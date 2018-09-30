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Лунев сегодня настроен решительно. Отразил удар Понсе.
Команды вышли на поле. Главный арбитр - Алексей Матюнин.
Считанные минуты до матча.
Хозяева разминаются.
Для петербуржцев чемпионат России выдался более удачным. «Зенит» выиграл 7 матчей из 8, лишь раз сыграв вничью с московским «Спартаком» (0:0). Конечно, «Зенит» занимает уверенную первую позицию в турнирной таблице чемпионата. Но не будем делать выводы, основываясь на предыдущих играх. Подождем матча, который вот-вот начнется. Как видите, ребята уже готовы.
Посмотрим на предыдущие успехи команд, выступающих сегодня в девятом туре Олимп — Кубка России.
Клуб «Анжи» стартовал победителем: в Екатеринбурге махачкалинцы одолели «Урал» (1:0). Однако последующие матчи оставляли желать лучшего. На данный момент на счету команды пять поражений. Но ребята не отчаиваются и делятся фотографией формы в инстаграме, посылая подписчикам сердечко в комментариях.
И стартовый состав махачкалинского «Анжи»: Юрий Дюпин, Роланд Гиголаев, Дмитрий Белоруков, Игорь Удалый, Джон Чансельор, Константин Савичев, Мохаммед Рабиу, Чайковский Игорь, Владислав Кулик, Павел Долгов, Андрес Понсе.
Представляем стартовые составы команд. Петербургский «Зенит»: Андрей Лунев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Леонардо Паредес, Клаудио Маркизио, Олег Шатов, Александр Ерохин, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.
Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.