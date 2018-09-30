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Краснодар Динамо М

Догнать «Зенит»: «Краснодар» обыгрывает «Динамо». LIVE

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Краснодар» — «Динамо»

Футбольный клуб «Краснодар» принимает московское «Динамо» в матче девятого тура чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
9-й тур  |   30 сентября 16:30   |  1 тайм
Краснодар
1:0
Динамо М
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Ари 18'
Хольмен 24'
Шуньич 35'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Станислав Крицюк
6 (з)   Кристиан Рамирес
4 (з)   Александр Мартынович
5 (з)   Урош 
98 (з)   Сергей Петров
77 (п)   Шарль Каборе
8 (п)   Юрий Газинский
17 (п)   Павел Мамаев
16 (п)   Виктор Классон
9 (н)    Ари 18'
7 (н)    Вандерсон
1 (в)   Антон Шунин
3 (з)   Себастьян Хольмен 24'
34 (з)   Константин Рауш
4 (з)   Владимир Рыков
44 (з)   Тони Шуньич 35'
25 (з)   Алексей Козлов
5 (п)   Абдул Теттех
27 (п)   Самба Соу
22 (п)    Жоаозиньо
9 (п)   Мигел Кардозу
48 (н)   Евгений Луценко
Запасной состав
66 (в)   Денис Адамов
88 (в)   Андрей Синицын
3 (з)   Йон Гудни
49 (п)   Роман Шишкин
20 (п)   Кристиан Куэва
33 (п)   Маурисио Перейра
70 (п)   Торнике Окриашвили
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
31 (в)   Игорь Лещук
2 (з)   Григорий Морозов
11 (з)   Иван Темников
19 (п)   Владимир Москвичев
23 (п)   Антон Соснин
17 (н)   Антон Терехов
7 (н)   Евгений Марков
8 (н)   Кирилл Панченко
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'36
Ари со штрафного пытался закрутить мяч в верхний угол — получилось высоковато!
'35
Ари и Мамаев накоротке разыграли мяч перед штрафной, Шуньич вынужден был сбить Павла. Жёлтая карточка.
'32
Опасно! Жоаозиньо навесил в штрафную, Луценко сложился и пробил в падении через себя — перекладина выручила «Краснодар»!
'30
Мяч заметался перед воротами «Динамо»! Но не удалось нанести удар, а затем Ари нарушил правила в атаке.
'28
Краснодарцы после перехвата убежали три в три! Вандерсон дошёл до штрафной, но не сумел сделать точную передачу на партнёра.
'26
Мамаев вернулся в оборону и в подкате вынес мяч у рвавшегося в атаку Жоаозиньо.
'24
Хольмен проиграл забег на скорость и срубил Классона. Жёлтая карточка.
'22
Вандерсон с углового навесил на 11-метровую отметку, но не дошёл мяч до Мартыновича. Отбились гости.
'20
Ответ «Динамо»! Кардозу резко сместился к центру и пробил низом — мяч прошёл рядом со штангой.
'18
ГОЛ! Рамирес вырезал подачу с левого фланга. Ари не смог пробить головой, но мяч от спины Шуньича отскочил обратно к форварду, который пробил точно под перекладину!
'16
Рамирес подключился к атаке и доставил мяч в центр штрафной — москвичи отбились.
'14
«Краснодар» больше владеет мячом, но атаки динамовцев выглядят намного опаснее.
'12
Соу из глубины сделал заброс к штрафной! Кардозу прострелил в центр — мяч после рикошета пошёл в нижний угол, но Крицюк сложился и среагировал!
'11
Жоаозиньо совершил перехват в центре поля и убежал в контратаку! Динамовец со входа в штрафную пробил в дальний угол — мимо!
'9
Кардозу сделал передачу в свободную зону на Жоаозиньо, но его удар был заблокирован.
'7
Динамовцы большими силами пошли вперёд и провели позиционную атаку, но не дошло дело до удара.
'5
Рауш ворвался в свободную зону и прострелил на ближнюю штангу, где Луценко рухнул на газон в борьбе с Мартыновичем. Арбитр показывает, что всё было в рамках правил.
'3
«Краснодар» с первых минут привычно забрал мяч под свой контроль. Москвичи вынуждены отойти в оборону.
'1
Матч начался! Москвичи разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Краснодар» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.