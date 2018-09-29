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Трансляция
С конца
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'90+5
Всё, матч окончен! «Локомотив» на своём поле обыграл «Ахмат» — 2:0. «Железнодорожники» ударно провели концовку встречи и забили два гола — отличились Фернандеш и Жемалетдинов. Команда Юрия Сёмина одержала третью победу в чемпионате и вышла на шестое место. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'90+4
'90+4
'90+3
'90+1
Иванов что-то не поделил с Бариновым! Футболисты немного потолкались, но обошлось без карточек.
'90
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'90
'89
'89
'88
Алексей Миранчук классной передачей разрезал оборону гостей! Городов вовремя выскочил из ворот, не позволив Эдеру выскочить один на один.
'86
'86
'85
Швец получил повреждение и медики сразу же выбежали на поле. Вынужденная замена понадобится.
'83
Семёнов пробил головой после навеса Исмаэла! Гилерме сложился и забрал мяч.
'82
Сложный эпизод — возможно мяч после прострела Уциева попал в руку Идову. Рашид Рахимов эмоционально отреагировал на этот эпизод.
'81
'80
Городов уверенно справился с дальним выстрелом Фернандеша.
'78
'78
'77
Добавил «Локомотив» в активности! Анхель прервал прострел Игнатьева, помешав Эдеру из вратарской пробить по воротам.
'76
Игнатьев! На скорости вошёл в штрафную и прострелил вдоль ворот — Эдер не дотянулся до мяча.
'74
Борьба в штрафной «Ахмата»! Родолфо в последний момент помешал Жемалетдинову пробить по воротам.
'72
Многовато стало потерь у «Локомотива». Не удаётся москвичам подобраться к воротам Городова.
'70
'70
'70
'68
Антон Миранчук в борьбе с Родолфо упал в штрафной «Ахмата». Спорный эпизод — арбитр в итоге назначил угловой.
'66
Родолфо мощным ударом со штрафного попал в стенку. Уциев добивал с дальней дистанции — мяч пришёл в руки Гилерме.
'64
Интересная статистика — «Ахмат» ещё не побеждал «Локомотив» в Москве.
'62
'59
Хёведес пробил головой после навеса со штрафного — мяч прилетел в руки Городову.
'57
Антон Миранчук разогнал контратаку хозяев. Алексей Миранчук сделал скидку на Баринова, который с 20 метров послал мяч на трибуну.
'56
Родолфо после кросса с фланга снял мяч с головы Эдера. Алексей Миранчук подобрал отскок, но пробил слишком высоко.
'54
'52
Москвичи заработали штрафной в 30 метрах от ворот. Фернандеш мощно пробил в угол — Городов кулаками отразил мяч.
'50
Антон Миранчук прострелил с левого края, Эдер навязал борьбу защитнику и рухнул на газон. Арбитр показывает, что нужно подниматься.
'48
Грозненцы провели атаку левым флангом и заработали угловой. Прошла подача на ближнюю штангу — Фернандеш выбил мяч в сторону.
'46
Стартовал второй тайм!
'45
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. В невысоком темпе прошёл первый тайм, и голевых моментов практически не возникало. «Локомотив» много владел мячом, но не сумел взломать оборону гостей.
'43
Думбия технично развернулся в окружении трёх соперников. Даже Рахимов поаплодировал игроку «Ахмата».
'41
Эдер столкнулся с Родолфо в штрафной «Ахмата». Фол в атаке зафиксировал арбитр, хотя португалец пытался доказать, что нарушение было против него.
'39
Родолфо вырезал длинную диагональ вперёд, Кверквелия выиграл позицию и аккуратно скинул мяч на Гилерме.
'37
Ещё момент! Идову прострелил с левого края, Эдер красиво убрал защитника, Алексей Миранчук подобрал мяч и с острого угла пробил в сетку с внешней стороны.
'35
Фернандеш пробил из-за пределов штрафной! Городов отбил мяч перед собой, но Эдеру не удалось добить.
'33
Игнатьев вырезал подачу в центр штрафной! Городов в высоченном прыжке снял мяч с головы Эдера.
'31
'30
Исмаэл навесил с углового, прошла скидка на Родолфо, который пробил в нижний угол — Гилерме среагировал!
'29
Мохаммади с левого края ворвался в штрафную и навесил на дальнюю штангу — Мбенге не успел к мячу.
'27
Крыховяк пробросил мяч себе на ход и рухнул в штрафной «Ахмата». Всё было в рамках правил.
'25
По владению мячом преимущество у «Локомотива» — 60% на 40%.
'23
Фернандеш получил передачу у штрафной, убрал мяч под левую и пробил чуть выше перекладины!
'22
Ответ «Ахмата»! Мохаммади дошёл до штрафной, качнул Игнатьева и пробил низом — мяч попал в сетку с внешней стороны.
'20
Алексей Миранчук со штрафного не смог перебросить стенку — спокойно отбились гости.
'18
Эдера сбили перед штрафной «Ахмата». Хорошая позиция для удара, до ворот метров 25.
'16
«Ахмат» отодвинул игру от своих ворот. Сбился темп — многовато остановок стало.
'14
Медики выбежали на поле, чтобы оказать помощь Городову. Какое-то повреждение у голкипера.
'13
'13
Фернандеш выполнил подачу с углового, Баринов сложился и пробил в падении через себя — Городов на месте!
'12
Момент у «Локо»! Фернандеш из глубины сделал заброс в штрафную, Эдер оказался один перед воротами и пробил с острого угла — Городов ногой среагировал.
'11
Идову сделал длинную передачу вперёд по флангу, но Баринов не понял замысла партнёра и пошёл открываться в другую сторону.
'9
«Железнодорожники» долго катают мяч в центре поля. Нет продвижения вперёд — все зоны перекрыты у «Ахмата».
'7
Эдер здорово поборолся и доставил мяч в штрафную! Алексей Миранчук развернулся, но не сумел пробить по воротам.
'5
Думбия сделал проникающую передачу в штрафную — Кверквелия в подкате вынес мяч из-под ног у Мбенге.
'3
Москвичи сразу перевели игру на чужую половину поля. Хороший темп на первых минутах.
'1
Матч начался! Грозненцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Локомотив» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.