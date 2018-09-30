Курсы валют$ 65.54 (-0.033) 76.15 (+0.162)
Пенсионный советник
Москва: +11°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
11:30
УралАрсенал
2:1
закончен
16:30
УфаЕнисей
2:1
закончен
19:00
Локомотив МАхмат
2:0
закончен
Испания / Примера
14:00
Реал СосьедадВаленсия
0:1
закончен
17:15
БарселонаАтлетик Б
1:1
закончен
19:30
ЭйбарСевилья
1:3
закончен
21:45
Реал МадридАтлетико М
0:0
закончен
Англия / Премьер-лига
14:30
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Юнайтед
3:1
закончен
17:00
АрсеналУотфорд
2:0
закончен
17:00
ЭвертонФулхэм
3:0
закончен
17:00
Хаддерсфилд ТаунТоттенхэм Хотспур
0:2
закончен
17:00
Манчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
2:0
закончен
17:00
Ньюкасл ЮнайтедЛестер Сити
0:2
закончен
17:00
ВулверхэмптонСаутгемптон
2:0
закончен
19:30
ЧелсиЛиверпуль
1:1
закончен
Италия / Серия А
16:00
РомаЛацио
3:1
закончен
19:00
ЮвентусНаполи
3:1
закончен
21:30
Интер МКальяри
2:0
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
Шальке-04Майнц
1:0
закончен
16:30
ХоффенхаймРБ Лейпциг
1:2
закончен
16:30
ШтутгартВердер
2:1
закончен
16:30
ВольфсбургБоруссия М
2:2
закончен
16:30
НюрнбергФортуна
3:0
закончен
19:30
БайерБоруссия Д
2:4
закончен
Франция / Лига 1
18:15
НиццаПСЖ
0:3
закончен
21:00
АнжеГенгам
0:1
закончен
21:00
КанАмьен
1:0
закончен
21:00
ЛионНант
1:1
закончен
21:00
РеймсБордо
0:0
закончен
21:00
СтрасбургДижон
3:0
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
Олимпик ДАлександрия
2:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
АвтомобилистДинамо М
1:0
закончен
15:00
Металлург МгЛокомотив
3:2
закончен
15:00
ТракторСеверсталь
2:1
закончен
17:00
Динамо РБарыс
3:7
закончен
18:00
СлованХК Сочи
1:4
закончен
Фигурное катание / Юниорский Гран-при, Острава
12:00
Девушки, произвольная программа
1
Алена Косторная (Россия)
198.38
2
Елим Ким (Корея)
196.34
3
Виктория Васильева (Россия)
182.87
закончен
Автоспорт / Гран-при России
15:00
Квалификация
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
АнжиЗенит
0:0
1 тайм
16:30
КраснодарДинамо М
не начался
19:00
Спартак МРостов
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
09:00
ЛучТомь
2:2
закончен
11:00
СКА-ХабаровскФакел
2:1
закончен
13:00
СибирьБалтика
0:0
2 тайм
14:00
ТюменьШинник
0:0
1 тайм
16:00
Нижний НовгородЗенит-2
не начался
17:00
ЧертановоСочи
не начался
17:00
МордовияСпартак-2
не начался
18:00
АрмавирРотор
не начался
Испания / Примера
13:00
УэскаЖирона
0:1
2 тайм
17:15
ВильярреалВальядолид
не начался
19:30
ЛевантеАлавес
не начался
21:45
БетисЛеганес
не начался
Италия / Серия А
13:30
БолоньяУдинезе
0:1
1 тайм
16:00
КьевоТорино
не начался
16:00
ФиорентинаАталанта
не начался
16:00
ФрозинонеДженоа
не начался
19:00
ПармаЭмполи
не начался
21:30
СассуолоМилан
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
ДеснаВорскла
0:1
1 тайм
17:00
ЧерноморецМариуполь
не начался
17:00
ЗаряЛьвов
не начался
19:30
Арсенал КДинамо К
не начался
Франция / Лига 1
16:00
РеннТулуза
не начался
18:00
МонпельеНим
не начался
22:00
ЛилльМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
Айнтрахт ФГанновер-96
не начался
19:00
АугсбургФрайбург
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
Кардифф СитиБёрнли
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Ак БарсАдмирал
не начался
17:00
ТорпедоАмур
не начался
17:00
ВитязьСибирь
не начался
17:00
Динамо МнАвангард
не начался
Автоспорт / Формула-1
14:10
Гран-при России. Гонка
не начался
Россия / Премьер-Лига
19:30
РубинКрылья Советов
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
17:00
Краснодар-2Химки
не начался
18:30
ТамбовАвангард К
не начался
Италия / Серия А
21:30
СампдорияСПАЛ
не начался
Англия / Премьер-лига
22:00
БорнмутКристал Пэлас
не начался
Испания / Примера
22:00
СельтаХетафе
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Салават ЮлаевЦСКА
не начался
17:00
ТракторДинамо М
не начался
18:30
ЙокеритХК Сочи
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Анжи Зенит

