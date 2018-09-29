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Локомотив Ахмат

«Локомотив» обыграл «Ахмат». LIVE

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Локомотив» — «Ахмат»

Потерявший нападающего Федор Смолова московский «Локомотив» принимает грозненский «Ахмат» в матче девятого тура чемпионата России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
9-й тур  |   29 сентября 19:00   |  закончен
Локомотив
2:0
Ахмат
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Евгений Турбин (Москва, Россия)
Баринов 70'
Фернандеш 81'
Идову 90'
Жемалетдинов 90+3'
Семёнов 13'
Анхель 31'
О. Иванов 54'
Исмаэл 62'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
3 (з)   Брайан Идову 90'
33 (з)   Соломон Кверквелия
5 (з)   Бенедикт Хёведес
20 (п)   Владислав Игнатьев
6 (п)   Дмитрий Баринов 70'
7 (п)   Гжегож Крыховяк
11 (п)   Антон Миранчук 70'
59 (п)   Алексей Миранчук
4 (п)   Мануэл Фернандеш 81'
24 (н)   Антонио Эдер
16 (в)   Евгений Городов
40 (з)   Ризван Уциев
13 (з)   Милад Мохаммади
2 (з)    Родолфо 89'
15 (з)   Андрей Семёнов 13'
4 (з)   Уилкер Анхель 31'
8 (п)   Идрисса Думбия
23 (п)   Антон Швец
19 (п)   Олег Иванов 54'
11 (п)    Исмаэл 62'
17 (н)   Аблайе Мбенге
Запасной состав
30 (в)   Никита Медведев
77 (в)   Антон Коченков
14 (з)   Ведран Чорлука
17 (з)   Тарас Михалик
28 (з)   Борис Ротенберг
34 (з)   Тимофей Маргасов
84 (з)   Михаил Лысов
96 (п)   Рифат Жемалетдинов 70' 90'
83 (п)   Алексей Миронов
67 (н)   Роман Тугарев
33 (в)   Виталий Гудиев
3 (з)   Заурбек Плиев
5 (з)   Магомед Мусалов
20 (з)   Зоран Нижич
6 (п)   Михаил Гащенков
10 (п)   Халид Кадыров
14 (п)    Раванелли
59 (п)   Евгений Харин
18 (н)   Беким Балай
95 (н)   Магомед Митришев 89'
9 (н)   Заур Садаев
Самоечитаемое
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'90+5
Всё, матч окончен! «Локомотив» на своём поле обыграл «Ахмат» — 2:0. «Железнодорожники» ударно провели концовку встречи и забили два гола — отличились Фернандеш и Жемалетдинов. Команда Юрия Сёмина одержала третью победу в чемпионате и вышла на шестое место. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'90+4
Тугарев вышел вместо Фернандеша.
'90+4
Замена у «Локомотива».
'90+3
ГОЛ! Москвичи убежали в контратаку. Алексей Миранчук сделал передачу в штрафную, Жемалетдинов красиво убрал Уциева и пробил под перекладину!
'90+1
Иванов что-то не поделил с Бариновым! Футболисты немного потолкались, но обошлось без карточек.
'90
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'90
Идову опасно сыграл против Уциева и получил «горчичник».
'89
Митришев в игре.
'89
Родолфо заменён.
'88
Алексей Миранчук классной передачей разрезал оборону гостей! Городов вовремя выскочил из ворот, не позволив Эдеру выскочить один на один.
'86
Гащенков вошёл в игру.
'86
Швец заменён.
'85
Швец получил повреждение и медики сразу же выбежали на поле. Вынужденная замена понадобится.
'83
Семёнов пробил головой после навеса Исмаэла! Гилерме сложился и забрал мяч.
'82
Сложный эпизод — возможно мяч после прострела Уциева попал в руку Идову. Рашид Рахимов эмоционально отреагировал на этот эпизод.
'81
ГОЛ! Давление «Локомотива» принесло свои плоды! Эдер в штрафной продавил защитника, выскочил один на один, но не сумел протолкнуть мяч мимо Городова. Фернандеш подобрал отскок и мощно пробил в девятку!
'80
Городов уверенно справился с дальним выстрелом Фернандеша.
'78
Балай вышел вместо Мбенге.
'78
Замена у «Ахмата».
'77
Добавил «Локомотив» в активности! Анхель прервал прострел Игнатьева, помешав Эдеру из вратарской пробить по воротам.
'76
Игнатьев! На скорости вошёл в штрафную и прострелил вдоль ворот — Эдер не дотянулся до мяча.
'74
Борьба в штрафной «Ахмата»! Родолфо в последний момент помешал Жемалетдинову пробить по воротам.
'72
Многовато стало потерь у «Локомотива». Не удаётся москвичам подобраться к воротам Городова.
'70
Баринов проиграл позицию и прихватил Исмаэла. Жёлтая карточка за срыв атаки.
'70
Жемалетдинов в игре.
'70
Антон Миранчук заменён.
'68
Антон Миранчук в борьбе с Родолфо упал в штрафной «Ахмата». Спорный эпизод — арбитр в итоге назначил угловой.
