Для петербуржцев чемпионат России выдался более удачным. «Зенит» выиграл 7 матчей из 8, лишь раз сыграв вничью с московским «Спартаком» (0:0). Конечно, «Зенит» занимает уверенную первую позицию в турнирной таблице чемпионата. Но не будем делать выводы, основываясь на предыдущих играх. Подождем матча, который вот-вот начнется. Как видите, ребята уже готовы.