Упрочить лидерство: «Зенит» гостит в Каспийске. LIVE

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Анжи» — «Зенит»

Питерский «Зенит» встречается с махачкалинским «Анжи» в гостевом матче чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
9-й тур  |   30 сентября 14:00   |  1 тайм
Анжи
0:0
Зенит
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск | Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Савичев 5'
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Юрий Дюпин
21 (з)   Дмитрий Белоруков
3 (з)   Игорь Удалый
4 (з)   Джон Чансельор
5 (п)   Владислав Кулик
13 (п)   Роланд Гиголаев
24 (п)   Константин Савичев 5'
20 (п)   Мохаммед Рабиу
17 (п)   Игорь Чайковский
19 (н)   Павел Долгов
9 (н)   Андрес Понсе
99 (в)   Андрей Лунёв
6 (з)   Бранислав Иванович
19 (з)   Игорь Смольников
13 (з)   Луиш Нету
15 (з)   Эльмир Набиуллин
17 (п)   Олег Шатов
21 (п)   Александр Ерохин
5 (п)   Леандро Паредес
10 (п)   Клаудио Маркизио
22 (н)   Артём Дзюба
11 (н)   Себастьян Дриусси
Запасной состав
16 (в)   Владимир Сугробов
28 (з)   Павел Калошин
7 (п)   Достонбек Хамдамов
15 (п)   Данил Глебов
29 (п)   Гаэль Ондуа
6 (н)   Иван Маркелов
18 (н)   Апти Ахъядов
1 (в)   Юрий Лодыгин
41 (в)   Михаил Кержаков
2 (з)   Александр Анюков
23 (з)   Миха Мевля
30 (з)   Эмануэль Маммана
8 (п)   Матиас Краневиттер
14 (п)   Далер Кузяев
27 (п)   Магомед Оздоев
33 (п)    Эрнани
20 (п)   Роберт Мак
9 (н)   Александр Кокорин
29 (н)   Антон Заболотный
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'5

Савичев фолит. Получил желтую карточку за игру против Набиуллина.

'3

Лунев сегодня настроен решительно. Отразил удар Понсе.

14:01

Команды вышли на поле. Главный арбитр - Алексей Матюнин.

13:58

Считанные минуты до матча.

13:57

Хозяева разминаются.

13:55

Для петербуржцев чемпионат России выдался более удачным. «Зенит» выиграл 7 матчей из 8, лишь раз сыграв вничью с московским «Спартаком» (0:0). Конечно, «Зенит» занимает уверенную первую позицию в турнирной таблице чемпионата. Но не будем делать выводы, основываясь на предыдущих играх. Подождем матча, который вот-вот начнется. Как видите, ребята уже готовы.

13:50

Посмотрим на предыдущие успехи команд, выступающих сегодня в девятом туре Олимп — Кубка России.

Клуб «Анжи» стартовал победителем: в Екатеринбурге махачкалинцы одолели «Урал» (1:0). Однако последующие матчи оставляли желать лучшего. На данный момент на счету команды пять поражений. Но ребята не отчаиваются и делятся фотографией формы в инстаграме, посылая подписчикам сердечко в комментариях.

13:42

И стартовый состав махачкалинского «Анжи»: Юрий Дюпин, Роланд Гиголаев, Дмитрий Белоруков, Игорь Удалый, Джон Чансельор, Константин Савичев, Мохаммед Рабиу, Чайковский Игорь, Владислав Кулик, Павел Долгов, Андрес Понсе.

13:40

Представляем стартовые составы команд. Петербургский «Зенит»: Андрей Лунев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Леонардо Паредес, Клаудио Маркизио, Олег Шатов, Александр Ерохин, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.

13:35

Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

13:30

Добрый день, уважаемые читатели! Приветствуем вас на матче чемпионата России по футболу «Анжи» — «Зенит».