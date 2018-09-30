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Трансляция
С конца
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'36
Ари со штрафного пытался закрутить мяч в верхний угол — получилось высоковато!
'35
'32
Опасно! Жоаозиньо навесил в штрафную, Луценко сложился и пробил в падении через себя — перекладина выручила «Краснодар»!
'30
Мяч заметался перед воротами «Динамо»! Но не удалось нанести удар, а затем Ари нарушил правила в атаке.
'28
Краснодарцы после перехвата убежали три в три! Вандерсон дошёл до штрафной, но не сумел сделать точную передачу на партнёра.
'26
Мамаев вернулся в оборону и в подкате вынес мяч у рвавшегося в атаку Жоаозиньо.
'24
'22
Вандерсон с углового навесил на 11-метровую отметку, но не дошёл мяч до Мартыновича. Отбились гости.
'20
Ответ «Динамо»! Кардозу резко сместился к центру и пробил низом — мяч прошёл рядом со штангой.
'18
'16
Рамирес подключился к атаке и доставил мяч в центр штрафной — москвичи отбились.
'14
«Краснодар» больше владеет мячом, но атаки динамовцев выглядят намного опаснее.
'12
Соу из глубины сделал заброс к штрафной! Кардозу прострелил в центр — мяч после рикошета пошёл в нижний угол, но Крицюк сложился и среагировал!
'11
Жоаозиньо совершил перехват в центре поля и убежал в контратаку! Динамовец со входа в штрафную пробил в дальний угол — мимо!
'9
Кардозу сделал передачу в свободную зону на Жоаозиньо, но его удар был заблокирован.
'7
Динамовцы большими силами пошли вперёд и провели позиционную атаку, но не дошло дело до удара.
'5
Рауш ворвался в свободную зону и прострелил на ближнюю штангу, где Луценко рухнул на газон в борьбе с Мартыновичем. Арбитр показывает, что всё было в рамках правил.
'3
«Краснодар» с первых минут привычно забрал мяч под свой контроль. Москвичи вынуждены отойти в оборону.
'1
Матч начался! Москвичи разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Краснодар» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.