной, но также отправил мяч намного выше створа ворот.
'3
Антон вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, на силу пробил, но отправил мяч значительно выше створа ворот.
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты «Крыльев Советов».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.