'66
Родолфо мощным ударом со штрафного попал в стенку. Уциев добивал с дальней дистанции — мяч пришёл в руки Гилерме.
'64
Интересная статистика — «Ахмат» ещё не побеждал «Локомотив» в Москве.
'62
Исмаэл прихватил Антона Миранчука и получил «горчичник» за срыв атаки.
'59
Хёведес пробил головой после навеса со штрафного — мяч прилетел в руки Городову.
'57
Антон Миранчук разогнал контратаку хозяев. Алексей Миранчук сделал скидку на Баринова, который с 20 метров послал мяч на трибуну.
'56
Родолфо после кросса с фланга снял мяч с головы Эдера. Алексей Миранчук подобрал отскок, но пробил слишком высоко.
'54
Иванов в центре поля заплёл ноги Крыховяку, а затем поаплодировал арбитру. Жёлтая карточка.
'52
Москвичи заработали штрафной в 30 метрах от ворот. Фернандеш мощно пробил в угол — Городов кулаками отразил мяч.
'50
Антон Миранчук прострелил с левого края, Эдер навязал борьбу защитнику и рухнул на газон. Арбитр показывает, что нужно подниматься.
'48
Грозненцы провели атаку левым флангом и заработали угловой. Прошла подача на ближнюю штангу — Фернандеш выбил мяч в сторону.
'46
Стартовал второй тайм!
'45
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. В невысоком темпе прошёл первый тайм, и голевых моментов практически не возникало. «Локомотив» много владел мячом, но не сумел взломать оборону гостей.
'43
Думбия технично развернулся в окружении трёх соперников. Даже Рахимов поаплодировал игроку «Ахмата».
'41
Эдер столкнулся с Родолфо в штрафной «Ахмата». Фол в атаке зафиксировал арбитр, хотя португалец пытался доказать, что нарушение было против него.
'39
Родолфо вырезал длинную диагональ вперёд, Кверквелия выиграл позицию и аккуратно скинул мяч на Гилерме.
'37
Ещё момент! Идову прострелил с левого края, Эдер красиво убрал защитника, Алексей Миранчук подобрал мяч и с острого угла пробил в сетку с внешней стороны.
'35
Фернандеш пробил из-за пределов штрафной! Городов отбил мяч перед собой, но Эдеру не удалось добить.
'33
Игнатьев вырезал подачу в центр штрафной! Городов в высоченном прыжке снял мяч с головы Эдера.
'31
Анхель в борьбе ударил по лицу Эдера. Жёлтая карточка.
'30
Исмаэл навесил с углового, прошла скидка на Родолфо, который пробил в нижний угол — Гилерме среагировал!
'29
Мохаммади с левого края ворвался в штрафную и навесил на дальнюю штангу — Мбенге не успел к мячу.
'27
Крыховяк пробросил мяч себе на ход и рухнул в штрафной «Ахмата». Всё было в рамках правил.
'25
По владению мячом преимущество у «Локомотива» — 60% на 40%.
'23
Фернандеш получил передачу у штрафной, убрал мяч под левую и пробил чуть выше перекладины!
'22
Ответ «Ахмата»! Мохаммади дошёл до штрафной, качнул Игнатьева и пробил низом — мяч попал в сетку с внешней стороны.
'20
Алексей Миранчук со штрафного не смог перебросить стенку — спокойно отбились гости.
'18
Эдера сбили перед штрафной «Ахмата». Хорошая позиция для удара, до ворот метров 25.
'16
«Ахмат» отодвинул игру от своих ворот. Сбился темп — многовато остановок стало.
'14
Медики выбежали на поле, чтобы оказать помощь Городову. Какое-то повреждение у голкипера.
'13
Семёнов что-то высказал арбитру и получил «горчичник».
'13
Фернандеш выполнил подачу с углового, Баринов сложился и пробил в падении через себя — Городов на месте!
'12
Момент у «Локо»! Фернандеш из глубины сделал заброс в штрафную, Эдер оказался один перед воротами и пробил с острого угла — Городов ногой среагировал.
'11
Идову сделал длинную передачу вперёд по флангу, но Баринов не понял замысла партнёра и пошёл открываться в другую сторону.
'9
«Железнодорожники» долго катают мяч в центре поля. Нет продвижения вперёд — все зоны перекрыты у «Ахмата».
'7
Эдер здорово поборолся и доставил мяч в штрафную! Алексей Миранчук развернулся, но не сумел пробить по воротам.
'5
Думбия сделал проникающую передачу в штрафную — Кверквелия в подкате вынес мяч из-под ног у Мбенге.
'3
Москвичи сразу перевели игру на чужую половину поля. Хороший темп на первых минутах.
'1
Матч начался! Грозненцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Локомотив» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.